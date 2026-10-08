Amazon, prezzo in picchiata per l'iPhone 17 e prodotti con sconti fino all'84%

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La Festa delle Offerte Prime è oramai andata in archivio, ma su Amazon le offerte restano molto interessanti. Sulla piattaforma di e-commerce, infatti, sono ancora disponibili le promo sui prodotti a marchio Amazon, come ad esempio il Fire TV Stick 4K che trovi con uno sconto del 52% e lo paghi meno della metà, oppure lo smart speaker Echo Dot disponibile con un mega ribasso del 67%. Non mancano le occasioni anche se sei alla ricerca di un nuovo smartphone: l’iPhone 17 è in offerta con uno sconto di 180 euro, mentre se vuoi spendere poco c’è il realme P4X in promo a un prezzo mini.

Disponibile anche una vera offerta shock per il lo smart TV Samsung OLED da 65 pollici: lo sconto del 45% ti fa risparmiare più di 1000 euro. Tra gli elettrodomestici, invece, c’è il robot aspirapolvere roborock Qrevo Edge 2 con uno sconto del 42%, mentre la friggitrice ad aria Electrolux la trovi con uno sconto del 55%.

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Amazon, migliori offerte 8 ottobre

Smartphone

iPhone 17 (sconto di 180 euro e 5 rate a tasso zero)

L’iPhone 17 è disponibile in offerta con uno sconto di 180 euro (-16%) e hai la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Il display da 6,3 pollici con ProMotion fino a 120Hz ha una luminosità elevata. Il processore A19 è progettato per supportare Apple Intelligence e i giochi più pesanti senza esitazioni. Nella parte posteriore trova posto una doppia fotocamera Fusion da 48 megapixel (principale con zoom ottico 2x e ultra-grandangolo) che scatta foto ad altissima risoluzione, mentre la fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel semplifica i selfie di gruppo. La batteria arriva a 30 ore di riproduzione video .

L’iPhone 17 è disponibile in offerta con uno sconto di 180 euro (-16%) e hai la possibilità di pagarlo in . Il display da ha una luminosità elevata. Il è progettato per supportare Apple Intelligence e i giochi più pesanti senza esitazioni. Nella parte posteriore trova posto una (principale con zoom ottico 2x e ultra-grandangolo) che scatta foto ad altissima risoluzione, mentre la semplifica i selfie di gruppo. La batteria arriva a . Google Pixel 10a (27% di sconto e risparmi 150 euro)

Il Google Pixel 10a tocca un prezzo basso su Amazon grazie allo sconto del 27% e hai la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Il display pOLED Actua da 6,3 pollici arriva a 120Hz e 3.000 nit di luminosità di picco. Il chip Tensor G4 gestisce le funzioni di intelligenza artificiale di Google. Il comparto fotografico punta sulla fotocamera principale da 48 megapixel affiancata da un sensore ultra-grandangolare da 13 megapixel, mentre la batteria da 5.100 mAh ti accompagna per tutta la giornata. La vera garanzia è la durata: 7 anni di aggiornamenti per un telefono che resta al passo nel tempo.

Il tocca un prezzo basso su Amazon grazie allo e hai la a . Il display arriva a e di luminosità di picco. Il gestisce le funzioni di intelligenza artificiale di Google. Il comparto fotografico punta sulla affiancata da un sensore ultra-grandangolare da 13 megapixel, mentre la ti accompagna per tutta la giornata. La vera garanzia è la durata: per un telefono che resta al passo nel tempo. moto g86 (32% di sconto e super affare)

Prezzo in picchiata per il moto G86 5G che trovi scontato del 32% e a un prezzo speciale. La scheda tecnica è molto interessante: display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione Super HD e refresh rate fino a 120 Hz. A bordo trovi il processore MediaTek Dimensity 7300 , 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria. La fotocamera principale è da 50 megapixel ed è potenziata dai software Moto AI, mentre la batteria da 5.200 mAh dura per tutto il giorno e supporta la ricarica rapida.

