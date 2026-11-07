Amazon, il Black Friday è arrivato in anticipo: sconti fino all'80%

Da oggi su Amazon trovi tantissime offerte per i prodotti tech con sconti che fanno crollare il prezzo e risparmi centinaia di euro. Dal Galaxy S26 FE fino agli elettrodomestici, scopri tutte le promo del giorno.

Google Pixel 11 - Smartphone Android sbloccato - Viola glici... 707,13 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy S26 FE, 256GB, Pistachio [Versione Italiana] ... Prodotto non disponibile Prodotti simili 2026 Cuffie Bluetooth 5.4, Cuffie in Ear 50 Ore di Riproduzi... 19,99 € -78% 89,99 € Risparmi 70,00 € Acquista su Amazon Amazon Ember serie 4 da 43" con Fire TV (ultimo modello), sm... 309,99 € -38% 499,99 € Risparmi 190,00 € Acquista su Amazon roborock Qrevo 2 Pro Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti 2... 449,99 € -36% 699,99 € Risparmi 250,00 € Acquista su Amazon Cecotec Friggitrice ad Aria Senza Olio Cecofry Fantastik 550... 37,99 € -37% 59,99 € Risparmi 22,00 € Acquista su Amazon

Un weekend con vere offerte da Black Friday su Amazon. La piattaforma di e-commerce si sta popolando di offerte shock che permettono di risparmiare centinaia di euro e lo dimostra il super prezzo disponibile per il Galaxy S26 FE (29% di sconto e 5 rate a tasso zero) o l’offerta shock per lo Xiaomi Watch S5 (prezzo al minimo con lo sconto del 38%). Inoltre, per chi vuole un telefono con un rapporto qualità-prezzo eccezionale c’è il Redmi Note 17 Pro Max con uno sconto del 33% e risparmi 200 euro.

Tra gli elettrodomestici c’è in promo il robot aspirapolvere roborock con un doppio sconto che sotterra il prezzo, mentre se sei un appassionato di caffè trovi la macchina multifunzione della Ninja con uno sconto mai visto prima. Chiudiamo con un super affare: trovi il PC portatile NIAKUN top di gamma con un doppio sconto che ti fa risparmiare più di 1000 euro.

Amazon, migliori offerte 7 novembre

Smartphone

Google Pixel 11 (35% di sconto e risparmi 400euro)

Continua anche oggi l’ottima promo per il Google Pixel 11 , ultima versione del telefono top di gamma dell’azienda di Mountain View. Grazie allo sconto immediato del 35% il prezzo sprofonda al minimo e risparmi 400 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Telefono dotato di uno schermo Actua da 6,3 pollici ad altissima risoluzione, processore Tensor G6 che supporta tutte le funzioni AI sviluppate da Google, tripla fotocamera posteriore e una batteria con un’autonomia superiore alle 30 ore.

Continua anche oggi l’ottima promo per il , ultima versione del telefono top di gamma dell’azienda di Mountain View. Grazie allo il prezzo sprofonda al minimo e su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il . Telefono dotato di uno schermo Actua da 6,3 pollici ad altissima risoluzione, che supporta tutte le funzioni AI sviluppate da Google, tripla fotocamera posteriore e una batteria con un’autonomia superiore alle 30 ore. Galaxy S26 FE (prezzo al minimo e 12 rate a tasso zero)

Il Galaxy S26 FE è disponibile con un’ offerta che lo fa diventare un vero best-buy. Lo sconto del 29% ti fa risparmiare quasi 300 euro e lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero . Non finisce qui: ricevi anche 6 mesi di prova al servizio Google AI Pro e 5 terabyte di spazio di archiviazione sicuro. Il telefono è un top di gamma: schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici , processore Exynos ottimizzato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria a lunga durata.

