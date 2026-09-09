Amazon, lo spazzolino Oral-B dei dentisti costa pochissimo e sconti fino all'80%

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Oral-B iO 2 Spazzolino Elettrico, con 1 Testina di Ricambio,... 49,99 € -50% 99,99 € Risparmi 50,00 € Acquista su Amazon Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3", ProMotion fino a 1... 1.169,00 € -13% 1.339,00 € Risparmi 170,00 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy A37 5G, 256GB, Awesome White [Versione Italia... 366,03 € -36% 569,00 € Risparmi 202,97 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy Watch Ultra2, 47 mm, Titanium Gray, LTE [Vers... 589,08 € -21% 749,00 € Risparmi 159,92 € Acquista su Amazon Amazon Ember serie 4 da 43" con Fire TV (ultimo modello), sm... 309,99 € -38% 499,99 € Risparmi 190,00 € Acquista su Amazon roborock Saros 20 Neo Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con ... 799,00 € -38% 1.299,00 € Risparmi 500,00 € Acquista su Amazon De'Longhi Nespresso Vertuo Pop ENV90.B, Macchina Caffè a Ca... 62,00 € -37% 99,00 € Risparmi 37,00 € Acquista su Amazon

Amazon ci sorprende anche oggi 9 settembre con ottime offerte al minimo storico per tanti prodotti tech. C’è solo l’imbarazzo della scelta, dai classici smartphone fino ad arrivare agli elettrodomestici per la casa. Tra i prodotti che catturano subito l’attenzione c’è l’iPhone 17 Pro che continua a essere in promo al minimo storico e con un risparmio di 200 euro. Ottima occasione anche per chi vuole spendere meno senza scendere a compromessi: il Galaxy A37 è disponibile con uno sconto del 40% e crolla di prezzo. Tra le offerte best seller c’è il tapis roulant pieghevole che trovi con un doppio sconto shock, e lo spazzolino Oral-B iO2 disponibile a metà prezzo e lo paghi meno di 50 euro.

Per la pulizia delle tua abitazione non mancano le occasioni. Trovi il robot aspirapolvere Lefant con un doppio sconto e lo paghi pochissimo, mentre la lavapavimenti Dyson è in offerta con uno sconto del 26% e il prezzo sprofonda al minimo storico. Non perdere altro tempo e approfittane ora.

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Amazon, migliori offerte 9 settembre

Smartphone

iPhone 17 Pro (minimo storico e 5 rate a tasso zero)

Con l’uscita imminente dei nuovi iPhone 18, il prezzo dell’iPhone 17 Pro scende al minimo storico. Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto di 200 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Nonostante sia uscito sul mercato da circa un anno, resta uno dei migliori telefoni della sua categoria e il merito è delle componenti scelte da Amazon a partire dall’ottimo display ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. Le prestazioni sono assicurate dal processore A19 Pro, mentre nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensori Pro Fusion da 48 megapixel . Nuova anche la fotocamera Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici.

Con l’uscita imminente dei nuovi iPhone 18, il scende al Da oggi lo trovi su Amazon con uno e hai anche la possibilità di in . Nonostante sia uscito sul mercato da circa un anno, resta uno dei migliori telefoni della sua categoria e il merito è delle componenti scelte da Amazon a partire dall’ottimo display ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. Le prestazioni sono assicurate dal mentre nella parte posteriore trova posto una con . Nuova anche la fotocamera Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici. Xiaomi 17 (offerta esclusiva e super affare)

Uno dei telefoni top di gamma più compatti sul mercato è oggi in offerta al minimo storico. Parliamo dello Xiaomi 17 disponibile su Amazon con uno sconto di 150 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 12 o 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente in pagina. Telefono premium dotato di un display da 6,3 pollici ad altissima risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen5 , tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica che assicura scatti e video perfetti e per finire una mega batteria da 6330 mAh per un’autonomia fino a due giorni.

