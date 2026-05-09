Amazon, Galaxy S25 Ultra a prezzo stracciato con sconti al 90%: le offerte di oggi

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Un sabato di maggio che sembra quasi un Prime Day. Da oggi 9 maggio, infatti, troviamo su Amazon tantissime occasioni per alcuni dei prodotti più amati dagli utenti e con sconti mai visti prima. A catturare l’attenzione sono due smartphone: l’iPhone 17 disponibile al minimo storico con uno sconto di ben 130 euro (e la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero) e il Galaxy S25 Ultra che trovi con uno sconto del 37% e risparmi ben 550 euro su quello di listino. Ottime occasioni anche tra gli smartwatch: il Garmin fenix E è disponibile con uno sconto del 31% e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. In questo sabato da Prime Day troviamo anche PC portatili top in offerta con sconti che ti fanno risparmiare più di 600 euro, come nel caso del Surface Laptop. Non perdere queste opportunità e approfittane subito.

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Amazon, offerte 9 maggio

Smartphone

iPhone 17 (minimo storico e prezzo in picchiata)

Ecco una delle migliori promo del giorno. Da oggi su Amazon trovi l’ iPhone 17 al minimo storico . Il merito è dello sconto lampo di 130 euro che ti permette di fare un super affare e di approfittare di una delle migliori promo del giorno. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Puoi scegliere anche tra diverse colorazioni. La scheda tecnica dello smartphone è unica: schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera Fusion posteriore e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplice. La batteria è una garanzia e dura per tutto il giorno.

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Offerta shock per il Galaxy S25 Ultra. Lo smartphone premium di Samsung è disponibile in promo al minimo storico di quest’ultimo periodo grazie allo sconto del 37% che ti fa risparmiare ben 550 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis. Sullo smartphone c’è ben poco da dire, si tratta di uno dei migliori Android sul mercato. Schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche molto fluido, processore Snapdragon 8 Elite con a supporto 12 gigabyte di RAM, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo, batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

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Continua a calare il prezzo del Motorola edge 70 , smartphone top uscito sul mercato da pochi mesi. Da oggi su Amazon è disponibile con uno sconto del 51% e lo paghi meno della metà . Il risparmio netto è di poco superiore ai 400 euro e fai un super affare. Schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 7 Gen4, tripla fotocamera posteriore da 50 megapixel e una batteria da 4800 mAh che dura per tutto il giorno. A questo prezzo è uno dei migliori telefoni del giorno per rapporto qualità-prezzo.

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Super occasione per l’ Honor 400 Smart , smartphone lowcost che da oggi trovi a un prezzo alla portata di tutti. Grazie allo sconto del 36% il prezzo scende sotto i 150 euro . Telefono perfetto per la vita di tutti i giorni e dotato di una scheda tecnica molto interessante. Schermo da 6,77 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 6s Gen 3 che assicura buone prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una mega batteria da 6500 mAh che dura almeno due giorni. Non perdere questa occasione.

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Offerta lampo per il Blackview Fort 2, smartphone con una caratteristica unica: è super resistente. Lo puoi utilizzare in qualsiasi situazione e in qualsiasi ambiente, sia in mezzo al deserto sia sui ghiacciai. Perfetto anche per chi lavora nei cantieri e non vuole distruggere il proprio telefono. Schermo da 6,56 pollici, buone prestazioni e fino a 2 terabyte di memoria interna grazie alla memoria espandibile. Scatta anche delle belle foto. La batteria ti supporta per tutto il giorno. Solo per pochissimo tempo lo trovi in promo con uno sconto del 40% e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Prodotti lowcost

Idropulitrice professionale (offerta shock e risparmi centinaia di euro)

Altra offerta shock che non devi assolutamente farti scappare. Da oggi su Amazon trovi questa idropulitrice professionale con uno sconto dell’88% e risparmi più di 700 euro sul prezzo consigliato . Solo dai numeri si intuisce che si tratta di un’offerta da cogliere al volo. Pressione dell’acqua elevata, utilissima da avere in casa per pulire l’auto, il terrazzo e per tantissimi altri lavoretti.

Altra offerta shock che non devi assolutamente farti scappare. Da oggi su trovi questa con uno e sul . Solo dai numeri si intuisce che si tratta di un’offerta da cogliere al volo. Pressione dell’acqua elevata, utilissima da avere in casa per pulire l’auto, il terrazzo e per tantissimi altri lavoretti. Cuffie con traduzione automatica (75% di sconto e prezzo crollato)

Ecco una delle migliori promo del giorno. Da oggi su Amazon trovi questo paio di cuffie Bluetooth dotate della traduzione istantanea in promo con uno sconto del 75 % e il prezzo crolla . Oltre ad assicurare un’ottima qualità del suono, supportano la traduzione in tempo reale in 198 lingue , tra cui cinese, inglese, giapponese, coreano, russo, tedesco, francese e spagnolo. Si collegano con qualsiasi smartphone.

