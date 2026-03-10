Festa delle Offerte di Primavera: smartphone e iPhone crollano di prezzo

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è ufficialmente cominciata e ci accompagnerà nei prossimi giorni con tantissimi prodotti in promo e con sconti mai visti prima. A catturare l’attenzione, come al solito, ci sono sempre gli smartphone, tra i dispositivi tech più acquistati durante questi eventi. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcuni dei migliori telefoni in promo e li trovi raccolti in questa guida all’acquisto.

Trovi smartphone che coprono tutte le fasce di prezzo: all’iPhone 17 disponibile al minimo storico e con uno sconto che non si era mai visto su Amazon (hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero), fino al moto g56 di Motorola in promo a metà prezzo e tra gli smartphone più acquistati su Amazon. Nel mezzo tanti dispositivi molto interessanti, come il Galaxy A56 oppure il Redmi Note 15 Pro. Non perdere tempo e scopri tutti i migliori smartphone in promo da oggi.

FESTA DELLE OFFERTE DI PRIMAVERA – MIGLIORI PROMO

Bundle Xiaomi 17

Un’offerta che si differenzia da tutte le altre. Tra le migliori promo per gli smartphone della Festa delle Offerte di Primavera 2026 troviamo il bundle di lancio dedicato allo Xiaomi 17, telefono da pochissimo uscito sul mercato. Su Amazon lo trovi in coppia con lo smart TV Xiaomi A Pro QLED da 50 pollici e risparmi quasi 400 euro su quello di listino. Si aggiunge anche una extra valutazione di 100 euro sul tuo vecchio smartphone.

Sullo Xiaomi 17 c’è ben poco da dire: si tratta di uno dei migliori telefoni Android del momento. Dotato di un display CrystalRes compatto da 6,3 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen 5, tripla fotocamera posteriore Leica da 50 megapixel che assicura scatti di livello professionale e un’ottima batteria da 6330 mAh che dura fino a due giorni.

Xiaomi 17

Galaxy S25 Edge

Offerta speciale per il Galaxy S25 Edge. Lo smartphone premium super sottile di Samsung è disponibile in promo con uno sconto del 42% e risparmi più 600 euro su quello di listino. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Telefono con caratteristiche uniche: schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Sottilissimo e leggero, è una vera rivoluzione per il mercato mobile.

Galaxy S25 Edge

Google Pixel 10

Prezzo speciale per lo smartphone top di Google. In questo evento speciale di Amazon è disponibile con uno sconto del 33% e risparmi ben 300 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero e approfittare di condizioni d’acquisto uniche e irripetibili. Si tratta a tutti gli effetti di un telefono top di gamma dotato anche di tecnologie avanzate e di un supporto completo da parte dell’intelligenza artificiale di Google. Schermo Actua da 6,3 pollici, processore Tensor G5 ad altissime prestazioni, tripla fotocamera posteriore che assicura scatti perfetti e una batteria che dura per tutto il giorno. Un telefono che viene direttamente dal futuro e che ti semplifica la vita di tutti i giorni grazie a strumenti intelligenti.

Google Pixel 10

Galaxy S25 FE

Un telefono top di Samsung poco conosciuto e che diventa un bestseller grazie alla promo disponibile durante la Festa delle Offerte di Primavera 2026. Parliamo del Galaxy S25 FE, smartphone molto interessante e con una scheda tecnica di prim’ordine. FE è l’acronimo di Fan Edition ed è stato realizzato seguendo i consigli degli utenti. Equipaggiato con un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità, un processore Exynos 2400 ottimizzato appositamente per questo dispositivo, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria a lunga durata. Un’ottima soluzione se sei alla ricerca di un telefono top affidabile senza spendere cifre esagerate. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero.

Galaxy S25 FE

Nothing Phone (3)

Ottima offerta per il Nothing Phone (3), modello top di gamma che si contraddistingue anche per un design ricercato. Disponibile in promo con uno sconto di ben 250 euro e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Le prestazioni sono assicurate dall’ottimo processore Snapdragon 8 Elite supportato da 16 gigabyte di RAM e da 512 gigabyte di memoria interna. Lo schermo AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz è un altro dei punti forti del dispositivo. Il sistema fotografico è un piacere per gli occhi: tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, teleobiettivo periscopico sempre da 50 megapixel e teleobiettivo da 50 megapixel. Anche la fotocamera frontale per i selfie è da 50 megapixel. Batteria massiva che ti accompagna per tutto il giorno senza troppi problemi.