Uno dei telefoni top di gamma più compatti sul mercato è oggi in offerta al minimo storico. Parliamo dello disponibile su con uno e puoi anche il utilizzando il servizio presente in pagina. Telefono premium dotato di un ad altissima risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz, , tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica che assicura scatti e video perfetti e per finire una mega per un’autonomia fino a due giorni. Galaxy A37 (40% di sconto e minimo storico)

Prezzo speciale per il Galaxy A37 , smartphone medio di gamma di Samsung uscito da poco sul mercato e tra i migliori in questa fascia di prezzo. Da oggi è disponibile con uno sconto del 40% e e il risparmio netto è di 230 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Perfetto per l’utilizzo quotidiano grazie a un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

per il , smartphone medio di gamma di Samsung uscito da poco sul mercato e tra i migliori in questa fascia di prezzo. Da oggi è disponibile con uno e e il è di . Hai anche la possibilità di il in . Perfetto per l’utilizzo quotidiano grazie a un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon ad alte prestazioni, con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. moto g77 (rapporto qualità-prezzo eccezionale)

Altra ottima occasione se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone. Sulla piattaforma di e-commerce trova posto il moto g77 con uno sconto del 38% che ti fa risparmiare 130 euro su quello di listino. Un prezzo accessibile a molti e che puoi suddividere in 5 rate a tasso zero. La scheda tecnica è formata da un display pOLED da 6,78 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 6400 , doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e per finire una batteria da 5100 mAh.

Altra ottima occasione se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone. Sulla piattaforma di e-commerce trova posto il con uno che ti fa su quello di listino. Un prezzo accessibile a molti e che puoi a tasso zero. La scheda tecnica è formata da un con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, , doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e per finire una batteria da 5100 mAh. realme P4 Lite (33% di sconto e costa pochissimo)

L’offerta del giorno se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone. Il realme P4 Lite è disponibile con una promo lampo e con uno sconto del 33% che fa scendere il prezzo a meno di 160 euro. Anche per questo modello è disponibile il pagamento in 5 rate a tasso zero. Smartphone dotato di un display da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni, fotocamera posteriore con intelligenza artificiale e una batteria da 6600 mAh che può durare fino a tre giorni con un utilizzo normale.

Prodotti lowcost

Oral-B iO 2 (prezzo dimezzato e affare per tutti)

L’offerta lampo da cogliere al volo per la tua igiene orale. Da oggi su Amazon è disponibile lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2 in offerta con uno sconto del 50% che dimezza il prezzo e lo paghi meno di 50 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Nella confezione trovi anche la custodia da viaggio. Rimuove il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino normale. Puoi anche scegliere tra tre diversi livelli di intensità e integra il timer di 2 minuti per lo spazzolamento, come consigliato dai dentisti.

L’offerta lampo da cogliere al volo per la tua igiene orale. Da oggi su Amazon è disponibile lo in con uno che dimezza il prezzo e lo . Hai anche la possibilità di il Nella confezione trovi anche la custodia da viaggio. Rimuove il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino normale. Puoi anche scegliere tra tre diversi livelli di intensità e integra il timer di 2 minuti per lo spazzolamento, come consigliato dai dentisti. Tapis roulant lowcost (doppio sconto e prezzo crollato)

Ecco una delle migliori occasioni del giorno. Con la fine delle vacanze bisogna rimettersi in forma, e cosa c’è di meglio di un tapis roulant pieghevole da mettere in casa? Oggi trovi questo modello in promo con uno sconto shock del 77% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 20 %. Il risultato finale è un risparmio supera l’80% e lo paghi meno di 100 euro. Compatto, facile fa utilizzare e con ben 12 programmi di allenamento. Non farti sfuggire questa occasione: può terminare da un momento all’altro.

Ecco una delle del Con la fine delle vacanze bisogna rimettersi in forma, e cosa c’è di meglio di un da mettere in casa? Oggi trovi questo modello in con uno a cui un che fa il di un %. Il risultato finale è un risparmio supera l’80% e lo Compatto, facile fa utilizzare e con ben 12 programmi di allenamento. Non farti sfuggire questa occasione: può terminare da un momento all’altro. Powerbank Cellularline (55% di sconto e prezzo mini)

Una delle migliori occasioni del giorno. Da oggi su Amazon trovi il powerbank Cellularline in promo con un mega sconto del 55% e il prezzo sprofonda a soli 16 euro. Un accessorio utilissimo da avere sempre con sé e che permette di ricaricare contemporaneamente più di un dispositivo. Capacità di 20.000 mAh e supporta non solo gli smartphone, ma anche orologio, cuffie e tablet. Compatto, ma potente.

