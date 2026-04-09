Amazon, crolla il prezzo del Galaxy S26 Ultra: 80% di sconto

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Aprile non poteva cominciare in modo migliore. Grazie al protrarsi delle offerte pasquali è possibile fare ottimi affari su un numero elevato di prodotti tech, a partire dagli amati smartphone. Oltre all’iPhone 16 disponibile ancora in promo al minimo storico e con un ottimo sconto di 200 euro, troviamo anche il Galaxy S26 Ultra disponibile con un’offerta incredibile. Oltre allo sconto lampo disponibile in pagina, puoi richiedere in omaggio il Galaxy Watch8 LTE, smartwatch da valore commerciale superiore ai 400 euro. Tra gli smartwatch, invece, è in promo il Google Pixel Watch 3 con uno sconto del 55% e lo paghi meno della metà. Non mancano gli elettrodomestici, come ad esempio il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X11 OMNICYCLONE disponibile con un super sconto di ben 500 euro. Non perdere queste opportunità e approfittane subito.

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Amazon, migliori offerte 9 aprile

Smartphone

Galaxy S26 Ultra (risparmi 200 euro e smartwatch in regalo)

Offerta speciale per il Galaxy S26 Ultra che non devi assolutamente farti scappare. Per pochissimi giorni lo trovi in promo con uno sconto di ben 200 euro e approfitti del minimo storico . Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La promo non finisce qui: comprandolo oggi e registrando l’acquisto sul sito del produttore si ottiene in regalo il Galaxy Watch8 LTE , smartwatch dal valore superiore ai 400 euro. E in questo modo il prezzo dello smartphone crolla drasticamente. Sul telefono c’è ben poco da dire, si tratta di uno dei migliori modelli sul mercato: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD e nuova funzione anti-spioni che lo rende invisibile a chi è intorno a te, processore Snapdragon 8 Gen 5 , quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Offerta speciale per il che non devi assolutamente farti scappare. Per pochissimi giorni lo trovi in con uno e approfitti del . Puoi anche il in utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La promo non finisce qui: comprandolo oggi e registrando l’acquisto sul sito del produttore si in il , smartwatch dal ai E in questo modo il prezzo dello smartphone crolla drasticamente. Sul telefono c’è ben poco da dire, si tratta di uno dei migliori modelli sul mercato: con risoluzione QHD e nuova funzione anti-spioni che lo rende invisibile a chi è intorno a te, , quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. iPhone 16 (offerta lampo e minimo storico)

Continua ancora per pochissimi giorni l’ ottima promo per l’ iPhone 16 . Lo smartphone top di Apple è disponibile con uno sconto IVA che ti fa risparmiare quasi 200 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici , processore A18 che assicura prestazioni top e supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion e una batteria che dura per tutto il giorno. A questo prezzo è un vero affare.

Continua ancora per pochissimi giorni l’ per l’ . Lo smartphone top di Apple è disponibile con uno che ti fa su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Schermo , processore A18 che assicura prestazioni top e supporta Apple Intelligence, con sensore principale Fusion e una batteria che dura per tutto il giorno. A questo prezzo è un vero affare. Redmi Note 15 Pro (32% di sconto e affare per tutti)

Tra le migliori promo disponibili oggi c’è il Redmi Note 15 Pro, smartphone uscito sul mercato da poche settimane e in offerta con un super sconto del 32% . Un’offerta speciale per un telefono con pochi eguali in questa fascia di prezzo. Per capirlo basta vedere la scheda tecnica: schermo CrystalRes da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e batteria massiva da 6580 mAh che può durare fino a due giorni.

Tra le disponibili oggi c’è il smartphone uscito sul mercato da poche settimane e in con un . Un’offerta speciale per un telefono con pochi eguali in questa fascia di prezzo. Per capirlo basta vedere la scheda tecnica: con refresh rate fino a 120 Hz, che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore con e batteria massiva da 6580 mAh che può durare fino a due giorni. Galaxy A56 (27% di sconto e risparmi più di 100 euro)

Offerta speciale anche per il Galaxy A56 , smartphone medio di gamma di Samsung che strizza l’occhio ai dispositivi di fascia superiore. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 27% e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici, processore Exynos che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Offerta speciale anche per il , smartphone medio di gamma di Samsung che strizza l’occhio ai dispositivi di fascia superiore. Da oggi è disponibile su Amazon con uno e su quello di listino. Lo puoi anche con Cofidis. da 6,7 pollici, processore Exynos che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con e una che dura per tutto il giorno. moto g06 (45% di sconto e costa meno di 100 euro)