Nothing Phone (3)

Redmi Note 15 Pro

Uscito da pochissimo sul mercato e disponibile in offerta con uno sconto speciale in questo evento Amazon. Parliamo del Redmi Note 15 Pro, smartphone di Xiaomi che si posiziona tra i medio e i top di gamma. Da oggi è disponibile con uno sconto del 33% e risparmi ben 130 euro su quello di listino. Un telefono realizzato con molta cura: schermo CrystalRes da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una baterria da 6580 mAh che può durare fino a due giorni anche con un utilizzo intenso. A bordo hai anche strumenti avanzati che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale e ti semplificano la giornata.

Redmi Note 15 Pro

moto g86

Tra i telefoni più venduti su Amazon nelle ultime settimane c’è il moto g86, e non potrebbe essere altrimenti. Il telefono di Motorola, infatti, è protagonista di un’offerta incredibile: sconto del 50% e lo paghi esattamente la metà. Un telefono che assicura prestazioni da medio di gamma disponibile allo stesso prezzo di un entry level. La bontà di questo dispositivo la si intuisce subito, basta analizzare la scheda tecnica. Schermo da 6,67 pollici ad altra risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimesnity 7300, fotocamera principale da 50 megapixel con sensore anti sfarfallio e una batteria da 5200 mah che ti accompagna per tutta la giornata. Rapporto qualità-prezzo elevatissimo e diventa uno dei best-buy delle Offerte di Primavera 2026.

moto g86

Galaxy A56

Se sei alla ricerca di un telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo, solo per pochissimi giorni trovi il Galaxy A56 di Samsung in promo con uno sconto del 28% e approfitti del minimo storico. Parliamo di un telefono medio di gamma che cattura l’attenzione e dotato di ottime componenti tecniche: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Galaxy A56

moto g56

Super occasione per il telefono lowcost di Motorola. Sul sito di e-commerce è disponibile il moto g56 con uno sconto del 45% e lo paghi meno di 150 euro. Una cifra alla portata di molti e che lo fa diventare uno dei più apprezzati. Un telefono perfetto per l’utilizzo quotidiano: schermo da 6,72 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, una fotocamera principale da 50 megapixel e la batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Nessun punto debole e un sistema operativo che si aggiorna anche con un’ottima frequenza. La soluzione lowcost perfetta per te.

moto g56

POCO C85

Se vuoi spendere pochissimo per il tuo nuovo smartphone, ecco l’offerta che fa per te. Per l’evento Amazon di Primavera è disponibile con un ottimo sconto il POCO C85, telefono lowcost realizzato da uno dei brand collegati a Xiaomi. Tra i più acquistati in questa fascia di prezzo, da oggi è disponibile con uno sconto del 32% e lo paghi solamente poco più di 110 euro. Il prezzo non deve trarre in inganno, si tratta di uno smartphone affidabile e realizzato con grande cura. Schermo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e supporto dell’intelligenza artificiale e per finire una batteria da 6000 mAh che può durare fino a due giorni.

In promo anche la versione con 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. In questo caso lo sconto è del 30% e il prezzo di poco superiore ai 100 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero.

POCO C85

POCO C85

realme C71

Altra soluzione lowcost per chi vuole spendere pochissimo per il nuovo smartphone. Sempre su Amazon è disponibile in promo per pochissimi giorni il realme C71, telefono da poco uscito sul mercato e dotato di una scheda tecnica molto interessante, soprattutto in relazione al prezzo a cui è disponibile oggi. Grazie allo sconto del 26% lo paghi solamente poco più di 100 euro e approfitti del minimo storico. Pagamento in 5 rate a tasso zero. Ampio schermo con refresh rate fino a 120 Hz che lo rende molto fluido, processore MediaTek che assicura buone prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel con intelligenza artificiale e una batteria da 6000 mAh. Inoltre, è realizzato con materiali molto resistenti che lo rendono immune dalle cadute e dai graffi.

realme C71