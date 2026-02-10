Amazon, crolla il prezzo degli smartphone: sconti fino all'85%

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Con le offerte che Amazon ci riserva ogni settimana è possibile fare grandi affari e risparmiare centinaia di euro sull’acquisto di alcuni dei prodotti più ricercati e desiderati. Non si tratta di un’esagerazione, ma basta vedere le promo disponibili questa settimana sul sito di e-commerce. Ad esempio, è disponibile l’iPhone Air, nuovo telefono lanciato sul mercato da Apple dotato di un design unico, in promo con uno sconto che supera i 300 euro. Per chi vuole spendere meno c’è il moto g86 a un prezzo stracciato. Ottime promo anche tra gli smart TV, grazie alle offerte lancio disponibili per i nuovi televisori Fire TV prodotti proprio da Amazon (sconto fino al 43% e risparmi centinaia di euro).

Per scoprire tutte le promo disponibili questa settimana ti basta scorrere la lista presente qui in basso. Per ogni prodotto trovi il link per accedere direttamente alla pagina prodotto su Amazon.

Amazon, migliori offerte della settimana

iPhone Air

Uno dei telefoni più iconici lanciati negli ultimi mesi e che questa settimana trovi a un prezzo mai visto prima. L’iPhone Air è protagonista di una super promo grazie allo sconto del 27% che ti fa risparmiare ben 340 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Schermo ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni al top, fotocamera Fusion da 48 megapixel. Il design è unico: si tratta dell’iPhone più sottile di sempre.

iPhone Air

iPhone 16

Se vuoi spendere un po’ di meno, c’è in offerta anche l’iPhone 16 al prezzo più basso di sempre. Il merito è dello sconto di ben 200 euro presente nella pagina prodotto e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il telefono è una garanzia: schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 che supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore con sensore principale Fusion da 48 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

iPhone 16

Google Pixel 9a

Super occasione per il Google Pixel 9a, smartphone che si posiziona tra i medio e i top di gamma. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 32% e risparmi ben 170 euro su quello di listino. Pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis. Telefono dotato di un’ottima scheda tecnica e delle funzioni avanzate AI di Google. Schermo Actua ad alta risoluzione e con refresh rate elevato, processore Tensor progettato e ottimizzato appositamente per questo dispositivo, doppia fotocamera professionale posteriore e una batteria che dura per tutto il giorno.

Google Pixel 9a

moto g86

L’occasione è di quelle da cogliere al volo. Su Amazon è disponibile il moto g86 con uno sconto del 50% al prezzo più basso di sempre. Trovare un telefono con uno sconto così elevato non è una cosa da tutti i giorni. Perfetto telefono medio di gamma dotato di uno schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Processore MediaTek Dimensity 7300 per prestazioni al top con qualsiasi applicazione, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno.

moto g86

POCO C85

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo telefono, questa è la promo che fa per te. Su Amazon è disponibile il POCO C85, brand che fa capo a Xiaomi, in promo con uno sconto del 27% e lo paghi solamente poco più di 100 euro. Schermo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 6000 mAh che può durare fino a due giorni. Perfetto per la vita di tutti i giorni e per chi utilizza il telefono semplicemente per chiamare, inviare messaggi, scrollare le app social e scattare qualche foto.

POCO C85

Cuffie Bluetooth

Prezzo al minimo per queste cuffie Bluetooth lowcost che da oggi trovi su Amazon con uno sconto dell’83% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 3 euro e le paghi solamente 23 euro. Prezzo alla portata di tutti per un paio di auricolari con una buona qualità del suono, cancellazione del rumore, autonomia fino a 48 ore e si collegano con qualsiasi smartphone. Sono anche comodi da indossare.

Cuffie Bluetooth

Cassa Bluetooth

Altra super occasione che non devi assolutamente farti sfuggire. Su Amazon trovi questa cassa Bluetooth economica con uno sconto del 68% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 10 euro e la paghi meno di 30 euro. Cassa portatile con bassi profondi, audio potente e si accoppia facilmente con qualsiasi smartphone e computer. Autonomia fino a 24 ore e diventa il centro delle tue feste con gli amici.

Cassa Bluetooth

Termocoperta Beurer HD 75

Con il freddo che ancora si fa sentire, la super promo sulla termocoperta Beurer HD 75 cade a fagiolo. Oggi è disponibile con uno sconto del 43% e al minimo storco. Realizzata in morbidissimo micropile traspirante e certificato Oeko-Tex, questa coperta è anche sicura grazie al sistema di arresto automatico dopo 3 ore. Potete regolare il calore su 6 diversi livelli e, per la massima praticità, il comando è rimovibile per permettervi di lavarla comodamente in lavatrice. Amazon facilita l’acquisto offrendo il pagamento in 3 rate a tasso zero.

Termocoperta Beurer HD 75

Xiaomi Watch S1 Active

Se sei alla ricerca di uno smartwatch con un ottimo rapporto qualità-prezzo, questa è l’occasione giusta per te. Sul sito di e-commerce è disponibile lo Xiaomi Watch S1 Active con uno sconto del 47% e il prezzo scende al minimo storico, risparmiando poco più di 100 euro su quello di listino. Smartwatch leggero e comodo da indossare per tutto il giorno, schermo AMOLED da 1,43 pollici ad alta risoluzione, più di 115 modalità di allenamento e un monitoraggio continuo della salute. Occasione speciale da non farsi sfuggire.

Xiaomi Watch S1 Active

Smart TV Fire TV Serie 2

Amazon ha lanciato da pochissimi giorni la seconda generazione dei nuovi Fire TV Serie 2, smart TV economici che diventano dei veri best-buy grazie alla promo disponibile sul sito di e-commerce. Realizzato in due dimensioni (32 e 40 pollici), assicura una qualità delle immagini elevata e sono la soluzione perfetta per chi ha poco spazio e non vuole spendere cifre esagerate. A bordo è presente il sistema operativo Fire TV che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Il telecomando con Alexa integrata permette di gestire i dispositivi smart presenti in casa. Lo sconto varia tra il 39% e il 31% in base alla versione scelta.

Fire TV Serie 2 da 32 pollici

Fire TV Serie 2 da 40 pollici

Smart TV Fire TV Serie 4

Se sei alla ricerca di un televisore con schermo leggermente più grande e con una risoluzione 4K, i nuovi Fire TV Serie 4 sono la scelta perfetta per te. Anche in questo caso li troviamo con una promo lancio imperdibile e con uno sconto che si aggira sul 40%, facendoti risparmiare centinaia di euro. Disponibili in tre diverse versioni da 43, 50 e 55 pollici, garantiscono una qualità delle immagini elevata e colori realistici. Sistema operativo Fire TV, telecomando con Alexa integrata e modalità ambiente che ti permette di impostare un dipinto quando il TV non è in uso. Non perdere tempo: le promo scadono l’11 febbraio alle ore 9:00.

Fire TV Serie 4 da 43 pollici

Fire TV Serie 4 da 50 pollici

Fire TV Serie 4 da 55 pollici

Smart TV Haier

Rapporto qualità-prezzo unico per questo smart TV della Haier da 43 pollici disponibile con uno sconto del 47% che fa scendere il prezzo a meno di 200 euro. Occasione unica per un TV compatto, ma dotato di una pannello con risoluzione 4K e supporto all’HDR. Google TV che ti permette di installare centinaia di applicazioni. Telecomando smart e hai il supporto di Google Assistant per gestire le funzioni smart e per scegliere ogni sera cosa vedere.

Smart TV Hiaer da 43 pollici

Soundbar Samsung Serie B

Per chi invece vuole un audio da cinema anche in casa, la soundbar Samsung Serie B è oggi disponibile con uno sconto del 44%, permettendoti di risparmiare 100 euro sul costo d’acquisto. È la soluzione ideale per chi cerca un audio profondo e cristallino senza dover installare complessi sistemi di casse in tutta la stanza. Grazie alla tecnologia Dolby e al subwoofer incluso, questa soundbar trasforma ogni film o evento sportivo in un’esperienza immersiva, migliorando drasticamente la resa dei dialoghi e la potenza dei bassi rispetto ai semplici altoparlanti del televisore.

