Amazon, Galaxy S24 a prezzo stracciato e sconti all'85%: le offerte di oggi

MisterGadget.Tech

Un weekend all’insegna delle grandi offerte. Su Amazon trovi tanti prodotti al minimo storico e con sconti che arrivano fino all’85% e ti permettono di risparmiare centinaia di euro. Tra i prodotti best seller ci sono come sempre smartphone, smartwatch, elettrodomestici e anche alcuni prodotti per il fai da te. A catturare l’attenzione c’è sicuramente l’iPhone 16 che trovi al minimo storico, oppure il Garmin fenix 7X Pro Solar disponibile con uno sconto di ben 250 euro. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo di oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Ti basta cliccare sui link per accedere direttamente alla pagina prodotto.

Su Amazon sono tornate anche le promo sui alcuni dei servizi del sito di e-commerce. Puoi abbonarti ad Audible spendendo solamente 0,99 euro al mese per tre mesi e la stessa promo è disponibile anche per Kindle Unlimited. Audible è il servizio dedicato ai podcast, mentre Kindle Unlimited permette di accedere a una libreria praticamente infinita di e-book.

Amazon, le migliori offerte del 8 novembre

Smartphone

iPhone 16. Continua l’ offerta con prezzo al minimo storico per l’ iPhone 16 . Da oggi lo smartphone di Apple è disponibile con uno sconto di quasi 200 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Sulle qualità dello smartphone dell’azienda di Cupertino ci sono pochi dubbi: schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island, processore A18 che supporta Apple Intelligence, il nuovo sistema AI sviluppato da Apple per i suoi dispositivi mobile, doppia fotocamera posteriore con sensore Fusion da 48 megapixel dotato anche di teleobiettivo 2x. La batteria dura per tutto il giorno.

con al per l’ . Da oggi lo smartphone di Apple è disponibile con uno e hai anche la possibilità di il in . Sulle qualità dello smartphone dell’azienda di Cupertino ci sono pochi dubbi: schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici con Dynamic Island, processore A18 che supporta Apple Intelligence, il nuovo sistema AI sviluppato da Apple per i suoi dispositivi mobile, con dotato anche di teleobiettivo 2x. La batteria dura per tutto il giorno. Galaxy S24 FE. Offerta da non farsi scappare per il Galaxy S24 FE . Da oggi lo smartphone top di Samsung è disponibile al minimo storico e risparmi centinaia di euro . Schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Ottime prestazioni grazie al processore Exynos di ultima generazione con 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel. Batteria che dura per tutto il giorno.

. Da oggi lo smartphone top di Samsung è disponibile al e . Schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz. Ottime prestazioni grazie al di ultima generazione con 8 gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Nella parte posteriore trovi una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel. Batteria che dura per tutto il giorno. realme 14T. Tra gli smartphone con un ottimo rapporto qualità-prezzo è impossibile non citare il realme 14T . Lo smartphone è disponibile oggi in promo con uno sconto del 32% e risparmi quasi 100 euro . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Lanciato da poco sul mercato, è dotato di un’ottima scheda tecnica: schermo AMOLED eSports con refresh rate fino a 120 Hz e protezione dalle fastidiose luci blu, processore MediaTel Dimensity 6300 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Fotocamera principale da 50 megapixel con AI e batteria da 5200 mAh che può durare fino a due giorni.

è impossibile non citare il . Lo smartphone è disponibile oggi in con uno e . Lo puoi anche . Lanciato da poco sul mercato, è dotato di un’ottima scheda tecnica: schermo AMOLED eSports con refresh rate fino a 120 Hz e protezione dalle fastidiose luci blu, con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Fotocamera principale da 50 megapixel con AI e batteria da 5200 mAh che può durare fino a due giorni. Blackview Wave 9C. Ecco l’offerta per chi vuole spendere pochissimo per il nuovo smartphone. Solo per oggi trovi su Amazon il Blackview Wave 9C con uno sconto del 78% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 5 euro e risparmi più di 350 euro sul prezzo di listino. Un affare imperdibile per un orologio dotato di una scheda tecnica tutt’altro che da disprezzare: schermo da 6,56 pollici, buon processore, fotocamera da 13 megapixel e una batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno. Se vuoi spendere poco, è assolutamente lo smartphone da comprare oggi.

Gadget lowcost

Cuffie lowcost. Ecco una delle migliori promo di oggi. Su Amazon trovi questo paio di cuffie lowcost con uno sconto dell’85% e le paghi solamente 12 eur o. Un prezzo stracciato e alla portata di tutti. Questi auricolari Bluetooth assicurano un’ottima qualità del suono e sono dotati anche della cancellazione del rumore. Si collegano a qualsiasi smartphone e assicurano un’autonomia fino a 60 ore. Ti consigliamo di approfittarne subito, la promo potrebbe terminare da un momento all’altro.