Il Galaxy S26 FE è disponibile con un’ che lo fa diventare un vero best-buy. Lo ti fa e lo puoi anche . Non finisce qui: ricevi anche 6 mesi di prova al servizio Google AI Pro e 5 terabyte di spazio di archiviazione sicuro. Il telefono è un top di gamma: , processore Exynos ottimizzato appositamente per questo modello, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria a lunga durata. Nothing Phone (3) (prezzo in picchiata)

Un’offerta che devi assolutamente valutare se sei alla ricerca di un top di gamma e non vuoi spendere cifre elevate. Da oggi su Amazon trovi il Nothing Phone (3) con uno sconto del 41% e risparmi ben 350 euro su quello di listino. Oltre a un design che lo rende riconoscibilissimo. il telefono è dotato delle migliori componenti del momento: schermo AMOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen5 e tripla fotocamera posteriore con tre sensori da 50 megapixel.

Un’offerta che devi assolutamente valutare se sei alla ricerca di un top di gamma e non vuoi spendere cifre elevate. Da oggi su Amazon trovi il con uno e su quello di listino. Oltre a un design che lo rende riconoscibilissimo. il telefono è dotato delle migliori componenti del momento: con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen5 e tripla fotocamera posteriore con tre sensori da 50 megapixel. Redmi Note 17 Pro Max (sconto di 200 euro e minimo storico)

Offerte eccezionale per il Redmi Note 17 Pro Max 5G. Lo sconto del 33% lo fa diventare un vero best-buy e risparmi 200 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. La scheda tecnica si basa su un display AMOLED da 6,83 pollici con risoluzione SuperHD, processore Snapdragon 6 Gen 5 che assicura ottime prestazioni, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 mmegapixel e per finire una mega batteria da 9210 mAh che può durare fino a 4 giorni.

Scelto per te Redmi Note 17 Pro 399,90 € -33% 599,90 € Risparmi 200,00 € Acquista su Amazon

realme C100 (prezzo al minimo e costa pochissimo)

Se non vuoi spendere grandi cifre per il tuo nuovo smartphone, ecco la promo che fa per te. Da oggi trovi il realme C100 con uno sconto del 25% e lo paghi meno di 180 euro. Lo smartphone è dotato di un ampio display con refresh rate fino a 144 Hz, processore che supporta tutte le principali app, fotocamera principale da 50 megapixel e per finire una batteria da 6600 mAh che dura per tutto il giorno. Trovare di meglio a questo prezzo è complicato.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth lowcost (78% di sconto e costano pochissimo)

Gli auricolari Bluetooth J52 costano meno di 20 euro con il 78% di sconto . Il Bluetooth 5.4 garantisce connessione stabile e bassa latenza, e basta estrarli dalla custodia per accoppiarli automaticamente all’ultimo dispositivo usato. I driver dinamici da 13 mm restituiscono un suono di ottima qualità, mentre la tecnologia ENC a 4 microfoni riduce il rumore ambientale nelle chiamate. Resistono a sudore e pioggia e l’autonomia arriva fino a 55 ore con la custodia.

Gli auricolari Bluetooth J52 con il . Il garantisce connessione stabile e bassa latenza, e basta estrarli dalla custodia per all’ultimo dispositivo usato. I restituiscono un suono di ottima qualità, mentre la tecnologia riduce il rumore ambientale nelle chiamate. Resistono a sudore e pioggia e l’autonomia arriva fino a con la custodia. Smartwatch lowcost (prezzo mini e affare immediato)

Se vuoi spendere poco per il tuo nuovo smartwatch, ecco la promo che fa per te. Da oggi trovi questo modello economico con il 73% di sconto e. Il display TFT 1,85" ospita oltre 100 quadranti personalizzati , mentre le chiamate Bluetooth permettono di rispondere dal polso. Oltre 140 modalità sportive (12 professionali) e il monitoraggio cardiaco 24 ore su 24 accompagnano ogni allenamento. La resistenza IP68 lo protegge da pioggia e schizzi, e l’autonomia arriva a 14 giorni con un uso normale.

