Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

OnePlus

In sintesi

OnePlus 13 in offerta su Amazon a 799€ nella versione top con 16 GB di RAM e 512 GB di storage, un prezzo molto competitivo per uno smartphone di fascia alta con Snapdragon 8 Elite, display QHD+ a 120 Hz e batteria da 6.000 mAh.

Ottimo rapporto qualità-prezzo rispetto al nuovo OnePlus 15, con scheda tecnica completa (tripla fotocamera da 50 MP, ricarica 100 W, IP68/IP69, Android 16) e promo limitata nel tempo e in alcune colorazioni.

Il OnePlus 13 è in offerta su Amazon ed è ora disponibile in sconto con un prezzo ridotto a 799 euro scegliendo la versione top di gamma con 16 GB di memoria RAM e 512 GB di storage. Si tratta di un’ottima scelta per chi è alla ricerca di uno smartphone di fascia alta, in grado di offrire prestazioni elevate e un prezzo inferiore a quello dei top di gamma più recenti. Si tratta del nuovo minimo storico per questa variante di OnePlus 13. L’offerta è valida solo per un breve periodo e solo per alcune colorazioni. Per accedere alla promo basta premere sul banner riportato qui di sotto.

OnePlus 13 5G 16GB RAM 512GB Memoria Smartphone SIM-free con Tripla Fotocamera da 50MP + OIS - Ellisse Nera

La scheda tecnica del OnePlus 13

La scheda tecnica di OnePlus 13 comprende un display LTPO AMOLED da 6,82 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite, una garanzia assoluta per prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo.

Ci sono anche 16 GB di memoria RAM e 512 GB di storage UFS 4.0 oltre a una batteria da 6.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 100 W e alla ricarica wireless da 50 W. Il comparto fotografico comprende tre sensori da 50 Megapixel nella parte posteriore (principale, ultra-grandangolare e teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x).

La fotocamera anteriore è da 32 Megapixel. Da segnalare anche il supporto alla connettività Dual SIM, anche con eSIM. Lo smartphone è certificato IP68/IP69 e può contare sul sistema operativo Android 16 con altri 3 major update garantiti per i prossimi anni.

OnePlus 13: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il OnePlus 13 con un prezzo scontato a 799 euro, puntando sulla variante da 16 GB di RAM e 512 GB di storage che rappresenta oggi un vero e proprio best buy per il mercato. L’offerta è disponibile qui di sotto. Si tratta di un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello del nuovo OnePlus 15 che non offre sostanziali miglioramenti rispetto al già ottimo OnePlus 13, smartphone che può essere oggi considerato come uno dei prodotti più interessanti della fascia alta del mercato.

OnePlus 13 5G 16GB RAM 512GB Memoria Smartphone SIM-free con Tripla Fotocamera da 50MP + OIS - Ellisse Nera