Svuota tutto Amazon, smartphone crollano di prezzo: sconti fino al 90%

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Amazon sconta tutto con offerte shock sul meglio che può offrire la tecnologia in questo momento. Da oggi 9 luglio trovi in offerta tutto quello che può esserti utile, dagli smartphone top di gamma fino agli elettrodomestici per combattere il caldo. Non a caso tra le offerte top del giorno troviamo l’iPhone 17 (minimo storico e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero) e il condizionato portatile Indesit con potenza di 12.000 Btu/h (sconto di 100 euro e fai un super affare). Restando in tema smartphone, trovi al minimo storico anche il Google Pixel 10 (sconto di 300 euro) e il Galaxy A17 (25% di sconto e costa pochissimo).

Ottima occasione anche per il Polar Ignite 3: lo smartwatch per il benessere e la salute è disponibile con uno sconto del 46% e approfitti del minimo storico. Tra gli elettrodomestici non farti sfuggire l’offerta per il roborock QV 35A: oggi lo trovi allo stesso prezzo del Prime Day e con uno sconto del 49%.

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Amazon, migliori offerte 9 luglio

Smartphone

iPhone 17 (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

Sconto speciale per l’ iPhone 17 . Lo smartphone top di Apple è disponibile in promo con uno sconto di ben 130 euro al prezzo più basso di sempre. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon. Non a caso è il più venduto in questo momento sulla piattaforma di e-commerce. Tante le novità tecniche: schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 per prestazioni fulminee, doppia telecamera posteriore Fusion da 48 megapixel, nuova fotocamera Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplice e una batteria che dura per tutto il giorno.

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Continua l’ ottima offerta per il Google Pixel 10 . Lo smartphone top dell’azienda di Mountain View è disponibile su Amazon con uno s conto del 33% e risparmi 300 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Schermo Actua da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Tensor G5 che supporta gli strumenti AI avanzati di Google, tripla fotocamera posteriore professionale e riceve gli aggiornamenti del sistema operativo per ben sei anni.

Continua l’ per il . Lo smartphone top dell’azienda di Mountain View è disponibile su con uno s e su quello di listino. Puoi anche il in . Schermo Actua da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Tensor G5 che supporta gli strumenti AI avanzati di Google, tripla fotocamera posteriore professionale e riceve gli aggiornamenti del sistema operativo per ben sei anni. Oppo Reno 15 F (minimo storico e occasione speciale)

Prezzo al minimo per l’ Oppo Reno 15 F . Lo smartphone medio di gamma di Oppo è disponibile in offerta con uno sconto del 24% e risparmi quasi 100 euro su quello di listino. Realizzato con grande cura, è dotato di un display OLED da 6,57 pollici ad altissima risoluzione, processore Snapdragon 6 Gen 1, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo frontale sempre da 50 megapixel. La batteria è la ciliegina sulla torta: capacità di 6500 mAh e può durare fino a due giorni.

Prezzo al minimo per l’ . Lo smartphone medio di gamma di Oppo è disponibile in con uno e su quello di listino. Realizzato con grande cura, è dotato di un ad altissima risoluzione, processore Snapdragon 6 Gen 1, tripla fotocamera posteriore con da e La batteria è la ciliegina sulla torta: e può durare fino a due giorni. Galaxy A17 (costa pochissimo e 5 rate a tasso zero)

Offerta shock per il Galaxy A17 . Lo smartphone economico di Samsung è disponibile con uno sconto diretto del 25% e risparmi più di 50 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Scheda tecnica perfetta per la vita di tutti i giorni: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD, processore ad alte prestazioni, tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e batteria da 5.000 mAh.

per il . Lo smartphone economico di Samsung è disponibile con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Scheda tecnica perfetta per la vita di tutti i giorni: con risoluzione FHD, processore ad alte prestazioni, tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e da nubia Air (rapporto qualità-prezzo unico)