Se vuoi spendere poco per il tuo nuovo smartwatch, ecco la promo che fa per te. Da oggi trovi questo modello con il e. Il display ospita oltre , mentre le permettono di rispondere dal polso. Oltre (12 professionali) e il accompagnano ogni allenamento. La resistenza lo protegge da pioggia e schizzi, e l’autonomia arriva a con un uso normale. Confezione con 2 spazzolini Oral-B iO 2 (52% di sconto e costano meno della metà)

Due spazzolini Oral-B iO3 con il 52% di sconto: è come averne uno gratis. La testina rotonda con micro-vibrazioni rimuove fino al 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale, per gengive più sane in una settimana. Il sensore di pressione con anello luminoso segnala se spazzoli troppo forte o troppo piano, mentre le 3 modalità e il timer da 2 minuti guidano la routine. La batteria dura fino a 2 settimane, e l’app Oral-B assiste lo spazzolamento. Nella confezione c’è anche il portatestine: un’idea perfetta per la coppia o per la famiglia.

Smartwatch

Xiaomi Watch 5 (38% di sconto e prezzo in picchiata)

Tra le migliori occasioni disponibili da oggi su Amazon, lo Xiaomi Watch 5 è disponibile con uno sconto del 38% che fa crollare il prezzo e risparmi poco più di 130 euro su quello di listino. Smartwatch che si posiziona nella fascia alta del mercato grazie a un display AMOLED molto luminoso, sensori che tengono sotto controllo i principali parametri vitali e supporta più di 150 modalità di allenamento. A bordo trovi tutte le principali applicazioni di Google.

Garmin Approach S12 (per gli amanti del golf)

Prezzo stracciato per il Garmin Approach S12, disponibile da oggi con il 37% di sconto. Si tratta di un orologio pensato per gli appassionati di golf e ha oltre 42.000 campi da golf preinstallati e mostra le distanze da fronte, centro e retro del green, oltre a ostacoli, layup e dogleg. La funzione Green View permette di spostare la bandierina per avere maggiore precisione, mentre il segnapunti digitale traccia ogni colpo e le statistiche si sincronizzano con l’app Garmin Golf. Il display antiriflesso è leggibile sotto il sole, e la batteria dura fino a 30 ore in modalità GPS (10 settimane da orologio).

Smart TV

Amazon Ember Serie 4 (prezzo in picchiata)

Lo Smart TV Amazon Ember Serie 4 è in offerta con tutte e tre le versioni disponibili: 43 pollici con il 38% di sconto, 50 pollici con il 40% e 55 pollici con il 43%, tutte con pagamento in 5 rate a tasso zero. Il pannello 4K Ultra HD con HDR10+ offre immagini nitide, mentre il Fire TV integrato dà accesso a tutte le app di streaming. Il processore quad-core e il Wi-Fi 6 rendono la navigazione fluida, e il telecomando Alexa permette di cercare film e controllare la casa smart con la voce, anche con Alexa+. L’audio Dolby Audio completa l’esperienza, e la modalità ambiente trasforma lo schermo in una galleria di foto e opere d’arte quando la TV è spenta.

PC portatile

Notebook NIAKUN (doppio sconto, risparmi più di 1100)

Tra le occasioni speciali disponibili da oggi su Amazon c’è sicuramente il PC portatile NAIKUN. Notebook dotato di una scheda tecnica molto interessante: schermo da 15,6 pollici ad alta risoluzione, processore che assicura buone prestazioni, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 1 terabyte. Puoi installare tutte i programmi che vuoi ed è la soluzione perfetta per l’intrattenimento domestico o per lo smart working.