Prezzo in picchiata per il moto G86 5G che trovi scontato del 32% e a un prezzo speciale. La scheda tecnica è molto interessante: display con risoluzione Super HD e refresh rate fino a 120 Hz. A bordo trovi il processore , 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria. La fotocamera principale è da 50 megapixel ed è potenziata dai software Moto AI, mentre la dura per tutto il giorno e supporta la ricarica rapida. realme P4X (33% di sconto e risparmi 90 euro)

Offerta esclusiva Amazon per il realme P4X, che trovi scontato del 33% e sotto i 180 euro, con la possibilità anche di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Il display da 6,72 pollici Full HD+ a 144Hz raggiunge i 1.000 nit di luminosità di picco, una frequenza di aggiornamento rara in questa fascia di prezzo. Il processore MediaTek Dimensity 7400 Ultra e 4 gigabyte RAM è affiancato da un sistema di raffreddamento per tenere a bada le temperature anche nel gaming. La batteria da 7.000 mAh è il punto forte e ti permette di coprire fino a tre giorni senza troppi problemi. Supporta anche la ricarica da 45W. Fotocamera principale da 50 megapixel con cui scatti ottime foto.

Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3" con ProMotion, chip A19... 949,00 € -16% 1.129,00 € Risparmi 180,00 € Acquista su Amazon realme Smartphone P4X 4G, 4GB+256GB, Display LCD 120Hz 6,8",... 269,99 € Acquista su Amazon Amazon Fire TV Stick 4K (ultimo modello), streaming 4K sempl... 35,99 € -52% 74,99 € Risparmi 39,00 € Acquista su Amazon Echo Dot (Ultimo modello) | Altoparlante intelligente Wi-Fi ... 29,99 € -67% 89,99 € Risparmi 60,00 € Acquista su Amazon Garmin fēnix 8, 51mm, Smartwatch GPS Premium Multisport, Sl... 649,00 € -28% 899,99 € Risparmi 250,99 € Acquista su Amazon Samsung 65" QE65S83HAEXZT OLED 4K AI Football Mode Smart TV ... 1.365,00 € -41% 2.299,00 € Risparmi 934,00 € Acquista su Amazon JBES Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.4 In Ear Stere... 12,98 € -84% 79,00 € Risparmi 66,02 € Acquista su Amazon roborock Qrevo Edge 2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 25.0... 519,99 € -42% 889,99 € Risparmi 370,00 € Acquista su Amazon Electrolux Friggitrice ad Aria EAF5B 5 L 1500 W 84,99 € -55% 189,99 € Risparmi 105,00 € Acquista su Amazon

Prodotti Amazon

Nuovo Fire Tv Stick 4K (52% di sconto e prezzo crollato)

Amazon lancia la nuovissima Fire TV Stick 4K e la trovi già in offerta con uno sconto del 52% che la fa diventare un vero best-buy. La paghi meno della metà e fai un vero affare: facile da installare, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e puoi vedere i tuoi contenuti preferiti seduto comodamente sul divano. Nella confezione trovi anche il nuovo telecomando Fire TV con Alexa+ integrata, il nuovo assistente sviluppato da Amazon e reso ancora più intelligente.

Amazon lancia la e la trovi già in con uno che la fa diventare un vero best-buy. La e fai un vero affare: facile da installare, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e puoi vedere i tuoi contenuti preferiti seduto comodamente sul divano. Nella confezione trovi anche il con Alexa+ integrata, il nuovo assistente sviluppato da Amazon e reso ancora più intelligente. Amazon Echo Dot (67% di sconto e costa meno di 30 euro)

Con uno sconto del 67%, l’Echo Dot di quinta generazione costa meno di 30 euro, il modo più economico per portare Alexa in ogni stanza di casa. Lo speaker sferico e compatto monta un altoparlante frontale per voci più nitide e bassi più profondi. Si collega via Wi-Fi dual-band e Bluetooth e riproduce musica, podcast e audiolibri da Amazon Music, Spotify, Apple Music e Deezer. Il sensore di temperatura integrato permette di creare routine, per esempio accendere un ventilatore smart quando fa troppo caldo. Basta un tocco sulla parte superiore per mettere in pausa la musica o posticipare la sveglia, mentre l’interruttore fisico disattiva i microfoni quando serve.

Smartwatch

Garmin fenix 8 (28% di sconto e prezzo crollato)

Il Garmin fenix 8 ha uno sconto del 28% su Amazon, che ti permette di risparmiare 250 euro di risparmio sul listino, con la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Dotato di un display AMOLED luminoso, con lunetta in acciaio o titanio e vetro resistente ai graffi. Il GPS multibanda con tecnologia SatIQ, le mappe TopoActive e i sensori ABC permettono di orientarsi con precisione ovunque, mentre la torcia LED integrata ti accompagna nelle uscite al buio. Con oltre 90 app sportive, piani di allenamento per la forza e certificazione per immersioni fino a 40 metri, è pensato per chi pratica sport sul serio. L’autonomia è da record e arriva fino a 29 giorni.

