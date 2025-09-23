OKP K5B, il robot aspirapolvere e mocio 2-in-1 in super offerta al 50% su Amazon

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Animali in casa, poco tempo per pulire e la polvere che ricompare ogni giorno: è una scena familiare per tanti. Un robot che aspira e lava insieme può diventare la soluzione più pratica per tenere i pavimenti in ordine senza fatica. L’OKP K5B nasce proprio per questo: compatto, smart e adatto a chi cerca un aiuto quotidiano nelle faccende domestiche, oggi è al centro di un’interessante offerta.

Se cerchi un robot aspirapolvere e mocio 2-in-1 economico ma completo, l’OKP K5B è oggi un vero best buy: è in sconto del 50% e lo paghi 109,99€. Ultra sottile (solo 7,7 cm), potente fino a 2500Pa e ideale per peli di animali, tappeti e pavimenti duri, unisce controllo via Wi‑Fi/App e comandi vocali con Alexa e Google Assistant. Scopri l’offerta su Amazon e approfitta del prezzo tagliato a metà.

OKP K5B Robot Aspirapolvere e Mocio Ultra Sottile 7.7 cm, 2500Pa, Wi-Fi/App/Alexa, Adatto per Salviette Monouso, Ideale per Peli di Animali, Tappeti, Pavimenti Duri, Automatic Recharge

OKP K5B: prezzo, offerta e sconto Amazon

La promo porta l’OKP K5B a 109,99€ con uno sconto del 50%. Tradotto in numeri, significa un risparmio di 109,99€ sul prezzo di listino (circa 219,98€). Un taglio netto che rende questo modello particolarmente competitivo per chi cerca un robot 2‑in‑1 capace di aspirare e passare il mocio senza spendere una fortuna.

Se desideri un aiuto quotidiano per peli di animali e polvere con gestione smart da app e comandi vocali, è un’occasione da cogliere.

OKP K5B: le caratteristiche tecniche

Progettato per entrare ovunque, il corpo ultra sottile da 7,7 cm e il profilo da 28 cm aiutano il K5B a passare sotto mobili e in spazi stretti, riducendo gli "angoli morti". La porta di aspirazione antigroviglio con motore potente evita l’intasamento dei peli, risultando più adatta alle case con animali rispetto ai robot con rullo a spazzola.

La modalità 2‑in‑1 unisce aspirazione fino a 2500Pa e lavaggio: il supporto magnetico per mocio accoglie anche salviette monouso, catturando capelli e polvere per un risultato più pulito.

La navigazione migliorata con sensori rileva ed evita ostacoli, pareti chiare e scale, mentre l’app OKP consente di programmare e gestire modalità e direzioni (senza salvataggio mappa). Il controllo vocale con Alexa e Google Assistant permette di avviare o fermare la pulizia a voce.

Tre livelli di potenza si adattano alle superfici, dai pavimenti duri ai tappeti. Autonomia fino a 120 minuti grazie a una batteria da 2.000 mAh, con ricarica automatica al termine del ciclo o quando la carica è bassa. Completano la scheda: serbatoio da 500 ml, colore Bianco, dimensioni 28 x 28 x 7,8 cm e peso di 3,4 kg. Un pacchetto equilibrato e smart per la pulizia quotidiana.

