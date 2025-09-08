Amazon, smartphone Samsung a prezzo stracciato e sconti all'85%: le offerte di oggi

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Inizia una nuova settimana e su Amazon appaiono offerte mai viste prima. Con l’avvicinarsi dell’inizio della scuola, sul sito di e-commerce troviamo offerte “Back to School” dedicate ad alcuni dispositivi tech molto utili tra i banchi di scuola o a casa per studiare. Come ad esempio l’Apple Mac Mini di ultima generazione disponibile con uno sconto IVA e al prezzo più basso di sempre. Ottima anche l’offerta disponibile per l’iPhone 16: solo per pochi giorni lo trovi con uno sconto di ben 260 euro e al prezzo più basso di sempre (lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero).

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte che trovi oggi 8 settembre sul sito di e-commerce. Sono suddivise per categoria di prodotto e per ognuno c’è il link che ti porta direttamente su Amazon per completare l’acquisto. Per la maggior parte delle offerte hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Non farti scappare queste occasioni, potrebbero terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte dell’8 settembre

Smartphone

iPhone 16 Pro Max. L’ iPhone più grande e potente di sempre al minimo storico . Da oggi su Amazon trovi l’ iPhone 16 Pro Max in promo con uno sconto mai visto prima e risparmi quasi 300 euro . Hai anche la possibilità di pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo Super Retina XDR da 6,9 pollici con tecnologia ProMotion per il refresh rate fino a 120 Hz, processore A18 Pro che supporta qualsiasi applicazione, tripla fotocamera posteriore con nuovo obiettivo ultra-grandangolare. Autonomia senza precedenti per un iPhone.

iPhone 16. Continua la super offerta sull' iPhone 16. Lo smartphone Apple top di gamma è disponibile con un ottimo sconto del 27% che fa scendere il prezzo di 260 euro e approfitti del minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic AMOLED, processore A18 che supporta Apple Intelligence e nuovo sistema fotografico con sensore principale da 48 megapixel. Un'occasione irripetibile che non devi farti scappare.

Galaxy A16. Uno degli smartphone più venduti negli ultimi giorni su Amazon. E non potrebbe essere altrimenti. Il Galaxy A16 è disponibile con uno sconto del 38% e lo paghi meno di 130 euro. Ideale per chi vuole spendere pochissimo, è dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici, processore prestazionale e una batteria da 5000mAh che dura per tutto il giorno. Non manca una fotocamera principale da 50 megapixel che assicura scatti di buona qualità e una selfie cam da 13 megapixel.

negli ultimi giorni su . E non potrebbe essere altrimenti. Il è disponibile con uno e lo Ideale per chi vuole spendere pochissimo, è dotato di un , processore prestazionale e una batteria da 5000mAh che dura per tutto il giorno. Non manca una fotocamera principale da 50 megapixel che assicura scatti di buona qualità e una selfie cam da 13 megapixel. Redmi A5. Prezzo minuscolo per il Redmi A5. Smartphone entry-level che trovi con uno sconto del 31% e lo paghi meno di 65 euro. Un telefono con cui puoi fare tutte le attività per cui utilizzi uno smartphone: chiamate, inviare messaggi e utilizzare le app principali. Schermo da 6,88 pollici, buon processore e una batteria da 5200mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni. Non farti scappare questa super promo.

Gadget lowcost

Powerbank OtterBox. Preparati a non rimanere mai senza carica con il powerbank Ottoerbox da 10.000mAh , disponibile con uno sconto straordinario del 71% e un prezzo stracciato . Questa batteria portatile è l’accessorio indispensabile per le tue giornate fuori casa, in grado di ricaricare il tuo smartphone più volte. Con un design compatto e leggero, puoi ricaricare fino a due dispositivi contemporaneamente. L’accessorio che devi assolutamente avere sempre con te.

Norton 360 Premium. Ecco una delle migliori promo che puoi trovare oggi. Una promo esclusiva che non devi assolutamente farti sfuggire. Trovi l'antivirus Norton 360 Premium valido per 10 dispositivi e con uno spazio extra di 75 gigabyte per il cloud in promo con uno sconto dell'80% e lo paghi meno di 25 euro. La soluzione perfetta per proteggere il tuo PC (anche Mac) o il tuo smartphone da virus, malware e truffe. Hai a disposizione anche uno strumento per generare password sicure.

