Amazon, iPhone crolla di prezzo e sconti all'85%: offerte shock

Michael Derrer Fuchs

La Festa delle Offerte Prime è finita, ma le promo su Amazon non vanno certo in soffitta. Anzi, tutt’altro. Già da oggi 9 ottobre trovi nuove offerte molto interessanti su tanti prodotti tech, tra cui smartphone ed elettrodomestici per la casa. E poi non mancano alcune promo sui prodotti a marchio Amazon che dureranno ancora per qualche giorno (e per questo ti consigliamo di approfittarne subito). Ad esempio, trovi i Fire TV Stick al minimo storico e con sconti che sfiorano il 50%. Se, invece, sei alla ricerca di uno smartphone c’è l’iPhone 16 con uno sconto di quasi 200 euro.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo disponibili oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto trovi il link per accedere alla pagina su Amazon e una breve descrizione tecnica. Non perdere tempo e approfitta subito di queste nuovo offerte di Amazon.

Amazon, le migliori offerte del 9 ottobre

Smartphone

Motorola razr 60 Ultra. Offerta speciale per lo smartphone pieghevole di Motorola . Grazie alla promo lampo di oggi lo trovi con uno sconto del 35% che fa crollare il prezzo e risparmi più di 450 euro . Approfitti del minimo storico e fai un affare incredibile. Le caratteristiche tecniche sono ottime: doppio schermo (interno da 7 pollici, esterno da 4 pollici), processore Snadpragon 8 Elite, doppia fotocamera da 50 megapixel e selfie cam da 50 megapixel, batteria che dura tutto il giorno. A questo prezzo è uno dei migliori telefoni premium che puoi acquistare.

Gadget lowcost

Powerbank da 12.000mAh. Ecco una delle migliori offerte del giorno che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi questo powerbank da 12.000mAh con uno sconto esagerato dell’86% e lo paghi poco più di 15 euro . Permette di ricaricare lo smartphone per almeno un paio di volte e puoi collegare più dispositivi contemporaneamente. Dotato anche di uno schermo LED che mostra la carica residua. Utilissimo da avere sempre con sé.

Fire TV Stick

Fire TV Stick HD. Partiamo dal modello più economico. Da oggi su Amazon il Fire TV Stick HD è disponibile a un prezzo di 23,99 euro grazie allo sconto del 47%. Questa chiavetta multimediale è adatta a tutti coloro che hanno un vecchio televisore e lo vogliono rendere smart spendendo pochissimo. La puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero.

Prodotti per la sicurezza Blink

Blink Outdoor 4. Non mancano i prodotti per la sicurezza Blink tra le promo disponibili oggi. E troviamo anche la nuovissima Blink Outdoor 4 , videocamere impermeabile progettata per l’esterno dell’abitazione. Autonomia fino a due anni, è facilissima da installare e assicura immagini in altissima definizione. Solo per pochi giorni la trovi con un super sconto del 55% e costa meno della metà. Le promo non finiscono qui. La Blink Outdoor 4 è disponibile in offerta anche in bundle con altri prodotti per la sicurezza. Ad esempio la trovi in coppia con la Blink Mini 2 (telecamera per l’interno) con uno sconto esagerato del 69% e le paghi pochissimo. In alternativa, la puoi acquistare insieme al campanello smart Blink Video Doorbell e approfitti dello sconto incredibile del 73%. Non perdere queste occasioni.

Elettrodomestici

Xiaomi T12. Il robot aspirapolvere da acquistare se vuoi spendere pochissimo. Da oggi trovi lo Xiaomi T12 in offerta con uno sconto esagerato del 41% e lo paghi meno di 100 euro . Compatto, con una buona potenza di aspirazione, mappa efficacemente tutta l’abitazione e lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Riconosce i tappeti e rileva gli ostacoli. A questo prezzo è il miglior elettrodomestico per la pulizia domestica che puoi acquistare oggi. Pagamento in 5 rate a tasso zero.

