Festa delle Offerte di Primavera, crolla il prezzo degli smartwatch

Tra i dispositivi più ricercati durante la Festa delle Offerte di Primavera 2026 di Amazon ci sono sicuramente gli smartwatch. Gli orologi intelligenti sono oramai una presenza fissa sui polsi di tantissime persone e si fanno apprezzare per le tante funzioni offerte. Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare il tuo nuovo smartwatch, è arrivato oggi grazie a promo speciali che ti fanno risparmiare anche più del 50%. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del momento e le trovi raccolte tutte qui in basso.

Ad esempio, c’è l’Apple Watch 11 al minimo storico con un ottimo sconto del 24% e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Tra le alternative ci sono anche il Galaxy Watch8 oppure il Google Pixel Watch 3 (sconto del 55% che fa crollare il prezzo e lo paghi meno della metà). Per chi ama le avventure all’aperto, ci sono in offerta anche gli orologi super resistenti, come il Garmin fenix 7 Pro Solar, il Galaxy Watch Ultra oppure l’Amazfit T-Rex Ultra. Non perdere tempo e scopri le migliori offerte dell’evento Amazon dedicate agli smartwatch.

FESTA DELLE OFFERTE DI PRIMAVERA – MIGLIORI PROMO

Apple Watch 11

Non potevamo che cominciare con uno degli smartwatch più desiderate dagli utenti: l’Apple Watch 11. L’ultima versione dell’orologio top di gamma dell’azienda di Cupertino è disponibile su Amazon con uno sconto del 24% e risparmi ben 110 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Il modello in promo ha un display Retina da 42 mm molto luminoso e che mostra tutte le info di cui hai bisogno, dall’orario ai passi effettuati fino alla frequenza cardiaca. Monitoraggio avanzato della salute, con app per l’ECG e con notifiche in tempo reale che ti avvisano se notano qualche valore anomalo. Grazie agli anelli di attività sai sempre come sta andando l’allenamento quotidiano e quante calorie stai bruciando. Uno degli orologi che non devi farti scappare in questo evento Amazon.

Apple Watch 11

Galaxy Watch8

Il Galaxy Watch8 è un’ottima alternativa all’Apple Watch 11 e in questo evento Amazon la versione da 40 mm è disponibile in promo con uno sconto del 30% rispetto al prezzo di lancio. Un’ottima occasione da non farsi sfuggire per uno dei migliori orologi disponibili sul mercato. Design che ricorda gli orologi analogici con un quadrante circolare, ma sotto la scocca sono presenti tanti sensori che monitorano il tuo stato di salute, e non solo. Il Galaxy Watch8 assicura una grande precisione nella misurazione della frequenza cardiaca e della saturazione dell’ossigeno nel sangue grazie anche all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, ed è uno dei pochi orologi in grado di effettuare un’analisi del tuo corpo, con la percentuale di massa magra, massa grassa e acqua.

Galaxy Watch8

Google Pixel Watch 3

Super occasione per il Google Pixel Watch 3, smartwatch top di gamma dell’azienda di Mountain View. Grazie allo sconto lampo del 55% disponibile sul sito di e-commerce lo paghi meno della metà e risparmi ben 250 euro su quello di listino. Puoi anche pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Il Google Pixel Watch 3 è un ottimo orologio pensato per la vita di tutti i giorni: molto leggero da indossare, monitora costantemente i principali parametri vitali e li mostra direttamente sullo schermo touch. Le misurazioni sono molto precise anche grazie alla presenza degli algorirmi AI sviluppati appositamente da Google. Hai a disposizione anche le app di Google, tra cui Maps e Waller per i pagamenti contactless.