Smart TV

Smart TV Samsung OLED da 65 pollici (45% di sconto e risparmi più di 1000 euro)

Lo smart TV Samsung OLED da 65 pollici della gamma S83 è scontato del 45%, con un risparmio di oltre 1.000 euro e 12 rate a tasso zero. Il pannello OLED assicura neri perfetti e contrasto infinito, mentre il processore NQ4 AI Gen2 potenzia immagini e suono. Il Motion Xcelerator a 120Hz e il supporto FreeSync sono pensati per sport e console, con una fluidità che non perde un fotogramma. L’audio Dolby Atmos completa l’esperienza home cinema, mentre Vision AI ottimizza automaticamente l’immagine in base ai contenuti. A bordo il sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Prodotti lowcost

Cuffie lowcost JBES (84% di sconto e costano meno di 13 euro)

Prezzo quasi regalato per le cuffie Bluetooth JBES : lo sconto dell’84% le porta a meno di 13 euro . Gli auricolari in-ear montano il chip Bluetooth 5.4 per un abbinamento rapido e stabile, con driver da 13 mm per un audio ampio e bassi presenti. I 4 microfoni con cancellazione del rumore ENC rendono le chiamate nitide anche in ambienti rumorosi. L’autonomia dichiarata arriva a 60 ore con la custodia di ricarica. Sono anche impermeabili.

Prezzo quasi regalato per le : lo le porta a . Gli auricolari in-ear montano il chip per un abbinamento rapido e stabile, con driver da per un audio ampio e bassi presenti. I rendono le chiamate nitide anche in ambienti rumorosi. L’autonomia dichiarata arriva a con la custodia di ricarica. Sono anche impermeabili. McAfee Total Protection (80% di sconto+30% di sconto e prezzo crollato)

Vuoi proteggere i tuoi dispositivi dai pericoli della Rete? Ecco una promo che non devi farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi l’antivirus McAfee Total Protection valido per 10 dispositivi in promo con uno sconto dell’80% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare un ulteriore 30% di sconto e il prezzo scende a meno di 20 euro. Lo puoi utilizzare sia su PC sia su smartphone e permette di neutralizzare virus, ransomware e tanti altri pericoli presenti online. Ottieni anche l’accesso alla VPN per navigare in modo sicuro in ogni parte del mondo e una password manager per salvare le credenziali che utilizzi per accedere ai vari servizi online.

Elettrodomestici

roborock Qrevo Edge 2 (42% di sconto e maxi risparmio)

Prezzo in picchiata per il roborock Qrevo Edge 2 : lo sconto del 42% vale 380 euro di risparmio su un robot top di gamma. Con soli 7,98 cm di altezza , grazie al LiDAR retrattile , passa sotto letti, divani e mobili bassi senza perdere l’orientamento. L’ aspirazione HyperForce da 25.000 Pa lavora insieme al doppio sistema anti-groviglio (spazzola principale DuoDivide e spazzola laterale ad arco FlexiArm estensibile), che cattura anche peli e capelli lunghi senza grovigli. I doppi moci rotanti premono con forza sul pavimento, e la stazione li lava con acqua calda e li asciuga con aria calda. Reactive AI riconosce gli ostacoli di tutti i giorni, mentre lo svuotamento automatico dura fino a 65 giorni. Un robot per le case dove lo sporco si nasconde sotto i mobili.

Prezzo in picchiata per il : lo su un robot top di gamma. Con soli , grazie al , passa sotto letti, divani e mobili bassi senza perdere l’orientamento. L’ lavora insieme al (spazzola principale DuoDivide e spazzola laterale ad arco FlexiArm estensibile), che cattura anche peli e capelli lunghi senza grovigli. I premono con forza sul pavimento, e la stazione li lava con acqua calda e li asciuga con aria calda. riconosce gli ostacoli di tutti i giorni, mentre lo svuotamento automatico dura fino a 65 giorni. Un robot per le case dove lo sporco si nasconde sotto i mobili. dreame R20 (32% di sconto e prezzo in picchiata)

L’aspirapolvere dreame R20 scende del 32% su Amazon , e puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Questo aspirapolvere senza fili sfrutta un motore brushless ad alta potenza per eliminare polvere, sporco ostinato e peli di animali. La testina ha un LED blu che illumina e mostra lo sporco nascosto, mentre il rilevamento intelligente della polvere adatta la potenza in base allo sporco trovato, con lo schermo LED che mostra lo stato. La batteria garantisce fino a 90 minuti di pulizia, mentre il sistema di filtrazione a 5 strati trattiene il 99,9% delle particelle e il sistema anti-groviglio riduce la manutenzione. In dotazione ci sono la mini-spazzola motorizzata, la bocchetta pieghevole, l’adattatore flessibile e il supporto per ricarica e conservazione.