Altra occasione disponibile solo oggi per il nubia Air. Lo smartphone economico è disponibile con uno sconto del 37% e risparmi 90 euro su quello di listino. Il prezzo è alla portata di tutti e diventa un vero best-buy. Schermo AMOLED da 6,78 pollici, processore ad alte prestazioni, 8 gigabyte di RAM (espandibili fino a 12 gigabyte utilizzando la RAM virtuale), 256 gigabyte di memoria interna e tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e supporto AI. La batteria da 5000 mAh dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Ciabatta elettrica compatta (doppio ed è la più venduta su Amazon)

Hai poco spazio sulla scrivania ma hai bisogno di una ciabatta multipresa? Non preoccuparti, Amazon pensa a te. Grazie all’offerta lampo di oggi trovi questa ciabatta elettrica compatta in promo con uno sconto del 31% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 15% e la paghi pochissimo. Dotata di quattro prese universali, 2 porte USB A e di 2 porte USB C. Al momento è la più venduta su Amazon e non devi fartela scappare per nessun motivo.

Hai poco spazio sulla scrivania ma hai bisogno di una Non preoccuparti, Amazon pensa a te. Grazie all’offerta lampo di oggi trovi questa in promo con uno a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 15% e la paghi pochissimo. Dotata di quattro prese universali, 2 porte USB A e di 2 porte USB C. Al momento è la più venduta su Amazon e non devi fartela scappare per nessun motivo. McAfee Total Protection (doppio sconto e prezzo al minimo)

Una delle migliori offerte del giorno. Su Amazon trovi l’antivirus McAfee Total Protection valido per 10 dispositivi in promo con uno sconto fisso dell’84% e puoi anche aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 40%. Il risultato finale è un prezzo di poco superiore ai 10 euro e fai un super affare. Oltre a proteggere i tuoi dati personali e i tuoi dispositivi dall’attacco di virus e ransomware, offre anche una VPN per navigare in maniera sicura in qualsiasi parte del mondo e un gestore per le password. Lo puoi installare su PC, smartphone e tablet.

Una delle migliori offerte del giorno. Su Amazon trovi valido per in con uno e puoi anche che fa il di un Il risultato finale è un prezzo di poco superiore ai 10 euro e fai un super affare. Oltre a proteggere i tuoi dati personali e i tuoi dispositivi dall’attacco di virus e ransomware, offre anche una VPN per navigare in maniera sicura in qualsiasi parte del mondo e un gestore per le password. Lo puoi installare su PC, smartphone e tablet. Soundcore P31i di Anker (doppio sconto e prezzo crollato)

Doppio sconto su Amazon per le cuffie Bluetooth Soundcore P31i di Anker. Applicando il coupon aggiuntivo del 5% al già ottimo 55% di sconto, le porti a casa a soli 30 euro. Dotate di cancellazione adattiva del rumore, audio Hi-Res certificato con LDAC, 6 microfoni con AI per chiamate cristalline e una funzione di traduzione AI in tempo reale per oltre 100 lingue. L’autonomia arriva fino a 50 ore totali con la custodia, con certificazione IP55 contro acqua e polvere. A questo prezzo è semplicemente uno degli affari migliori della categoria.

Smartwatch

Polar Ignite 3 (46% di sconto e prezzo crollato)

L’occasione è da cogliere al volo. Se sei alla ricerca di uno smartwatch che abbina a un ottimo prezzo , funzioni professionali, il Polar Ignite 3 è quello che fa per te. Da oggi è disponibile con uno sconto del 46% e r isparmi ben 150 euro su quello di listino. Orologio smart per il fitness e il benessere con sensori che monitorano il tuo stato di salute e analizzano la qualità del tuo riposo. Tante modalità di allenamento, tra cui alcune di livello professionale. Puoi anche creare allenamenti personalizza con guida vocale.

L’occasione è da cogliere al volo. Se sei alla ricerca di uno che abbina a un , funzioni professionali, il è quello che fa per te. Da oggi è disponibile con uno e r su quello di listino. Orologio smart per il fitness e il benessere con sensori che monitorano il tuo stato di salute e analizzano la qualità del tuo riposo. Tante modalità di allenamento, tra cui alcune di livello professionale. Puoi anche creare allenamenti personalizza con guida vocale. Amazfit Active 2 (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

Se hai una vita attiva, l’Amazfit Active 2 è l’orologio che fa per te. Da oggi lo trovi in offerta con uno sconto del 35% e il prezzo scende al minimo storico e fai un vero affare. Per alleggerire la spesa iniziale hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo ampio che mostra tutte le info di cui hai bisogno, batteria con autonomia fino a 10 giorni, più di 160 modalità sportive e una batteria che dura fino a 10 giorni.

