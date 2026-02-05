Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, come vederle gratis e integralmente tra Rai e HBO Max

Si può ufficialmente dire che è tempo delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Dopo tanta attesa, dubbi e anticipazioni, spazio alla cerimonia d’apertura a San Siro venerdì 6 febbraio e, dal 7 al 22 febbraio, alle competizioni vere e proprie.

L’Italia diventa dunque il centro dello sport mondiale, con più di due settimane di gare, con 16 discipline olimpiche e una copertura mediatica senza precedenti per il nostro Paese. Tra tv in chiaro, streaming multipiattaforma e radio, seguire ogni gara in tempo reale sarà più semplice che mai.

Dove vedere Milano-Cortina 2026 in chiaro

Com’è consuetudine, quando si parla di manifestazioni sportive che interessano la nazionale italiana, la Rai è il punto di riferimento principale per la visione. Ciò vuol dire che sarà possibile seguire i nostri atleti gratuitamente.

Dirette previste su Rai 2 e RaiSport, anche se le cerimonie d’apertura e chiusura saranno su Rai 1. Il tutto a partire da sabato 7 febbraio, come detto, con collegamenti quotidiani dalle prime ore del mattino fino a tarda serata.

La copertura Rai, ovviamente, tiene conto anche della visione in streaming. Tutto sarà seguibile comodamente da qualsiasi dispositivo, sfruttando la piattaforma RaiPlay. Online sarà anzi più facile verificare nel dettaglio la programmazione delle reti pubbliche.

Olimpiadi 2026 in streaming: dove vedere tutto

Se è vero che la Rai garantisce un’ampissima copertura, è innegabile come l’attenzione sarà posta in particolar modo sull’Italia. Azzurri e azzurre avranno un posto d’onore nella programmazione, al netto del fatto che una competizione sarà ovviamente seguita fino alla fine, anche dopo l’uscita di scena dei nostri connazionali per un posto sul podio.

Occorre però precisare che esistono altri modi per seguire le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che garantiscono una copertura totale. La visione più ampia sarà garantita dal gruppo Warner Bros. Discovery. Va da sé che in questo caso sia previsto un costo.

Quest’ultimo non è però esoso, anzi. Le gare saranno trasmesse integralmente su Discovery+ e HBO Max, grazie ai canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, così come a ben 16 canali tematici dedicati (uno per ogni disciplina). Ciò vuol dire che si potrà approfittare delle scelte di regia per i due canali principali e, al tempo stesso, sentirsi liberi di dare la precedenza a ciò che interessa maggiormente, o semplicemente fare zapping a piacimento.

Considerando il lancio di HBO Max a gennaio 2026, in molti hanno sottoscritto da poco un account. A loro non è richiesto alcun costo ulteriore per seguire le Olimpiadi 2026. Milano-Cortina infatti ricade nel pacchetto standard, senza l’aggiunta di un costo ulteriore.

Dirette su Eurosport

Le opzioni di visione di Eurosport sono svariate. Ecco dove poter seguire tutti i 116 eventi da medaglia trasmessi in diretta:

DAZN;

TimVision;

Amazon Prime Video Channels.

Ogni giornata sarà scandita da tre studi live:

Mountain Zone (ore 12) dalla WBD House di Cortina;

Half-Time Livigno (ore 18) dallo snow dome;

Notte Bianca Milano (ore 23) da Casa Italia.

Un palinsesto pensato per accompagnare lo spettatore dall’alba alla notte.

Infine, spazio anche alla radio: Rai Radio1, Radio1 Sport e RaiPlay Sound seguiranno i Giochi minuto per minuto dal 6 al 22 febbraio. Su Rainews.it sarà disponibile uno speciale dedicato con calendario, video, approfondimenti e un sistema di interactive storytelling per non perdere neanche un momento delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026.