Amazon, iPhone 17 al minimo storico e sconti all'80%: le offerte di oggi
Smartphone, smartwatch, elettrodomestici e molto altro: scopri le migliori offerte disponibili da oggi su Amazon.
Un inizio di settimana sprint grazie alla offerte lampo disponibili da oggi 8 giugno su Amazon. Anche oggi il sito di e-commerce ci riserva grandi offerte al minimo storico per un gran numero di prodotti tech. Oltre ai classici smartphone (con l’iPhone 17 che cattura l’attenzione grazie allo sconto di 100 euro e alla possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero) troviamo altre ottime occasioni, come ad esempio lo smartwatch Xiaomi Smart Band 9 Pro disponibile a meno di 50 euro con lo sconto del 38%. Per la pulizia domestica, invece, c’è il robot aspirapolvere Lefant M210 Pro Omni disponibile con un doppio sconto e risparmi ben 700 euro. Se vuoi spendere meno trovi l’aspirapolvere Hoover H-Free 100 con uno sconto del 55% e costa meno di 90 euro.
In vista del Prime Day arrivano già le prime offerte sui servizi Amazon. Puoi abbonarti gratis per ben quattro mesi ad Amazon Prime Music, oppure iniziare a utilizzare Audible per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro. Per gli amanti dei libri, invece puoi abbonarti a Kindle Unlimited per tre mesi gratis.
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Amazon, migliori offerte 8 giugno
Smartphone
- iPhone 17 (il più venduto e prezzo al minimo)
Torna in promo l’ottimo iPhone 17, uno dei telefoni più desiderati dagli utenti. Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto di 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Sulla scheda tecnica c’è ben poco da dire: schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che assicura prestazioni fulminee e supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore Fusion con sensori da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici. La batteria ti accompagna per tutto il giorno.
- Galaxy S25 FE (prezzo in picchiata e affare per tutti)
Ottima occasione per il Galaxy S25 FE, smartphone top che solo grazie alla promo di oggi paghi quanto un medio di gamma. Il merito è dello sconto del 32% che fa risparmiare poco più di 200 euro su quello consigliato. Si tratta di un telefono dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos prodotto da Samsung e progettato per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 8 megapixel, batteria da 4900 mAh che ti dura per tutto il giorno e supporta la ricarica rapida.
- Galaxy A57 (offerta lampo e prezzo al minimo)
Super occasione per uno smartphone uscito da pochissimo sul mercato. Il Galaxy A57 è disponibile su Amazon con uno sconto del 25% e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Si tratta di un dispositivo che si posiziona nella fascia di prezzo tra i medio e i top di gamma e dotato di componenti tecniche molto interessanti. Schermo immersivo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione ottimizzato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno.
- nubia Air (39% di sconto e prezzo al minimo)
Se non vuoi spendere grosse cifre per il tuo nuovo smartphone, questa è la promo che non devi assolutamente farti sfuggire. Su Amazon troviamo il nubia Air in offerta con uno sconto del 39% e il prezzo scende a soli 152 euro, minimo storico per questo modello. Un prezzo alla portata di molti per un telefono dotato di un display AMOLED da 6,78 pollici, 8 gigabyte di RAM (espandibili fino a 12 GB con la memoria virtuale), 256 gigabyte di memoria interna e processore che assicura ottime prestazioni. Nella parte posteriore trova posto anche una tripla fotocamera e una batteria da 5000 mAh che ti accompagna per tutto il giorno. A questo prezzo è un vero best-buy.
Prodotti lowcost
- Cuffie Bluetooth (86% di sconto e prezzo crollato)
Ecco una delle migliori offerte della giornata e che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con un super sconto dell’86% e il prezzo scende a meno di 11 euro. Costano pochissimo, ma assicurano una qualità del suono elevata e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere tempo, le scorte sono limitate.
- Set Bosch con 32 inserti (50% di sconto e costa meno di 10 euro)
L’affare low-cost per il fai-da-te e i piccoli lavori in casa. Il set Bosch con 32 inserti per l’avvitamento è oggi disponibile a metà prezzo su Amazon grazie a uno sconto netto del 50% e costa meno di 10 euro. Custodito in una scatolina robusta, compatta e tascabile, il kit include inserti di ogni tipo (a croce, piatti, Torx) codificati con colori diversi per trovarli al volo, oltre a un supporto magnetico a cambio rapido. Che tu debba montare un mobile o fare una riparazione veloce, questo è l’affare del giorno.
- 50 capsule caffè Vergnano (metà prezzo e scorte limitate)
Non perdere tempo e approfitta di questa offerta lampo speciale. Da oggi su Amazon trovi la confezione con 50 capsule di caffè Vergnano gusto Oro in promo con uno sconto del 49% e le paghi solamente 8,49 euro. Compatibili con le macchine per il caffè Nespresso, assicurano un caffè dal gusto delicato e bilanciato. Acquistandone quattro confezioni ottieni anche uno sconto aggiuntivo del 5%.
Smartwatch
- Xiaomi Smart Band 9 Pro (39% di sconto e costa meno di 50 euro)
Promo lampo irrinunciabile. Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartwatch, da oggi su Amazon trovi lo Xiaomi Smart Band 9 Pro con uno sconto del 39% e il prezzo scende a meno di 50 euro. Non ha nulla da invidiare a dispositivi più costosi e offre tutto quello che richiedi a un orologio top. Schermo AMOLED ampio e che mostra tutte le informazioni più importanti a partire dalla frequenza cardiaca e dai passi effettuati, monitoraggio avanzato della salute e del sonno con consigli su come migliorare il riposo notturno, più di 100 modalità di allenamento e una batteria che può durare fino a 21 giorni
Smart TV
- Smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici (offerta esclusiva Amazon e prezzo al minimo)
Solo su Amazon trovi lo smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici in promo al minimo storico. Il merito è dello sconto del 31% che ti fa risparmiare ben 250 euro su quello consigliato e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate con Cofidis. Il pannello con tecnologia Mini-LED ha una risoluzione 4K e grazie al processore NQ4 AI Gen 2 con intelligenza artificiale puoi vedere qualsiasi contenuto con la miglior risoluzione possibile. Ottimo anche per gli appassionati di gaming grazie alla modalità Motion Xcelerator che porta il refresh rate fino a 144 Hz. Il sistema operativo Tizen supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.
Elettrodomestici
- Lefant M210 Pro Omni (doppio sconto e risparmi 700 euro)
Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M210 Pro Omni demolisce il prezzo di listino su Amazon grazie a un doppio sconto clamoroso: un ribasso fisso del 68% a cui puoi aggiungere un ulteriore coupon del 5%. Questa accoppiata ti permette di risparmiare ben 700 euro. Dotato di una stazione all-in-one avanzata che si occupa dello svuotamento automatico, questo robot compatto e silenziosissimo pulisce a fondo ogni angolo in totale autonomia grande a una potenza di aspirazione elevata. Lava anche il pavimento e grazie al sistema anti-groviglio aspira i peli degli animali. Mappa accuratamente tutta l’abitazione e lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.
- Aspirapolvere Hoover H-Free 100 (55% di sconto e 5 rate a tasso zero)
La scopa elettrica senza filo Hoover H-Free 100 crolla su Amazon con uno sconto del 55%, che fa scendere il prezzo finale a meno di 90 euro. Per rendere l’affare ancora più leggero, puoi dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero. Dotata di tecnologia ciclonica, un’ottima autonomia e un capiente contenitore facile da svuotare, è estremamente leggera e maneggevole, ideale per pulire tutta la casa senza la scomodità del filo. Nella confezione sono presenti anche utili accessori come la mini spazzola turbo.
- De’Longhi Rivelia (300 euro di sconto e 5 rate a tasso zero)
Offerta shock per la macchina per il caffè professionale De’Longhi Rivelia. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 38% e il prezzo crolla al minimo storico, con un risparmio netto di poco superiore ai 300 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Macchina da caffè automatica con montalatte integrato che permette di preparare fino a 8 bevande differenti. Grazie al macinacaffè integrato, puoi inserire direttamente i chicchi della tua miscela preferita. Dotata anche di un pratico display a colori.
- Condizionatore portatile lowcost (doppio sconto e prezzo stracciato)
Il caldo è oramai arrivato e bisogna trovare le giuste soluzioni per non soffrire troppo l’afa. Come ad esempio questo raffrescatore d’aria disponibile da oggi su Amazon con uno sconto del 40% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare altri 20 euro. Lo paghi veramente poco ed è anche facile da utilizzare. Puoi impostare tre diverse velocità e puoi scegliere tra tre modalità di utilizzo. Utilissimo da avere in casa, ma anche un ufficio o in campeggio. Compatto e leggero, lo trasporti con facilità.
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