Smart TV



Smart TV Haier 55 pollici (27% di sconto e abbonamento a DAZN gratis)

Doppia occasione per lo smart TV Haier da 55 pollici . Grazie alla promo lampo di oggi lo trovi con uno sconto del 27% e ricevi anche l’abbonamento gratuito a DAZN Full per sei mesi. Puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Pannello con risoluzione 4K, modalità gaming che porta il refresh rate fino a 120 Hz, piattaforma Google TV con Chromecast integrato. Hai accesso a tutte le principali piattaforme di video streaming.

per lo . Grazie alla promo lampo di oggi lo trovi con uno e ricevi anche l’abbonamento gratuito a DAZN Full per sei mesi. Puoi dilazionare il . Pannello con risoluzione 4K, modalità gaming che porta il refresh rate fino a 120 Hz, piattaforma Google TV con Chromecast integrato. Hai accesso a tutte le principali piattaforme di video streaming. Smart TV Hisense da 43 pollici (nuova uscita, prezzo al minimo)

Super occasione per lo smart TV Hisense da 43 pollici, da pochissimo uscito sul mercato. Grazie alla promo di oggi lo trovi con uno sconto immediato di ben 150 euro e anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Pannello con risoluzione 4K e refresh rate fino a 144 Hz che rende più fluidi i contenuti che ami di più. Sistema operativo VIDAA OS con a disposizione più di 1000 app, tra cui tutte le principali per lo streaming.

PC portatile

MacBook Pro con M5 Pro (risparmi 1000 euro e 5 rate a tasso zero)

Definirlo un semplice computer è un po’ riduttivo: il MacBook Pro con processore M5 Pro è una macchina da lavoro con pochi eguali sul mercato. E da oggi la trovi in offerta su Amazon con uno sconto incredibile che ti fa risparmiare ben 1000 euro. Amazon ti viene incontro e permette anche di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Sul PC portatile c’è ben poco da dire: schermo Liqui Retina XDR da 16,2 pollici, processore M5 Pro per prestazioni incredibili, 24 gigabyte di memoria unificata e SSD da 1 terabyte. Progettato per l’AI e perfetto per il lavoro: nessun programma è troppo complicato per questo notebook.

Elettrodomestici

Condizionatore portatile Indesit (100 euro di sconto e minimo storico)

Offerta lampo su Amazon per il condizionatore portatile Indesit PAI212COW , la soluzione lowcost per affrontare l’estate senza installazioni complicate. Con lo sconto disponibile risparmi 100 euro sul prezzo di listino. Il climatizzatore eroga una potenza di raffreddamento di 12.000 BTU/h in Classe energetica A, con gas refrigerante ecologico R290 , funzione deumidificatore integrata e modalità “Dolce Sonno” per un riposo silenzioso. Il timer da 24 ore permette di programmare accensione e spegnimento, mentre il display digitale e il telecomando in dotazione rendono la gestione semplice e immediata. Ideale per rinfrescare ambienti fino a 30 mq senza dover installare un’unità esterna.

Offerta lampo su Amazon per il , la soluzione lowcost per affrontare l’estate senza installazioni complicate. Con lo sconto disponibile risparmi 100 euro sul prezzo di listino. Il climatizzatore eroga una in Classe energetica A, con gas refrigerante ecologico , funzione deumidificatore integrata e modalità “Dolce Sonno” per un riposo silenzioso. Il permette di programmare accensione e spegnimento, mentre il display digitale e il telecomando in dotazione rendono la gestione semplice e immediata. Ideale per rinfrescare ambienti fino a 30 mq senza dover installare un’unità esterna. roborock QV 35A (metà prezzo e super affare)

Torna al prezzo del Prime Day il roborock QV 35A, uno dei robot aspirapolvere e lavapavimenti più equilibrati della sua fascia. Con il 49% di sconto lo paghi praticamente la metà del prezzo di listino. Dotato di aspirazione HyperForce , doppio sistema antigroviglio con spazzola in gomma, panni rotanti sollevabili che si adattano automaticamente ai tappeti e stazione All-in-One che gestisce svuotamento, lavaggio e asciugatura ad aria dei mop . La navigazione PreciSense LiDAR a 360° garantisce mappature precise fino a 4 piani.

