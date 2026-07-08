Amazon, prezzo stracciato per l'iPhone 17 Pro Max: sconti all'80%

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Le offerte e gli sconti proseguono su Amazon anche oggi 8 luglio e puoi approfittare di prezzi mai visti prima. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori occasioni del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Tra le offerte best seller di oggi troviamo l’iPhone 17 Pro Max disponibile al prezzo più basso di sempre su Amazon e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Altra offerta top riguarda la Xiaomi Smart Band 10: sconto del 35% ed è l’orologio smart più venduto su Amazon.

Per la pulizia delle tua abitazione trovi il Lefant M3 in promo con un doppio sconto che ti fa risparmiare più di 800 euro. Per la cucina, invece, trovi il tostapane De’Longhi con uno sconto del 53% e costa meno di 30 euro. Non perdere tempo e clicca sui link per acquistare immediatamente il dispositivo dei tuoi sogni.

Sono ancora disponibili le promo sui servizi Amazon. Puoi iniziare a utilizzare Audible per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro. Per gli amanti dei libri, invece puoi abbonarti a Kindle Unlimited per due mesi spendendo solamente 0,99 euro.

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Amazon, migliori offerte 8 luglio

Smartphone

iPhone 17 Pro Max (minimo storico e 5 rate a tasso zero)

Calo di prezzo e minimo storico per l’ iPhone 17 Pro Max , la versione premium dell’ultimo smartphone di Apple. Solo per oggi è disponibile con uno sconto di ben 140 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero per alleggerire la spesa iniziale. Smartphone con pochissimi punti deboli: schermo ProMotion da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro per prestazioni fulminee, tripla fotocamera posteriore Fusion Pro con teleobiettivo con zoom 8x , nuova fotocamera Center Stage da 18 megapixel pe selfie di gruppo più semplici e un’autonomia mai vista prima.

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Se sei alla ricerca di uno smartphone Apple, ma non vuoi spendere cifre esagerate, ecco la promo che fa per te. Da oggi su Amazon trovi l’ iPhone 16e con uno sconto IVA che ti fa risparmiare 120 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis. Telefono dotato di schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici ad alta risoluzione, processore A18 che assicura ottime prestazioni, f otocamera Fusion da 48 megapixel e autonomia grandiosa. A meno di 500 euro è un vero best-buy.

Se sei alla ricerca di uno smartphone Apple, ma non vuoi spendere cifre esagerate, ecco la promo che fa per te. Da oggi su trovi l’ con uno che ti fa e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis. Telefono dotato di schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici ad alta risoluzione, processore A18 che assicura ottime prestazioni, f e autonomia grandiosa. A meno di 500 euro è un vero best-buy. Nothing Phone (3) (42% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Tra le migliori promo che trovi oggi per uno smartphone c’è sicuramente il Nothing Phone (3) . Telefono top di gamma che solo per oggi paghi quanto un medio di gamma grazie allo sconto lampo del 42% che ti fa risparmiare quasi 400 euro su quello di listino. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero . Oltre a una scheda tecnica da top, lo smartphone si distingue per la cover posteriore davvero unica e realizzata con un design unico. Equipaggiato con processore Snapdragon 8s Gen4 , tripla fotocamera posteriore con tre sensori da 50 megapixel e fotocamera per i selfie sempre da 50 megapixel. Display AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione FHD.

Tra le migliori promo che trovi oggi per uno smartphone c’è sicuramente il . Telefono top di gamma che solo per oggi paghi quanto un medio di gamma grazie allo che ti fa su quello di listino. Puoi anche in . Oltre a una scheda tecnica da top, lo smartphone si distingue per la cover posteriore davvero unica e realizzata con un design unico. Equipaggiato con , tripla fotocamera posteriore con tre sensori da 50 megapixel e fotocamera per i selfie sempre da 50 megapixel. Display AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione FHD. Google Pixel 10a (doppio sconto e occasione speciale)

Ottima occasione per il Google Pixel 10a . Il nuovo smartphone di Mountain View è disponibile su Amazon con un doppio sconto che fa scendere il prezzo al minimo: oltre a quello fisso del 16% puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 47,99 euro . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Smartphone medio di gamma che assicura prestazioni fulminee: processore Tensor G4, schermo Actua da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, doppia fotocamera posteriore, autonomia fino a 30 ore. Google ha anche assicurato che il telefono riceverà aggiornamenti del sistema operativo per ben sette anni.

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Una delle ultime novità lanciate sul mercato. Parliamo del Galaxy A27, smartphone medio di gamma di Samsung uscito da pochissimo sul mercato e disponibile su Amazon con un’offerta lancio esclusiva. Oltre allo sconto fisso in pagina, trovi anche un coupon che ti fa risparmiare altri 20 euro. Risparmi quasi 100 euro e fai un super affare. Caratteristiche tecniche molto interessanti: schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos che assicura buone prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria a lunga durata. Samsung ha anche assicurato che il telefono riceverà aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza per almeno sei anni.

