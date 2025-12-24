TOTALE PUNTI 8.3 OnePlus 15R Il OnePlus 15R arriva sul mercato con un'etichetta precisa: medio di gamma con ambizioni da top. La batteria da 7400 mAh promette di liberarci dall'ansia da ricarica quotidiana, il processore Snapdragon 8 Gen 5 garantisce prestazioni da flagship, e il display AMOLED da 165Hz vuole regalare fluidità assoluta soprattutto nel gaming. Ma c'è un però. Anzi, ce ne sono diversi. La fotocamera perde il teleobiettivo zoom, presente invece sul fratello maggiore OnePlus 15. Il software mostra ancora qualche sbavatura. E il design, pur solido, non lascia a bocca aperta. Nelle prossime righe scopriremo se le scelte di OnePlus pagano davvero, o se questo 15R rappresenta l'ennesimo compromesso difficile da digerire. Perché 579 euro non sono pochi, e la concorrenza nella fascia media è agguerritissima, come dimostrano le alternative Samsung e Xiaomi.

PRO Autonomia eccezionale

Display super fluido

Prestazioni eccellenti

Ricarica rapida 80W

Quattro certificazioni IP CONTRO Nessun teleobiettivo zoom

Fotocamera nella media

Un po' troppo bloatware

Peso elevato

Design e costruzione VOTO: 7 Prendiamo in mano il OnePlus 15R e la prima sensazione è chiara: questo è uno smartphone solido, costruito bene, ma privo di personalità distintiva. Il frame in alluminio trasmette robustezza, il vetro posteriore Gorilla Glass 7i ha una finitura opaca piacevole al tatto, le quattro certificazioni IP (IP66, IP68, IP69, IP69K) garantiscono protezione estrema da polvere, acqua e persino getti d'acqua riscaldata fino a 80°C. Ma ecco il punto: manca quel qualcosa in più che fa girare la testa. Il design è funzionale, razionale, quasi neutro. Il modulo fotografico circolare posizionato a 45 gradi riprende lo stile visto sul OnePlus 15, ma senza aggiungere particolare carattere. Le dimensioni sono generose: 163 millimetri di altezza, 77 di larghezza, oltre 8 millimetri di spessore. Il peso raggiunge i 214-215 grammi a seconda della colorazione, e si sente tutto nelle sessioni d'uso prolungate. La superficie posteriore con finitura satinata resiste meglio alle impronte rispetto ad altre, ma non le elimina completamente. Apprezzabile invece la disposizione dei tasti fisici, con il classico alert slider di OnePlus che permette di passare rapidamente tra modalità suoneria, vibrazione e silenzioso. Un dettaglio che altri produttori hanno abbandonato e che invece risulta maledettamente comodo nel quotidiano. Le colorazioni disponibili sono due: Charcoal Black e Mint Breeze.

Display VOTO: 9 Se c'è un reparto dove il OnePlus 15R non delude affatto, è proprio lo schermo. Il pannello AMOLED da 6.83 pollici è semplicemente eccellente per questa fascia di prezzo. La risoluzione Full HD+ offre nitidezza sufficiente, la luminosità di picco dichiarata a 1800 nit garantisce leggibilità anche sotto il sole diretto. Ma il vero punto di forza è la frequenza di aggiornamento che arriva fino a 165Hz in modalità gaming per i titoli supportati. Scorri le pagine web, navighi tra le app, giochi: tutto scorre con una morbidezza che rende difficile tornare indietro agli schermi a 60Hz. OnePlus ha fatto un ottimo lavoro nell'ottimizzazione, e si vede. La tecnologia LTPO permette di variare dinamicamente il refresh rate da 60 a 165Hz in base al contenuto visualizzato, ottimizzando i consumi senza penalizzare l'esperienza d'uso. Quando guardi foto o leggi testi statici, lo schermo scende a frequenze più basse per risparmiare batteria. Quando giochi o scorri velocemente, salta immediatamente al massimo. Il sensore di impronte digitali ultrasonico integrato sotto il display è veloce e preciso, nettamente superiore ai sensori ottici della generazione precedente. Il vetro protettivo Gorilla Glass 7i offre buona resistenza ai graffi. Nel complesso, questo display rappresenta uno dei migliori argomenti a favore del 15R.

