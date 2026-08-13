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Gli oceani surriscaldati scatenano uragani devastanti, riducono le scorte ittiche e diffondono tossine batteriche, generando ansia e problemi respiratori nelle comunità costiere.

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Il riscaldamento costante degli oceani non colpisce solo le barriere coralline, ma alimenta tempeste più violente, mette sotto pressione la sicurezza alimentare e danneggia la salute delle comunità costiere.

Le ondate di calore marine favoriscono cicloni intensi e fioriture algali tossiche, con effetti che vanno dalle intossicazioni alimentari ai disturbi respiratori e alla perdita di risorse ittiche.

L’impatto si estende anche alla salute mentale, con eco-ansia e depressione diffuse tra chi vive di mare, mentre gli esperti chiedono di includere le previsioni oceaniche nei piani sanitari.

Un’ampia ricerca pubblicata sulla rivista Nature Sustainability e condotta dagli studiosi della Adelaide University insieme alla University of Hong Kong evidenzia come il costante surriscaldamento delle acque oceaniche non rappresenti più soltanto una crisi ambientale per le barriere coralline. I periodi prolungati di temperature oceaniche anomale stanno innescando gravi ripercussioni dirette e indirette sulla salute umana, potenziando tempeste tropicali, compromettendo la sicurezza alimentare e provocando disturbi respiratori e psicologici nelle popolazioni costiere.

Tempeste estreme e tossine nel piatto

Il calore accumulato dai mari funziona come un vero e proprio carburante per l’atmosfera, aumentando la frequenza e la violenza dei fenomeni meteorologici estremi.

Eventi recenti come l’uragano Otis del 2023 in Messico, che ha causato danni per oltre 15 miliardi di dollari, e il tifone Doksuri in Asia, il quale ha colpito più di due milioni di persone, sono stati messi in diretta relazione con le ondate di calore marine.

L’energia termica rilasciata dall’acqua alimenta cicloni che si intensificano con estrema rapidità, esponendo le comunità a traumi fisici, ferimenti e sfollamenti di massa.

Accanto alla furia dei venti, si manifesta un pericolo più subdolo legate alle proliferazioni nocive di alghe.

Le alte temperature dell’acqua creano l’ambiente ideale per lo sviluppo incontrollato di microalghe tossiche che contaminano i frutti di mare e i pesci destinati al consumo umano.

L’ingestione o l’esposizione indiretta a queste fioriture algali causa intossicazioni alimentari e problemi alle vie respiratorie.

La riduzione degli stock ittici e la perdita di operatività dell’acquacoltura mettono inoltre a rischio la sicurezza alimentare globale, privando miliardi di individui di un’essenziale risorsa nutrizionale.

Il peso psicologico e le malattie respiratorie

Gli effetti delle anomalie termiche oceaniche si riflettono profondamente anche sul benessere mentale.

Gli individui che vivono lungo le coste e la cui sussistenza, cultura e identità dipendono dalla stabilità del mare sperimentano un aumento significativo di frustrazione, depressione e forme accentuate di eco-ansia.

Il continuo degrado degli ecosistemi marini incrina il senso di sicurezza e continuità di intere comunità.

Un esempio concreto si è verificato nel 2025 in Australia Meridionale, dove una devastante fioritura algale tossica, alimentata dalle calde temperature marine, ha generato forti disagi psicologici tra i residenti, oltre a provocare irritazioni alle vie aeree e attacchi d’asma acuti.

Prevenzione e nuove politiche di sanità pubblica

La dottoressa Laura Falkenberg della School of Physics, Chemistry and Earth Sciences dell’Ateneo di Adelaide sottolinea come l’impatto sul genere umano sia stato a lungo sottovalutato.

Le analisi dimostrano che tali eventi, diventando più frequenti, prolungati e intensi a causa del cambiamento climatico, esigono una risposta istituzionale strutturata.

Gli esperti sollecitano i governi e gli organismi sanitari ad integrare le previsioni sulle temperature oceaniche all’interno dei piani di prevenzione della salute pubblica, trattando i picchi termici in mare alla stregua delle calure estive sulla terraferma.

Agire in anticipo tramite una collaborazione stretta tra oceanografi, gestori delle risorse fisiche e dirigenti sanitari risulta fondamentale per sviluppare strategie protettive efficaci e tutelare la popolazione prima che le emergenze si trasformino in catastrofi irreversibili.