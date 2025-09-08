Amazon, smartphone Samsung a prezzo stracciato e sconti all'85%: le offerte di oggi
Smartphone, smartwatch, power bank con sconti del 70%: scopri le migliori offerte di Amazon disponibili oggi.
Inizia una nuova settimana e su Amazon appaiono offerte mai viste prima. Con l’avvicinarsi dell’inizio della scuola, sul sito di e-commerce troviamo offerte “Back to School” dedicate ad alcuni dispositivi tech molto utili tra i banchi di scuola o a casa per studiare. Come ad esempio l’Apple Mac Mini di ultima generazione disponibile con uno sconto IVA e al prezzo più basso di sempre. Ottima anche l’offerta disponibile per l’iPhone 16: solo per pochi giorni lo trovi con uno sconto di ben 260 euro e al prezzo più basso di sempre (lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero).
Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte che trovi oggi 8 settembre sul sito di e-commerce. Sono suddivise per categoria di prodotto e per ognuno c’è il link che ti porta direttamente su Amazon per completare l’acquisto. Per la maggior parte delle offerte hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Non farti scappare queste occasioni, potrebbero terminare da un momento all’altro.
Amazon, le migliori offerte dell’8 settembre
Smartphone
- iPhone 16 Pro Max. L’iPhone più grande e potente di sempre al minimo storico. Da oggi su Amazon trovi l’iPhone 16 Pro Max in promo con uno sconto mai visto prima e risparmi quasi 300 euro. Hai anche la possibilità di pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo Super Retina XDR da 6,9 pollici con tecnologia ProMotion per il refresh rate fino a 120 Hz, processore A18 Pro che supporta qualsiasi applicazione, tripla fotocamera posteriore con nuovo obiettivo ultra-grandangolare. Autonomia senza precedenti per un iPhone.
- iPhone 16. Continua la super offerta sull’iPhone 16. Lo smartphone Apple top di gamma è disponibile con un ottimo sconto del 27% che fa scendere il prezzo di 260 euro e approfitti del minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic AMOLED, processore A18 che supporta Apple Intelligence e nuovo sistema fotografico con sensore principale da 48 megapixel. Un’occasione irripetibile che non devi farti scappare.
- Galaxy A16. Uno degli smartphone più venduti negli ultimi giorni su Amazon. E non potrebbe essere altrimenti. Il Galaxy A16 è disponibile con uno sconto del 38% e lo paghi meno di 130 euro. Ideale per chi vuole spendere pochissimo, è dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici, processore prestazionale e una batteria da 5000mAh che dura per tutto il giorno. Non manca una fotocamera principale da 50 megapixel che assicura scatti di buona qualità e una selfie cam da 13 megapixel.
- Redmi A5. Prezzo minuscolo per il Redmi A5. Smartphone entry-level che trovi con uno sconto del 31% e lo paghi meno di 65 euro. Un telefono con cui puoi fare tutte le attività per cui utilizzi uno smartphone: chiamate, inviare messaggi e utilizzare le app principali. Schermo da 6,88 pollici, buon processore e una batteria da 5200mAh che assicura un’autonomia fino a due giorni. Non farti scappare questa super promo.
Gadget lowcost
- Powerbank OtterBox. Preparati a non rimanere mai senza carica con il powerbank Ottoerbox da 10.000mAh, disponibile con uno sconto straordinario del 71% e un prezzo stracciato. Questa batteria portatile è l’accessorio indispensabile per le tue giornate fuori casa, in grado di ricaricare il tuo smartphone più volte. Con un design compatto e leggero, puoi ricaricare fino a due dispositivi contemporaneamente. L’accessorio che devi assolutamente avere sempre con te.
- Norton 360 Premium. Ecco una delle migliori promo che puoi trovare oggi. Una promo esclusiva che non devi assolutamente farti sfuggire. Trovi l’antivirus Norton 360 Premium valido per 10 dispositivi e con uno spazio extra di 75 gigabyte per il cloud in promo con uno sconto dell’80% e lo paghi meno di 25 euro. La soluzione perfetta per proteggere il tuo PC (anche Mac) o il tuo smartphone da virus, malware e truffe. Hai a disposizione anche uno strumento per generare password sicure.