Lo smartphone da acquistare oggi se vuoi spendere pochissimo. Su Amazon è disponibile il moto g06 con uno sconto del 45% che fa scendere il prezzo a meno di 95 euro. Il prezzo non deve trarre in inganno: assicura ottime prestazioni ed è perfetto per la vita di tutti i giorni. Schermo da 6,88 pollici ad alta risoluzione, processore che supporta tutte le app che utilizzi maggiormente, una fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh che può durare fino a due giorni. A questo prezzo è un’occasione che devi cogliere al volo.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick 4K Select (47% di sconto e prezzo crollato)

L’ultima versione della chiavetta multimediale di Amazon è in offerta con uno sconto del 47% e approfitti anche del prezzo più basso di sempre . La paghi solamente 28,99 euro e fai un super affare. Rendi ancora più intelligente il tuo smart TV e assicura una qualità 4K di qualsiasi contenuto. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e grazie al telecomando con Alexa integrata puoi anche gestire i dispositivi smart presenti in casa. Supporta anche Xbox Game Pass Ultimate per giocare in cloud con tutti i tuoi titoli preferiti.

L’ultima versione della chiavetta multimediale di Amazon è in con uno e approfitti anche del . La e fai un super affare. Rendi ancora più intelligente il tuo smart TV e assicura una qualità 4K di qualsiasi contenuto. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e grazie al con puoi anche gestire i dispositivi smart presenti in casa. Supporta anche Xbox Game Pass Ultimate per giocare in cloud con tutti i tuoi titoli preferiti. Fire TV Stick 4K Plus (46% di sconto e minimo storico)

Il modello Plus assicura prestazioni un po’ più elevate e una maggiore fluidità nell’apertura delle applicazioni. La qualità dello streaming è senza intoppi grazie al supporto al Wi-Fi 6. Si collega facilmente allo smart TV tramite la porta HDMI e nella confezione trovi sempre il telecomando con Alexa integrata. Un modello molto amato dagli utenti, tra i più venduti su Amazon e che da oggi trovi in promo con uno sconto del 46% e lo paghi praticamente la metà. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (80% di sconto e prezzo mini)

Ecco una delle migliori promo del giorno. Da oggi trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con uno sconto dell’80% e risparmi poco più di 100 euro su quello di listino. Assicurano un’ottima qualità del suono, sono dotati della cancellazione del rumore e hanno un’autonomia fino a 50 ore. Sono anche impermeabili e sono la soluzione ideale se ti alleni per tutto il giorno. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

Ecco una delle migliori promo del giorno. Da oggi trovi questo in con uno e su quello di listino. Assicurano un’ottima qualità del suono, sono dotati della cancellazione del rumore e hanno un’autonomia fino a 50 ore. Sono anche impermeabili e sono la soluzione ideale se ti alleni per tutto il giorno. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Caricatore INIU wireless 3 in 1 (doppio sconto e prezzo crollato)

L’accessorio definitivo per la tua scrivania o il comodino è protagonista di un doppio sconto che ti permette di pagarlo meno della metà. Questo caricatore 3 in 1 di INIU è un vero affare per tutti: permette di ricaricare contemporaneamente smartphone, smartwatch e auricolari senza l’ingombro di cavi, garantendo una ricarica rapida e sicura in un design elegante e compatto. Un piccolo investimento per una comodità quotidiana senza precedenti.

Smartwatch

Google Pixel Watch 3 (55% di sconto e prezzo in picchiata)

Offerta imperdibile per il Google Pixel Watch 3. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 55% e lo paghi meno della metà risparmiando quasi 250 euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Orologio con tante funzioni avanzate, a partire dal monitoraggio della salute con intelligenza artificiale che ti tiene sotto controllo la frequenza cardiaca e tanti altri parametri vitali. Supporta tante modalità di allenamento e ti aiuta a migliorare giorno dopo giorno. A bordo trovi anche la app di Google come Maps e Wallet per i pagamenti contactless.

