Amazon, smartphone Xiaomi a prezzo stracciato e sconti all'80%

Amazon

Continuano le offerte speciali di Amazon. Anche oggi 8 aprile troviamo tante nuove promo con occasioni veramente uniche. Come ad esempio la promo disponibile per il Galaxy S26 Ultra e per il Galaxy S26. I due nuovi smartphone top di gamma di Samsung sono disponibili in offerta con uno sconto di ben 200 euro e acquistandoli oggi puoi richiedere in regalo il Galaxy Watch8 LTE, orologio dal valore commerciale di poco superiore ai 400 euro. Sempre in tema smartphone, se vuoi spendere poco è disponibile il POCO C85 a un prezzo stracciato e lo paghi pochissimo. Non mancano offerte shock tra gli elettrodomestici, con la lavasciuga LG disponibile con uno sconto del 45% e risparmi più di 300 euro.

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Amazon, migliori offerte 8 aprile

Smartphone

Galaxy S26 Ultra (risparmi 200 euro e smartwatch in regalo)

Offerta speciale per il Galaxy S26 Ultra che non devi assolutamente farti scappare. Per pochissimi giorni lo trovi in promo con uno sconto di ben 200 euro e approfitti del minimo storico . Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La promo non finisce qui: comprandolo oggi e registrando l’acquisto sul sito del produttore si ottiene in regalo il Galaxy Watch8 LTE , smartwatch dal valore superiore ai 400 euro. E in questo modo il prezzo dello smartphone crolla drasticamente. Sul telefono c’è ben poco da dire, si tratta di uno dei migliori modelli sul mercato: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,9 pollici con risoluzione QHD e nuova funzione anti-spioni che lo rende invisibile a chi è intorno a te, processore Snapdragon 8 Gen 5 , quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Offerta speciale per il che non devi assolutamente farti scappare. Per pochissimi giorni lo trovi in con uno e approfitti del . Puoi anche il in utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La promo non finisce qui: comprandolo oggi e registrando l’acquisto sul sito del produttore si in il , smartwatch dal ai E in questo modo il prezzo dello smartphone crolla drasticamente. Sul telefono c’è ben poco da dire, si tratta di uno dei migliori modelli sul mercato: con risoluzione QHD e nuova funzione anti-spioni che lo rende invisibile a chi è intorno a te, , quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Galaxy S26 (200 euro di sconto e smartwatch in regalo)

Offerta speculare disponibile anche per il Galaxy S26 . Lo smartphone compatto di Samsung da poco uscito sul mercato è disponibile in promo con uno sconto di 200 eur o e hai la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Anche in questo caso, acquistandolo hai la possibilità di ottenere in regalo il Galaxy Watch8 LTE , smartwatch top di gamma dal valore superiore ai 400 euro. La scheda tecnica del Galaxy S26 si basa su un display Dynamic AMOLED 2x da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos 2600 progettato appositamente per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo 3x, batteria che dura per tutto il giorno.

Offerta speculare disponibile anche per il . Lo di da poco uscito sul mercato è disponibile in con uno o e hai la . Anche in questo caso, acquistandolo hai la possibilità di in il , smartwatch top di gamma dal valore superiore ai 400 euro. La scheda tecnica del Galaxy S26 si basa su un display Dynamic AMOLED 2x da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, progettato appositamente per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con e teleobiettivo 3x, batteria che dura per tutto il giorno. Motorola edge 70 (47% di sconto e prezzo in picchiata)

Occasione irrinunciabile su Amazon per il Motorola edge 70 . Da oggi lo smartphone top del brand statunitense è disponibile in promo con uno sconto del 47% e lo paghi praticamente la metà con un risparmio netto di quasi 400 euro . Un telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo che si intuisce subito dalla scheda tecnica: schermo pOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione SuperHD (superiore al FHD), processore Snapdragon di ultima generazione che assicura prestazioni top, fotocamera principale da 50 megapixel e fotocamera selfie sempre da 50 megapixel, batteria da 4800 mAh che dura per tutto il giorno.

su per il . Da oggi lo smartphone top del brand statunitense è disponibile in con uno e lo con un di . Un telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo che si intuisce subito dalla scheda tecnica: con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione SuperHD (superiore al FHD), di ultima generazione che assicura prestazioni top, e fotocamera selfie sempre da 50 megapixel, batteria da 4800 mAh che dura per tutto il giorno. POCO C85 (sconto lampo e prezzo mini)

Lo smartphone da acquistare oggi se non vuoi spendere cifre elevate. Parliamo del POCO C85 disponibile su Amazon con uno sconto del 27% e lo paghi meno di 110 euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Perfetto per chi ha poche pretese ed è alla ricerca di uno smartphone valido per la vita di tutti i giorni: schermo immersivo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria massiva da 6000 mAh che dura fino a due giorni.

