Amazon, Redmi Note 15 Pro crolla di prezzo al minimo storico: sconti fino all'80

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Redmi Note 15 Pro 5G 12+512 Titanium (No power adapter inclu... 349,00 € -22% 449,90 € Risparmi 100,90 € Acquista su Amazon Motorola moto g77 con 3 anni di garanzia (8/256GB, Fotocamer... Prodotto non disponibile Prodotti simili Simpeak Ventilatore USB, Mini Ventilatore da Tavolo Rotazion... 12,98 € -35% 19,99 € Risparmi 7,01 € Acquista su Amazon Amazon Ember Serie 2 da 32" con Fire TV (ultimo modello), sm... 189,99 € -32% 279,99 € Risparmi 90,00 € Acquista su Amazon iRobot Roomba® Plus 416 Combo robot aspirapolvere lavapavim... 349,00 € -36% 549,00 € Risparmi 200,00 € Acquista su Amazon Ninja CRISPi, Friggitrice ad Aria Portatile, Compatta, Grigi... 99,90 € -44% 179,99 € Risparmi 80,09 € Acquista su Amazon

Inizia una nuova settimana e su Amazon debuttano tante nuove promo. Da oggi 7 settembre puoi fare grandi affari su un numero veramente elevato di dispositivi tech, a partire dagli amati smartphone. Se non vuoi spendere cifre esagerate, trovi il moto g77 con uno sconto del 38% oppure il Redmi Note 15 Pro con uno sconto del 25% e in entrambi i casi approfitti del minimo storico. Tra gli smartwatch, invece, c’è il Garmin fenix E con uno sconto del 37% e risparmi più di 200 euro.

Occasione da non perdere anche per quanto riguarda gli auricolari Bluetooth: trovi un modello economico con uno sconto dell’82% e lo paghi pochissimo. Chiudiamo con ottime offerte per gli elettrodomestici: l’aspirapolvere roborock è disponibile con il 44% di sconto, mentre l’ottima friggitrice ad aria Ninja CRISPi è a metà prezzo e fai un super affare.

ISCRIVITI GRATIS AL NOSTRO CANALE TELEGRAM DEDICATO ALLE OFFERTE

Amazon, migliori offerte 7 settembre

Smartphone

iPhone 17 (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

Una promo da non farsi scappare. Con l’uscita dei nuovi telefoni Apple, il prezzo dell’iPhone 17 scende al minimo su Amazon e hai la possibilità di fare un ottimo affare. Solo per pochissimo tempo approfitti di uno sconto di quasi 100 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Telefono che anche a un anno dall’uscita resta un vero top di gamma: schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 che assicura ottime prestazioni e una doppia fotocamera posteriore Fusion con sensori da 48 megapixel. Nuova anche la fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel.

Una promo da non farsi scappare. Con l’uscita dei nuovi telefoni Apple, il scende al su e hai la possibilità di fare un ottimo affare. Solo per pochissimo tempo approfitti di uno e lo puoi anche . Telefono che anche a un anno dall’uscita resta un vero top di gamma: con refresh rate fino a 120 Hz, che assicura ottime prestazioni e una doppia fotocamera posteriore Fusion con sensori da 48 megapixel. Nuova anche la fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel. moto g77 (offerta lampo e 5 rate a tasso zero)

Lo smartphone perfetto per chi non vuole spendere cifre elevate. Il moto g77 è disponibile su Amazon con uno sconto del 38% e il prezzo scende al minimo storico con un risparmio superiore ai 130 euro . Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero . Dotato di un display Extreme AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel e una batteria da 5100 mAh che dura per tutto il giorno. Un telefono dotato anche di strumenti AI avanzati.

Lo smartphone perfetto per chi non vuole spendere cifre elevate. Il è disponibile su con uno e il scende al con un . Puoi anche . Dotato di un display Extreme AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, ad alte prestazioni, doppia fotocamera posteriore con e una che dura per tutto il giorno. Un telefono dotato anche di strumenti AI avanzati. Google Pixel 10a (risparmi 150 euro e prezzo crollato)

Rapporto qualità-prezzo speciale per il Google Pixel 10a , telefono medio di gamma ma che strizza l’occhio alla fascia superiore. Da oggi è disponibile con uno sconto del 27% e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Ottime componenti a partire dal display Actua da 6,2 pollici ad alta risoluzione, doppia fotocamera posteriore che assicura scatti professionali, processore Tensor G4 che supporta le funzioni AI avanzate sviluppate da Google e una batteria che può durare fino a 30 ore. Lo smartphone riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza per diversi anni.