Prodotti lowcost

Ciabatta elettrica compatta (doppio ed è la più venduta su Amazon)

Hai poco spazio sulla scrivania ma hai bisogno di una ciabatta multipresa? Non preoccuparti, Amazon pensa a te. Grazie all’offerta lampo di oggi trovi questa ciabatta elettrica compatta in promo con uno sconto del 31% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 15% e la paghi pochissimo. Dotata di quattro prese universali, 2 porte USB A e di 2 porte USB C. Al momento è la più venduta su Amazon e non devi fartela scappare per nessun motivo.

Hai poco spazio sulla scrivania ma hai bisogno di una Non preoccuparti, Amazon pensa a te. Grazie all’offerta lampo di oggi trovi questa in promo con uno a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 15% e la paghi pochissimo. Dotata di quattro prese universali, 2 porte USB A e di 2 porte USB C. Al momento è la più venduta su Amazon e non devi fartela scappare per nessun motivo. Powerbank NOBIS 20.000 mAH (offerta lampo e prezzo al minimo)

L’accessorio che non può mancare nel tuo zaino quando sei in viaggio. Il powerbank NOBIS con una capacità di 20.000 mAh è disponibile su Amazon con uno sconto del 36% e lo paghi pochissimo . Compatibile con qualsiasi smartphone, permette di ricaricare il proprio dispositivo per più volte. Sulla scocca è presente anche un piccolo schermo LED che mostra il livello di carica residuo della batteria portatile.

L’accessorio che non può mancare nel tuo zaino quando sei in viaggio. Il con una è disponibile su con uno e lo . Compatibile con qualsiasi smartphone, permette di ricaricare il proprio dispositivo per più volte. Sulla scocca è presente anche un piccolo schermo LED che mostra il livello di carica residuo della batteria portatile. 12 testine Oral-B Cross Action (53% di sconto e costano pochissimo)

Maxi scorta e maxi sconto per la confezione con 12 testine Oral-B Cross Action. Da oggi le trovi in promo con uno sconto del 53% e le paghi solamente poco più di 2 euro l’una. Grazie all’offerta lampo disponibile oggi approfitti del minimo storico e fai un super affare. Compatibili con la maggior parte degli spazzolini elettrici Oral-B, assicurano risultati dopo poche settimane di utilizzo. Rimuove fino al 100% di placca in più per denti più puliti e gengive più sane rispetto a uno spazzolino manuale. Solo le testine Oral-B originali sono dotate di setole a X in grado di raggiungere zone difficili da raggiungere.

Smartwatch

Apple Watch Ultra 3 (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

Prezzo al minimo per l’ Apple Watch Ultra 3 , la versione super resistente dello smartwartch dell’azienda di Cupertino. Grazie alla promo lampo di oggi risparmi più di 130 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo luminoso e ampio, scocca super resistente e corona girevole per interagire velocemente con le funzioni che utilizzi maggiormente. Monitoraggio della salute con app ECG inclusa, app ad hoc per l’allenamento e l’esplorazione.

Prezzo al minimo per l’ , la versione super resistente dello smartwartch dell’azienda di Cupertino. Grazie alla di oggi e hai anche la possibilità di il in Schermo luminoso e ampio, scocca super resistente e corona girevole per interagire velocemente con le funzioni che utilizzi maggiormente. Monitoraggio della salute con app ECG inclusa, app ad hoc per l’allenamento e l’esplorazione. Xiaomi Smart Band 10 (costa pochissimo ed è la più venduta su Amazon)

Il wearable più venduto su Amazon. E non potrebbe essere altrimenti. Parliamo della Xiaomi Smart Band 10 disponibile da oggi su Amazon con uno sconto del 35% e il prezzo scende a soli 35 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo in 3 rate a tasso zero. Schermo AMOLED verticale da 1,72 pollici, monitoraggio della salute e del benessere con frequenza cardiaca misurata in tempo reale e più di 150 modalità di allenamento. La batteria ha un’autonomia record fino a 21 giorni.

Smart TV

Smart TV Samsung Crystal 43 pollici (offerta lampo e super sconto)

Uno smart TV dalle dimensioni compatte, ma con un’ottima qualità delle immagini. Da oggi su Amazon è disponibile il televisore Samsung Crystal da 43 pollici con uno sconto del 30% e risparmi 130 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Pannello da 43 pollici con risoluzione 4K, processore Crystal 4K e sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di streaming.