Smartwatch

Galaxy Watch Ultra2 (sconto IVA e minimo storico)

Offerta lampo per il nuovo Galaxy Watch Ultra2 , nuovo orologio super resistente di Samsung da poco lanciato sul mercato. Grazie alla promo esclusiva di Amazon lo trovi con uno sconto IVA che ti fa risparmiare 150 euro e puoi anche pagarlo in 12 rate a tasso zero . Uno dei migliori smartwatch rugged che puoi comprare oggi: resiste alle cadute e agli sbalzi di temperatura, ha un display super luminoso e offre tante modalità di allenamento. I sensori presenti sotto la scocca monitorano in tempo reale il tuo stato di salute ed effettuano anche l’ECG per la salute del tuo cuore.

per il , nuovo orologio super resistente di Samsung da poco lanciato sul mercato. Grazie alla lo trovi con uno che ti fa e puoi anche . Uno dei migliori smartwatch rugged che puoi comprare oggi: resiste alle cadute e agli sbalzi di temperatura, ha un display super luminoso e offre tante modalità di allenamento. I sensori presenti sotto la scocca monitorano in tempo reale il tuo stato di salute ed effettuano anche per la del tuo Xiaomi Smart Band 10 (35% di sconto e costa pochissimo)

Offerta lampo irrinunciabile. Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartwatch, da oggi trovi la Xiaomi Smart Band 10 in offerta con uno sconto del 35% e il prezzo scende a soli 35 euro. Puoi anche dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Dotata di uno schermo verticale molto ampio che mostra tutte le info più importanti, dalla frequenza cardiaca, ai passi effettuati alle calorie bruciate, oltre, logicamente, all’orario. I sensori monitorano in modo scientifico il sonno e forniscono utili consigli su come migliorare il riposo notturno. Supporta più di 150 modalità di allenamento e la batteria ha una durata fino a 21 giorni.

Smart TV

Amazon Ember Serie 4 (3 modelli e sconti mai visti prima).

Offerta shock per gli smart TV Amazon Ember Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43", 50" e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 38% e il 43% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV, invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.

PC portatile

MacBook Pro (risparmi più di 500 euro)

Offerta lampo per tutti coloro che sono alla ricerca di un super computer. Da oggi su Amazon trovi il MacBook Pro con chip M5 Pro in offerta con un super sconto di ben 550 euro e il prezzo sprofonda al minimo storico. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Si tratta di un notebook progettato per il lavoro e per l’intelligenza artificiale e che assicura prestazioni fulminee. Display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici ad altissima risoluzione, 24 gigabyte di RAM e un SSD da 2 terabyte. Una macchina per il lavoro e la progettazione con pochi eguali.

Elettrodomestici

Lefant M330 Plus (doppio sconto e costa poco)

Doppio sconto su Amazon per il Lefant M330 Plus , robot aspirapolvere e lavapavimenti compatto ed economico. Da oggi lo trovi con uno sconto fisso del 67% fisso più un ulteriore 10%, per un prezzo finale sotto i 130 euro. Il robot è dotato di una potenza di aspirazione elevata , navigazione laser dToF con mappatura fino a 3 piani, sistema Freemove per muoversi senza urti tra gli ostacoli e un mop magnetico che riconosce automaticamente le superfici, evitando il lavaggio sui tappeti. L’autonomia arriva fino a 150 minuti .

su per il , robot aspirapolvere e lavapavimenti compatto ed economico. Da oggi lo trovi con uno sconto fisso del 67% fisso più un ulteriore 10%, per un prezzo finale sotto i 130 euro. Il robot è dotato di una , navigazione laser con mappatura fino a 3 piani, sistema per muoversi senza urti tra gli ostacoli e un mop magnetico che riconosce automaticamente le superfici, evitando il lavaggio sui tappeti. L’autonomia arriva fino a . roborock Saros 20 Neo (sconto di 500 euro e super affare)