per il , telefono medio di gamma ma che strizza l’occhio alla fascia superiore. Da oggi è disponibile con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Ottime componenti a partire dal ad alta risoluzione, che assicura scatti professionali, che supporta le funzioni AI avanzate sviluppate da Google e una batteria che può durare fino a 30 ore. Lo smartphone riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza per diversi anni. Redmi Note 15 Pro (offerta lampo e super occasione)

Super occasione per il Redmi Note 15 Pro . Il telefono medio di gamma del colosso cinese è disponibile su Amazon con uno sconto del 25% e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Uno smartphone che strizza l’occhio a quelli di livello superiore grazie a un display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione SuperHD, superiore anche al FullHD. Inoltre, non stanca gli occhi anche dopo un utilizzo intenso. Prestazioni assicurate dall’ottimo processore MediaTek Dimensity 7400 e nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel. Mega batteria da 6580 mAh che può durare fino a due giorni.

per il . Il telefono medio di gamma del colosso cinese è disponibile su con uno e approfitti del di quest’ultimo periodo. Uno smartphone che strizza l’occhio a quelli di livello superiore grazie a un con risoluzione SuperHD, superiore anche al FullHD. Inoltre, non stanca gli occhi anche dopo un utilizzo intenso. Prestazioni assicurate dall’ottimo processore MediaTek Dimensity 7400 e nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel. Mega batteria da 6580 mAh che può durare fino a due giorni. Blackview ROCK 1 (35% di sconto e batteria infinita)

Uno smartphone unico nel suo genere e che da oggi trovi con una promo speciale. Il Blackview ROCK 1 è un telefono super resistente e dotato di una mega batteria da 15.000 mAh che può durare almeno 5-6 giorni. Progettato per chi lavora nel campo dell’edilizia e delle costruzioni. assicura anche buone prestazioni e presenta un doppio display. Infatti, nella parte posteriore è presente un piccolo schermo che mostra le info principali, dall’orario alla batteria rimanente. Scatta buone foto ed è dotato di 8 gigabyte di RAM che arrivano fino a 24 gigabyte utilizzando la RAM virtuale.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (82% di sconto e prezzo stracciato)

Offerta speciale per questo paio di cuffie Bluetooth economiche. Da oggi le trovi su Amazon con uno sconto dell’82% e il prezzo crolla al minimo storico . Le paghi solamente poco più di 20 euro e fai un ottimo affare. La qualità del suono è elevata con bassi profondi e grazie ai microfoni integrati puoi anche fare chiamate di lavoro con un audio nitido. La cancellazione del rumore ti aiuta ad ascoltare al meglio i tuoi artisti preferiti. L’autonomia raggiunge le 40 ore e sono anche impermeabili. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone.

per questo di Da oggi le trovi su Amazon con uno e il . Le paghi solamente poco più di 20 euro e fai un ottimo affare. La qualità del suono è elevata con e grazie ai microfoni integrati puoi anche fare chiamate di lavoro con un audio nitido. La cancellazione del rumore ti aiuta ad ascoltare al meglio i tuoi artisti preferiti. L’autonomia raggiunge le 40 ore e sono anche impermeabili. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Amplificatore wireless Mercusys (39% di sconto e costa pochissimo)

Il ripetitore WiFi Mercusys ME10 scende del 39% su Amazon, fermandosi a soli 10 euro, una delle soluzioni più economiche per eliminare le zone d’ombra della propria rete domestica. Opera sulla banda 2,4 GHz con una velocità fino a 300 Mbps , sufficiente per streaming video, videochiamate e navigazione quotidiana anche nelle stanze più lontane dal router. La configurazione è alla portata di tutti grazie al tasto WPS , che sincronizza l’extender al router in pochi secondi, mentre l’ indicatore LED aiuta a individuare il posizionamento ideale in casa. La porta Fast Ethernet integrata permette inoltre di collegare via cavo PC, console o dispositivi IPTV con una connessione stabile fino a 100 Mbps.

Il su Amazon, fermandosi a soli 10 euro, una delle soluzioni più economiche per eliminare le zone d’ombra della propria rete domestica. Opera sulla banda con una velocità fino a , sufficiente per streaming video, videochiamate e navigazione quotidiana anche nelle stanze più lontane dal router. La configurazione è alla portata di tutti grazie al , che sincronizza l’extender al router in pochi secondi, mentre l’ aiuta a individuare il posizionamento ideale in casa. La integrata permette inoltre di collegare via cavo PC, console o dispositivi IPTV con una connessione stabile fino a 100 Mbps. Ventilatore USB portatile (prezzo al minimo e affare immediato)

L’estate non sembra voler finire mai e per superare questi ultimi giorni di caldo estremo, questo è il ventilatore che devi acquistare assolutamente. Da oggi è disponibile con uno sconto del 35% e lo paghi solamente 12,98 euro. Dimensioni super compatte, lo colleghi alla porta USB del PC e assicura un refrigerio immediato. All’occorrenza lo puoi portare sempre con te nello zaino e utilizzare sui mezzi pubblici.

Smartwatch

Garmin fenix E (37% di sconto e risparmi 220 euro)

Prezzo speciale per il Garmin fenix E, lo sportwatch super resistente e tra i più richiesti su Amazon. Grazie allo sconto del 37% il prezzo scende al minimo storico e risparmi ben 220 euro su quello di listino. Dotato di un display AMOLED da 1,3 pollici che mostra tutte le info più importanti, sensori di ultima generazione che tengono sotto controllo i principali parametri vitali e un’autonomia che raggiunge i 16 giorni. Un orologio completo e con caratteristiche uniche.

Smart TV

Amazon Ember Serie 2 (prezzo in picchiata e costa pochissimo)

Tornano in offerta gli smart TV Ember Serie 2. Parliamo al plurale perché sono disponibili due versioni: la prima da 32 pollici e la seconda da 40 pollici. Per il modello più piccolo lo sconto è del 32%, mentre per la versione da 40 pollici lo sconto è del 31%. In entrambi i casi hai la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Immagini in alta definizione, colori realistici e telecomando con Alexa integrato per gestire anche i dispositivi smart presenti in casa. Disponibile anche la modalità Ambiente che ti permette di personalizzare lo schermo con oltre 2000 dipinti quando è in stand-by.

Elettrodomestici

iRobot Roomba Plus 416 Combo (36% di sconto e 5 rate a tasso zero)

L’iRobot Roomba Plus 416 Combo scende del 36% su Amazon, con un risparmio di 200 euro e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . La potenza di aspirazione arriva a 20.000 Pa , combinata con i mop DualClean e la tecnologia SmartScrub , che esercita una pressione di lavaggio doppia per rimuovere macchie secche, schizzi di cucina e impronte senza bisogno di strofinare manualmente. La stazione AutoWash completamente automatica svuota la polvere, ricarica il serbatoio dell’acqua e lava i mop con acqua calda, asciugandoli poi con aria calda, mentre la navigazione con LiDAR e riconoscimento intelligente evita cavi e piccoli oggetti in tempo reale.

L’iRobot Roomba Plus 416 Combo su Amazon, con un risparmio di 200 euro e la possibilità di . La , combinata con i mop e la tecnologia , che esercita una pressione di lavaggio doppia per rimuovere macchie secche, schizzi di cucina e impronte senza bisogno di strofinare manualmente. La stazione completamente automatica svuota la polvere, ricarica il serbatoio dell’acqua e lava i mop con acqua calda, asciugandoli poi con aria calda, mentre la navigazione con LiDAR e riconoscimento intelligente evita cavi e piccoli oggetti in tempo reale. roborock H60 Hub Ultra (44% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Il roborock H60 Hub Ultra , modello di punta della serie H60, scende del 44% su Amazon, costando quasi la metà, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Offre una potenza di aspirazione di 210 AW , tra le più alte della categoria, con un’autonomia fino a 90 minuti per pulire senza interruzioni anche appartamenti di grandi dimensioni. La base auto-svuotante raccoglie polvere e detriti in un sacchetto sigillato da 3 litri in soli 10 secondi, richiedendo manutenzione solo ogni 100 giorni, mentre la spazzola anti-groviglio Shark Tooth risolve alla radice il problema di peli e capelli aggrovigliati, ideale per chi ha animali domestici. La filtrazione HEPA a 5 stadi trattiene il 99,95% delle particelle microscopiche, per un’aria più pulita in casa, mentre la luce LED a 140° rivela lo sporco invisibile sui pavimenti.

