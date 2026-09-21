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OnePlus 16 sta per arrivare. Il design è ufficiale, mentre gran parte della scheda tecnica resta ancora affidata alle indiscrezioni.

Oppo (BBK Electronics)

OnePlus 16 entra nella fase pre-lancio in Cina con immagini ufficiali, prenotazioni aperte e conferme su design, colori e memorie.

Tra le novità spiccano il display a 165 Hz, la batteria da 9.000 mAh e le ipotesi su un comparto fotografico guidato da un sensore da 200 MP.

Il debutto in Italia resta però in dubbio, perché l’azienda non ha indicato un arrivo ufficiale in Europa e Nord America.

OnePlus 16 entra ufficialmente nella fase che precede il lancio in Cina. L’azienda ha pubblicato le prime immagini dello smartphone e ha aperto le prenotazioni sul mercato cinese, anticipando alcuni dettagli che finora erano emersi soltanto attraverso indiscrezioni.

Il quadro, però, è ancora incompleto. OnePlus ha mostrato il design e comunicato le configurazioni di memoria previste in Cina, mentre buona parte della scheda tecnica continua a basarsi sui leak circolati nelle ultime settimane.

OnePlus 16: design e configurazioni ufficiali

Dal punto di vista estetico, OnePlus 16 rimane molto vicino al OnePlus 15. Sul retro troviamo ancora il modulo fotografico quadrato nella parte superiore della scocca. Vengono quindi smentite le indiscrezioni che ipotizzavano un ritorno all’isola circolare vista su alcuni modelli precedenti.

OnePlus ha confermato le colorazioni Dark Forest e Mars Masterpiece. Ci sarà anche Tomorrow Starlight, una versione caratterizzata da un particolare sistema luminoso integrato nel pannello posteriore. La funzione prende il nome di Interstellar Lighting Effect e può attivarsi alla ricezione di alcune notifiche. Il produttore cita anche effetti legati alla ricarica, oltre a specifiche interazioni durante i videogiochi.

Sono ufficiali anche i tagli di memoria destinati alla Cina. La configurazione di partenza avrà 12 GB di RAM e 256 GB di spazio interno. Saranno proposte anche varianti con 512 GB di archiviazione. Al vertice della gamma ci sarà invece il modello con 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna.

OnePlus 16 avrà un display a 165 Hz

Tra le caratteristiche già confermate c’è il refresh rate di 165 Hz utilizzabile a livello di sistema. È una bella differenza rispetto al OnePlus 15, dove la frequenza più elevata era legata soprattutto ai giochi compatibili.

Secondo le indiscrezioni, lo smartphone utilizzerà un pannello OLED BOE X4. Nei titoli supportati, il refresh rate potrebbe spingersi fino a 185 Hz, ma OnePlus non ha ancora ufficializzato questo dettaglio.

La batteria e il processore dello smartphone

Particolare attenzione riguarda anche la batteria. Diversi leak indicano una capacità di 9.000 mAh e una ricarica cablata da 100 W. Per quella wireless si parla invece di una potenza massima di 50 W.

Resta da confermare anche il processore. Le informazioni circolate finora indicano Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro come possibile piattaforma scelta per il nuovo flagship.

OnePlus 16 potrebbe puntare su una fotocamera da 200 MP

Le indiscrezioni suggeriscono un cambiamento importante anche per il comparto fotografico. Il sensore principale potrebbe raggiungere i 200 MP, con dimensioni di 1/1,4 pollici.

Le informazioni più recenti parlano inoltre di una fotocamera ultra grandangolare da 50 MP. Anche per il teleobiettivo periscopico viene indicato un sensore da 50 MP, ma questa configurazione non è stata confermata da OnePlus.

Quando arriverà OnePlus 16 in Italia?

La situazione diventa più incerta guardando ai mercati occidentali. OnePlus ha annunciato la fine del lancio di nuovi prodotti in Europa e Nord America, quindi al momento non ci sono indicazioni su una commercializzazione ufficiale di OnePlus 16 in questi mercati.

Questo non significa necessariamente che il progetto rimarrà confinato alla Cina. OnePlus è un marchio integrato in OPPO. Realme, dal 2026, è diventata invece un sub-brand della stessa società.

Si può quindi ipotizzare che OPPO possa utilizzare in futuro parte dell’hardware sviluppato per OnePlus 16 su uno smartphone destinato anche all’Europa o agli Stati Uniti, eventualmente con un marchio diverso. Si tratta però soltanto di un’ipotesi: al momento non ci sono conferme su un’operazione di questo tipo.

La scheda tecnica completa sarà chiarita con la presentazione ufficiale. OnePlus non ha ancora comunicato la data dell’evento.