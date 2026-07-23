Olimpia Splendid, il climatizzatore portatile crolla al minimo: sconto shock

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Anche il mercato della tecnologia segue le leggi del mercato: quando un prodotto è molto richiesto in un periodo dell’anno, ma l’offerta è limitata, il prezzo tende a salire e i tempi di spedizione ad allungarsi. Ed è quello che sta accadendo in questo periodo con i climatizzatori portatili, diventati dei veri oggetti dei desideri. Per questo motivo, quando se ne trova uno in promo non bisogna perdere troppo tempo e approfittarne subito. Ed è quello che accade oggi con il condizionatore portatile Olimpia Dolceclima Air Pro 14 disponibile su Amazon con un ottimo sconto di 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Condizionatore con una grande potenza refrigerante e con una classe energetica A che strizza l’occhio anche alla bolletta. Un vero best-buy che non devi assolutamente farti sfuggire: la promo può terminare da un momento all’altro.

Climatizzatore Olimpia Dolcelima Air Pro 14 535,01 € -6% 569,00 € Risparmi 33,99 € Acquista su Amazon

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Olimpia Dolcelima Air Pro 14: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi su Amazon il climatizzatore portatile Olimpia Dolceclima Air Pro 14 con uno sconto che fa scendere il prezzo a 479,50 euro, con un risparmio netto di poco inferiore ai 100 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero da 95,90 euro al mese. Condizioni imperdibili e che ti permettono di abbattere la spesa iniziale.

Amazon ti viene incontro anche con le spedizioni: acquistandolo oggi lo ricevi a casa in circa una settimana, in modo da non soffrire il caldo di agosto. Hai anche quattordici giorni di tempo per effettuare il reso gratuito.

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Olimpia Dolcelima Air Pro 14: le caratteristiche tecniche

Se hai un’abitazione o un ufficio di dimensioni medio grandi, il climatizzatore Olimpia Dolceclima Air Pro 14 è quello che fa al caso tuo. Grazie a una potenza refrigerante di 14.000 Btu/h è ideale per stanze di 30-50 metri quadrati. Anche il montaggio è semplice e lo puoi spostare di stanza in stanza utilizzando le rotelle a supporto.

Oltre a una potenza refrigerante elevata, il climatizzatore Olimpia Dolceclima è anche versatile. Lo puoi utilizzare anche in modalità ventilazione oppure come deumidificatore per rendere l’aria più respirabile. Non finisce qui: grazie alla pompa di calore integrata, il climatizzatore può essere utilizzato in inverno per riscaldare la tua stanza. Un elettrodomestico versatile e che puoi utilizzare 365 giorni l’anno.

Il sistema con filtro anti-polvere e il filtro a carboni attivi migliora la qualità dell’aria e previene la formazione di batteri e muffe. La consolle di comando presente nella parte superiore rende semplice la gestione del climatizzatore portatile e puoi impostare esattamente la tua temperatura ideale. Con il Wi-Fi integrato puoi anche controllarlo da remoto utilizzando l’app dello smartphone. La classe di efficienza energetica A è la ciliegina sulla torta che certifica anche i bassi consumi energetici.

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