Ecco una delle del Da oggi su Amazon trovi questo paio di cuffie Bluetooth dotate della traduzione istantanea in con uno e il . Oltre ad assicurare un’ottima qualità del suono, supportano la in in , tra cui cinese, inglese, giapponese, coreano, russo, tedesco, francese e spagnolo. Si collegano con qualsiasi smartphone. McAfee Total Protection – 5 dispositivi (82% di sconto)

Offerta shock per l’antivirus McAfee Total Protection valido per 5 dispositivi. Grazie allo sconto dell’82% il prezzo crolla al minimo storico e lo paghi meno di 18 euro. Lo puoi installare sul PC, sullo smartphone e anche sul tablet. Oltre a proteggerti dai malware, hai accesso anche a una VPN per navigare in modo sicuro e un gesto delle password. Un prodotto esclusivo Amazon che ti permette di navigare in modo sicuro.

Smartwatch

Apple Watch Series 11 (31% di sconto e minimo storico)

Un’offerta shock che non bisogna farsi sfuggire. Solo sul sito di e-commerce trovi l’ Apple Watch 11 , ultima versione dello smartwatch dell’azienda di Cupertino, in promo con uno sconto del 31% e risparmi ben 140 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . La versione in promo è quella più piccola con display da 42 mm. Questo ultimo modello lanciato da Apple migliora ulteriormente il monitoraggio della salute e anche la qualità dell’analisi del sonno. Hai accesso anche a funzioni ad hoc per gli allenamenti quotidiani.

Un’offerta shock che non bisogna farsi sfuggire. Solo sul sito di e-commerce trovi l’ , ultima versione dello smartwatch dell’azienda di Cupertino, in con uno e su quello di listino. Lo puoi anche . La versione in promo è quella più piccola con display da 42 mm. Questo ultimo modello lanciato da Apple migliora ulteriormente il monitoraggio della salute e anche la qualità dell’analisi del sonno. Hai accesso anche a funzioni ad hoc per gli allenamenti quotidiani. Garmin fenix E (prezzo crollato e 5 rate a tasso zero)

Occasione irripetibile per il Garmin fenix E, smartwatch super resistente che da oggi è disponibile con uno sconto del 31% che fa crollare il prezzo al minimo storico, con un risparmio di quasi 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Oltre a poterlo utilizzare in qualsiasi ambiente, il Garmin fenix E supporta anche più di 90 app per lo sport, diventando un coach virtuale sempre al polso. Schermo AMOLED da 1,3 pollici super luminoso e lo puoi personalizzare con le info di cui hai bisogno. Autonomia fino a 16 giorni. A bordo trovi anche l’app Garmin Pay per effettuare i pagamenti contactless.

Smart TV

Smart TV Samsung Neo QLED 8K da 65 pollici (50% di sconto e risparmi 2000 euro)

Lo smart TV che ti porta nel futuro. Oggi trovi il televisore Samsung Neo QLED con risoluzione 8K in promo con uno sconto del 50% e risparmi più di 2200 su quello di listino . Un’offerta shock che non devi farti sfuggire: le scorte sono limitate. Oltre ad avere un pannello da 65 pollici con risoluzione 8K, questo televisore assicura immagini con una qualità dei colori elevatissima, anche grazie alla presenza del processore NQ8 AI Gen3 che sfrutta gli algoritmi avanzati di intelligenza artificiale. Il sistema operativo Tizen supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Lo smart TV che ti porta nel futuro. Oggi trovi il con in con uno e . Un’offerta shock che non devi farti sfuggire: le scorte sono limitate. Oltre ad avere un pannello da 65 pollici con risoluzione 8K, questo televisore assicura immagini con una qualità dei colori elevatissima, anche grazie alla presenza del che sfrutta gli algoritmi avanzati di intelligenza artificiale. Il sistema operativo Tizen supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Smart TV Haier da 40 pollici (49% di sconto e prezzo mini)

Scorte limitate e prezzo speciale per lo smart TV Haier da 40 pollici. Solo per oggi lo trovi con uno sconto del 49% che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi praticamente la metà. A meno di 170 euro è difficile trovare di meglio. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero e lo paghi praticamente quanto un caffè al giorno. Schermo da 40 pollici ad alta risoluzione e a bordo è presente anche Google TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

PC portatile

Microsoft Surface Laptop (33% di sconto e risparmi più di 600 euro)

PC top a un prezzo mai visto prima. Se sei alla ricerca di un computer portatile da utilizzare per lavorare, ecco la promo che fa per te. Da oggi trovi il Microsoft Surface Laptop in promo con uno sconto del 33% e risparmi più di 600 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Un notebook che assicura prestazioni ottime: schermo touchscreen da 13,8 pollici ad altissima risoluzione, processore Snapdragon X Elite, 16 gigabyte di RAM e SSD da 1 terabyte. Si tratta dell’ultima versione lanciata sul mercato. Se sei iscritto a Prime Student , ottieni anche uno sconto aggiuntivo del 5% . Grazie alla presenza di Copilot+ hai a disposizione uno degli strumenti AI più avanzati sul mercato.