Sounbar Samsung Serie B

Robot aspirapolvere Lefant M3 Max

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti di punta di casa Lefant è protagonista di un’offerta shock con uno sconto del 72%. Parliamo di un taglio di prezzo che vi permette di risparmiare quasi 1000 euro sul listino originale. Questo modello non è un semplice robot entry-level: dotato di una potenza di aspirazione elevata, una stazione base "all-in-one" che svuota la polvere e lava i panni autonomamente, e una navigazione laser di precisione che mappa la casa in pochi minuti. A questo prezzo, è un affare che non puoi farti scappare.

Robot aspirapolvere Lefant M3 Max

Macchina caffè De’Longhi De’Longhi Magnifica Start

La protagonista di questa offerta è la macchina per il caffè automatica De’Longhi Magnifica Start, ufficialmente la più venduta su Amazon. Oggi tocca il suo prezzo minimo storico con uno sconto di 130 euro. Questa macchina "dal chicco alla tazzina" permette di gustare un espresso perfetto premendo un solo tasto. Per rendere l’acquisto ancora più accessibile, Amazon offre la possibilità di pagarla in 5 rate a tasso zero. Puoi scegliere tra quattro bevande differenti e grazie al montalatte integrato puoi preparare un cappuccino cremoso come quello del bar.

De’Longhi Magnifica Start

Stiratrice verticale Philips Serie 3000

Se stirare è l’attività che meno sopportate della settimana, questa offerta cambierà le vostre abitudini. La stiratrice verticale Philips Serie 3000, la più venduta nella sua categoria, è oggi disponibile con uno sconto netto del 50%. Il prezzo crolla ad appena 25 euro, una cifra irrisoria per un dispositivo capace di rinfrescare e togliere le pieghe dai vostri capi direttamente sulla gruccia. È compatta, leggera e pronta all’uso in pochi secondi, rendendola perfetta non solo per la casa ma anche per essere infilata in valigia prima di un viaggio di lavoro o di un weekend fuori porta.

Stiratrice verticale Philips Serie 3000

Dyson WashG1

Se siete stanchi del solito mocio, la lavapavimenti Dyson WashG1 è l’elettrodomestico che fa per te. Oggi tocca il suo prezzo minimo storico con uno sconto del 46% e risparmi più di 300 euro su quello di listino. Questo modelli di Dyson non utilizza l’aspirazione (evitando così la diffusione di cattivi odori), ma si affida a due rulli in microfibra controrotanti che rimuovono contemporaneamente sporco secco e liquido. Il sistema intelligente separa automaticamente i detriti solidi dall’acqua sporca, permettendo uno svuotamento igienico e senza contatti sgradevoli. Con un’autonomia di 35 minuti e tre livelli di idratazione regolabili, è in grado di coprire superfici ampie lasciando il pavimento quasi asciutto e perfettamente pulito.

Dyson WashG1

Spazzolino Oral-B iO 3N

Passiamo alla cura del sorriso con uno degli spazzolini elettrici più avanzati sul mercato. L’Oral-B iO 3N è protagonista di un ribasso del 57%, e lo paghi veramente poco, meno di 60 euro. Grazie alla tecnologia magnetica iO, questo spazzolino garantisce una pulizia profonda ma delicata, con un sensore di pressione intelligente che ti avvisa se stai premendo troppo sulle gengive. È l’occasione ideale per passare alla pulizia professionale senza dover investire cifre esorbitanti per i modelli top di gamma.

Spazzolino Oral-B iO 3N

10 testine Oral-B Precision Clean

Per chi ha già uno spazzolino Oral-B, c’è un’offerta lampo da non farsi sfuggire: la maxi-scorta di 10 testine Precision Clean è scontata del 55% (le paghi praticamente meno di 2,5 euro l’una). Acquistare i ricambi originali a meno di metà prezzo è il modo migliore per assicurarsi mesi di igiene impeccabile risparmiando sensibilmente sul costo dei singoli pezzi. Essendo un’offerta lampo, le scorte potrebbero finire rapidamente.

10 testine Oral-B Precision Clean