Il roborock Saros 20 Neo s cende del 38% su Amazon con un risparmio di 500 euro . Il robot dichiara una potenza di aspirazione di 36.000 Pa , con un corpo molto sottile pensato per muoversi anche sotto mobili relativamente bassi. La navigazione RetractSense LiDAR e il sistema Reactive AI riconoscono oltre 300 tipologie di ostacoli, anche in condizioni di luce ridotta. La caratteristica distintiva è il sistema di lavaggio SpiraFlow 2.0 Self-Cleaning Mop , con rullo che ruota a 240 giri/min, alimentato da 16 ugelli d’acqua. La stazione lava il rullo con acqua pressurizzata a 100°C e dosa automaticamente il detergente. Lo puoi controllare anche tramite lo smartphone.

Il s su con un . Il robot dichiara una , con un corpo molto sottile pensato per muoversi anche sotto mobili relativamente bassi. La navigazione e il sistema riconoscono oltre 300 tipologie di ostacoli, anche in condizioni di luce ridotta. La caratteristica distintiva è il sistema di lavaggio , con rullo che ruota a 240 giri/min, alimentato da 16 ugelli d’acqua. La stazione lava il rullo con acqua pressurizzata a e dosa automaticamente il detergente. Lo puoi controllare anche tramite lo smartphone. Dyson Clean+Wash Hygyene (risparmi 130 euro e prezzo al minimo storico)

Torna al minimo storico su Amazon il Dyson Clean+Wash Hygiene grazie allo sconto del 26% . Si tratta di una lavapavimenti molto sottile e leggera capace di passare sotto mobili, divani e letti bassi. La vera novità è l’assenza totale di filtro: il rullo in microfibra assorbe rapidamente sporco secco e liquido, mentre 1.400 setole in nylon catturano efficacemente anche i capelli, senza lasciare acqua stagnante né cattivi odori. L’autonomia arriva fino a 45 minuti , mentre la stazione di ricarica gestisce anche l’autopulizia con asciugatura ad aria calda a 85°C .

Torna al su il grazie allo . Si tratta di una lavapavimenti molto sottile e leggera capace di passare sotto mobili, divani e letti bassi. La vera novità è l’assenza totale di filtro: il rullo in microfibra assorbe rapidamente sporco secco e liquido, mentre 1.400 setole in nylon catturano efficacemente anche i capelli, senza lasciare acqua stagnante né cattivi odori. L’autonomia arriva fino a , mentre la stazione di ricarica gestisce anche l’autopulizia con asciugatura ad aria calda a . De’Longhi Nespresso Vertuo Pop (37% di sconto e costa pochissimo)

La macchina da caffè Nespresso Vertuo Pop firmata De’Longhi scende del 37% su Amazon. È la macchina più compatta della gamma, alta appena 25 cm, e sfrutta la tecnologia di estrazione brevettata Centrifusion, che centrifuga fino a 7.000 volte al minuto per ottenere sempre un risultato perfetto in tazza. Offre 5 formati di bevanda (espresso, doppio espresso, lungo, caffè in tazza ed estratto a freddo) selezionabili con un solo pulsante, con espulsione automatica della capsula al termine dell’erogazione.

Come vedere Napoli – Arsenal in streaming gratis

Ricomincia la stagione della Champions League e anche quest’anno Prime Video trasmette la migliore partita delle italiane del mercoledì sera. Per questa prima giornata la piattaforma video trasmetterà in esclusiva Napoli – Arsenal, big match che vedrà i partenopei affrontare i campioni d’Inghilterra in carica e tra i favoriti per la vittoria finale. Il calcio d’inizio è fissato alle 21:00, ma il pre-partita comincerà già alle ore 19:30. La partita è disponibile per tutti gli abbonati a Prime Video e se ancora non lo sei puoi sfruttare la prova gratuita di 30 giorni per tutti i nuovi iscritti, basta cliccare su questo link. Nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento.

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