L’aspirapolvere , e puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Questo aspirapolvere senza fili sfrutta un per eliminare polvere, sporco ostinato e peli di animali. La testina ha un che illumina e mostra lo sporco nascosto, mentre il adatta la potenza in base allo sporco trovato, con lo schermo LED che mostra lo stato. La batteria garantisce fino a di pulizia, mentre il sistema di trattiene il 99,9% delle particelle e il sistema anti-groviglio riduce la manutenzione. In dotazione ci sono la mini-spazzola motorizzata, la bocchetta pieghevole, l’adattatore flessibile e il supporto per ricarica e conservazione. Friggitrice ad aria Electrolux Serie 700 (55% di sconto e costa meno di 85 euro)

Crolla il prezzo della friggitrice ad aria Electrolux Serie 700 con lo sconto del 55% disponibile online e risparmi poco più di 100 euro su quello di listino. Cestello da 5 litri utili per tutta la famiglia, ha 8 programmi preimpostati per friggere, cuocere e riscaldare, mentre la temperatura la puoi regolare tra 80 a 200°C . Dotata anche di promemoria integrato che ti avvisa a metà cottura per mescolare. Il rivestimento antiaderente e le parti lavabili in lavastoviglie rendono la pulizia rapida.

Crolla il prezzo della con lo sconto del 55% disponibile online e risparmi poco più di 100 euro su quello di listino. Cestello da 5 litri utili per tutta la famiglia, ha per friggere, cuocere e riscaldare, mentre la . Dotata anche di che ti avvisa a metà cottura per mescolare. Il rivestimento antiaderente e le parti rendono la pulizia rapida. Tostapane Philips (45% di sconto e prezzo stracciato)

Bastano 21,99 euro per acquistare il tostapane Philips, disponibile da oggi con uno sconto del 45% su Amazon. Le due fessure extra-larghe si adattano a pane sottile, fette spesse e brioche, mentre le 8 impostazioni di doratura permettono di ottenere il livello di croccantezza che preferisci. Ci sono le funzioni scongelamento e riscaldamento, e il supporto scalda brioche integrato ravviva cornetti e panini senza accendere il forno. L’espulsione automatica e il pulsante di arresto immediato rendono l’uso facile e sicuro, mentre il vassoio raccoglibriciole rimovibile semplifica la pulizia. Una colazione veloce e a prezzo bassissimo.

Servizi Amazon

La Festa delle Offerte Prime è terminata, ma hai ancora un po’ di tempo per approfittare delle promo sui servizi Amazon. E sono molto interessanti.

Per gli amanti della musica, c’è la possibilità di abbonarsi gratuitamente per quattro mesi ad Amazon Music Unlimited, il servizio per lo streaming musicale che ti dà accesso a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e a tutti i podcast più popolari. Inoltre, puoi ascoltare una volta al mese anche uno dei 350.000 audiolibri disponibili. Non perdere questa occasione e clicca qui per abbonarti subito. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e puoi recedere in qualsiasi momento.

AMAZON MUSIC UNLIMITED – QUATTRO MESI GRATIS

Torna disponibile anche l’abbonamento gratuito ad Audible. Lo puoi provare gratuitamente per 60 giorni se sei un utente iscritto a Prime. Hai accesso a migliaia tra audiolibri e serie podcast in esclusiva, il tutto senza pubblicità e con la possibilità di scaricare il contenuto per l’ascolto offline.

AUDIBLE – DUE MESI GRATIS

Infine, per gli amanti della lettura torna l’ottima promo per Kindle Unlimited, il servizio che mette a disposizione l’accesso a milioni tra libri e riviste. Solo per pochissimo tempo puoi abbonarti gratuitamente per tre mesi senza obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento. Puoi leggere i tuoi libri preferiti sia tramite il lettore e-book Kindle sia tramite l’app disponibile per smartphone e tablet.

KINDLE UNLIMITED – TRE MESI GRATIS

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