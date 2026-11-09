Amazon, lavapavimenti Dyson PencilWash crolla di prezzo e offerte con sconti fino all'80%

Amazon

Un inizio di settimana all’insegna delle grandi occasioni su Amazon. Sulla piattaforma di e-commerce trovi sempre più offerte speciali che ti permettono di fare grandi affari, anche in vista del Natale (e il periodo di reso è stato esteso fino al 15 gennaio 2027). Tra le offerte best seller, ad esempio, trovi la lavapavimenti Dyson PencilWash con uno sconto del 43% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Un’altra grande offerta riguarda il powerbank magnetico compatibile con gli ultimi modelli di iPhone che trovi con uno sconto shock dell’84%. Se sei alla ricerca di un telefono top di gamma, invece, ti consigliamo di approfittare subito dell’ottima occasione disponibile per il Google Pixel 11 Pro: con lo sconto di 400 euro è un vero best-buy.

Tra le offerte shock di oggi c’è lo smart TV LG Mini RGB da 86 pollici: con lo sconto disponibile in pagina risparmi più di 2000 euro e approfitti del minimo storico. Tra gli elettrodomestici, invece, trovi il robot aspirapolvere Lefant M210 Pro Omni con uno sconto del 64% e la macchina per il caffè De’Longhi La Specialista Touch con uno sconto di 200 euro.

Amazon, migliori offerte della settimana

Prodotti bestseller

Dyson PencilWash (43% di sconto e risparmi 150 euro)

La lavapavimenti Dyson PencilWash tocca il prezzo minimo storico con il 43% di sconto e 150 euro di risparmio . Lavapavimenti compatta e super leggera, con una spazzola che si inclina fino a 170° e passa sotto i mobili bassi. Il rullo in microfibra ruota a 650 giri al minuto con acqua sempre pulita, e il sistema di idratazione a 8 punti ha due livelli, per liquidi, macchie e peli. Il design senza filtro evita accumuli, odori e perdite di prestazioni. Una lavapavimenti semplice come una scopa.

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Il power bank magnetico da 10.000 mAh è il più venduto su Amazon e crolla dell’84% : tre modi di ricaricare in un solo accessorio. La ricarica wireless magnetica da 15 W si aggancia al telefono, mentre il cavo USB-C integrato da 20 W e l’ uscita USB-A da 22,5 W (cavo USB-A a C incluso) caricano tramite il cavo. I 10.000 mAh permettono di ricaricare il telefono più di una volta ed è compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone. La forza magnetica tiene il telefono fermo anche in movimento, mentre le protezioni da sovraccarico, sovracorrente e surriscaldamento e l’ indicatore LED garantiscono un uso sicuro.

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Mille euro di risparmio sul robot tagliaerba Dreame A2 3000: con lo sconto del 50% lo paghi la metà e puoi anche rateizzare la spesa in 12 mesi a tasso zero. Il sistema OmniSense 2.0, con LiDAR 3D a 360° e telecamera AI HDR, mappa il giardino in automatico e lavora senza filo perimetrale né antenna RTK, fino a 3.000 mq. Con la funzione EdgeMaster taglia vicino ai bordi, mentre la larghezza di taglio di 22 cm e l’altezza regolabile da 30 a 70 mm si adattano al prato. Affronta pendenze fino al 50% (circa 26,5°), gestisce 2 mappe separate per giardini diversi.

Smartphone

Google Pixel 11 Pro (offerta lampo e minimo storico)

Calo di prezzo lampo per il Google Pixel 11 Pro , ultima versione del telefono premium dell’azienda di Mountain View. Grazie allo sconto del 30% risparmi ben 400 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico su Amazon. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Dotato di un display Super Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione, processore Tensor G6 progettato appositamente per l’intelligenza artificiale, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria con autonomia superiore alle 30 ore. Hai a supporto anche Gemini Intelligence.

Calo di prezzo lampo per il , ultima versione del telefono premium dell’azienda di Mountain View. Grazie allo su quello di listino e approfitti del su Amazon. Inoltre, hai anche la possibilità di il in utilizzando il servizio presente nella pagina prodotto. Dotato di un display Super Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione, progettato appositamente per l’intelligenza artificiale, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria con autonomia superiore alle 30 ore. Hai a supporto anche Gemini Intelligence. Galaxy S26 (sconto di 300 euro e 12 rate a tasso zero)

Offerta esclusiva Amazon per uno degli smartphone top di gamma più compatti disponibili sul mercato. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy S26 con uno sconto del 25% e risparmi quasi 300 euro su quello di listino . Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero e diventa un vero affare per tutti. Le caratteristiche tecniche sono da vero top di gamma : schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,3 pollici, processore Eynos 2400 ottimizzato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo con zoom 3x.