Google Pixel Watch 3

Google Pixel Watch 4

In promo per la Festa delle Offerte di Primavera 2026 troviamo anche il Google Pixel 4 nella versione più piccola da 41 millimetri. In questo caso lo sconto è del 25% e risparmi 100 euro su quello di listino. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Rispetto alla versione precedente apporta miglioramenti nel monitoraggio del fitness e del benessere psico-fisico con una precisione ancora maggiore nella misurazione dei principali parametri vitali. Orologio top di gamma realizzato con grande cura e con materiali premium. Display più luminoso rispetto al passato e a bordo trovi l’assistente vocale Gemini sempre pronto a supportarti. La batteria dura per un paio di giorni e si ricarica abbastanza velocemente. Pieno supporto a tutte le principali app della suite di Google.

Google Pixel Watch 4

Apple Watch SE 3

Se vuoi un orologio Apple senza spendere cifre esagerate, da oggi trovi l’Apple Watch SE 3 con un super sconto IVA che fa scendere il prezzo al minimo storico e fai un ottimo affare. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Sull’orologio c’è ben poco da dire: il rapporto qualità-prezzo è molto elevato e diventa il compagno ideale nella vita di tutti i giorni. Ti aiuta a tenere sotto controllo i principali parametri vitali, supporta tante modalità di allenamento e lo puoi utilizzare anche per ricevere le notifiche direttamente sul polso. Un’occasione che non devi assolutamente farti scappare.

Apple Watch Se 3

Galaxy Watch Ultra

Una delle promo più interessanti che puoi trovare per un orologio nella Festa delle Offerte di Primavera 2026 di Amazon. Parliamo dello sconto del 39% disponibile per il Galaxy Watch Ultra, smartphone super resistente di Amazon e disponibile al minimo storico. Solamente acquistandolo oggi risparmi più di 250 euro su quello di listino e puoi anche pagarlo a rate a tasso zero. Smartwatch che oltre a essere resistente e ad adattarsi a qualsiasi situazione, assicura anche un monitoraggio completo della salute e dell’attività fisica. Lo puoi indossare un ogni momento della giornata e ti avvisa se nota qualche dato anomalo. Tra i migliori nella sua categoria.

Galaxy Watch Ultra

Garmin fenix 7S Pro Solar

Ottima occasione per il Garmin fenix 7S Pro Solar. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 27% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi ben 200 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Uno degli orologi più interessanti all’interno della categoria degli smartwatch rugged, gli orologi super resistenti che puoi utilizzare anche nelle situazioni più estreme e che resistono alle cadute. Schermo molto luminoso e che mostra tutte le informazioni di cui hai bisogno. Supporta più di 30 app per lo sport, alcune delle quali di livello professionale, come lo sci alpinismo, il surf e la mountain bike. Ogni mattina ricevi anche un report dettagliato su come hai riposato, sulla variabilità della frequenza cardiaca e info utili sulla giornata. Sulla scocca è presente anche una particolare lente che raccoglie i raggi del sole e li trasforma in energia extra per la batteria che può arrivare fino a 14 giorni.

Garmin fenix 7S Pro Solar

Polar Grit X2 Pro

Per chi non accetta compromessi e vive per l’avventura, il Polar Grit X2 Pro è disponibile in promo per l’evento Amazon con uno sconto del 30%, risparmiando più di 200 euro. In più, puoi dilazionare l’acquisto in 5 rate a tasso zero. È un carrarmato tecnologico: vetro in zaffiro, cassa in acciaio inossidabile certificata MIL-STD-810H (standard militari) e mappe offline integrate. Grazie alla tecnologia Polar Elixir, monitora la saturazione dell’ossigeno nel sangue, ECG e temperatura cutanea notturna, offrendo una panoramica completa sul tuo stato di salute. Ottima anche l’autonomia che arriva fino a 10 giorni. È lo strumento definitivo per il trail running e l’alpinismo.

Amazfit T-Rex Ultra

Per chi cerca la massima resistenza ma con un’anima smart evoluta: oggi è in offerta lampo l’Amazfit T-Rex Ultra al minimo storico, con un risparmio netto di 100 euro. È il top di gamma "rugged" di Amazfit: cassa in acciaio inossidabile 316L, display AMOLED con una luminosità elevata e una batteria che dura fino a 20 giorni. La chicca? Supporta le mappe offline e il GPS dual-band ultra-preciso, rendendolo un’alternativa ai tanti orologi rigged disponibili a prezzi molto più elevati. A bordo trovi anche più di 160 modalità di allenamento e un monitoraggio avanzato della salute.

