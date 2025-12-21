TOTALE PUNTI 9.4 OnePlus 15 OnePlus 15 rappresenta il punto più alto mai raggiunto dal brand cinese. Non è retorica: dopo settimane di utilizzo intensivo, possiamo affermare che questo smartphone eccelle praticamente in ogni reparto. La batteria da 7300mAh continua a stupire giorno dopo giorno, il display 165Hz resta il più fluido mai visto su uno smartphone, le prestazioni gaming mantengono 120fps costanti senza cedimenti. Il comparto fotografico triplo da 50MP produce scatti eccellenti anche senza il marchio Hasselblad. L'intelligenza artificiale integrata con Plus Mind e Google Gemini trasforma davvero il modo di lavorare con lo smartphone. La tecnologia MAO del frame centrale regala sensazioni tattili uniche.

PRO Batteria enorme

Display super fluido

Prestazioni gaming eccellenti

Tripla fotocamera di ottimo livello

Materiale innovativo

Protezione IP completa CONTRO Caricatore non incluso

Peso oltre 210 grammi

Addio ad Hasselblad

Costruzione e materiali VOTO: 9 La prima cosa che colpisce quando impugni OnePlus 15 è la sensazione al tatto. Non è semplicemente un bello smartphone: è una rivoluzione tattile. Merito della tecnologia MAO (Micro-Arc Oxidation), presa in prestito dall'ingegneria aerospaziale e applicata per la prima volta su un telefono. Il frame centrale non è solo 3,4 volte più resistente dell'alluminio e 1,3 volte più duro del titanio: regala una freschezza e una morbidezza quasi ceramica che si apprezza ogni volta che prendi in mano il dispositivo. Non scivola, non si scalda eccessivamente, ha una texture stratificata affascinante. Dopo settimane di utilizzo quotidiano, possiamo confermare che questa finitura mantiene le sue caratteristiche. Niente graffi evidenti, niente usura visibile. Il pannello posteriore in fibra di vetro della versione Sand Storm continua a essere gradevole, mentre il peso di 211 grammi si fa sentire durante le sessioni prolungate ma resta nella media per un flagship con batteria così generosa. Le cornici uniformi da 1,15mm su tutti i lati sono le più sottili mai viste su un OnePlus. Gli angoli arrotondati seguono la sezione aurea per garantire coerenza visiva. Ogni dettaglio è stato calibrato con precisione quasi ossessiva. La somiglianza con OPPO Find X9 Pro è evidente, ma il blocco fotocamere è meno sporgente. La protezione IP completa (IP66, IP68, IP69, IP69K) garantisce resistenza all'immersione fino a 2 metri per 30 minuti e sopporta getti d'acqua ad alta pressione fino a 80°C.

Schermo e fluidità VOTO: 10 Il pannello da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate a 165Hz è il primo al mondo a combinare queste specifiche. Non è solo marketing: la differenza rispetto agli schermi a 120Hz si nota eccome. Lo scorrimento è di una fluidità impressionante, ogni tocco viene registrato con precisione millimetrica. Il chip dedicato per la risposta tattile garantisce un sampling rate istantaneo di 3200Hz. Può sembrare un dettaglio tecnico, ma nei giochi competitivi questa rapidità fa davvero la differenza. Durante le nostre sessioni di Mobile Legends e Genshin Impact, la reattività si è rivelata impeccabile. La luminosità di picco di 1800 nits rende lo schermo perfettamente leggibile anche sotto il sole diretto di agosto. Abbiamo testato il dispositivo in spiaggia e in montagna: zero problemi di visibilità. La certificazione TÜV Rheinland Intelligent Eye Care 5.0 protegge gli occhi durante le sessioni prolungate con promemoria intelligenti. I colori sono vividi ma naturali, il nero profondo tipico dei pannelli OLED è apprezzabile soprattutto la sera. Per chi cerca il massimo della fluidità visiva, questo è semplicemente il miglior display disponibile oggi su uno smartphone Android.

Potenza di calcolo e gaming VOTO: 10 OnePlus definisce l'architettura interna "Power Trinity": Snapdragon 8 Elite Gen 5, chip dedicato per la risposta tattile e chip Wi-Fi proprietario. Tre cervelli che lavorano in sinergia per prestazioni senza compromessi. Lo Snapdragon 8 Elite è un mostro di potenza, ma OnePlus lo ha ulteriormente ottimizzato con il proprio CPU Scheduler che gestisce le risorse meglio dello scheduler standard Android. Il risultato? OnePlus 15 mantiene 120fps costanti in Mobile Legends: Bang Bang per oltre 60 minuti di gioco continuativo senza alcun calo. Un traguardo che fino a ieri sembrava impossibile. La RAM LPDDR5X Ultra+ da 10667Mbps (sulla variante da 16GB) è la più veloce mai montata su uno smartphone. Lo storage UFS 4.1 garantisce caricamenti app praticamente istantanei. Durante il nostro test abbiamo installato oltre 150 applicazioni senza notare rallentamenti. Il sistema di raffreddamento 360 Cryo-Velocity mantiene queste prestazioni nel tempo. L'enorme camera di vapore 3D da 5.731mm², il cooler in aerogel per lo schermo e il back cover in grafite bianca dissipano il calore in modo efficientissimo. Anche dopo un'ora di gaming intenso, il telefono rimane fresco al tatto. Per chi cerca un dispositivo che non ceda mai, nemmeno sotto stress estremo, OnePlus 15 è semplicemente imbattibile. Le prestazioni restano identiche al primo giorno anche dopo settimane di utilizzo intensivo.

Fotocamera VOTO: 8.5 OnePlus ha sciolto la partnership con Hasselblad, ma il sistema fotografico triplo da 50MP è eccellente lo stesso. Merito del DetailMax Engine, una suite di algoritmi computazionali che eleva la qualità degli scatti ben oltre le specifiche hardware. La fotocamera principale con sensore Sony IMX906 cattura immagini Ultra Clear da 26MP che fondono alta risoluzione e ampia gamma dinamica. Abbiamo scattato centinaia di foto in condizioni diverse: i dettagli rimangono nitidi anche nei soggetti complessi, i colori sono naturali senza virare al pacchiano. La modalità Clear Burst scatta 10 foto al secondo con tecnologia dual-exposure anti-blur, perfetta per immortalare l'azione. Durante una partita di calcetto abbiamo catturato movimenti velocissimi senza sfocature. Il Clear Night Engine con tecnologia DAG produce foto notturne pulitissime: abbiamo testato il sistema in condizioni di scarsissima illuminazione e i risultati sono impressionanti. Il teleperiscopio 3,5x da 50MP offre zoom ottico di qualità eccellente fino a 7x. L'ultra-wide da 50MP fa anche da macro grazie all'autofocus integrato. La fotocamera frontale da 32MP con sensore Sony IMX709 e array RGBW cattura il 60% di luce in più, garantendo selfie eccellenti anche al buio. Sul fronte video, OnePlus 15 supporta 4K a 120fps con Dolby Vision HDR, permettendo slow-motion cinematografici di qualità professionale. Per i più esigenti ci sono strumenti come il supporto LOG con spazio colore O-Log e l'industry-first live LUT preview che mostra l'effetto del color grading durante le riprese. L'unica pecca? L'assenza del logo Hasselblad potrebbe far storcere il naso ai puristi del brand, anche se nella pratica la qualità fotografica non ne risente affatto.

Intelligenza artificiale e software VOTO: 9 OxygenOS 16 con Plus Mind trasforma completamente il modo di gestire le informazioni. Basta premere il Plus Key o fare uno swipe a tre dita per salvare qualsiasi contenuto in Mind Space, un repository unificato e ricercabile che elimina la necessità di migliaia di screenshot sparsi. Ma Plus Mind non si limita ad archiviare: comprende il contenuto. Durante la nostra prova abbiamo fotografato un poster di un concerto: il sistema ha estratto automaticamente data e orario proponendo l'aggiunta al calendario. È assistenza proattiva fatta davvero bene. L'integrazione con Google Gemini porta questa intelligenza a un livello superiore. Abbiamo chiesto "Quali dei luoghi di Milano che ho salvato sarebbero interessanti da visitare con il meteo di domani?" e abbiamo ricevuto un itinerario personalizzato basato sui nostri interessi e sulle condizioni meteo reali. Tutto avviene nel rispetto della privacy grazie al Private Computing Cloud, il primo su Android a offrire crittografia end-to-end sia per GPU che per CPU. I vostri dati rimangono vostri, sempre. Gli altri strumenti AI sono altrettanto utili: AI Recorder trascrive le riunioni distinguendo i diversi speaker, AI Portrait Glow corregge automaticamente le foto con illuminazione problematica, AI Scan trasforma documenti fisici in PDF puliti. Funzioni che una volta provate diventano indispensabili. L'unico limite? Alcune funzioni AI avanzate potrebbero variare in base al mercato e agli accordi con Google. Ma nell'uso quotidiano italiano non abbiamo riscontrato limitazioni significative.

Autonomia e ricarica VOTO: 10 La batteria Silicon NanoStack da 7300mAh è semplicemente la più grande mai montata su un flagship di questa categoria. E non parliamo solo di numeri: dopo settimane di test possiamo confermare che l'autonomia è fenomenale. Con utilizzo intenso (social, streaming video, gaming, navigazione continua) arriviamo tranquillamente a sera con il 40-50% residuo. Con utilizzo medio superiamo ampiamente le due giornate complete. Abbiamo fatto un weekend fuori senza caricatore: il lunedì mattina avevamo ancora il 15% di batteria. Grazie al 15% di contenuto di silicio nell'anodo, questa batteria mantiene oltre l'80% della capacità dopo 4 anni di utilizzo. Funziona perfettamente anche a temperature estreme fino a -20°C: l'abbiamo testata durante una gita in montagna con temperature sottozero e non abbiamo notato cali di prestazioni. La ricarica SUPERVOOC da 120W impiega circa 39 minuti per il pieno. Bastano 15-20 minuti durante la colazione per avere energia sufficiente per l'intera giornata. Per chi preferisce la comodità wireless, c'è l'AIRVOOC da 50W con supporto magnetico. I gamer apprezzeranno la modalità Bypass Charging che alimenta il dispositivo direttamente dalla presa durante le sessioni prolungate, bypassando la batteria per ridurre il calore. Una chicca che dimostra l'attenzione di OnePlus ai dettagli.