Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

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Chi usa Office 2019 su Mac ancora oggi dovrebbe cerchiare in rosso una data sul calendario: 13 luglio 2026. A partire da questo giorno, infatti, Microsoft disattiverà alcune funzioni fondamentali delle sue applicazioni.

La società renderà di fatto inutilizzabile la suite per come la conosciamo. Stop alle modifiche, ai salvataggi e alla creazione di documenti. Milioni di utenti saranno coinvolti e, di fatto, devono rapidamente correre ai ripari.

Cosa smetterà di funzionare

Dal 13 luglio 2026 gli utenti Mac che usano Office 2019 perderanno del tutto l’accesso ad alcune funzioni base delle principali app della suite:

Word;

Excel;

PowerPoint;

OneNote;

Outlook.

Una limitazione totale, con i file esistenti che potranno ancora essere aperti e consultati, ma non modificati e salvati. In nessun caso, poi, se ne potranno creare di nuovi. Office 2019 si trasformerà in un visualizzatore di documenti, perdendo la sua funzione cardine.

Un problema di certificato

Il motivo del blocco è prettamente tecnico. Microsoft ha deciso di non rinnovare il certificato che convalida le licenze di Office 2019. Di fatto è il meccanismo che “autorizza” il software a funzionare.

Senza un certificato valido, le applicazioni non possono più operare. Non un guasto o un errore, dunque, bensì una scelta aziendale ben precisa. Il tutto in linea con la strategia di spingere gli utenti verso versioni più recenti.

Da ricordare, tra l’altro, che il supporto ufficiale a Office 2019 era terminato a ottobre 2023. La suite ha quindi continuato a funzionato per quasi 3 anni oltre la scadenza. Lo stop definitivo, ora, pone fine alla funzione di scrittura.

Come capire se sei coinvolto

Come detto, non tutti gli utenti Office su Mac sono interessati. Per verificare che il proprio software verrà colpito, occorre controllare il numero di versione dell’applicazione:

versioni inferiori alla 16.82 saranno bloccate dal 13 luglio;

versioni dalla 16.83 in poi non subiranno limitazioni.

Per controllare, basta aprire una qualsiasi app di Office, cliccare sul menu del programma e selezionare la voce “Informazioni” per leggere il numero di versione installato. Microsoft, peraltro, dovrebbe aver già notificato gli utenti interessati attraverso avvisi all’interno delle applicazioni. Se avete ricevuto un messaggio di questo tipo, ora sapete a cosa si riferiva.

Cosa fare

Il primo consiglio è quello di acquistare una versione più recente. Al di là dell’ovvio, però, la vera raccomandazione è quella di agire per tempo. Sempre meglio non attendere l’ultimo giorno o quello successivo, rischiando di mettere a repentaglio una giornata di lavoro o studio.

Tutto ciò, però, ci insegna anche qualcosa sul nuovo mondo tecnologico nel quale viviamo. Così come i libri digitali e i giochi da console non sono totalmente nostri, gli e-reader (e non solo) possono smettere di funzionare come vorremmo con uno switch dell’azienda produttrice, anche i “software comprati una volta e per sempre” hanno una data di scadenza.