Il , modello di punta della serie H60, su costando quasi la metà, con la possibilità di il in . Offre una , tra le più alte della categoria, con un’autonomia fino a per pulire senza interruzioni anche appartamenti di grandi dimensioni. La base raccoglie polvere e detriti in un sacchetto sigillato da 3 litri in soli 10 secondi, richiedendo manutenzione solo ogni 100 giorni, mentre la spazzola anti-groviglio risolve alla radice il problema di peli e capelli aggrovigliati, ideale per chi ha animali domestici. La trattiene il 99,95% delle particelle microscopiche, per un’aria più pulita in casa, mentre la luce LED a 140° rivela lo sporco invisibile sui pavimenti. Ninja CRISPi (44% di sconto ed è la più venduta su Amazon)

La Ninja Crispi è la friggitrice ad aria più venduta su Amazon in questo momento grazie allo sconto del 44% che la fa restare sotto i 100 euro. Rompe completamente gli schemi rispetto ai modelli tradizionali: al posto del classico cestello metallico forato utilizza contenitori in vetro borosilicato senza PFAS , resistenti agli shock termici, che permettono di cucinare e conservare il cibo nello stesso recipiente. Il PowerPod da 1700W si aggancia ai due cestelli inclusi, uno piccolo da 1,4 litri per porzioni singole e uno grande da 3,8 litri per pasti in famiglia, offrendo 4 modalità di cottura : friggere ad aria, arrostire, cuocere al forno e riscaldare. La trasparenza del vetro permette di seguire la cottura in tempo reale senza aprire il coperchio e disperdere calore, mentre i coperchi ermetici trasformano i contenitori in pratici porta-pranzo da frigorifero.

La è la ad su in questo momento grazie allo sconto del 44% che la fa restare sotto i 100 euro. Rompe completamente gli schemi rispetto ai modelli tradizionali: al posto del classico cestello metallico forato utilizza , resistenti agli shock termici, che permettono di cucinare e conservare il cibo nello stesso recipiente. Il si aggancia ai due cestelli inclusi, uno piccolo da 1,4 litri per porzioni singole e uno grande da 3,8 litri per pasti in famiglia, offrendo : friggere ad aria, arrostire, cuocere al forno e riscaldare. La trasparenza del vetro permette di seguire la cottura in tempo reale senza aprire il coperchio e disperdere calore, mentre i coperchi ermetici trasformano i contenitori in pratici porta-pranzo da frigorifero. Lavatrice Cecotec con cestello da 10 chilogrammi (prezzo al minimo e affare per tutti)

La lavatrice Cecotec Bolero DressCode con cestello da 10 kg è in offerta su Amazon con uno sconto del 32%, fermandosi a 250 euro, un ottimo rapporto qualità-prezzo per chi cerca un elettrodomestico completo senza spendere una fortuna. Il motore Inverter Plus garantisce un risparmio energetico che supera il 50% rispetto ai motori universali tradizionali, riducendo sensibilmente anche il rumore durante lavaggio e centrifuga. La funzione Steam Max avvolge il bucato con il vapore per un lavaggio profondo che sterilizza i capi ed elimina i cattivi odori, mentre gli oltre 15 programmi disponibili si adattano a ogni tipo di tessuto ed esigenza. La classe energetica A e il grande cestello da 10 kg la rendono ideale per famiglie numerose che vogliono ridurre tempi e consumi in lavanderia.

Come vedere Napoli – Arsenal in streaming gratis

Ricomincia la stagione della Champions League e anche quest’anno Prime Video trasmette la migliore partita delle italiane del mercoledì sera. Per questa prima giornata la piattaforma video trasmetterà in esclusiva Napoli – Arsenal, big match che vedrà i partenopei affrontare i campioni d’Inghilterra in carica e tra i favoriti per la vittoria finale. Il calcio d’inizio è fissato alle 21:00, ma il pre-partita comincerà già alle ore 19:30. La partita è disponibile per tutti gli abbonati a Prime Video e se ancora non lo sei puoi sfruttare la prova gratuita di 30 giorni per tutti i nuovi iscritti, basta cliccare su questo link. Nessun obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento.

CLICCA QUI E ABBONATI GRATIS A PRIME VIDEO

MisterGadget.Tech

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui