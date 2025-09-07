Amazon, Galaxy S25 al minimo storico e sconti al 90%: le offerte di oggi

MisterGadget.Tech

La prima settimana di settembre si conclude all’insegna delle grandi offerte. Da oggi 7 settembre trovi su Amazon tantissime promo con sconti che fanno scendere il prezzo di smartphone, smartwatch, elettrodomestici e tablet al minimo storico. E le promo riguardano anche prodotti usciti sul mercato da pochissimi giorni, come ad esempio i Samsung Tab S11 appena lanciati sul mercato. Se, invece, stai cercando un telefono top di gamma, trovi il Galaxy S25 al minimo storico e risparmi quasi 300 euro su quello di listino.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno. Le abbiamo raccolte nella lista qui in basso e suddivise per categoria di prodotto. Per ogni offerta trovi il link per accedere alla pagina su Amazon e una breve descrizione tecnica. Non perdere altro tempo e approfittane subito.

Amazon, le migliori offerte del 7 settembre

Smartphone

Galaxy S25. Calo di prezzo e minimo storico per lo smartphone top di gamma di Samsung. Il Galaxy S25 è disponibile in promo con uno sconto del 29% e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Un ottimo prezzo per un telefono che ha pochi rivali sul mercato: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici, processore Snapdragon 8 Elite, 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. Quanto basta per prestazioni lampo. Nella parte posteriore è presente anche una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel. A disposizione anche gli strumenti avanzati di Galaxy AI .

Motorola Razr 60. Offerta shock per lo smartphone pieghevole di Motorola. Da oggi è disponibile con uno sconto del 38% al prezzo più basso di sempre . Il risparmio netto è di quasi 400 euro e hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Doppio schermo (esterno da 3,63 pollici, interno da 6,9 pollici), processore MediaTek di ultima generazione e una doppia fotocamera esterna con sensore principale da 50 megapixel. Iconico design a conchiglia che lo rende sottile e compatto.

POCO X7. Prezzo in picchiata per il telefono realizzato da Xiaomi . Il POCO X7 è disponibile con uno sconto del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. Schermo CrystalRes AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, ottimo processore MediaTek e una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel. Batteria da 5110 mAh che dura fino a due giorni. A questo prezzo è difficile trovare di meglio.

Smartphone Oscal. Torna a prezzo stracciato uno dei telefoni lowcost più acquistati degli ultimi mesi. Lo smartphone Oscal è disponibile con un doppio sconto: oltre al primo coupon del 50%, ne puoi aggiungere un secondo che fa scendere il prezzo di altri 95 euro. Il prezzo finale scende sotto gli ottanta euro e lo sconto totale sfiora l'80%. Smartphone dotato di uno schermo da 6,52 pollici, buon processore, batteria da 5000mAh e una fotocamera posteriore da 13 megapixel che assicura scatti di buona qualità. Occasione lampo da non farsi scappare.

Gadget lowcost

Caricatore Auto Lisen. Da oggi su Amazon trovi questo caricatore per auto con cavo incluso nella confezione, con un doppio sconto che fa crollare il prezzo . Oltre allo sconto fisso del 38% , puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo del 50%. Il prezzo finale è inferiore ai 5 euro. Nella confezione trovi anche un cavo per la ricarica rapida. Compatibile con qualsiasi smartphone, anche iPhone. Comprandone quattro unità ottieni anche uno sconto aggiuntivo del 5%.

Stazione di ricarica SBS. Offerta imperdibile per questa stazione di ricarica professionale SBS . Supporta la ricarica wireless MagSafe dell'iPhone ed è dotata anche di due cavi di ricarica rapidi e di due porte USB. La puoi posizionare sulla scrivania dell'ufficio o di casa e ricaricare contemporaneamente più dispositivi. Da oggi è in offerta su Amazon con uno sconto del 50% e la puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero. Occasione per tutti.

Cassa Bluetooth. Offerta eccezionale per questa cassa Bluetooth che solo per pochissimi giorni trovi con uno sconto del 68% a cui aggiungere un coupon del 20% che fa crollare il prezzo al minimo storico. La paghi meno di 25 euro e fai un super affare. Assicura un'ottima qualità del suono, è impermeabile e ha anche un'autonomia fino a 30 ore. Perfetto per ascoltare la musica in casa o da utilizzare durante le feste in spiaggia.