Prodotti Amazon

Fire TV Stick HD (40% di sconto e prezzo mini)

Tornano in offerta i prodotti Amazon e il Fire TV Stick HD cattura subito l’attenzione. Disponibile in offerta con uno sconto del 40% e il prezzo scende a soli 26,99 euro . Pagamento in 5 rate a tasso zero . Trasforma il tuo vecchio televisore in uno smart TV e permette l’accesso a tutte le principali piattaforme di video streaming. Facile da installare e da configurare, permette anche di gestire i dispositivi smart presenti in casa grazie al telecomando con Alexa integrato presente nella confezione. A questo prezzo è un must have.

Tornano in i e il cattura subito l’attenzione. Disponibile in con uno e il a . . Trasforma il tuo vecchio televisore in uno smart TV e permette l’accesso a tutte le principali piattaforme di video streaming. Facile da installare e da configurare, permette anche di gestire i dispositivi smart presenti in casa grazie al telecomando con Alexa integrato presente nella confezione. A questo prezzo è un must have. Fire TV Stick 4K Select (47% di sconto e prezzo crollato)

L’ultima versione della chiavetta multimediale di Amazon è in offerta con uno sconto del 47% e approfitti anche del prezzo più basso di sempre . La paghi solamente 28,99 euro e fai un super affare. Rendi ancora più intelligente il tuo smart TV e assicura una qualità 4K di qualsiasi contenuto. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e grazie al telecomando con Alexa integrata puoi anche gestire i dispositivi smart presenti in casa. Supporta anche Xbox Game Pass Ultimate per giocare in cloud con tutti i tuoi titoli preferiti.

L’ultima versione della chiavetta multimediale di Amazon è in con uno e approfitti anche del . La e fai un super affare. Rendi ancora più intelligente il tuo smart TV e assicura una qualità 4K di qualsiasi contenuto. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e grazie al con puoi anche gestire i dispositivi smart presenti in casa. Supporta anche Xbox Game Pass Ultimate per giocare in cloud con tutti i tuoi titoli preferiti. Videocamera blink 2K+ (50% di sconto e metà prezzo)

Per migliorare la sicurezza della tua abitazione puoi acquistare la nuova telecamera per l’esterno blink 2K+. Grazie all’offerta pasquale è disponibile su Amazon con uno sconto del 50% e costa meno di 50 euro. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Immagini con risoluzione 2K, audio ottimizzato e visione notturna a infrarossi quando è completamente buio. Ti avvisa in tempo reale se nota qualche movimento anomalo. Le batteria assicurano un’autonomia fino a due anni e resiste alle intemperie.

Prodotti lowcost

Smartwatch lowcost (80% di sconto e prezzo mini)

Occasione imperdibile per questo orologio economico . Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto di ben l’80% e il prezzo crolla sotto i 30 euro . Un orologio unico nel suo genere e perfetto per la vita di tutti i giorni. Schermo ampio e con luminosità elevata, monitoraggio avanzato della salute e supporta tantissime modalità di allenamento. A questo prezzo è difficile trovare di meglio: non perdere l’opportunità.

Occasione imperdibile per questo . Da oggi è disponibile su Amazon con uno e il . Un orologio unico nel suo genere e perfetto per la vita di tutti i giorni. Schermo ampio e con luminosità elevata, monitoraggio avanzato della salute e supporta tantissime modalità di allenamento. A questo prezzo è difficile trovare di meglio: non perdere l’opportunità. Adattatore universale (37% di sconto e prezzo mini)

L’accessorio indispensabile per ogni viaggiatore oggi diventa un vero affare: questo adattatore universale è disponibile con uno sconto del 37% e costa pochissimo . Grazie al suo design compatto e alla compatibilità con le prese di oltre 150 Paesi , ti permette di ricaricare i tuoi dispositivi in totale sicurezza ovunque ti trovi nel mondo, eliminando una volta per tutte il problema delle spine incompatibili con un investimento davvero minimo.

L’accessorio indispensabile per ogni viaggiatore oggi diventa un vero affare: questo è disponibile con uno e . Grazie al suo design compatto e alla compatibilità con le , ti permette di ricaricare i tuoi dispositivi in totale sicurezza ovunque ti trovi nel mondo, eliminando una volta per tutte il problema delle spine incompatibili con un investimento davvero minimo. Cassa Bluetooth (doppio sconto e prezzo in picchiata)

Doppio sconto e doppia offerta per questa cassa Bluetooth. Da oggi la trovi in promo con uno sconto fisso del 69% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 20% e la paghi pochissimo. Assicura una qualità del suono elevata e ha un’autonomia che può arrivare fino a 24 ore. Si collega facilmente con qualsiasi smartphone ed è la soluzione ideale per le feste con gli amici.