Scelto per te Notebook NIAKUN 619,99 € -64% 1.699,99 € Risparmi 1.080,00 € Acquista su Amazon

Elettrodomestici

roborock Qrevo 2 Pro (doppio sconto e prezzo in picchiata)

Doppio sconto per il robot aspirapolvere roborock Qrevo 2 Pro: al 36% di sconto puoi aggiungere un coupon da 50 euro, e risparmi ben 300 euro su quello di listino. L’aspirazione HyperForce da 25.000 Pa con il doppio sistema anti-groviglio DuoDivide raccoglie polvere e peli, mentre la funzione Auto Mop Removal lascia i panni nella stazione prima dei tappeti. La stazione lava i panni con acqua calda a 75°C , con ammollo di 4 minuti , li asciuga a 45°C e svuota il robot nel sacchetto fino a 65 giorni . Il sistema a luce strutturata evita gli ostacoli, SmartPlan 3.0 adatta acqua e potenza a ogni stanza, e il serbatoio da 4 L riduce i rabbocchi.

Doppio sconto per il robot aspirapolvere roborock Qrevo 2 Pro: al 36% di sconto puoi aggiungere un coupon da 50 euro, e risparmi ben 300 euro su quello di listino. L’aspirazione con il raccoglie polvere e peli, mentre la funzione lascia i panni nella stazione prima dei tappeti. La stazione lava i panni con , con , li asciuga a e svuota il robot nel sacchetto fino a . Il sistema a evita gli ostacoli, adatta acqua e potenza a ogni stanza, e il riduce i rabbocchi. Aspirapolvere lowcost dzaki (67% di sconto e costa meno di 100 euro)

L’aspirapolvere senza fili Dzaki costa meno di 100 euro con il 67% di sconto. Il motore brushless da 400 W raggiunge una potenza di aspirazione elevata, mentre le 4 modalità (Eco, Standard, Forte e Auto) regolano la potenza: in Eco arriva a 55 minuti di autonomia, con batteria rimovibile . La spazzola a V anti-groviglio tiene liberi i rulli da peli e capelli, e la testa orientabile a LED illumina lo sporco sotto i mobili. Il filtro a 6 livelli trattiene il 99,99% delle polveri ultrasottili , e il display LED mostra batteria e potenza. Il tubo estensibile e gli accessori puliscono scale, auto e divani.

L’aspirapolvere senza fili Dzaki con il 67% di sconto. Il raggiunge una potenza di aspirazione elevata, mentre le (Eco, Standard, Forte e Auto) regolano la potenza: in Eco arriva a di autonomia, con . La tiene liberi i rulli da peli e capelli, e la illumina lo sporco sotto i mobili. Il trattiene il , e il mostra batteria e potenza. Il e gli accessori puliscono scale, auto e divani. Friggitrice ad aria Cecotec Cecofry Fantastik 5500 (costa pochissimo)

La friggitrice ad aria Cecotec Cecofry Fantastik 5500 costa meno di 38 euro con il 37% di sconto. Il cestello da 5,5 litri prepara pasti per 3-4 persone, mentre la tecnologia PerfectCook fa circolare l’aria calda per una cottura croccante con pochissimo olio. Il pannello touch offre 9 modalità preimpostate, con temperatura da 80 a 200°C e timer fino a 60 minuti. La protezione dal surriscaldamento aggiunge sicurezza, e il prezzo la rende un’ottima porta d’ingresso nel mondo delle friggitrici ad aria.

Scelto per te Cecotec Cecofry Fantastik 5500 37,99 € -37% 59,99 € Risparmi 22,00 € Acquista su Amazon

Ninja Prestige DealBrew (prezzo al minimo e 5 rate a tasso zero)

Offerta lampo per la macchina per il caffè universale Ninja Prestige DualBrew. Da oggi, infatti, la trovi con il 29% di sconto e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La macchina 2 in 1 permette di preparare il caffè sia con quello macinato sia l’espresso con capsule Nespresso Original. Il filtro offre 3 stili (Classic, Rich e Over Ice) e 10 formati, fino alla caraffa in vetro da 1,8 litri con funzione Mantieni Caldo. Lo schiumatore integrato prepara latte caldo o freddo, e lo Smart Scoop dosa il caffè macinato.

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