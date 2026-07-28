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Una massa d'aria subtropicale africana si è stabilizzata sull'Italia, spingendo le temperature fino a 40 °C e instaurando un blocco termico prolungato.

La configurazione barica con un promontorio sub-tropicale e una profonda bassa pressione sulla Scandinavia impedisce l'ingresso di correnti atlantiche e mantiene l'aria calda stagnante.

L'ondata provoca notti tropicali nelle aree urbane e un picco termico soprattutto in Pianura Padana e regioni tirreniche, con possibile attenuazione non prima del 7 agosto.

Una nuova e potente massa d’aria subtropicale si sta stabilizzando sull’Italia, promettendo temperature fino a 40 °C e notti tropicali almeno fino alla prima settimana di agosto. A causare questo blocco termico prolungato è una precisa configurazione atmosferica europea che vede l’anticiclone africano blindato da una profonda area di bassa pressione stazionaria sulla Scandinavia.

La “macchina del fuoco” subtropicale

Dopo qualche giornata di parziale sollievo, l’atmosfera sopra la penisola ha deciso di cambiare marcatamente marcia.

Per capire cosa stia spingendo i termometri bisogna alzare lo sguardo a circa 1500 metri di altitudine. In quella fascia i meteorologi registrano masse d’aria calda con valori termici compresi tra i 22 °C e i 24 °C.

Questo flusso agisce come una sorta di coperta invisibile ma pesantissima che comprime l’aria verso il basso, riscaldandola ulteriormente per compressione e garantendo condizioni di stabilità quasi assoluta.

Il motore della nuova ondata di caldo è il famigerato promontorio sub-tropicale. Le masse d’aria roventi, in risalita diretta dal continente sahariano, hanno trovato una via spalancata verso il bacino del Mediterraneo.

Non si tratta di un fenomeno passeggero. La mappa barica europea mostra infatti una precisa coesistenza di forze: da un lato l’alta pressione arroccata a sud-ovest, dall’altro una vasta area depressionaria posizionata stabilmente sulla Scandinavia.

Questo incastro geopotenziale impedisce alle correnti atlantiche, che normalmente rinfrescano l’estate europea, di scendere di latitudine.

Il risultato è che le perturbazioni transitano molto a nord, sfiorando appena le Alpi con qualche isolato rovescio pomeridiano, mentre il resto d’Italia rimane intrappolato in un vero e proprio forno statico.

L’escalation termica e il fenomeno delle notti tropicali

La progressione di questa configurazione meteo segue un copione geometrico. Se i primi giorni della settimana mantengono le massime in pianura su livelli estivi ma ancora gestibili, la vera impennata termica si concretizza a partire da metà settimana.

L’apporto continuo di aria dal deserto africano genera un effetto accumulo. I dati previsionali indicano che la Pianura Padana e le regioni tirreniche centrali saranno le zone più sollecitate dall’anomalia.

Città come Milano, Bologna, Roma e Firenze vedranno i termometri salire gradualmente fino a sfiorare i 40 °C nel corso del fine settimana.

Tuttavia, il vero elemento d’interesse per la climatologia urbana non è solo il picco diurno, ma ciò che accade quando il sole tramonta.

L’accumulo di calore cementizio e l’aumento costante dell’umidità interna stanno per dare il via alle cosiddette notti super tropicali. Nelle grandi città del Centro-Nord i valori minimi non riusciranno a scendere sotto i 25 °C.

Manca il ricambio d’aria, l’afa aumenta la percezione corporea del calore e l’assenza di vento alletta il ristagno termico nei centri urbani.

Fino a quando dovremo resistere

La domanda che tutti si pongono riguarda la fine di questo ciclo. Secondo i bollettini ufficiali dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Lombardia e i modelli de iLMeteo.it, la struttura anticiclonica mostra una notevole resilienza.

Le attuali previsioni meteo si spingono fini ad agosto e confermano che il nucleo del caldo africano manterrà le sue posizioni ben oltre il fine settimana, blindando la prima parte del mese.

I modelli matematici ipotizzano una possibile flessione o quantomeno un parziale indebolimento di questo blocco atmosferico non prima del 7 agosto. Fino ad allora, la dinamica scandinava e il promontorio africano manterranno l’Italia in una condizione di stasi termica eccezionale.