Smartwatch

Garmin epix Pro. Prezzo mai visto prima per il Garmin epix Pro di seconda generazione . Da oggi è disponibile con uno sconto del 29% e risparmi quasi 300 euro . Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero . Si tratta di uno dei migliori orologi disponibili sul mercato grazie a uno schermo AMOLED da 1,4 pollici e al supporto a più di 30 app per lo sport, tra cui alcune di livello professionale. Dotato di un chip GPS veloce e super preciso. Realizzato con materiali che lo rendono praticamente indistruttibile: resiste alle cadute, ai graffi, all’acqua e alle condizioni climatiche estreme.

Huawei Watch GT5 Pro. Ottima occasione per uno smartwatch top di gamma e che puoi utilizzare nella vita di tutti i giorni. Da oggi trovi il Huawei Watch GT5 Pro in promo con uno sconto di 100 euro e al prezzo più basso di sempre. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo ampio e luminoso, più di 100 modalità sportive e monitoraggio continuo e avanzato della salute. La batteria ha una durata fino a 14 giorni con un utilizzo normale.

Smart TV

Xiaomi TV F Pro 75. Offerta flash e minimo storico. Tra le migliori offerte del giorno trovi lo smart TV Xiaomi TV F Pro da 75 pollici disponibile con uno sconto del 35% e risparmi 350 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero grazie al servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Immagini con risoluzione 4K, tecnologie innovative e modalità Game Boost. A bordo è presente il sistema operativo Fire TV di Amazon che supporta tutte le principali piattaforme di streaming. Lo puoi controllare con Alexa.

Computer

Mac mini. Continuano le offerte “Back to School” sui PC portatili Apple. Da oggi è disponibile il Mac mini con uno sconto IVA che ti fa risparmiare 130 euro su quello di listino. Al momento è il più venduto nella sua categoria e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Ottime prestazioni grazie al processore M4, ai 16 gigabyte di RAM e al SSD da 256 gigabyte. Prestazioni compatte, ti basta collegarlo a uno schermo per cominciare a utilizzarlo. Soluzione perfetta per lo studio e per la tua abitazione.

Elettrodomestici

Moulinex Easy Fry Silence. Offerta mai vista prima per la Moulinex Easy Fry Silence , la friggitrice ad aria più silenziosa disponibile sul mercato. Dotata di un cestello da 5 litri, permette di cucinare cibo fino a 6 persone. Perfetta per la tua famiglia, da oggi è disponibile con uno sconto del 36% al prezzo più basso di sempre. Puoi scegliere tra 10 programmai differenti per cucinare tutto quello che vuoi, dalla carne alle verdure.

roborock Q7 L5+. Per la pulizia della tua abitazione trovi in offerta il robot aspirapolvere con stazione per lo svuotamento automatico roborock Q7 L5+. Da oggi è disponibile con uno sconto del 31% e risparmi ben 120 euro su quello consigliato. Dotato di una grande potenza di aspirazione e di spazzole anti-groviglio. Lo puoi utilizzare su qualsiasi superficie e ha una modalità ad hoc per i tappeti. Perfetto per la tua abitazione.

Tostapane De'Longhi. Un accessorio che non può mancare nella tua cucina è sicuramente il tostapane. Oggi trovi questo modello De'Longhi con cui tostare due fette di pane per volta in promo con uno sconto del 47% e lo paghi praticamente la metà. Dotato di tre diverse funzioni: puoi tostare, riscaldare oppure scongelare il pane. Puoi scegliere tra sei differenti gradazioni di tostatura. A questo prezzo è un affare per tutti.

Nespresso Krups Vertuo Pop. La macchina per il caffè adatta a chi vuole spendere pochissimo. Da oggi è disponibile la Nespresso Krups Vertuo Pop in promo con uno sconto del 34% e costa pochissimo. Acquistandola oggi ricevi anche dei buoni sconto del valore di 90 euro per acquistare caffè Nespresso. Facilissima da utilizzare, dimensioni compatte e la puoi posizionare comodamente sulla tua cucina.