Se sei alla ricerca di un computer portatile da utilizzare per lavorare, ecco la promo che fa per te. Da oggi trovi il in con uno e su quello di listino. Lo puoi anche . Un notebook che assicura prestazioni ottime: schermo touchscreen da 13,8 pollici ad altissima risoluzione, processore Snapdragon X Elite, 16 gigabyte di RAM e SSD da 1 terabyte. Si tratta dell’ultima versione lanciata sul mercato. Se sei a , ottieni anche uno . Grazie alla presenza di Copilot+ hai a disposizione uno degli strumenti AI più avanzati sul mercato. Tablet economico (50% di sconto e prezzo mini)

Sei alla ricerca di un tablet economico da utilizzare in casa per vedere film e serie TV? Questa è la promo che fa per te. Da oggi trovi questo modello economico in promo con uno sconto del 50% e lo paghi meno di 100 euro. Schermo da 10 pollici, buone prestazioni e e una batteria che dura per tutto il giorni. Nella confezione trovi anche una tastiera con un mouse che lo trasforma in un mini PC. Non perdere questa opportunità.

Elettrodomestici

Lefant M350 (doppio sconto e prezzo crollato)

Offerta speciale su Amazon per il robot aspirapolvere Lefant M350 . Grazie allo sconto fisso del 68% a cui aggiungere un coupon aggiuntivo del 10% , oggi puoi portarti a casa questo elettrodomestico per la pulizia risparmiando più di 400 euro sul prezzo di listino. Dotato di una potenza d’aspirazione elevata e di un design ultra-sottile, è progettato per eliminare polvere e peli di animali anche negli angoli più nascosti e sotto i mobili bassi. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

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Prezzo mai visto prima per l’aspirapolvere senza filo Dreame R30 , che oggi raggiunge il suo minimo storico su Amazon. Grazie allo sconto del 34% e alla possibilità di pagare in 5 rate a tasso zero , acquistare questo elettrodomestico per la pulizia non è mai stato così conveniente. Caratterizzato da una tecnologia di aspirazione ciclonica ad alta efficienza e da una batteria a lunga durata, ti permette di pulire tutta la casa con una sola ricarica. La spazzola intelligente rileva lo sporco e adatta la potenza automaticamente.

per l’aspirapolvere senza filo , che oggi raggiunge il suo su Amazon. Grazie allo e alla possibilità di pagare in , acquistare questo elettrodomestico per la pulizia non è mai stato così conveniente. Caratterizzato da una tecnologia di aspirazione ciclonica ad alta efficienza e da una batteria a lunga durata, ti permette di pulire tutta la casa con una sola ricarica. La spazzola intelligente rileva lo sporco e adatta la potenza automaticamente. Friggitrice ad aria Giri Ecofrit Lite (43% di sconto e costa pochissimo)

Se cerchi una friggitrice ad aria affidabile e compatta, la Girmi Ecofrit Lite è la scelta perfetta, oggi disponibile con uno sconto del 43% . Con il suo cestello da 4,2 litri , è ideale per preparare piatti sani e croccanti per tutta la famiglia, riducendo l’uso di olio fino all’80%. Nonostante il prezzo super competitivo, puoi approfittare del pagamento in 3 rate a tasso zero . Dotata di controlli digitali e programmi preimpostati, è semplicissima da usare e da pulire. Puoi scegliere tra 8 programmi differenti per preparare tutto quello che vuoi.

Se cerchi una friggitrice ad aria affidabile e compatta, la è la scelta perfetta, oggi disponibile con uno . Con il suo cestello da , è ideale per preparare piatti sani e croccanti per tutta la famiglia, riducendo l’uso di olio fino all’80%. Nonostante il prezzo super competitivo, puoi approfittare del pagamento in . Dotata di controlli digitali e programmi preimpostati, è semplicissima da usare e da pulire. Puoi scegliere tra 8 programmi differenti per preparare tutto quello che vuoi. Macchina per il caffè Tristar (55% di sconto e costa meno di 15 euro)

Una promo lowcost imbattibile per gli amanti del caffè americano. La macchina per il caffè Tristar, con una capacità di 6 tazze, è disponibile su Amazon con un maxi sconto del 55% e oggi costa meno di 15 euro. È un dispositivo essenziale, robusto e funzionale, dotato di sistema antigoccia e funzione di mantenimento in caldo. A questo prezzo è praticamente regalata: l’ideale per l’ufficio, per la casa o come compagna fidata per le tue colazioni.

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