Offerta esclusiva Amazon per uno degli smartphone top di gamma più compatti disponibili sul mercato. Da oggi su Amazon trovi il Galaxy S26 con uno . Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero e diventa un vero affare per tutti. Le : schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,3 pollici, processore Eynos 2400 ottimizzato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo con zoom 3x. Xiaomi 15T (ottimo rapporto qualità-prezzo)

Se sei alla ricerca di un top di gamma senza dover spendere cifre esagerate, ecco la promo che fa per te. Da oggi su Amazon è disponibile lo Xiaomi 15T con uno sconto del 24% e il risparmio sul prezzo consigliato è di circa 200 euro . A rendere l’offerta ancora più appetibile la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Telefono dotato di un display da 6,59 pollici ad altissima risoluzione con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 8500, tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica e una maxi batteria da 6500 mAh che può durare fino due giorni con un utilizzo normale.

Se sei alla ricerca di un top di gamma senza dover spendere cifre esagerate, ecco la promo che fa per te. Da oggi su Amazon è disponibile lo Xiaomi 15T con uno . A rendere l’offerta ancora più appetibile la possibilità di dilazionare il . Telefono dotato di un display da 6,59 pollici ad altissima risoluzione con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 8500, tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica e una maxi batteria da 6500 mAh che può durare fino due giorni con un utilizzo normale. Redmi Note 17 Pro Max (maxi batteria e maxi affare)

Un’occasione che non devi farti assolutamente sfuggire. Da oggi su Amazon trovi il Redmi Note 17 Pro Max con uno sconto del 33% e risparmi ben 200 euro sul listino . Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un telefono con una scheda tecnica da non sottovalutare: display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione elevatissim a, processore Snapdragon 6 Gen5 di ultima generazione, fotocamera principale da 50 megapixel e per finire una maxi batteria da 9210 mAh che lo rende unico sul mercato , con un’autonomia che può arrivare fino a quattro giorni.

Un’occasione che non devi farti assolutamente sfuggire. Da oggi su Amazon trovi il Redmi Note 17 Pro Max con uno . Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Un telefono con una scheda tecnica da non sottovalutare: a, processore Snapdragon 6 Gen5 di ultima generazione, fotocamera principale da 50 megapixel e per finire , con un’autonomia che può arrivare fino a quattro giorni. Galaxy A27 (sconto speciale e prezzo al minimo)

Offerta imperdibile per il Galaxy A27. Lo smartphone low-cost di Samsung è disponibile su Amazon con uno sconto del 38% e il risparmio netto è di ben 150 euro sul prezzo suggerito dal produttore. Anche per questo modello hai la possibilità di rateizzare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La scheda tecnica si basa su un display Super AMOLED da 6,7 pollici con cui vedere ogni contenuto con la miglior risoluzione possibile, processore Exynos, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e la batteria da 5000 mAh copre un’intera giornata senza troppi patemi

Smartwatch

Galaxy Watch9 (27% di sconto e prezzo al minimo)

Offerta esclusiva Amazon per il Galaxy Watch9. Da oggi lo trovi con il 27% di sconto e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il display da 1,5 pollici mostra tutte le info di cui hai bisogno e la luminosità elevata lo rende visibile anche sotto la luced el sole. I processore Snapdragon Wear Elite lo rende fluido nell’utilizzo quotidiano. Il sensore BioActive misura cuore, ECG e composizione corporea, con indice antiossidanti , temperatura cutanea e monitoraggio del sonno. Per gli amanti dello sport ci sono tante modalità di allenamento e puoi anche installare app come Strava. Il sistema operativo WearOS è la ciliegina sulla torta e hai a disposizione tutte le app più importanti di Google.

Offerta esclusiva Amazon per il Da oggi lo trovi con il 27% di sconto e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il display mostra tutte le info di cui hai bisogno e la luminosità elevata lo rende visibile anche sotto la luced el sole. I processore lo rende fluido nell’utilizzo quotidiano. Il sensore misura cuore, e composizione corporea, con , temperatura cutanea e monitoraggio del sonno. Per gli amanti dello sport ci sono tante modalità di allenamento e puoi anche installare app come Strava. Il sistema operativo WearOS è la ciliegina sulla torta e hai a disposizione tutte le app più importanti di Google. Apple Watch 12 (sconto lampo e 5 rate a tasso zero)

Sconto di 80 euro sul prezzo di listino per l’Apple Watch Series 12 da 46 mm che raggiunger il minimo storico su Amazon. A rendere più semplice l’acquisto la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il display OLED è protetto da Ceramic Shield 2, mentre il chip S11 gestisce Siri con Apple Intelligence. Il Health Sensing System misura la variabilità cardiaca (HRV) ogni 5 minuti, con ECG, ossigeno nel sangue e sensore di temperatura, e il rilevamento di cadute e incidenti può avvisare i soccorsi. Un orologio completo che puoi tenere sempre al polso.

Smart TV

Smart TV LG Mini RGB da 86 pollici (risparmi 2000 euro e maxi sconto)

Offerta shock per lo smart TV LG Mini RGB da 86 pollici. Il televisore extra large lo trovi con uno sconto del 54% e il risparmio netto è di poco superiore ai 2.000 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. La retroilluminazione Mini RGB a colori indipendenti migliora la resa e l’intensità delle sfumature, e la certificazione DualColor 100% copre tutto lo spazio colore DCI-P3 e Adobe RGB. Il processore α8 Gen3 ricostruisce i dettagli in 4K sul grande schermo, mentre il Precision Dimming controlla le zone di retroilluminazione per contrasto e nitidezza. Dolby Vision e Dolby Atmos portano il cinema in salotto, AI Search con Google Gemini risponde a ogni richiesta, e l’AI Hub riconosce la voce e consiglia i contenuti.

PC portatile

PC portatile convertibile NAIKUN (doppio sconto e prezzo in picchiata)

Offerta speciale per questo notebook 2 in 1 della NAIKUN disponibile da oggi su Amazon con uno sconto fisso del 67% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 100 euro. Si tratta di PC che all’occorrenza si trasforma in un maxi tablet grazie allo schermo touchscreen con rotazione a 360 gradi di 15,6 pollici. Le prestazioni sono ottime grazie al processore Intel i5 supportato da 16 gigabyte di RAM e da 256 gigabyte di memoria interna. Ti consigliamo di approfittarne immediatamente: le scorte stanno per terminare.

Prodotti lowcost

Booster avviamento (76% di sconto e prezzo in picchiata)

Il booster Potfilm tocca il prezzo minimo con il 76% di sconto : un’assicurazione contro la batteria scarica. La corrente di picco da 11.000 A riavvia in pochi secondi motori benzina e diesel di auto, SUV, moto, pick-up, furgoni e camion, con prestazioni stabili da -20°C a 50°C . I 12 sistemi di protezione (surriscaldamento, sovraccarico, cortocircuito, sovratensione, inversione di polarità) lo rendono sicuro anche per chi non è esperto. Con soli 410 g entra in ogni cassetto, e la porta USB (5 V/2 A) lo trasforma in power bank . La torcia LED ha luce fissa, SOS e strobo.

Il booster Potfilm tocca il con il : un’assicurazione contro la batteria scarica. La corrente di picco da riavvia in pochi secondi motori e di auto, SUV, moto, pick-up, furgoni e camion, con prestazioni stabili da . I (surriscaldamento, sovraccarico, cortocircuito, sovratensione, inversione di polarità) lo rendono sicuro anche per chi non è esperto. Con soli entra in ogni cassetto, e la lo trasforma in . La ha luce fissa, SOS e strobo. Bilancia da cucina digitale (costa pochissimo)

L’accessorio che non ti può mancare in cucina. Da oggi su Amazon trovi questa bilancia da cucina digitale a un prezzo inferiore agli 8 euro con il 54% di sconto . I 4 sensori ad alta precisione pesano fino a 5 kg , e supporta 6 unità di misura (g, kg, lb, oz, ml acqua e ml latte). Il piano in acciaio inox con bordo in ABS alimentare è facile da pulire, e i piedini antiscivolo la tengono ferma. Il display LCD retroilluminato segnala batteria scarica, sovraccarico e superficie irregolare, e lo spegnimento automatico dopo 180 secondi allunga la durata delle batterie.

L’accessorio che non ti può mancare in cucina. Da oggi su Amazon trovi questa bilancia da cucina digitale a un con il . I pesano fino a , e supporta di misura (g, kg, lb, oz, ml acqua e ml latte). Il piano in con bordo in ABS alimentare è facile da pulire, e i la tengono ferma. Il segnala batteria scarica, sovraccarico e superficie irregolare, e lo dopo 180 secondi allunga la durata delle batterie. Confezione con 12 testine Oral-B Pro Cross Action (54% di sconto e costano 2 euro l’una)

Dodici testine Oral-B Cross Action a poco più di 2 euro l’una: il merito è dello sconto del 54% di sconto disponibile su Amazon. Le setole angolate a 16° raggiungono gli spazi tra i denti e rimuovono fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale, mentre la tecnologia CleanMaximiser e le setole Indicator segnalano quando sostituirle (di solito ogni 3 mesi). Sono compatibili con la maggior parte degli spazzolini elettrici Oral-B, e vanno bene per tutta la famiglia.

Elettrodomestici

Lefant M210 Pro Omni (64% di sconto e prezzo in picchiata)

Prezzo in picchiata per il Lefant M210 Pro Omni grazie allo sconto del 64% di sconto che fa risparmiare 450 euro su quello di listino. L’aspirazione da 20.000 Pa con bocchetta senza spazzola centrale e doppie spazzole laterali raccoglie polvere e peli senza grovigli, mentre il rullo lava con acqua pulita continua . La navigazione laser dToF salva fino a 3 mappe , e la base multifunzione gestisce serbatoi da 2,4 L (acqua pulita) e 1,5 L (acqua sporca), con contenitore polvere da 800 ml . Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

Prezzo in picchiata per il grazie allo sconto del 64% di sconto che fa risparmiare 450 euro su quello di listino. L’aspirazione da con e doppie spazzole laterali raccoglie polvere e peli senza grovigli, mentre il lava con . La navigazione salva fino a , e la gestisce serbatoi da (acqua pulita) e (acqua sporca), con . Lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. roborock F25 Steam (offerta lampo e 5 rate a tasso zero)

Offerta shock da cogliere al volo per il roborock F25 Steam : 32% di sconto e 5 rate a tasso zero . La tecnologia VaporFlow genera vapore fino a 180°C che scioglie grasso e macchie secche, mentre l’ aspirazione da 25.000 Pa e il sistema JawScrapers evitano i grovigli. Il design FlatReach 2.0 si piega a 180° e passa sotto letti e divani, e la luce blu rivela la polvere nascosta. L’autopulizia a vapore con asciugatura ad aria calda mantiene il rullo igienico, con 80 minuti di autonomia che ti permettono di coprire l’intera abitazione senza troppi problemi.

Offerta shock da cogliere al volo per il : e . La tecnologia genera vapore fino a che scioglie grasso e macchie secche, mentre l’ e il sistema evitano i grovigli. Il design si piega a e passa sotto letti e divani, e la rivela la polvere nascosta. L’autopulizia a vapore con asciugatura ad aria calda mantiene il rullo igienico, con di autonomia che ti permettono di coprire l’intera abitazione senza troppi problemi. De’Longhi La Specialista Touch (28% di sconto e prezzo in picchiata)

La De’Longhi La Specialista Touch ha il 28% di sconto , con 200 euro di risparmio e 5 rate a tasso zero : è come avere un bar in casa. Il display touch da 3,5" e la tecnologia Bean Adapt regolano dose, macinatura e temperatura in base al caffè, mentre il macinacaffè conico integrato ha 15 regolazioni . La pompa da 15 bar e il portafiltro estraggono un espresso aromatizzato, e Auto LatteArt monta il latte con 4 temperature e 5 livelli di schiuma . Con 10 ricette , dall’espresso al cappuccino al cold brew, puoi preparare tutte le bevande che vuoi.

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La friggitrice ad aria Cecotec Cecofry Fantastik 5500 costa meno di 38 euro con il 37% di sconto. Il cestello da 5,5 litri prepara pasti per 3-4 persone, mentre la tecnologia PerfectCook fa circolare l’aria calda per una cottura croccante con pochissimo olio. Il pannello touch offre 9 modalità preimpostate, con temperatura da 80 a 200°C e timer fino a 60 minuti. La protezione dal surriscaldamento aggiunge sicurezza, e il prezzo la rende un’ottima porta d’ingresso nel mondo delle friggitrici ad aria.

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