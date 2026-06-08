Amazon, il Prime Day è arrivato in anticipo: sconti fino all'85%

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Una vera settimana da Prime Day, anche se all’inizio di quello ufficiale mancano ancora una quindicina di giorni. Su Amazon arrivano tante nuove promo che permettono di fare grandissimi affari, ma anche di risparmiare centinaia di euro su alcuni dei prodotti tech più amati e ricercati dagli utenti. Noi di Libero Tecnologia ne abbiamo selezionati una dozzina e li trovi raccolti per categoria prodotto qui in basso.

Tra i prodotti top c’è sicuramente l’iPhone Air disponibile al minimo storico e risparmi più di 300 euro. Restando in ambito smartphone, non puoi farti sfuggire il moto g06 disponibile a metà prezzo e lo paghi poco più di 100 euro. Tra le offerte shock della settimana c’è anche il notebook Microsoft Surface Laptop che trovi con uno sconto del 49% e risparmi quasi 800 euro. Tra gli elettrodomestici c’è il robot aspirapolvere Lefant con uno sconto del 70%. Infine, per la pulizia del giardino trovi il robot rasaerba della Bosch con un mega sconto di 600 euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

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Amazon, migliori offerte della settimana

Smartphone

iPhone Air (minimo storico e 5 rate a tasso zero)

Una delle offerte più sorprendenti di questa settimana riguarda l’iPhone Air . Il nuovo smartphone super sottile di Apple è disponibile con uno sconto del 27% e risparmi più di 300 euro . Per un telefono Apple uscito sul mercato da pochi mesi si tratta di un’occasione unica. Oltre al design, lo smartphone si distingue anche per un’ottima scheda tecnica: schermo ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee, fotocamera principale Fusion da 48 megapixel e una fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel.

Una delle offerte più sorprendenti di questa settimana riguarda . Il nuovo smartphone super sottile di Apple è disponibile con uno e . Per un telefono Apple uscito sul mercato da pochi mesi si tratta di un’occasione unica. Oltre al design, lo smartphone si distingue anche per un’ottima scheda tecnica: con refresh rate fino a 120 Hz, che assicura prestazioni fulminee, e una fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel. Motorola razr 70 (doppio sconto e offerta esclusiva Amazon)

Occasione lampo disponibile solamente su Amazon. Il nuovo smartphone pieghevole Motorola razr 70 è in promo con uno sconto fisso del 10% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 100 euro . Un risparmio netto di 200 euro per uno dei telefoni più iconici disponibili sul mercato. Design a conchiglia con schermo esterno da 3,62 pollici e schermo interno da 6,9 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz. Doppia fotocamera esterna da 50 megapixel, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno.

Occasione lampo disponibile solamente su Amazon. Il nuovo è in promo con uno a cui un che fa il . Un risparmio netto di 200 euro per uno dei telefoni più iconici disponibili sul mercato. Design a conchiglia con e ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz. Doppia fotocamera esterna da 50 megapixel, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Xiaomi 17T (prezzo al minimo e risparmi 170 euro)

L’affare della settimana che non devi farti scappare. Su Amazon trovi il nuovo Xiaomi 17T con un’offerta lancio che non devi farti scappare. Acquistando lo smartphone ricevi anche lo smart TV Xiaomi TV A Pro da 32 pollici dal valore di circa 170 euro e lo paghi un solo euro. Hai anche la possibilità di dilazionare la spesa in 5 rate a tasso zero . Lo smartphone è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento: schermo da 6,59 pollici on rosoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 8500-Ultra , tripla fotocamera posteriore realizzata da Leica con teleobiettivo con zoom 5x e una batteria massiva da 6500 mAh che dura fino a due giorni. L’offerta è limitata e può terminare da un momento all’altro.

L’affare della settimana che non devi farti scappare. Su Amazon trovi il nuovo con che non devi farti scappare. lo ricevi anche lo dal di e lo un Hai anche la possibilità di . Lo smartphone è quanto di meglio possa offrire il mercato in questo momento: schermo da 6,59 pollici on rosoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore , tripla fotocamera posteriore realizzata da Leica con e una che dura fino a due giorni. L’offerta è limitata e può terminare da un momento all’altro. Google Pixel 10 (36% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Rapporto qualità-prezzo speciale per il Google Pixel 10 . Lo smartphone top dell’azienda di Mountain View è disponibile con un super sconto del 36% che fa scendere il prezzo al minimo e risparmi più di 300 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero per rendere la spesa più accessibile. Schermo Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione che lo rende anche uno dei più compatti sul mercato, processore Tensor G5 che supporta le funzioni AI sviluppate da Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria a lunga durata.

per il . Lo smartphone top dell’azienda di Mountain View è disponibile con un super sconto del 36% che fa scendere il prezzo al minimo e . Hai anche la possibilità di il per rendere la spesa più accessibile. Schermo Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione che lo rende anche uno dei più compatti sul mercato, che supporta le funzioni AI sviluppate da Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria a lunga durata. moto g06 (costa pochissimo e prezzo stracciato)

Ecco l’offerta della settimana se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone. Solo per pochissimo tempo trovi il moto g06 con uno sconto del 44% e il prezzo scende a poco più di 100 euro. Telefono perfetto per l’utilizzo quotidiano con uno schermo immersivo da 6,88 pollici, processore MediaTek che assicura buone prestazioni e una fotocamera principale da 50 megapixel per scatti di buona qualità. La batteria da 5100 mAh è una garanzia.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (86% di sconto e prezzo crollato)

Ecco una delle migliori offerte della settimana e che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi questo paio di cuffie Bluetooth in promo con un super sconto dell’86% e il prezzo scende a meno di 11 euro. Costano pochissimo, ma assicurano una qualità del suono elevata e sono dotate anche della cancellazione del rumore, Autonomia fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere tempo, le scorte sono limitate.

Ecco una delle della e che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi questo di in con un e il Costano pochissimo, ma assicurano una qualità del suono elevata e sono dotate anche della cancellazione del rumore, Autonomia fino a 60 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Non perdere tempo, le scorte sono limitate. Striscia LED Tapo (40% di sconto e prezzo mini)

Vuoi abbellire la camera dei tuoi figli spendendo pochissimo? Questa è la promo che fa per te. Solo per pochissimo tempo trovi la striscia LED della Tapo in promo con uno sconto del 40% che fa scendere il prezzo a meno di 18 euro. Lunga 5 metri, la puoi controllare direttamente dallo smartphone oppure con un comando vocale grazie al supporto ad Alexa e Google Assistente. Facilissima da montare e da configurare, è la striscia LED ideale per la tua abitazione, ma anche per i negozi e feste.

Smartwatch

SUUNTO Vertical (24% di sconto e prezzo al minimo)

L’orologio sportivo per gli amanti dell’avventura è disponibile a condizioni uniche. Lo sportwatch Suunto Vertical scende di prezzo su Amazon con uno sconto del 24% e la la possibilità del pagamento dilazionato in 5 rate a tasso zero . Progettato per gli amanti dell’outdoor e degli allenamenti intensi, offre mappe offline dettagliate, un GPS ad alta precisione e un’autonomia della batteria da record. Hai a disposizione più di 90 modalità di allenamento e un monitoraggio della salute ventiquattro ore su ventiquattro.

L’orologio sportivo per gli amanti dell’avventura è disponibile a condizioni uniche. Lo sportwatch di su con uno e la la possibilità del pagamento dilazionato in . Progettato per gli amanti dell’outdoor e degli allenamenti intensi, offre mappe offline dettagliate, un GPS ad alta precisione e Hai a disposizione più di 90 modalità di allenamento e un monitoraggio della salute ventiquattro ore su ventiquattro. Huawei Watch GT 5 (41% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Un’occasione che non devi farti sfuggire. Oggi su Amazon trovi il Huawei Watch GT 5 con uno sconto del 41% che sotterra il prezzo e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Si tratta di un orologio perfetto per la vita di tutti i giorni, con un design elegante e con tante funzioni smart di cui non potrai fare a meno. Monitoraggio avanzato della salute a partire dalla frequenza cardiaca e tante modalità di allenamento, tra cui nuove funzioni per la corsa e il ciclismo. La batteria ha una durata fino a 14 giorni.

Smart TV

Fire TV Serie 4 (3 modelli e sconti mai visti prima).

Offerta shock per i nuovi smart TV Fire TV Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43″ , 50″ e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 38% e il 43% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV , invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.

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Prezzo al minimo storico per lo smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici di ultima generazione. Grazie alla promo lampo del 32% approfitti del minimo storico e risparmi poco più di 300 euro su quello di listino. Dotato di un pannello con risoluzione 4K e tecnologia Mini Led, processore NQ4 AI Gen 2 che sfrutta gli algoritmi di intelligenza artificiale per assicurare una qualità dei contenuti elevatissima, sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

PC&Tablet

Microsoft Surface Laptop (49% di sconto e prezzo in picchiata)

Una delle offerte più interessanti di tutta la settimana e che devi cogliere al volo: le scorte stanno per terminare. Parliamo del PC portatile Microsoft Surface Laptop disponibile con un ottimo sconto del 49% che fa crollare il prezzo e lo paghi praticamente la metà con un risparmio di quasi 800 euro. Si tratta di un notebook realizzato per la produttività: schermo touchscreen da 15 pollici con risoluzione elevatissima, processore Snapdragon X Elite ottimizzato per l’intelligenza artificiale e per le funzioni di Copilot+, 16 GB di RAM e un SSD da 256 GB.

Una delle offerte più interessanti di tutta la settimana e che devi cogliere al volo: le scorte stanno per terminare. Parliamo del disponibile con un del che fa il e lo con un risparmio di quasi 800 euro. Si tratta di un notebook realizzato per la produttività: schermo touchscreen da 15 pollici con risoluzione elevatissima, ottimizzato per l’intelligenza artificiale e per le funzioni di Copilot+, 16 GB di RAM e un SSD da 256 GB. Tablet lowcost (63% di sconto e prezzo in picchiata)

Offerta da cogliere al volo per questo ottimo tablet economico. Per pochissimi giorni è disponibile in offerta con uno sconto del 63% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Parliamo di un tablet pensato per un utilizzo “da divano”: dotato di uno schermo da 10 pollici, processore che assicura buone prestazioni e una batteria che dura per tutto il giorno. Nella confezione trovi anche una tastiera e un mouse per utilizzarlo come se fosse un mini PC. A questo prezzo è un vero best-buy.

Elettrodomestici

Lefant M2 Pro (70% di sconto e risparmi più di 400 euro)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M2 Pro è disponibile su Amazon con una super offerta grazie a uno sconto del 70% , che ti permette di risparmiare la bellezza di oltre 400 euro sul prezzo originale. Si tratta di un’occasione straordinaria per portarsi a casa un alleato domotico avanzato, dotato di stazione di svuotamento automatico e pulizia personalizzata tramite app. La potenza di aspirazione è elevata e grazie ai sensori presenti sulla scocca mappa alla perfezione tutta l’abitazione. Se vuoi pavimenti sempre impeccabili senza muovere un dito, questa è la promo che non devi farti sfuggire.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti è disponibile su con una grazie a uno , che ti permette di sul prezzo originale. Si tratta di un’occasione straordinaria per portarsi a casa un alleato domotico avanzato, dotato di stazione di svuotamento automatico e pulizia personalizzata tramite app. La potenza di aspirazione è elevata e grazie ai sensori presenti sulla scocca alla tutta l’abitazione. Se vuoi pavimenti sempre impeccabili senza muovere un dito, questa è la promo che non devi farti sfuggire. Aspirapolvere Hoover Breeze (50% di sconto e 3 rate a tasso zero)

L’aspirapolvere a traino Hoover Breeze crolla su Amazon con uno sconto netto del 50% e costa meno di 60 euro , con in più la comodità del pagamento in 3 rate a tasso zero . Dotato di tecnologia ciclonica ad alte prestazioni e di un capiente contenitore facile da svuotare senza entrare in contatto con lo sporco, è incredibilmente compatto e maneggevole. Nella confezione trovano posto degli accessori che lo rendono ancora più unico, come ad esempio la spazzola per il parquet. Un elettrodomestico che non può mai mancare nella tua abitazione.

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La cucina sana e smart alla portata di tutti. La friggitrice ad aria Xiaomi Essential , dotata di un capiente cestello da ben 6 litri (ideale per tutta la famiglia), è in forte sconto su Amazon con un ribasso del 31% che fa crollare il prezzo a meno di 40 euro . Grazie alla circolazione dell’aria a 360°, ti permette di preparare piatti croccanti, saporiti e velocissimi con l’85% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale. Puoi scegliere tra più modalità di cottura e il cestello è facilissimo da lavare.

La friggitrice ad aria , dotata di un capiente (ideale per tutta la famiglia), è in forte sconto su Amazon con un ribasso del . Grazie alla circolazione dell’aria a 360°, ti permette di preparare piatti croccanti, saporiti e velocissimi con l’85% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale. Puoi scegliere tra più modalità di cottura e il cestello è facilissimo da lavare. Stiratrice verticale Ariete (48% di sconto e costa pochissimo)

La stiratrice verticale Ariete è in assoluto la più venduta su Amazon nella sua categoria e oggi tocca un prezzo mini grazie a uno sconto del 48% che la fa costare solo 20 euro. Ideale per rinfrescare i tessuti, eliminare le pieghe al volo direttamente dalla gruccia e igienizzare i capi in pochi secondi grazie al vapore continuo. Leggera e pronta all’uso in un attimo, è l’alleato perfetto sia a casa che in viaggio.

Giardinaggio

Robot rasaerba Bosch (60% di sconto e prezzo in picchiata)

Il tuo giardino si cura da solo a meno di metà prezzo. Il robot rasaerba intelligente Bosch Indego S Plus 500 demolisce il proprio prezzo di listino con un maxi sconto del 60% che ti fa risparmiare ben 600 euro , offrendo anche l’opzione in 5 rate a tasso zero . Grazie alla navigazione intelligente, taglia l’erba in modo efficiente a linee parallele e può essere controllato comodamente tramite smartphone. Se vuoi un prato sempre perfetto in vista dell’estate senza alcuna fatica, questa è l’offerta da non farsi sfuggire .

Il tuo giardino si cura da solo a meno di metà prezzo. Il robot rasaerba intelligente demolisce il proprio prezzo di listino con un che ti fa , offrendo anche l’opzione in . Grazie alla navigazione intelligente, taglia l’erba in modo efficiente a linee parallele e può essere controllato comodamente tramite smartphone. Se vuoi un prato sempre perfetto in vista dell’estate senza alcuna fatica, . Tagliasiepi telescopico Bosch (50% di sconto e prezzo crollato)

Il massimo della qualità per la cura del tuo giardino a metà prezzo. Il tagliasiepi telescopico Bosch crolla su Amazon con uno sconto netto del 50%. È lo strumento definitivo per rimettere in sesto il giardino in vista della bella stagione, permettendoti di potare anche i rami e le siepi più alte e difficili da raggiungere in totale sicurezza e senza l’ausilio di scale instabili. Leggero, bilanciato e dotato di lame affilate al laser, rappresenta un affare per tutti gli amanti del fai-da-te e del giardinaggio.

Servizi Amazon



Su Amazon non trovi solo prodotti tech in offerta, ma in vista del Prime Day tornano in promo anche alcuni dei servizi più amati realizzati dal sito di e-commerce. Parliamo, ad esempio, di Amazon Prime Music Unlimited, servizio per la musica in streaming. Solo per pochissimi giorni puoi abbonarti gratis per ben quattro mesi e ascoltare senza pubblicità e senza limiti tutti i tuoi artisti preferiti.

Per gli amanti degli audiolibri e dei podcast in esclusiva, è possibile abbonarsi ad Audible per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro. Anche in questo caso hai accesso a tutta la libreria di contenuti e li puoi anche scaricare gratuitamente per l’ascolto offline.

Per gli appassionati di libri, invece, c’è la possibilità di abbonarsi gratuitamente per tre mesi ad Amazon Kindle Unlimited, la piattaforma dedicata agli e-book. Con l’abbonamento Unlimited hai accesso a tutti i libri, le riviste e i contenuti presenti sull’applicazione.

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