Tablet

Tablet Android (68% di sconto e costa pochissimo)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo tablet, questa è l’offerta da cogliere al volo. Su Amazon è disponibile il tablet Android economico in promo con uno sconto del 68% e lo paghi solamente 72 euro. Dotato di uno schermo da 10 pollici, assicura buone prestazioni grazie agli 8 gigabyte di RAM. Memoria interna di 64 gigabyte, con la possibilità di espanderla fino a 1 terabyte utilizzando la scheda microSD. Compatto, perfetto per l’utilizzo casalingo e per vedere film e serie TV.

Elettrodomestici

Lefant M3 (doppio sconto e risparmi più di 800 euro)

Offerta speciale su Amazon per il robot aspirapolvere premium Lefant M3 : oggi beneficia di un doppio sconto unico: taglio fisso del 71% a cui si aggiunge un ulteriore coupon da 30 euro da spuntare in pagina, per un risparmio totale che supera gli 800 euro sul listino. Questo elettrodomestico aspira e lava in totale autonomia, supportato da una stazione avanzata che svuota la polvere da sola. Grandissima potenza di aspirazione, mappa alla perfezione tutta l’abitazione e lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone.

Offerta speciale su Amazon per il robot aspirapolvere premium : oggi beneficia di un a cui si aggiunge un ulteriore per un risparmio totale che supera gli 800 euro sul listino. Questo elettrodomestico aspira e lava in totale autonomia, supportato da una stazione avanzata che svuota la polvere da sola. Grandissima potenza di aspirazione, mappa alla perfezione tutta l’abitazione e lo puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone. Ecovacs X12 PRO OMNI (offerta lampo e prezzo da Prime Day)

Se cerchi il massimo della tecnologia senza compromessi, l’ Ecovacs Deebot X12 Pro Omni crolla su Amazon con uno sconto netto del 33% che ti regala un risparmio di quasi 400 euro . Questo robot premium è dotato di una potenza di aspirazione elevata, una navigazione laser millimetrica e la stazione Omni all-in-one che svuota la polvere, lava i moci ad alta temperatura e li asciuga con aria calda per eliminare totalmente batteri e cattivi odori.

Se cerchi il massimo della tecnologia senza compromessi, l’ crolla su Amazon con uno . Questo robot premium è dotato di una potenza di aspirazione elevata, una navigazione laser millimetrica e la stazione Omni all-in-one che svuota la polvere, lava i moci ad alta temperatura e li asciuga con aria calda per eliminare totalmente batteri e cattivi odori. Dreame R20 Pro (32% di sconto e 5 rate a tasso zero)

L’aspirapolvere senza fili top di gamma Dreame R20 Pro beneficia di una super offerta lampo con il 32% di sconto , con in più la comodità di dilazionare la spesa in 5 comode rate a tasso zero . Dotato di un motore digitale dalla potenza elevata e di spazzole intelligenti con illuminazione a LED per scovare anche la polvere invisibile, sradica lo sporco da qualsiasi superficie in un attimo. Ideale sia per tappeti e pavimenti. Autonomia che arriva fino a 90 minuti.

L’aspirapolvere senza fili top di gamma di una , con in più la comodità di dilazionare la spesa in . Dotato di un motore digitale dalla potenza elevata e di spazzole intelligenti con illuminazione a LED per scovare anche la polvere invisibile, sradica lo sporco da qualsiasi superficie in un attimo. Ideale sia per tappeti e pavimenti. Autonomia che arriva fino a 90 minuti. Tostapane De’Longhi (53% di sconto e costa meno di 30 euro)

Un aiuto fondamentale per le tue colazioni e spuntini a un prezzo mai visto prima: il tostapane firmato De’Longhi crolla su Amazon con un mostruoso sconto del 53% e costa meno di 30 euro . Dotato di diverse funzioni di doratura regolabili, pinze incluse e una pratica vaschetta raccoglibriciole rimovibile per una pulizia immediata, è un elettrodomestico che non può mancare sulla tua cucina

Un aiuto fondamentale per le tue colazioni e spuntini a un prezzo mai visto prima: il tostapane firmato crolla su Amazon con un mostruoso . Dotato di diverse funzioni di doratura regolabili, pinze incluse e una pratica vaschetta raccoglibriciole rimovibile per una pulizia immediata, è un elettrodomestico che non può mancare sulla tua cucina Stampante Multifunzione a colori HP Smart Tank Plus 7305 (offerta shock e costa la metà)

Se vuoi dire addio al costo delle cartucce che può diventare esorbitante, la stampante multifunzione HP Smart Tank Plus 7305 è l’occasione del giorno: scende di prezzo con uno sconto del 44% e l’opzione delle 5 rate a tasso zero. Grazie al sistema con serbatoi di inchiostro ricaricabili, include nella confezione abbastanza inchiostro per stampare migliaia di pagine. È dotata di Wi-Fi, fronte/retro automatico e puoi stampare, fotocopiare e scansionare qualsiasi documento.

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