Torna al prezzo del Prime Day il roborock QV 35A, uno dei robot aspirapolvere e lavapavimenti più equilibrati della sua fascia. lo paghi praticamente la metà del prezzo di listino. Dotato di , doppio sistema antigroviglio con spazzola in gomma, panni rotanti che si adattano automaticamente ai tappeti e stazione All-in-One che gestisce svuotamento, . La navigazione PreciSense LiDAR a 360° garantisce mappature precise fino a 4 piani. Lefant M3 Max (doppio sconto e risparmi 1000 euro)

Doppio sconto su Amazon per il Lefant M3 Max , uno dei robot aspirapolvere e lavapavimenti più completi della sua fascia. Applicando anche il coupon aggiuntivo del 5% al già ottimo 73% di sconto , risparmi ben 1.000 euro sul prezzo di listino. Il robot vanta una potenza di aspirazione elevatissima , navigazione laser dToF a 360° con mappatura multi-livello, doppio mop rotante con sollevamento automatico sui tappeti e stazione All-in-One con autosvuotamento e lavaggio dei mop con acqua calda a 45°C . La batteria copre superfici fino a 220 mq.

Doppio sconto su per il , uno dei robot aspirapolvere e lavapavimenti più completi della sua fascia. Applicando anche il al già , risparmi ben 1.000 euro sul prezzo di listino. Il robot vanta una , navigazione laser dToF a 360° con mappatura multi-livello, con sollevamento automatico sui tappeti e stazione All-in-One con autosvuotamento e . La batteria copre superfici fino a 220 mq. Impastatrice planetaria Kenwood KMIX (offerta lampo e minimo storico)

Offerta lampo su Amazon per la Kenwood KMix, la planetaria perfetta per chi ama sperimentare in cucina. Con lo sconto di 200 euro sul prezzo di listino, puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Dotata di un motore da 1000 W , ciotola in acciaio inox con manico da 5 litri , 6 livelli di velocità con regolazione elettronica per lavorare senza sbalzi e tre utensili inclusi — frusta K, gancio impastatore e frusta a filo — per pane, pizza, dolci e impasti di ogni tipo. La struttura in metallo pressofuso garantisce stabilità anche con gli impasti più duri, mentre gli oltre 20 accessori opzionali la rendono personalizzabile per qualsiasi ricetta.

su per la la planetaria perfetta per chi ama sperimentare in cucina. Con lo sul prezzo di listino, puoi anche il in . Dotata di un , ciotola in acciaio inox con manico da , con regolazione elettronica per lavorare senza sbalzi e tre utensili inclusi — frusta K, gancio impastatore e frusta a filo — per pane, pizza, dolci e impasti di ogni tipo. La struttura in metallo pressofuso garantisce stabilità anche con gli impasti più duri, mentre gli oltre 20 accessori opzionali la rendono personalizzabile per qualsiasi ricetta. Umidificatore Philips compatto (costa meno della metà)

Ottimo sconto su Amazon per l’umidificatore Philips Serie 1000, compatto nelle dimensioni ma potente nelle prestazioni. Con il 53% di sconto lo porti a casa a meno di 40 euro, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Dotato della tecnologia di nebulizzazione Sky High, garantisce fino a 32 ore di autonomia con un solo pieno grazie al serbatoio da 3 litri, ed è indicato per ambienti fino a 40 mq. Non manca l’impostazione Sleep con luce notturna soffusa, ideale per un utilizzo silenzioso in camera da letto senza disturbare il riposo.

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