Hai uno smartphone Android? Ecco cosa cambia con il nuovo aggiornamento UI One
Samsung avvia in Italia il rilascio di One UI 9 per la gamma Galaxy S26: intelligenza artificiale integrata, editing video semplificato e nuovi strumenti dedicati a sicurezza e produttività.
- Samsung avvia in Italia One UI 9 sui Galaxy S26, con Galaxy AI più integrata, editing video automatico e funzioni quotidiane più rapide.
- L’aggiornamento introduce strumenti per documenti, registrazioni vocali, traduzioni e assistenza, con interfacce più ordinate e gestione centralizzata del dispositivo.
- Debuttano anche nuovi moduli di sicurezza e privacy, mentre la distribuzione si estenderà progressivamente ad altri smartphone e tablet Samsung.
Samsung avvia in Italia il rilascio di One UI 9 per la gamma Galaxy S26: intelligenza artificiale integrata, editing video semplificato e nuovi strumenti dedicati a sicurezza e produttività.
- Intelligenza artificiale al servizio del quotidiano
- Strumenti di lavoro, traduzioni e gestione integrata
- Protezione dei dati ed estensione della distribuzione
Intelligenza artificiale al servizio del quotidiano
L’esordio del nuovo aggiornamento Samsung porta sui dispositivi di punta una revisione profonda dell’interfaccia proprietaria.
Il pacchetto software, già introdotto sui recenti dispositivi pieghevoli del marchio, focalizza la propria attenzione sull’integrazione di Galaxy AI per agevolare le operazioni pratiche di ogni giorno.
Tra gli interventi più significativi spiccano le funzioni dedicate alla registrazione e al montaggio dei filmati.
La modalità My FanCam permette di selezionare un singolo soggetto all’interno di un video, lasciando all’algoritmo l’onere di tracciarlo e mantenerlo costantemente al centro della scena in modo del tutto automatico.
Un automatismo utile che elimina la necessità di ritagli manuali o complesse modifiche successive prima di condividere i file.
Parallela alla gestione multimediale è l’evoluzione del riepilogo giornaliero gestito da Now Brief.
La funzione introduce schede generative personalizzabili che consentono di raggruppare informazioni eterogenee, dai dati relativi alla salute alle previsioni meteo, fino all’organizzazione dei contenuti multimediali.
Nelle conversazioni quotidiane entra in gioco Now Nudge, un assistente capace di interpretare il contesto dei messaggi scambiati per mostrare automaticamente una prenotazione o archiviare posizioni geografiche in tempo reale, snellendo la pianificazione delle attività personali e di gruppo.
Strumenti di lavoro, traduzioni e gestione integrata
Oltre agli aspetti legati all’intrattenimento, la nuova One UI 9 interviene con decisione sull’organizzazione personale e sulla produttività professionale.
La scansione dei documenti tramite fotocamera sfrutta la funzione Document Scan, arricchita da algoritmi affinati per riconoscere e correggere la distorsione di pagine piegate, fogli sgualciti o volumi con superfici curve.
Parallelamente, l’applicazione Voice Recorder riorganizza in automatico gli appunti vocali, creando riassunti ben formattati con titoli chiari e tabelle sinottiche, così da facilitare la consultazione rapida di riunioni, lezioni o note di lavoro.
Sul fronte della comunicazione internazionale, la modalità Interpreter adotta un’interfaccia a thread continuo, ideale per seguire con chiarezza i dialoghi tradotti senza interruzioni e sfruttabile al meglio anche in abbinamento agli auricolari compatibili.
Inoltre, la pianificazione degli eventi beneficia di Creative Studio, uno strumento che impiega l’intelligenza artificiale per suggerire idee grafiche e contenuti personalizzati in vista di ricorrenze imminenti.
Anche la manutenzione del dispositivo trova una collocazione centralizzata: le impostazioni di sistema integrano la sezione Garanzia e Assistenza, un pannello da cui monitorare la copertura degli accessori collegati, richiedere preventivi per le riparazioni, verificare la diagnosi hardware, gestire i servizi Samsung Care+ e prenotare appuntamenti presso la rete di assistenza autorizzata.
Protezione dei dati ed estensione della distribuzione
I profili legati alla tutela digitale e alla sicurezza informatica vedono l’introduzione dei moduli Security Brief e Privacy Alerts.
Il primo strumento analizza l’intero sistema alla ricerca di potenziali minacce, evidenziando la presenza di malware, applicazioni di provenienza sconosciuta o autorizzazioni sproporzionate rispetto alle reali esigenze operative delle app.
Il secondo sfrutta l’elaborazione locale direttamente sul dispositivo per individuare e segnalare in tempo reale eventuali rischi associati ai permessi concessi. A questo impianto si affianca il potenziamento dei sistemi di rilevamento delle truffe telefoniche e telematiche, esteso a nuovi Paesi e lingue per garantire una copertura ancora più capillare.
L’aggiornamento debutta ufficialmente sulla famiglia Galaxy S26, comprendente la variante standard, la Plus e la Ultra.
Il colosso sudcoreano ha già programmato un’estensione progressiva del nuovo software verso una platea molto più ampia di utenti.
I test di stabilità e ottimizzazione coinvolgono attualmente ben cinquanta modelli tra smartphone e tablet, inclusi prodotti appartenenti a generazioni precedenti o a fasce di mercato inferiori, che riceveranno le nuove funzionalità nel corso delle prossime settimane.
FAQ
Porta Galaxy AI nell’interfaccia, con funzioni per video, riepiloghi, traduzioni, produttività e una sicurezza più avanzata.
Consente di scegliere un soggetto in un video e lo segue automaticamente, tenendolo sempre al centro della scena senza ritagli manuali.
Document Scan corregge le distorsioni delle pagine, Voice Recorder crea riassunti ordinati e Interpreter mostra traduzioni continue e più chiare.
Con Security Brief e Privacy Alerts, che cercano minacce, segnalano app sospette e avvisano in tempo reale sui permessi rischiosi.
Debutta sui Galaxy S26, ma Samsung ha già previsto un rilascio progressivo per molti altri modelli, anche più datati, nelle prossime settimane.