Amazon, lo smartwatch indistruttibile di Garmin sprofonda di prezzo e sconti all'85%

Garmin

Con l’avvicinarsi dell’estate le offerte a tema si moltiplicano su Amazon. Da oggi, ad esempio, trovi il climatizzatore Pinguino De’Longhi PAC EM82 in promo con un super sconto del 32% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Per chi ama fare le immersioni o avventurarsi in mezzo ai boschi c’è in promo il Garmin fenix 8 con un doppio sconto e al minimo storico. Non mancano le offerte sugli smartphone, con lo Xiaomi 17T che cattura l’attenzione grazie a una tripla promo che ti fa risparmiare quasi 300 euro e ottieni anche lo smart TV Xiaomi TV A Pro da 32 pollici. Anche tra gli elettrodomestici ci sono offerta shock: il robot aspirapolvere Lefant M5 Pro è disponibile con un doppio sconto e risparmi ben 1200 euro.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato una dozzina di offerte e le trovi raccolte qui in basso. Approfittane subito.

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Amazon, migliori offerte 9 giugno

Smartphone

Xiaomi 17T (tripla promo e 5 rate a tasso zero)

Una delle migliori offerte che puoi trovare oggi per uno smartphone. Grazie alla promo lancio disponibile per lo Xiaomi 17T approfitti di un’occasione unica. Oltre allo sconto del 19% presente in pagina, puoi aggiungere il codice “XM17T100” in fase di pagamento per ricevere altri 100 euro di sconto . Lo sconto totale diventa quasi del 30% e risparmi ben 270 euro . L’offerta non finisce qui: acquistando lo smartphone ricevi anche lo smart TV Xiaomi TV A Pro da 32 pollici , perfetto per la tua cucina o la camera da letto. Lo smartphone è un vero top di gamma: schermo AMOLED da 6,59 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione 1,5K, processore MediaTek Dimensity 8500-Ultra , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 5x, batteria massiva da 6500 mAh che può durare fino a due giorni.

Una delle che puoi trovare oggi per uno smartphone. Grazie alla promo lancio disponibile per lo approfitti di un’occasione unica. Oltre allo presente in pagina, puoi aggiungere il in fase di pagamento per . Lo diventa e . L’offerta non finisce qui: acquistando lo smartphone ricevi anche lo da , perfetto per la tua cucina o la camera da letto. Lo smartphone è un vero top di gamma: con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione 1,5K, , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 50 megapixel con zoom ottico 5x, batteria massiva da 6500 mAh che può durare fino a due giorni. iPhone 16 (sconto IVA e prezzo al minimo)

Torna in super offerta l’ iPhone 16 grazie allo sconto IVA disponibile su Amazon. Acquistando oggi lo smartphone top di Apple risparmi quasi 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate con Cofidis. Sullo smartphone c’è ben poco da dire, se non che è uno dei migliori sul mercato. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici ad alta risoluzione, processore A18 che supporta Apple Intelligence (la piattaforma con gli strumenti AI che ti semplificano il lavoro quotidiano), doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

Torna in super offerta l’ grazie allo disponibile su Amazon. Acquistando oggi lo smartphone top di Apple e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate con Cofidis. Sullo smartphone c’è ben poco da dire, se non che è uno dei migliori sul mercato. da ad alta risoluzione, processore A18 che supporta Apple Intelligence (la piattaforma con gli strumenti AI che ti semplificano il lavoro quotidiano), con sensore principale Fusion da 48 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Galaxy S25 FE (offerta lampo e 5 rate a tasso zero)

Rapporto qualità-prezzo speciale per il Galaxy S25 FE . Lo smartphone top di Samsung è disponibile con uno sconto del 34% e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Smartphone che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato di un display Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 4900 mAh che ti accompagna per tutto il giorno.

