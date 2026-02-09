Amazon, sprofonda il prezzo dell'iPhone 16 e sconti fino all'85%

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Nuova settimana e nuovi aggiornamenti da Amazon con tante offerte appena lanciate sui dispositivi tecnologici. Come sempre a catturare l’attenzione ci sono gli smartphone, ma non sono gli unici disponibili con sconti che ti permettono di risparmiare anche centinaia di euro. Ad esempio, c’è l’Apple Watch Series 11 al prezzo più basso di sempre, oppure i nuovi televisori Fire TV prodotti proprio da Amazon protagonisti di un’offerta lancio shock.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori occasioni del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni offerta c’è sia il link per accedere alla pagina prodotto sia una breve descrizione tecnica. Approfittane subito: possono terminare da un momento all’altro.

Amazon, migliori offerte 9 febbraio

Smartphone

iPhone 17. Prezzo speciale per l’ iPhone 17 , disponibile su Amazon al prezzo più basso di sempre grazie alla promo lampo di oggi. Oltre al risparmio immediato, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Sul telefono c’è ben poco da dire, se non che è uno dei migliori disponibili sul mercato. Schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore Fusion con sensori da 48 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

con un che fa il al e . Lo puoi anche . Parliamo di un telefono che assicura ottime prestazioni e dotato di una scheda tecnica unica. Schermo da , che assicura ottime prestazioni, con sensore principale Fusion da 48 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno. Non perdere questa opportunità. vivo V50 Lite. Per chi vuole un telefono affidabile senza spendere cifre esorbitanti, su Amazon è disponibile il vivo V50 Lite con uno sconto del 29% e lo paghi meno di 200 euro . Telefono che si posiziona nella fascia tra gli entry level e i medio di gamma, ma in grado di assicurare prestazioni top. Il merito è del processore MediaTek integrato e del display AMOLED da 6,77 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz. La fotocamera principale da 50 megapixel assicura scatti di ottima qualità in ogni situazione. Chiudiamo con la batteria da 6500 mAh che ti permette di utilizzare il telefono fino a due giorni senza troppi sforzi.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth. Doppio sconto e prezzo in picchiata per questo paio di cuffie Bluetooth economiche. Da oggi le trovi con uno sconto fisso dell’83% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 3 euro e le paghi solamente 23 euro . Si tratta di auricolari che assicurano una buona qualità del suono, dotati della cancellazione del rumore e di un’autonomia fino a 48 ore utilizzando la custodia di ricarica. Si collegano con qualsiasi smartphone.

Smartwatch

Apple Watch Series 11. Super occasione per l’ultima versione dello smartwatch top di Apple. Da oggi è disponibile con uno sconto del 22% e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Un’offerta tutt’altro che da disprezzare per uno dei migliori orologi disponibili sul mercato. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Sulle caratteristiche c’è ben poco da dire: schermo Retina super luminoso e con il classico design quadrato, monitoraggio avanzato della salute grazie a sensori di ultima generazione e ti assiste in ogni attività fisica. Non perdere questa opportunità.

Smart TV

Fire TV Serie 2. Amazon ha lanciato in Italia la seconda generazione dei suoi smart TV . E per il lancio li troviamo tutti in promo con sconti eccezionali . Ad esempio, il Fire TV Serie 2 da 32 pollici è disponibile con uno sconto del 39% e risparmi ben 110 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Immagini in alta definizione e supporta qualsiasi piattaforma di video streaming. Il telecomando con Alexa integrata permette anche di gestire i dispositivi smart presenti in casa. Sempre in offerta è disponibile anche la versione da 40 pollici.

Tablet

DOOGEE Tab A9. Se non vuoi spendere cifre esagerate per il nuovo tablet, questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi il DOOGEE Tab A9 con uno sconto del 50% e costa meno di 80 euro. Tablet dotato di uno schermo da 10 pollici ad alta risoluzione, buon processore, fino a 20 gigabyte di RAM e fino a 2 terabyte di memoria interna utilizzando la scheda microSD. Non manca una fotocamera frontale e la batteria ti accompagna per tutto il giorno. Soluzione perfetta per un utilizzo casalingo e per vedere i tuoi film e serie TV preferiti.

Elettrodomestici

roborock QV 35S. Il robot aspirapolvere roborock QV 35S è disponibile con uno sconto del 43% e si posiziona come uno dei migliori acquisti per rapporto qualità-prezzo attualmente disponibili sul mercato. Roborock è sinonimo di navigazione impeccabile, e il modello QV 35S non fa eccezione: grazie al suo sistema laser avanzato, mappa la casa con precisione chirurgica, evitando ostacoli e ottimizzando i percorsi di pulizia. La sua potenza di aspirazione elevata, unita alla funzione di lavaggio integrata, assicura pavimenti immacolati con il minimo sforzo. Trattandosi di un’ offerta lampo , la disponibilità è limitata nel tempo e nelle scorte, quindi la tempestività è fondamentale.

