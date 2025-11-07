Amazon svuota tutto, smartphone ed elettrodomestici a prezzo stracciato: sconti al 90%

MIsterGadget.Tech

Con l’inizio di novembre su Amazon cominciano ad apparire tantissime offerte irrinunciabili, soprattutto in vista del Natale. E non è un caso che oggi 7 novembre troviamo sul sito di e-commerce tante nuove promo che permettono di risparmiare anche centinaia di euro su alcuni dei prodotti più amati dagli utenti. Ad esempio, è disponibile il Galaxy S25 Ultra con uno sconto del 40% che ti fa risparmiare ben 600 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Offerte eccezionali anche per gli smart TV Fire TV Serie 2 di Amazon disponibili con uno sconto vicino al 50%. Tra gli elettrodomestici, invece, trovi la friggitrice ad aria Philips al minimo storico e la paghi poco.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto c’è sia il link per accedere alla pagina Amazon sia una breve descrizione tecnica. Non perdere queste opportunità, potrebbe terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 7 novembre

Smartphone

Galaxy S25 Ultra. Ottima promo per il Galaxy S25 Ultra . Da oggi trovi lo smartphone premium di Samsung in promo con uno sconto del 40% e risparmi ben 600 euro su quello di listino. Per la versione con 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna si tratta del prezzo più basso di sempre. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero e puoi anche vincere due biglietti per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Smartphone con una scheda tecnica unica: schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,9 pollici con risoluzione QHD e refresh rate fino a 120 Hz. Processore Snapdragon 8 Elite che assicura ottime prestazioni e supporta Galaxy AI, la piattaforma di intelligenza artificiale di Samsung per il mondo mobile. Nella parte posteriore trovi una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo. Batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Power bank da 12.000mAh. Ecco una delle migliori offerte del giorno . Su Amazon trovi questo powerbank da 12.000 mAh in promo con uno sconto dell’86% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 2,55 euro . Lo paghi meno di 15 euro e fai un affare incredibile. Ti permette di ricaricare il tuo smartphone per un paio di volte e puoi connettere fino a due dispositivi contemporaneamente. Utilissimo da avere sempre con sé nello zaino.

Smartwatch

Garmin Forerunner 55. Un super affare per il Garmin Forerunner 55, in offerta con uno sconto del 35%. Questo orologio da corsa con GPS è perfetto per chi è agli inizi o per i runner che cercano un dispositivo affidabile e intuitivo. Offre funzioni avanzate come il tracciamento del passo, la stima del tempo di recupero e allenamenti personalizzati suggeriti, aiutandoti a migliorare le tue performance. La batteria assicura un’autonomia fino a 7-10 giorni.

Smart TV&Soundbar

Fire TV Serie 2. Torna in offerta lo smart TV Fire TV Serie 2 prodotto da Amazon. La versione con lo schermo da 32 pollici è disponibile con un ottimo sconto del 46% e la paghi veramente poco . Approfitti di una delle migliori promo del giorno per un televisore e acquisti un prodotto realizzato con grande cura. Dotato del sistema operativo Fire TV , lo stesso presente anche sui Fire TV Stick e che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Le dimensioni compatte lo rendono perfetto per la cucina e la camera da letto. Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero . In offerta anche la versione da 40 pollici con uno sconto del 34% e approfitti sempre del minimo storico.

Tablet

iPad Air 13″. Prezzo al minimo storico per l‘iPad Air 13″ con processore M2. Grazie alla promo di oggi è disponibile in offerta su Amazon con uno sconto del 29% e risparmi ben 350 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di pagare il tablet in 5 rate a tasso zero. Schermo Liquid Retina da 13 pollici ad altissima risoluzione, processore M2 che assicura prestazioni top e 256 gigabyte di memoria interna. Fotocamera frontale da 12 megapixel e fotocamera posteriore da 12 megapixel da utilizzare per le videochiamate. Collegando una tastiera wireless lo puoi utilizzare anche come un PC portatile.

Elettrodomestici

Philips Airfryer Serie 3000. Prezzo stracciato per la friggitrice ad aria Philips Airfryer Serie 3000 da 4.2 litri. Grazie alla promo lampo di oggi è disponibile con uno sconto del 47% e la paghi praticamente la metà risparmiando ben 70 euro. Hai anche la possibilità di pagarla in 5 rate a tasso zero. Dotata di una finestra che ti permette di vedere il livello della cottura e di ben 16 modalità di cottura per cucinare veramente di tutto. Hai anche accesso all’app HomeID per accedere a un ricettario completo e innovativo. Una delle migliori offerte di oggi tra gli elettrodomestici.