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Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, questa è la promo che non devi farti scappare oggi. Su Amazon trovi il Motorola edge 60 Fusion con uno sconto del 32% e risparmi poco più di 100 euro su quello di listino. Si tratta di un telefono medio di gamma che paghi quanto un entry level: schermo pOLED da 6,67 pollici ad alta risoluzione e con neri profondi, processore MediaTek Dimensity 7300 ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e obiettivo ultragrandangolare da 13 megapixel e per finire una batteria da 5200 mAh.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (86% di sconto e prezzo crollato)

Ecco una delle migliori offerte della settimana e che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con un super sconto dell’86% e il prezzo scende a meno di 11 euro. Costano pochissimo, ma assicurano una qualità del suono elevata e sono dotate anche della cancellazione del rumore, Autonomia fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere tempo, le scorte sono limitate.

Ecco una delle della e che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi questo di in con un e il Costano pochissimo, ma assicurano una qualità del suono elevata e sono dotate anche della cancellazione del rumore, Autonomia fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere tempo, le scorte sono limitate. Powerbank Magsafe (76% di sconto e prezzo al minimo)

Il powerbank magnetico più venduto della sua categoria. Da oggi su Amazon trovi questo powerbank MagSafe compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone in promo con uno sconto esagerato del 76% e lo paghi meno di 25 euro. Al momento è il più venduto della sua categoria e devi essere velocissimo nell’approfittarne: le scorte stanno per terminare. Capacità di 10.000 mAh, permette di ricaricare il proprio iPhone per almeno un paio di volte. Utilissimo da avere sempre con sé nello zaino.

Il della sua categoria. Da oggi su Amazon trovi questo compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone in con uno e lo Al momento è il più venduto della sua categoria e devi essere velocissimo nell’approfittarne: le scorte stanno per terminare. Capacità di 10.000 mAh, permette di ricaricare il proprio iPhone per almeno un paio di volte. Utilissimo da avere sempre con sé nello zaino. Scheda microSD SanDisk da 128 GB (costa la metà)

Spazio infinito sui tuoi dispositivi a un prezzo mini e alla portata di tutti. La scheda micro SD SanDisk Ultra da 128 GB, venduta insieme al praticissimo adattatore USB, crolla su Amazon con uno sconto del 47% che la fa costare pochissimo, con in più l’incredibile opzione delle 3 rate a tasso zero. Perfetta per espandere la memoria di smartphone, tablet, console come Nintendo Switch.

Smartwatch

Garmin fenix 8 (doppio sconto e prezzo in picchiata)

Una promo con doppio sconto che non puoi assolutamente farti sfuggire. Il Garmin fenix 8 nella versione da 43 millimetri è disponibile con uno sconto fisso del 22% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare altri 70 euro. Il risparmio totale sfiora i 300 euro e approfitti del minimo storico. Il Garmin fenix 8 è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento nel settore dei wearable. Oltre a essere super resistente e (quasi) indistruttibile, è dotato di sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo i principali parametri vitali. A bordo trovi più di 90 app per lo sport, tra cui sci alpinismo, surf e mountain bike. Non manca un GPS super preciso e con mappe professionali per non perdere mai la giusta direzione, nemmeno durante le escursioni in mezzo ai boschi.

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Altra ottima offerta per uno smartwatch. Su Amazon trovi l’Apple Watch Series 11 in promo con uno sconto del 29% e risparmi ben 140 euro su quello di listino. Minimo storico e anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il modello in promo ha una cassa da 46 mm (si tratta della più grande tra quelle disponibili) e offre una serie di funzioni uniche, tra cui un monitoraggio avanzato della salute con app per eseguire un ECG. Si rivela utilissimo anche per migliorare le proprie prestazioni giorno dopo giorno.

Smart TV

Smart TV Hisense da 50 pollici QLED (offerta lampo e 5 rate a tasso zero)

Uno smart TV con il badge “Scelta Amazon” che sta a sottolineare la bontà della promo. Parliamo del modello Hisense QLED da 50 pollici di ultima generazione disponibile da oggi su Amazon con una promo lampo del 29% che fa risparmiare 130 euro su quello consigliato. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Pannello da 50 pollici con risoluzione 4K, colori realistici e sistema operativo VIDAA U8 che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Rapporto qualità-prezzo elevatissimo.

Elettrodomestici

Lefant M5 Pro (doppio sconto e risparmi 1200 euro)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti premium Lefant M5 Pro demolisce il prezzo di listino grazie a una combo mai vista prima: oltre allo sconto fisso del 65%, puoi sommare un ulteriore coupon da ben 100 euro che si attiva in fase di check-out. Il risultato? Un risparmio complessivo di ben 1200 euro sul prezzo originale. Dotato di una potenza di aspirazione elevata e di una stazione intelligente per la gestione autonoma dello sporco che ti semplifica la vita. Oltre ad aspirare lo sporco è anche in grado di lavare il pavimento. I sensori presenti sulla scocca mappano perfettamente tutte l’abitazione.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti premium demolisce il prezzo di listino grazie a una combo mai vista prima: oltre allo che si attiva in fase di check-out. Il risultato? Un sul prezzo originale. Dotato di una potenza di aspirazione elevata e di una stazione intelligente per la gestione autonoma dello sporco che ti semplifica la vita. Oltre ad aspirare lo sporco è anche in grado di lavare il pavimento. I sensori presenti sulla scocca mappano perfettamente tutte l’abitazione. Condizionatore portatile Pinguino De’Longhi PAC EM82 (32% di sconto e risparmi quasi 200 euro)

Batti l’afa estiva con il re dei condizionatori portatili. Il Pinguino De’Longhi PAC EM82 è in promo su Amazon con uno sconto del 32% che ti fa risparmiare quasi 200 euro netti, con la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero . Silenzioso, efficiente e potentissimo, è capace di rinfrescare rapidamente stanze di grandi dimensioni, funzionando anche come deumidificatore e ventilatore. Classe di efficienza energetica A per risparmiare anche sulla bolletta della corrente. Lo puoi spostare facilmente di stanza in stanza grazie alle pratiche rotelle.

Batti l’afa estiva con il re dei condizionatori portatili. Il è in promo su Amazon con uno netti, con la comodità del pagamento in . Silenzioso, efficiente e potentissimo, è capace di rinfrescare rapidamente stanze di grandi dimensioni, funzionando anche come deumidificatore e ventilatore. Classe di efficienza energetica A per risparmiare anche sulla bolletta della corrente. Lo puoi spostare facilmente di stanza in stanza grazie alle pratiche rotelle. Tineco FLOOR ONE S7 Pro (51% di sconto e 5 rate a tasso zero)

La lavapavimenti Tineco Floor One S7 Pro è una delle protagoniste assolute del giorno con uno sconto shock del 51% che ti permette di risparmiare quasi 300 euro , offrendo anche il pagamento dilazionato in 5 rate a tasso zero . Questo dispositivo top di gamma aspira lo sporco e lava i pavimenti in un’unica passata con acqua sempre pulita, lasciando le superfici subito asciutte e igienizzate. Lunga autonomia, rimuove anche le macchie più ostinata e pulisce sempre con acqua pulita. La miglior soluzione per chi ha un pavimento duro.

La lavapavimenti è una delle protagoniste assolute del giorno con uno , offrendo anche il pagamento dilazionato in . Questo dispositivo top di gamma aspira lo sporco e lava i pavimenti in un’unica passata con acqua sempre pulita, lasciando le superfici subito asciutte e igienizzate. Lunga autonomia, rimuove anche le macchie più ostinata e pulisce sempre con acqua pulita. La miglior soluzione per chi ha un pavimento duro. Lavatappeti Bissell SpotClean C5 (prezzo al minimo e super sconto)

La lavatappeti e tappezzerie Bissell SpotClean C5 crolla su Amazon con uno sconto del 33% e l’opzione delle 5 rate a tasso zero. Grazie alla combinazione di aspirazione potente, azione lavante e l’uso di detergenti specifici, rimuove lo sporco più profondo da qualsiasi tessuto in pochi secondi. Se hai animali in casa o vuoi rigenerare gli interni della tua auto, è il dispositivo che fa per te. Nella confezione sono presenti anche utili accessori.

Servizi Amazon



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