Amazfit T-Rex Ultra

Polar Ignite 3

Per chi ama l’attività fisica, questa è una promo da non farsi sfuggire. Su Amazon è disponibile il Polar Ignite 3 con uno sconto del 44% e il prezzo è in picchiata. Questo smartwatch si distingue per il suo display AMOLED da 1,28" ad alta risoluzione e per il GPS a doppia frequenza, una rarità in questa fascia di prezzo che garantisce precisione millimetrica anche tra i palazzi o nei boschi. La sua vera forza è il monitoraggio del recupero: funzioni come SleepWise e Nightly Recharge ti dicono esattamente quanto sei pronto ad affrontare la giornata in base a come hai dormito. Monitoraggio avanzato della frequenza cardiaca e tante modalità di allenamento per migliorare giorno dopo giorno.

Polar Ignite 3

Suunto Core

Siamo davanti a un vero e proprio "prezzo errore" o quasi: lo smartwatch Suunto Core è in promo con uno sconto del 54% e il prezzo stracciato lo rende uno dei più acquistati nella sua categoria. Non è uno smartwatch nel senso moderno (niente notifiche stressanti o ricariche quotidiane), ma è l’orologio ABC (Altimetro, Barometro, Bussola) definitivo. È utilissimo per chi ama l’avventura all’aperto: ti avvisa dell’arrivo di tempeste grazie all’allarme temporale, ti indica l’altitudine precisa e ti guida con una bussola affidabile. Se cerchi un compagno d’avventura indistruttibile che non ti abbandona mai nel bel mezzo di un sentiero, è il dispositivo che fa per te

Suunto Core

Redmi Watch 3

È l’affare "best-buy" per chi cerca uno smartwatch completo a un prezzo alla portata di tutti: lo trovi con uno sconto del 49%, praticamente lo paghi la metà. Nonostante il prezzo da entry-level, offre specifiche da fascia superiore: un display AMOLED da 1,75", supporto alle chiamate Bluetooth (grazie a microfono e speaker integrati) e GPS multi-sistema. I sensori tengono sotto controllo i principali parametri vitali e grazie alla presenza di più di 120 modalità di allenamento è il compagno di cui non puoi fare a meno. Ottima anche l’autonomia che tocca i 12 giorni.

Redmi Watch 3

Google Fitbit Charge 6

Non è uno smartwatch come siamo abituati a immaginarli, ma si tratta in realtà di un activity tracker con funzionalità avanzate. Parliamo della Google Fitbit Charge, smartband disponibile in promo in questo evento Amazon con uno sconto del 38% e risparmi decine di euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero approfittando di condizioni d’acquisto uniche. Compatto e molto leggero, è perfetto per tenere sotto controllo il tuo stato di salute senza dover indossare un orologio che molto spesso può risultare pesante. Monitoraggio avanzato del battito cardiaco, della saturazione dell’ossigeno nel sangue e più di 40 app per lo sport supportate. Controlla anche come riposi durante la notte e fornisci consigli su come dormire meglio. Dotato anche di funzioni avanzate per il benessere.

Google Fitbit Charge 6

Amazfit Helio

Non è uno smartwatch, ma è un’ottima alternativa se sei alla ricerca di un wearable in grado di tenere sotto controllo i principali parametri vitali. Parliamo dell’anello smart Amazfit Helio Ring disponibile con uno sconto del 41% al prezzo più basso di sempre. Realizzato in lega di titanio anallergico, pesa pochissimo e monitora con precisione chirurgica il recupero fisico e mentale tramite l’app Zepp. Un dispositivo che viene dal futuro e che da oggi diventa finalmente accessibile, perfetto per chi vuole monitorare il sonno e lo stress in modo discreto e professionale. E con un occhio di riguardo all’eleganza.

Amazfit Helio