Smartwatch

Garmin Forerunner 165 (29% di sconto e prezzo in picchiata)

Gli appassionati di corsa e fitness hanno oggi un’occasione imperdibile per mettersi al polso un vero coach digitale: lo smartwatch Garmin Forerunner 165 è in sconto del 29% e raggiunge il suo prezzo minimo storico. Dotato di un luminoso display AMOLED e di funzioni avanzate per il monitoraggio dell’allenamento, questo dispositivo ti fornisce un report mattutino completo sulla qualità del sonno e sulle prospettive di allenamento giornaliere. È lo strumento perfetto per chi vuole migliorare le proprie prestazioni monitorando con precisione battito cardiaco, stress e livelli di energia durante tutta la giornata.

Smart TV

Smart TV Hisense QLED da 65 pollici (200 euro di sconto e pagamento a rate a tasso zero)

Ottimo rapporto qualità-prezzo per lo smart TV Hisense QLED da 65 pollici. Da oggi è disponibile con un super sconto che ti fa risparmiare ben 200 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico. Puoi anche pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out. Immagini in 4K, modalità ad hoc per vedere al meglio i tuoi contenuti preferiti (film ed eventi sportivi) e sistema operativo VIDAA che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Elettrodomestici

Lefant M3 (71% di sconto e risparmi quasi 800 euro)

Se stai cercando il massimo della tecnologia per la pulizia di casa, non lasciarti sfuggire questa promo unica: il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M3 crolla con uno sconto del 71% , permettendoti di risparmiare quasi 800 euro . Questo sistema all-in-one non teme confronti grazie alla sua potente aspirazione e alla stazione di autosvuotamento che gestisce la polvere in autonomia per settimane. La mappatura intelligente e la navigazione precisa lo rendono capace di muoversi con agilità in ogni stanza, garantendo un’igiene profonda senza alcuno sforzo.

Se stai cercando il massimo della tecnologia per la pulizia di casa, non lasciarti sfuggire questa promo unica: il e , permettendoti di . Questo sistema all-in-one non teme confronti grazie alla sua potente aspirazione e alla stazione di autosvuotamento che gestisce la polvere in autonomia per settimane. La mappatura intelligente e la navigazione precisa lo rendono capace di muoversi con agilità in ogni stanza, garantendo un’igiene profonda senza alcuno sforzo. Lavasciuga LG AI DD Serie R5 (45% di sconto e risparmi più di 300 euro)

La soluzione definitiva per il trattamento del bucato arriva con un’offerta imperdibile: la lavasciuga LG Serie R5 è in sconto del 45% , con un risparmio di oltre 300 euro e la comodità delle 5 rate a tasso zero . Dotata di un generoso cestello da 10 kg per il lavaggio e 6 kg per l’asciugatura , sfrutta l’intelligenza artificiale per proteggere i tuoi capi e ottimizzare i consumi. Grazie alla tecnologia TurboWash360, assicura una pulizia profonda in tempi record, diventando l’alleata perfetta anche per le famiglie più numerose.

La soluzione definitiva per il trattamento del bucato arriva con un’offerta imperdibile: la è in , con un e la comodità delle . Dotata di un generoso cestello da , sfrutta l’intelligenza artificiale per proteggere i tuoi capi e ottimizzare i consumi. Grazie alla tecnologia TurboWash360, assicura una pulizia profonda in tempi record, diventando l’alleata perfetta anche per le famiglie più numerose. Rowenta X-Pert 6.60 Allergy (offerta lampo e costa pochissimo)

Per chi cerca una soluzione pratica, leggera e potente contro la polvere, la scopa elettrica senza fili di Rowenta è oggi in sconto del 31% con la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero . Progettata specificamente per chi soffre di allergie, è dotata di un sistema di filtraggio ad alta efficienza e di una spazzola motorizzata con luci LED che permette di scovare lo sporco anche sotto i mobili più bassi. La sua incredibile maneggevolezza la rende l’alleata perfetta per le pulizie quotidiane, garantendo risultati impeccabili su ogni tipo di superficie senza alcuno sforzo.

Per chi cerca una soluzione pratica, leggera e potente contro la polvere, la scopa elettrica senza fili di Rowenta è oggi in con la comodità del pagamento in . Progettata specificamente per chi soffre di allergie, è dotata di un sistema di filtraggio ad alta efficienza e di una che permette di scovare lo sporco anche sotto i mobili più bassi. La sua incredibile maneggevolezza la rende l’alleata perfetta per le pulizie quotidiane, garantendo risultati impeccabili su ogni tipo di superficie senza alcuno sforzo. Robot tagliaerba DREAME A1 (41% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Dimentica la fatica di curare il giardino grazie a una delle offerte più imperdibili della stagione: il robot tagliaerba Dreame A1 Pro crolla di prezzo grazie allo sconto del 41%, permettendoti di risparmiare ben 650 euro con l’opzione delle 5 rate a tasso zero. Grazie alla tecnologia OmniSense, questo robot non necessita di cavi perimetrali e mappa il tuo prato con precisione millimetrica, evitando ostacoli e gestendo pendenze complesse in totale autonomia. Un vero concentrato di intelligenza artificiale che ti restituisce il tuo tempo libero garantendoti un prato sempre perfetto.

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