Smart TV

Smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici (34% di sconto e risparmi quasi 300 euro)

L’esperienza del cinema entra nel tuo salotto con un’offerta esclusiva Amazon davvero imperdibile: lo smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici è in sconto del 34%, permettendoti di risparmiare quasi 300 euro. Grazie alla tecnologia Quantum Matrix, ogni immagine risplende con contrasti profondi e colori vivaci, garantendo una qualità visiva superiore sia per i film d’azione che per il gaming di ultima generazione. A bordo è presente il sistema operativo Tizen, una vera sicurezza quando si tratta di interattività e supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Tablet

Galaxy Tab A11+ (affare lampo e sconto del 30%)

Ottima occasione per il Galaxy Tab A11+, tablet medio di gamma di Samsung ideale per l’intrattenimento e per lo studio. Un dispositivo versatile disponibile da oggi su Amazon con uno sconto del 30% e risparmi ben 100 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo da 11 pollici, processore da alte prestazioni, 6 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Esperienza immersiva ideale per tutte le tue attività quotidiane.

Elettrodomestici

Lefant M2 (doppio sconto e risparmi l’80%)

Il robot aspirapolvere Lefant M2 crolla con uno sconto del 72% a cui puoi aggiungere un ulteriore coupon di 30 euro . Nonostante le dimensioni ultra-compatti che gli permettono di infilarsi ovunque, è dotato di una potenza di aspirazione elevata e una tecnologia anti-collisione avanzata, rendendo la pulizia quotidiana della casa semplice e intuitiva. Grazie ai sensori presenti sulla scocca mappa l’abitazione ed evita gli ostacoli. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

Il crolla con uno a cui puoi aggiungere un ulteriore . Nonostante le dimensioni ultra-compatti che gli permettono di infilarsi ovunque, è dotato di una potenza di aspirazione elevata e una tecnologia anti-collisione avanzata, rendendo la pulizia quotidiana della casa semplice e intuitiva. Grazie ai sensori presenti sulla scocca mappa l’abitazione ed evita gli ostacoli. Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. ECOVCAS X11 OMNICYCLONE (offerta lampo e risparmi 500 euro)

Se cerchi il massimo della potenza e dell’automazione, il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs DEEBOT X11 OMNICYLONE è oggi in sconto del 38% , permettendoti di risparmiare ben 500 euro con la comodità delle 5 rate a tasso zero . Questo robot top di gamma non si limita ad aspirare e lavare i pavimenti, ma grazie alla sua stazione all-in-one gestisce in autonomia tutta la manutenzione sporca, garantendo una casa sempre impeccabile con uno sforzo pari a zero. Un’occasione d’oro per portarsi a casa un concentrato di tecnologia al miglior prezzo di sempre.

Se cerchi il massimo della potenza e dell’automazione, il robot aspirapolvere e lavapavimenti è oggi in , permettendoti di con la comodità delle . Questo robot top di gamma non si limita ad aspirare e lavare i pavimenti, ma grazie alla sua stazione all-in-one gestisce in autonomia tutta la manutenzione sporca, garantendo una casa sempre impeccabile con uno sforzo pari a zero. Un’occasione d’oro per portarsi a casa un concentrato di tecnologia al miglior prezzo di sempre. MOVA M50 Ultra (200 euro di sconto e 5 rate a tasso zero)

La rivoluzione della pulizia arriva con la lavapavimenti e aspirapolvere MOVA M50 Ultra , oggi disponibile con uno sconto di 200 euro e pagamento in 5 rate a tasso zero . Questo elettrodomestico di ultima generazione è progettata per eliminare anche lo sporco più ostinato in una sola passata, combinando una potenza di aspirazione fuori dal comune con un sistema di lavaggio dinamico. È l’alleata perfetta per chi vuole pavimenti splendenti in metà tempo, grazie a una gestione intelligente dell’acqua e dei consumi.

La rivoluzione della pulizia arriva con la lavapavimenti e aspirapolvere , oggi disponibile con uno e pagamento in . Questo elettrodomestico di ultima generazione è progettata per eliminare anche lo sporco più ostinato in una sola passata, combinando una potenza di aspirazione fuori dal comune con un sistema di lavaggio dinamico. È l’alleata perfetta per chi vuole pavimenti splendenti in metà tempo, grazie a una gestione intelligente dell’acqua e dei consumi. Lavasciuga Candy Rapidò ROW (33% di sconto e minimo storico)

Gestire il bucato non è mai stato così semplice e veloce grazie alla lavasciuga Candy Rapidò, oggi in sconto del 33% con un risparmio di 200 euro. Dotata di un cestello da 8 kg per il lavaggio e 5 kg per l’asciugatura, questa macchina si distingue per i suoi cicli rapidi e la connettività intelligente che ti permette di controllarla direttamente dallo smartphone. Una soluzione versatile e capiente, ideale per ottimizzare gli spazi in casa senza rinunciare a prestazioni di alto livello.

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