Fotocamera VOTO: 7 Il comparto fotografico del OnePlus 15R rappresenta un compromesso consapevole. OnePlus ha fatto scelte precise: un sensore principale Sony IMX906 da 50 megapixel con stabilizzazione ottica e un ultra-grandangolare da 8 megapixel. Niente teleobiettivo, niente zoom ottico, niente macro dedicato. La fotocamera principale se la cava bene con buona luce. Gli scatti mostrano colori vivaci ma credibili grazie al motore DetailMax, il dettaglio è più che accettabile, l'elaborazione software non stravolge troppo la realtà. La stabilizzazione ottica aiuta nelle situazioni più critiche, riducendo il micro-mosso e permettendo scatti più nitidi. Quando cala il sole, le prestazioni calano di conseguenza. Il Clear Night Engine migliora sensibilmente i risultati rispetto ai modelli precedenti, catturando esposizioni brevi e lunghe simultaneamente per ridurre sfocature. Il rumore digitale si fa più presente ma resta gestibile, i dettagli nelle ombre diventano meno definiti. Siamo comunque su livelli accettabili per la fascia di prezzo. L'ultra-grandangolare da 8 megapixel fa il suo lavoro in condizioni di buona illuminazione. La qualità è ovviamente inferiore rispetto al sensore principale, con dettagli meno definiti e colori leggermente diversi, ma per scatti occasionali o foto di gruppo va più che bene. Il campo visivo di 112 gradi permette di catturare scene ampie. L'assenza del teleobiettivo si fa sentire quando serve inquadrare soggetti distanti. Lo zoom digitale produce risultati utilizzabili solo fino al 2x, oltre diventa un'interpolazione software che degrada rapidamente la qualità. Se scattare foto a distanza è una priorità, questo OnePlus 15R potrebbe non essere la scelta ideale. La fotocamera frontale da 32 megapixel con autofocus è ottima per selfie e videochiamate.

Prestazioni e software VOTO: 9 Sul fronte prestazionale, il OnePlus 15R lascia davvero poco da desiderare. Lo Snapdragon 8 Gen 5 è il primo processore di questa generazione a debuttare sul mercato globale, frutto della partnership tra Qualcomm e OnePlus. Abbinato a 12GB di RAM LPDDR5X e storage UFS 4.1, i numeri parlano chiaro: benchmark da top di gamma, app che si aprono istantaneamente, multitasking gestito senza il minimo affanno. Abbiamo provato anche i giochi più pesanti disponibili su Android, da Genshin Impact a Call of Duty Mobile. Il 15R li mastica senza problemi, mantenendo frame rate stabili anche a impostazioni grafiche elevate. Il sistema di raffreddamento Cryo Velocity a 360 gradi, con camera di vapore da 5704mm² e aerogel, mantiene le temperature sotto controllo anche dopo sessioni prolungate. Il OnePlus Gaming Core ottimizza ulteriormente le prestazioni di gioco con uno scheduler CPU dedicato che dà priorità ai processi gaming rispetto ad altri. Il Touch Response Chip garantisce latenza di risposta a 3200Hz, ufficialmente la più veloce del settore. Il giroscopio ultra-preciso da ±4000 gradi al secondo e il chip Wi-Fi dedicato completano un pacchetto pensato per i gamer. Il software però è un capitolo a parte. OxygenOS 16 basata su Android 16 funziona bene, è fluida e reattiva. Ma OnePlus continua a infarcirla di app preinstallate che non tutti apprezzeranno: Netflix, Disney+, LinkedIn, TikTok, tutto già presente out of the box. Nulla di tragico, ma un po' di pulizia iniziale serve. Le promesse di aggiornamento sono rispettabili: quattro anni di major update Android e sei di patch di sicurezza.

Auotnomia e ricarica VOTO: 9.5 Se c'è un motivo per comprare il OnePlus 15R, è sicuramente la batteria da 7400 mAh. Non è retorica: questo smartphone ti libera davvero dall'ansia da ricarica quotidiana. Con utilizzo normale, fatto di social, messaggistica, qualche foto e streaming video, arriviamo tranquillamente a sera del secondo giorno con ancora il 15-20% residuo. Anche spingendo sull'acceleratore, con gaming intenso, navigazione continua e GPS attivo, difficilmente si scende sotto il giorno pieno. La tecnologia Silicon Nanostack con 15% di contenuto di silicio nell'anodo garantisce densità energetica superiore. L'ottimizzazione hardware-software funziona: lo schermo LTPO aiuta, il processore efficiente pure, e la capienza bruta della batteria fa il resto. La ricarica rapida a 80W SUPERVOOC è impressionante. Da 0 a 50% in circa 15 minuti, carica completa in poco più di mezz'ora. OnePlus promette che la batteria manterrà almeno l'80% della capacità dopo quattro anni di utilizzo, anche funzionando fino a -20°C. Peccato solo per l'assenza della ricarica wireless, feature ormai diffusa anche su smartphone meno costosi. L'unico dubbio riguarda la longevità della batteria nel tempo. Celle così capienti, sottoposte a ricariche ultra-rapide quotidiane, potrebbero degradarsi più velocemente. OnePlus promette algoritmi di gestione intelligente per preservarne la salute, ma solo l'uso prolungato darà risposte definitive. Nel complesso, però, l'autonomia del 15R è tra le migliori mai viste su uno smartphone.