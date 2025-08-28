Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Secondo uno studio ci sarebbe un legame tra ondate di calore e invecchiamento, poiché l’esposizione prolungata al caldo estremo incrementa l’età biologica

Le ondate di calore non rappresentano soltanto un problema ambientale o sociale, ma potrebbero avere un effetto diretto e sorprendente sul nostro corpo. Una nuova ricerca internazionale ha mostrato che l’esposizione prolungata al caldo estremo accelera l’invecchiamento biologico, introducendo un tassello del tutto nuovo nella comprensione delle conseguenze della crisi climatica. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Climate Change, suggerisce che il fenomeno non è circoscritto a episodi isolati, ma costituisce un processo cumulativo che, nel tempo, lascia segni misurabili a livello molecolare e fisiologico.

Età biologica e caldo estremo: un legame inatteso

Fino a poco tempo fa si riteneva che le ondate di calore producessero principalmente danni immediati, come un aumento della mortalità durante i picchi termici. Ora gli scienziati hanno messo in luce un aspetto più sottile: l’esposizione a temperature elevate si riflette sull’età biologica, ossia sull’indicatore che misura lo stato complessivo dell’organismo e non soltanto l’età anagrafica.

La ricerca ha dimostrato che anche poche giornate di caldo intenso, ripetute nell’arco di due anni, si associano a un incremento dell’età biologica quantificabile in diversi giorni. Questo dato, se proiettato su decenni, si traduce in un impatto significativo che va oltre la semplice percezione di un’estate più torrida del solito.

Lo studio di Taiwan: 25.000 persone seguite per 15 anni

Il nucleo della scoperta nasce da un’analisi condotta su 25.000 individui a Taiwan, monitorati per oltre quindici anni. Gli studiosi hanno confrontato il numero di giornate di caldo estremo vissute dai partecipanti con i valori ottenuti da una serie di test clinici, che includevano pressione sanguigna, colesterolo, parametri infiammatori e funzionalità di organi come fegato, reni e polmoni. Dall’incrocio di questi dati è stato calcolato l’indice di età biologica, e i risultati hanno rivelato una correlazione netta: più ondate di calore si accumulano, più l’organismo mostra segni di accelerazione dell’invecchiamento.

Un elemento particolarmente interessante è che i lavoratori manuali, esposti all’aperto più a lungo, hanno registrato incrementi nell’età biologica ancora maggiori, segnalando che il fenomeno non è uniforme e dipende dal grado di esposizione.

Perché il caldo può accelerare l’invecchiamento

Il meccanismo alla base di questo processo non è ancora del tutto chiarito, ma i ricercatori ipotizzano che i danni al DNA e lo stress ossidativo giochino un ruolo cruciale. L’esposizione prolungata al calore sembra innescare risposte cellulari simili a quelle osservate in altre condizioni che accelerano l’invecchiamento, come una dieta squilibrata o l’abuso di sostanze. Questo spiegherebbe perché l’aumento di età biologica osservato nello studio ricorda, in scala ridotta, gli effetti cumulativi di stili di vita poco salutari.

La comunità scientifica considera questi dati un vero e proprio cambio di paradigma: fino a ieri le ondate di calore erano viste soprattutto come eventi acuti, oggi invece emergono come fattori capaci di influenzare l’intera traiettoria di vita di un individuo.

Un paradigma che riguarda tutti

Un aspetto centrale della ricerca è che nessuno può dirsi escluso. A differenza di altri rischi ambientali, le ondate di calore colpiscono intere popolazioni, senza distinzioni nette. È vero che alcune categorie, come gli anziani o chi lavora all’aperto, sono più vulnerabili, ma l’accelerazione dell’invecchiamento climatico riguarda ogni fascia di età. Gli scienziati sottolineano che questo effetto non si limita a poche regioni: con l’aumento della frequenza e della durata degli episodi di caldo estremo, la questione assume un carattere globale.

In questo contesto, il concetto stesso di salute pubblica si amplia e ingloba la dimensione temporale: non si tratta più soltanto di affrontare le emergenze del momento, ma di comprendere come la crisi climatica stia ridisegnando, giorno dopo giorno, la biologia umana.

Dalle osservazioni a una prospettiva futura

La pubblicazione su Nature Climate Change non chiude la questione, ma apre la strada a nuovi filoni di indagine. Resta da chiarire se l’impatto scientifico delle ondate di calore sull’età biologica sia reversibile o se, al contrario, lasci tracce permanenti. Ciò che appare certo è che il riscaldamento globale non incide solo sugli ecosistemi, ma si riflette sul modo stesso in cui gli esseri umani invecchiano.

Questo significa che il clima non modella soltanto paesaggi, stagioni e società, ma anche la nostra intima struttura biologica. È proprio in questo intersecarsi tra scienza e vita quotidiana che la scoperta trova il suo significato più ampio: il futuro dell’umanità sarà scritto anche nella capacità di comprendere e affrontare l’accelerazione dell’invecchiamento indotta dal calore.