Smartwatch

Galaxy Watch6 Classic. Ecco una delle migliori promo che trovi oggi. Su Amazon è disponibile con uno sconto del 58% e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Si tratta della versione LTE in grado di connettersi autonomamente alla rete dati grazie alla eSim. Schermo ampio e luminoso, design classico con ghiera interattiva in acciaio. Sotto la scocca trovi sensori di ultima generazione che monitorano costantemente il tuo stato di salute e hai a disposizione più di 90 modalità di allenamento.

Tablet

Galaxy Tab S11 Ultra. Appena lanciato e già disponibile su Amazon con uno sconto mai visto prima. Parliamo del nuovissimo Galaxy Tab S11 Ultra, tablet premium di Samsung che puoi utilizzare anche per lavorare. Dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 14,6 pollici, processore super prestazionale e tanti strumenti AI per il lavoro e il multitasking. Solo acquistando lo oggi risparmi centinaia di euro. A disposizione anche l’utilizza S Pen che permette di dare sfogo a tutta la tua creatività. Se vuoi spendere un po’ di meno, trovi sempre in promo lancio il Galaxy Tab S11.

Computer

MacBook Air 13 pollici. Offerta “Back to School” di Amazon da cogliere al volo. Solo per pochissimo tempo trovi il MacBook Air da 13 pollici con processore M4, l’ultimo lanciato sul mercato da Apple, in promo con uno sconto del 24% che ti fa risparmiare ben 300 euro. Se sei iscritto a Prime Student hai diritto anche a uno sconto aggiuntivo di 60 euro. Pagamento in 5 rate a tasso zero. Sul PC c’è poco da dire, uno dei migliori in questa fascia di prezzo. Schermo Liquid Retina da 13,6 pollici, processore M4, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte.

Elettrodomestici

De’ Longhi Vertuo Pop. La macchina del caffè De’Longhi Vertuo Pop è disponibile con uno sconto del 50% e costa pochissimo . L’offerta non finisce qui: acquistandola oggi ricevi anche un buono sconto di 90 euro per l’ acquisto delle capsule Nespresso . Questa macchina si distingue per il suo design compatto che si adatta a ogni cucina. Facilissima da utilizzare, permette di preparare il tuo caffè preferito in pochissimi secondi. Non farti scappare questa ottima opportunità.

Robot aspirapolvere Lefant. Altra offerta straordinaria che non devi assolutamente farti sfuggire. Solo per oggi trovi questo robot aspirapolvere Lefant con uno sconto del 57% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di un altro 30% . Lo paghi meno di 70 euro e approfitti di una promo incredibile. Buona potenza di aspirazione, sottile, passa sotto i mobili senza troppi problemi. Sei modalità di pulizia differenti e lo puoi controllare anche con l'app dello smartphone. Adatto a pavimenti duri e ai peli degli animali domestici.

Friggitrice ad aria Ariete. Prezzo al minimo storico per la friggitrice ad aria Ariete da 7 litri . Oggi la trovi con uno sconto del 40% e la paghi pochissimo . Dimensioni extra large che permettono di cucinare cibo per 4-6 persone. Puoi scegliere tra 12 programmi preimpostati differenti: carne, verdure, pesce e tantissimo altro. Friggi senza odore e utilizzando pochissimo olio.

al per la . Oggi la trovi con uno e la . Dimensioni extra large che permettono di cucinare cibo per 4-6 persone. Puoi scegliere tra 12 programmi preimpostati differenti: carne, verdure, pesce e tantissimo altro. Friggi senza odore e utilizzando pochissimo olio. Telecamera esterna Ezviv. La telecamera da acquistare assolutamente per migliorare la sicurezza della propria abitazione. Oggi trovi questo modello per gli esterni di Ezviv in promo con uno sconto del 42% la paghi solamente 30 euro. Facile da installare e da configurare, ti avvisa in tempo reale se nota qualche movimento anomalo e assicura immagini in altissima definizione. La puoi controllare anche da remote con l’app dello smartphone.

