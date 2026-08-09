Amazon, iPhone 17 Pro Max a un prezzo stracciato e sconti all'80%
Da oggi su Amazon trovi tantissimi prodotti tech con sconti che arrivano fino all'80% e risparmi centinaia di euro. Dall'iPhone 17 Pro Max agli elettrodomestici: scoprili tutti.
Mentre gran parte degli italiani si sta godendo le meritate vacanze estive, su Amazon le offerte non vanno mai in ferie. Anche oggi 9 agosto troviamo nuove occasioni con prezzi super scontati e prezzi al minimo storico. Le offerte riguardano tutto, dagli smartphone agli elettrodomestici. A catturare subito l’attenzione trovi lo Xiaomi 17T, smartphone top di gamma che solo per oggi trovi in abbinamento con il televisore Xiaomi TV A Pro da 32 pollici: risparmi centinaia di euro e fai un super affare. Offerta top anche per il Galaxy S26: lo sconto del 27% ti fa risparmiare quasi 300 euro. Tra gli smart TV trovi l’ultimo modello Samsung con schermo MiniLED da 55 pollici in promo con uno sconto del 39%.
Non mancano le occasione per gli elettrodomestici, con il robot aspirapolvere DJI ROMO A disponibile con un super sconto di 550 euro. Chiudiamo con una vera chicca: la confezione con due spazzolini Oral-B iO 6 è disponibile con sconto del 60%: praticamente uno è in regalo.
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Amazon, migliori offerte 9 agosto
Smartphone
- iPhone 17 Pro Max (offerta lampo e 5 rate a tasso zero)
Torna in promo su Amazon l’iPhone 17 Pro Max. Da oggi il telefono premium di Apple è disponibile con uno sconto di quasi 100 euro e hai anche il vantaggio di poter dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Sullo smartphone c’è ben poco da dire se non che è uno dei migliori sul mercato: schermo ProMotion da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, prestazioni fulminee grazie al processore A19 Pro che supporta anche Apple Intelligence, tripla fotocamera posteriore Pro Fusion, nuova fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più semplici e una batteria a lunga autonomia.
- Xiaomi 17T (sconto più smart TV in regalo)
Solo per pochissimo tempo puoi approfittare di questa offerta speciale. Su Amazon trovi lo Xiaomi 17T in offerta con uno sconto di quasi 100 euro e ricevi in regalo anche lo smart TV Xiaomi TV A Pro da 32 pollici dal valore commerciale di 179,99 euro. Puoi anche pagare il telefono in 5 rate a tasso zero. Lo smartphone si posiziona nella fascia alta del mercato: schermo Eye-Care da 6,59 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica e che assicura scatti professionale (teleobiettivo con zoom 5x), batteria da 6500 mAh con autonomia fino a due giorni.
- Galaxy S26 (minimo storico e risparmi quasi 300 euro)
Ottima occasione per lo smartphone top di Samsung. Il Galaxy S26 è disponibile su Amazon con uno sconto del 27% e il risparmio netto è di quasi 300 euro. Puoi anche suddividere la spesa in 5 o 12 rate a tasso zero. Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,3 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 2600 che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. A disposizione anche la piattaforma Galaxy AI con tanti strumenti AI molto utili nella vita di tutti i giorni.
- moto g67 (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)
Per chi è alla ricerca di un telefono medio di gamma, da oggi è disponibile l’ottimo moto g67 con uno sconto del 24% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio di 80 euro. Per alleggerire ulteriormente la spesa puoi dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotato di un ottimo display Extreme AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel, selfie camera da 32 megapixel e batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno.
- realme P4X (offerta esclusiva Amazon)
Solo su Amazon hai la possibilità di acquistare l’ottimo realme P4X in offerta con uno sconto del 26% e il prezzo scende a meno di 200 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Telefono che si posiziona nella fascia bassa del mercato, ma che assicura prestazioni superiori. Schermo immersivo da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni, doppia fotocamera posteriore una mega batteria da 7500 mAh che può durare fino a tre giorni.
Prodotti lowcost
- Cassa Bluetooth (67% di sconto e costa pochissimo)
Torna in offerta a un super prezzo la cassa Bluetooth economica. Grazie allo sconto rapido del 67% il prezzo scende a meno di 33 euro e fai un super affare. Dotato di un doppio driver audio per bassi profondi, ha anche un’autonomia fino a 20 ore. Impermeabile, diventa il centro delle tue feste estive al mare o in piscina. Si collega facilmente con qualsiasi smartphone.
- Powerbank Belkin (offerta rapida e costa meno di 20 euro)
Prezzo mini e super vantaggioso per il powerbank Belkin da 10.000 mAh. Su Amazon è disponibile in offerta con uno sconto del 33% e lo paghi meno di 20 euro. Dotato di una porta USB-C e di una porta USB-A permette la ricarica rapida di tutti i tuoi dispositivi tech, a partire dallo smartphone. Non può mancare nel tuo zaino.
- Ventilatore portatile con funzione powerbank (56% di sconto e affare lampo)
Se ti stai preparando per le vacanze estive, ecco l’accessorio che non può mancare nella tua valigia. Solo per oggi trovi questo ventilatore portatile a batteria con mini powerbank incorporato in promo con uno sconto del 56% e costa meno di 20 euro. Dà sollievo contro il caldo feroce di questi giorni e puoi impostare fino a 5 velocità. Dotato anche di un gancio per appenderlo. Utilissimo a casa, ma anche in campeggio.
Smartwatch
- Amazfit Balance 2 (33% di sconto e 5 rate a tasso zero)
L’Amazfit Balance 2 scende del 33% su Amazon, con un risparmio di 100 euro e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il display AMOLED da 1,5 pollici con vetro zaffiro e luminosità fino a 2.000 nit garantisce colori vividi anche sotto il sole diretto. Dotato di oltre 170 modalità di allenamento con la tecnologia BioTracker per il monitoraggio di frequenza cardiaca e sonno, offre GPS dual-band con 6 sistemi di posizionamento satellitare per un tracciamento preciso anche senza smartphone. L’autonomia è da record e arriva fino a 21 giorni. Resistente all’acqua fino a 10 ATM, è pronto sia per la vita di tutti i giorni che per gli allenamenti più intensi, comprese le immersioni.
Smart TV
- Smart TV Samsung Mini LED 55 pollici (39% di sconto e risparmi quasi 300 euro)
Una delle promo più interessanti di oggi riguarda lo smart TV Samsung Mini LED da 55 pollici uscito sul mercato da pochissimi mesi e disponibile con un super sconto del 39%. L’offerta è veramente unica e hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis. Dotata di un pannello da 55 pollici con risoluzione 4K, tecnologia Mini LED che rende le immagini super definite, Motion Xcelerator con refresh rate fino a 144 Hz e modalità ad hoc per vedere film ed eventi sportivi. A questo prezzo è uno dei migliori affari che puoi fare oggi.
Cuffie
- Apple AirPods 4 (25% di sconto e minimo storico)
Tra le migliori offerte disponibili oggi ci sono sicuramente le AirPods 4 con cancellazione del rumore, ultimo modello presentato da Apple. Grazie allo sconto lampo del 25% approfitti del minimo storico e risparmi ben 50 euro su quello di listino. Le puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Questo ultimo modello di Apple è dotato della cancellazione del rumore in modo che tu possa dedicarti solamente al suono, dell’audio spaziale e della funzione Trasparenza. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone e hanno un’autonomia fino a 30 ore.
Tablet
- Tablet Android economico (64% di sconto e prezzo stracciato)
L’offerta è di quelle speciali. Solo per pochissimo tempo trovi su Amazon il tablet economico Android con un super sconto del 64% e il prezzo scende a meno di 100 euro. Un affare imperdibile per un tablet perfetto per l’utilizzo casalingo e per lo studio. Schermo da 10 pollici, buone prestazioni e fino a 2 TB di memoria interna. Nella confezione trovi anche una custodia, la tastiera e il mouse wireless che lo trasformano in un mini PC.
Elettrodomestici
- DJI ROMO A (44% di sconto e risparmi 550 euro)
Minimo storico su Amazon per il DJI Romo A disponibile con il 44% di sconto e un risparmio di 550 euro. Il sistema di rilevamento ostacoli deriva direttamente dall’esperienza con i droni di DJI: due sensori di visione fisheye e un LiDAR a doppio trasmettitore riconoscono con precisione millimetrica anche cavi sottili 2 mm o carte da gioco lasciate sul pavimento. La potenza di aspirazione arriva a 25.000 Pa, mentre il doppio braccio robotico estensibile raggiunge angoli e bordi normalmente irraggiungibili dai robot tradizionali. Le spazzole a doppio motore evitano i grovigli anche con capelli lunghi, e la stazione base con getto d’acqua ad alta pressione garantisce un’autopulizia senza cattivi odori, con un funzionamento praticamente senza manutenzione per 200 giorni.
- Tineco Floor One i6 Stretch (32% di sconto e prezzo al minimo)
Super affare su Amazon per la Tineco Floor One i6 Stretch, con il 32% di sconto. Il design lay-flat a 180° permette di reclinare completamente il corpo macchina per pulire agevolmente sotto letti, divani e mobili bassi, raggiungendo la polvere nascosta che le scope tradizionali non arrivano a toccare. Offre una potenza di aspirazione elevata, ottimizzata per una pulizia profonda dei pavimenti duri, capace di gestire sia sporco secco che liquido in un solo passaggio. La spazzola con design anti-groviglio è pensata appositamente per le famiglie con animali domestici, evitando che peli e capelli si accumulino e blocchino il rullo.
- Asciugatrice slim Hoover H-Dry 350 (sconto di 250 euro e affare lampo)
L’asciugatrice slim Hoover H-Dry 350 scende del 36% su Amazon, con un risparmio di 250 euro sul prezzo di listino. Il punto di forza è la profondità di soli 46-48 cm, ideale per chi ha poco spazio in casa senza dover rinunciare a capacità e prestazioni, con un cestello da 7 kg. La pompa di calore in classe energetica A++ riduce sensibilmente i consumi rispetto alle asciugatrici tradizionali, mentre il sistema brevettato AquaVision raccoglie l’acqua di condensa in un serbatoio integrato nell’oblò, sempre visibile e facile da svuotare. Grazie alla connettività Wi-Fi e Bluetooth con app hOn è possibile gestire l’asciugatrice da remoto e sbloccare programmi extra, mentre la certificazione Woolmark garantisce la massima cura anche per i capi in lana. Con 15+1 programmi e partenza ritardata fino a 24 ore, è la soluzione ideale per chi cerca efficienza in poco spazio.
- Blink Mini Pan-Tilt (50% di sconto e costa meno di 20 euro)
La telecamera Blink Mini Pan-Tilt scende del 50% su Amazon, restando sotto i 20 euro, un prezzo davvero minimo per sorvegliare casa senza spendere una fortuna. Il supporto motorizzato offre una visione completa a 360°, con un raggio di movimento di 350° in orizzontale e 125° in verticale, controllabile da remoto direttamente dall’app Blink. La fotocamera integrata registra video in Full HD con un campo visivo di 110°, mentre di notte entra automaticamente in funzione la visione notturna a infrarossi per immagini nitide anche al buio. Grazie a microfono e altoparlante integrati, permette di ascoltare e parlare in tempo reale con chi si trova nell’ambiente, funzionando anche come citofono interno o per comunicare con animali domestici e bambini a distanza.
Igiene dentale
- Doppio spazzolino Oral-B iO 6 (60% di sconto e offerta shock)
Confezione con doppio spazzolino elettrico Oral-B iO 6 in offerta su Amazon con uno sconto esagerato del 60% e un risparmio di 250 euro. Lo spazzolino è dotato di tecnologia magnetica con testina rotonda, 5 modalità di spazzolamento (pulizia quotidiana, denti sensibili, protezione gengive, pulizia profonda, sbiancante), display interattivo che mostra la modalità in uso e sensore di pressione per non spazzolare troppo forte. Il timer intelligente aiuta a rispettare i 2 minuti di spazzolamento raccomandati dai dentisti, mentre la batteria al litio garantisce diverse settimane di autonomia con una singola carica.
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