Il OnePlus 12 è in offerta su Amazon e tocca oggi il suo nuovo prezzo minimo storico: lo smartphone con Snapdragon 8 Gen 3 diventa un best buy

OnePlus

In sintesi

OnePlus 12 (12/256 GB) a 625 € su Amazon, minimo storico, solo colorazione nera.

Display 6,82" QHD+ 120 Hz, Snapdragon 8 Gen 3, tripla fotocamera, batteria 5.400 mAh, Android 15, Dual SIM, NFC e sensore impronte sotto schermo.

Il OnePlus 12 è in offerta su Amazon e tocca oggi il nuovo prezzo minimo storico. Lo smartphone di OnePlus è ora disponibile con un prezzo scontato di 625 euro, scegliendo la versione da 12 GB di RAM e 256 GB di storage che viene venduta e spedita direttamente da Amazon.

Si tratta dell’alternativa giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone di fascia medio-alta, in grado di tenere testa ai più recenti top di gamma ma con un prezzo decisamente inferiore. Per accedere subito alla promo basta premere sul banner riportato qui di sotto. Lo sconto è valido solo per un breve periodo e solo per la colorazione nera.

OnePlus 12 5G 12GB RAM 256GB Smartphone con Fotocamera Hasselblad di quarta generazione per smartphone - 2 anni di garanzia - Silky Black

OnePlus 12: la scheda tecnica

La scheda tecnica di OnePlus 12 comprende un display AMOLED da 6,82 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate variabile tra un minimo di 1 Hz e un massimo di 120 Hz. Sotto la scocca, a gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, una garanzia assoluta per prestazioni al top in tutti i contesti di utilizzo.

Il modello è dotato di 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Da segnalare anche una batteria da 5.400 mAh con supporto alla ricarica rapida SUPERVOOC da 100 W e alla ricarica wireless da 50 W. Il modello è dotato di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 48 Megapixel e teleobiettivo da 64 Megapixel.

Il sistema operativo è Android 15, con aggiornamento in arrivo ad Android 16. Lo smartphone di OnePlus può contare anche sul supporto Dual SIM, sul chip NFC e su un sensore di impronte digitali posizionato al di sotto del display che vanno a completare la scheda tecnica del modello.

OnePlus 12: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta Amazon in corso oggi è possibile acquistare il OnePlus 12 con un prezzo scontato di 625 euro. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon e viene proposto ora al nuovo minimo storico, con un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo e in grado di renderlo un vero best buy.

Chi è alla ricerca di un nuovo smartphone in grado di offrire prestazioni elevate, un comparto tecnico completo e un’autonomia al top può puntare sul modello di OnePlus, oggi disponibile con un rapporto qualità/prezzo eccellente. Per accedere subito alla promozione basta premere sul banner qui di sotto.