Smartwatch
- Garmin epix Pro. Prezzo mai visto prima per il Garmin epix Pro di seconda generazione. Da oggi è disponibile con uno sconto del 29% e risparmi quasi 300 euro. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Si tratta di uno dei migliori orologi disponibili sul mercato grazie a uno schermo AMOLED da 1,4 pollici e al supporto a più di 30 app per lo sport, tra cui alcune di livello professionale. Dotato di un chip GPS veloce e super preciso. Realizzato con materiali che lo rendono praticamente indistruttibile: resiste alle cadute, ai graffi, all’acqua e alle condizioni climatiche estreme.
- Huawei Watch GT5 Pro. Ottima occasione per uno smartwatch top di gamma e che puoi utilizzare nella vita di tutti i giorni. Da oggi trovi il Huawei Watch GT5 Pro in promo con uno sconto di 100 euro e al prezzo più basso di sempre. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo ampio e luminoso, più di 100 modalità sportive e monitoraggio continuo e avanzato della salute. La batteria ha una durata fino a 14 giorni con un utilizzo normale.
Smart TV
- Xiaomi TV F Pro 75. Offerta flash e minimo storico. Tra le migliori offerte del giorno trovi lo smart TV Xiaomi TV F Pro da 75 pollici disponibile con uno sconto del 35% e risparmi 350 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero grazie al servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Immagini con risoluzione 4K, tecnologie innovative e modalità Game Boost. A bordo è presente il sistema operativo Fire TV di Amazon che supporta tutte le principali piattaforme di streaming. Lo puoi controllare con Alexa.
Computer
- Mac mini. Continuano le offerte “Back to School” sui PC portatili Apple. Da oggi è disponibile il Mac mini con uno sconto IVA che ti fa risparmiare 130 euro su quello di listino. Al momento è il più venduto nella sua categoria e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Ottime prestazioni grazie al processore M4, ai 16 gigabyte di RAM e al SSD da 256 gigabyte. Prestazioni compatte, ti basta collegarlo a uno schermo per cominciare a utilizzarlo. Soluzione perfetta per lo studio e per la tua abitazione.
Elettrodomestici
- Moulinex Easy Fry Silence. Offerta mai vista prima per la Moulinex Easy Fry Silence, la friggitrice ad aria più silenziosa disponibile sul mercato. Dotata di un cestello da 5 litri, permette di cucinare cibo fino a 6 persone. Perfetta per la tua famiglia, da oggi è disponibile con uno sconto del 36% al prezzo più basso di sempre. Puoi scegliere tra 10 programmai differenti per cucinare tutto quello che vuoi, dalla carne alle verdure.
- roborock Q7 L5+. Per la pulizia della tua abitazione trovi in offerta il robot aspirapolvere con stazione per lo svuotamento automatico roborock Q7 L5+. Da oggi è disponibile con uno sconto del 31% e risparmi ben 120 euro su quello consigliato. Dotato di una grande potenza di aspirazione e di spazzole anti-groviglio. Lo puoi utilizzare su qualsiasi superficie e ha una modalità ad hoc per i tappeti. Perfetto per la tua abitazione.
- Tostapane De’Longhi. Un accessorio che non può mancare nella tua cucina è sicuramente il tostapane. Oggi trovi questo modello De’Longhi con cui tostare due fette di pane per volta in promo con uno sconto del 47% e lo paghi praticamente la metà. Dotato di tre diverse funzioni: puoi tostare, riscaldare oppure scongelare il pane. Puoi scegliere tra sei differenti gradazioni di tostatura. A questo prezzo è un affare per tutti.
- Nespresso Krups Vertuo Pop. La macchina per il caffè adatta a chi vuole spendere pochissimo. Da oggi è disponibile la Nespresso Krups Vertuo Pop in promo con uno sconto del 34% e costa pochissimo. Acquistandola oggi ricevi anche dei buoni sconto del valore di 90 euro per acquistare caffè Nespresso. Facilissima da utilizzare, dimensioni compatte e la puoi posizionare comodamente sulla tua cucina.
Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:
- Canale offerte tecnologia -> Clicca qui
- OfferteDcasa -> Clicca qui
Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.