Su trovi questo con uno e le o. Un prezzo stracciato e alla portata di tutti. Questi auricolari Bluetooth assicurano un’ottima qualità del suono e sono dotati anche della cancellazione del rumore. Si collegano a qualsiasi smartphone e assicurano un’autonomia fino a 60 ore. Ti consigliamo di approfittarne subito, la promo potrebbe terminare da un momento all’altro. Luci Albero di Natale. Prezzo mini per queste luci per l’Albero di Natale . Da oggi sono disponibili con uno sconto del 60% e le paghi meno di 20 euro . Sono 16 catene luminose per un totale di 400 LED. Puoi scegliere tra 8 diverse modalità di illuminazione in base ai tuoi gusti. Sono anche impermeabili e le puoi utilizzare per decorare l’esterno della tua abitazione.

per queste . Da oggi sono disponibili con uno e le . Sono 16 catene luminose per un totale di 400 LED. Puoi scegliere tra 8 diverse modalità di illuminazione in base ai tuoi gusti. Sono anche impermeabili e le puoi utilizzare per decorare l’esterno della tua abitazione. Caricatore UGREEN 100 W. Promo lampo imperdibile. Da oggi su Amazon trovi questo caricatore UGREEN da 100 W con ben 4 porte in promo con uno sconto del 40% e al prezzo più basso di sempre. Puoi ricaricare smartphone, tablet e computer portatili alla massima velocità. Accessorio utilissimo da avere in ufficio o in casa.

Smartwatch

Garmin fenix 7X Pro Solar. Tra le migliori offerte di oggi c’è sicuramente il Garmin fenix 7X Pro Solar . Lo smartwatch indistruttibile è disponibile su Amazon con uno sconto del 29% e risparmi ben 250 euro , approfittando anche del minimo storico. Hai, inoltre, la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Una delle particolarità di questo smartwatch è la presenza di una particolare lente che cattura i raggi solari e li trasforma in energia extra per la batteria, che in questo modo può raggiungere i 37 giorni. Schermo grande molto luminoso, monitoraggio avanzato della salute con un report che ricevi tutte le mattine sulla tua condizione fisica e più di 30 app dedicate allo sport.

. Lo smartwatch indistruttibile è disponibile su con uno e , approfittando anche del minimo storico. Hai, inoltre, la possibilità di . Una delle particolarità di questo smartwatch è la presenza di una particolare lente che cattura i raggi solari e li trasforma in energia extra per la batteria, che in questo modo può Schermo grande molto luminoso, monitoraggio avanzato della salute con un report che ricevi tutte le mattine sulla tua condizione fisica e più di Moto Watch Fit. Ottimo rapporto qualità-prezzo per il Moto Watch Fit. Da oggi trovi su Amazon lo smartwatch di Motorola in promo con uno sconto del 50% e lo paghi solamente 50 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo in 3 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Schermo OLED da 1,9 pollici, ottima luminosità, la possibilità di avere tutte le info di cui hai bisogno sotto i propri occhi, più di 100 modalità di allenamento e un monitoraggio costante dei principali parametri vitali. La batteria ha una durata fino a 16 giorni.

PC portatile

Notebook NAIKLULU. Il nome di questo PC portatile non ti dirà molto, ma si tratta di una delle migliori offerte disponibili oggi su Amazon. Si tratta di un notebook economico disponibile con un super sconto dell’81% e risparmi ben 1300 euro su quello di listino. Schermo da 16 pollici ad alta definizione, buon processore, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 1 terabyte. La batteria dura per tutto il giorno. Perfetto per lo studio e per il lavoro.

Elettrodomestici

Ecovacs Deebot X8 Pro Omni. Ottima occasione per il robot aspirapolvere top di gamma di Ecovacs dotato delle tecnologie più innovative. Oggi lo trovi su Amazon con uno sconto eccezionale del 54% e risparmi ben 700 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Grande potenza di aspirazione, lava alla perfezione il pavimento ed è dotato di una stazione per lo svuotamento automatico. I sensori mappano accuratamente tutte le stanze e puoi controllarlo facilmente tramite l’app dello smartphone.

dotato delle tecnologie più innovative. Oggi lo trovi su con uno del e Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Grande potenza di aspirazione, lava alla perfezione il pavimento ed è dotato di una stazione per lo svuotamento automatico. I sensori mappano accuratamente tutte le stanze e puoi controllarlo facilmente tramite l’app dello smartphone. Aspirapolvere Philips Serie 2000. Sconto lampo del 50% per l’aspirapolvere Philips Serie 2000 . Scopa elettrica senza sacco e dotata di tecnologia ciclonica che assicura una grande potenza di aspirazione. Il design è super compatto e la puoi trasportare facilmente da una stanza all’altra della tua abitazione. Con la promo di oggi la paghi meno di 60 euro e la puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero.

per . Scopa elettrica senza sacco e dotata di tecnologia ciclonica che assicura una grande potenza di aspirazione. Il design è super compatto e la puoi trasportare facilmente da una stanza all’altra della tua abitazione. Con la promo di oggi la e la puoi anche Robot da cucina Philips. Prezzo al minimo per il robot da cucina compatto Philips. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 44% e lo paghi meno di 100 euro. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Dotato di ben 31 funzioni differenti, ti permette di preparare veramente di tutto. Puoi tagliare, frullare, sminuzzare, affettare, tritare, montare, frustare, impastare ed emulsionare veramente di tutto.

Fai da te

Set Bosch 34 pezzi. Sei un amante dei lavoretti domestici? Questa è la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi questo set con 34 punte e bit di avvitamento in titanio della Bosch in promo con uno sconto del 60% e costa meno di 10 euro. Nella confezione trovi: 5 x punte Ø 2-5 mm per metallo, plexiglass e plastica dura; 5 x punte Ø 5-8 mm per muratura, pietra calcarea, naturale e artificiale, 5 x punte Ø 4-8 mm per legno duro, legno dolce e plastica, 13 x bit di avvitamento lunghezza 25 mm (3 x a croce, 3 x Pozidriv, 3 x a taglio, 4 x Torx), 3 x giradadi, 1 x raccordo per giradadi, 1 x portabit universale, 1 x svasatore. Non può mancare nella tua cassetta degli attrezzi.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui