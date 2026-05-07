Amazon, lo smartphone Motorola top a prezzo stracciato e sconti all'80%

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Amazon non ci tradisce nemmeno oggi 7 maggio e lancia sul sito di e-commerce promo speciali per alcuni dei dispositivi più iconici degli ultimi mesi. Un esempio? Il Galaxy S26 Ultra disponibile con una doppia promo unica: oltre allo sconto di 300 euro presente nella pagina prodotto, puoi ricevere in regalo il Galaxy Tab S10 FE, tablet dal valore commerciale superiore ai 500 euro. Tra gli smartphone, ottima promo anche per il Motorola Signature: con lo sconto di oggi risparmi più di 450 euro.

Oggi su Amazon è anche la giornata dedicata agli smart TV Samsung. Trovi due modelli con schermo da 85 pollici in offerta con uno sconto superiore al 50% e approfitti del minimo storico. Tra gli elettrodomestici, invece, c’è da segnalare il robot aspirapolvere Ecovacs X11 OMNICYCLONE in promo con uno sconto del 42% e risparmi 450 euro. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo di oggi e le trovi qui in basso.

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Amazon, offerte 7 maggio

Smartphone

Galaxy S26 Ultra (300 euro di sconto e tablet in regalo)

L’offerta shock che sta caratterizzando questi ultimi giorni. Il Galaxy S26 Ultra , ultima versione dello smartphone premium di Apple, è disponibile in promo con uno sconto di poco superiore ai 300 euro e hai anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero . La promo non finisce qui: comprandolo oggi e registrando l’acquisto sul sito di Samsung puoi richiedere in omaggio il Galaxy Tab S10 FE e la tastiera wireless, un bundle dal valore complessivo di 500 euro . Sullo smartphone c’è ben poco da dire: schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione QHD e nuova funzione Privacy che protegge le tue informazioni personali da sguardi indiscreti, processore Snapdragon 8 Gen 5 , quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 20 megapixel e doppio teleobiettivo, batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Una vera occasione shock.

L’offerta shock che sta caratterizzando questi ultimi giorni. Il , ultima versione dello smartphone premium di Apple, è disponibile in con uno di e hai anche la possibilità di a a . La promo non finisce qui: comprandolo oggi e registrando l’acquisto sul sito di Samsung puoi in il e la tastiera wireless, un dal di . Sullo smartphone c’è ben poco da dire: con risoluzione QHD e nuova funzione Privacy che protegge le tue informazioni personali da sguardi indiscreti, , quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 20 megapixel e doppio teleobiettivo, batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Una vera occasione shock. iPhone 17 (minimo storico e affare lampo)

Torna in offerta al m inimo storico l’iPhone 17 . Lo smartphone top di Apple è disponibile con uno sconto di quasi 100 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Condizioni d’acquisto irripetibili e che non devi farti scappare. Schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 per prestazioni top e supporta Apple Intelligence, doppia fotocamera posteriore con sensori Fusion da 48 megapixel , nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel e una batteria che dura per tutto il giorno.

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Una delle ultime creazioni di Motorola è in offerta su Amazon al minimo storico . Parliamo del Motorola Signature , smartphone che si posiziona nella fascia alta del mercato e che trovi oggi con uno sconto del 35% che ti fa risparmiare più di 450 euro . Smartphone con schermo Extreme AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione SuperHD e refresh rate fino a 165 Hz, processore Snapdragon 8 Gen 5 con 16 GB di RAM e memoria interna da 512 gigabyte. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera da 50 megapixel e sempre da 50 megapixel è anche la selfie camera. Batteria da 5200 mAh con supporto alla ricarica fast da 90 W.

Una delle ultime creazioni di Motorola è in su al . Parliamo del , smartphone che si posiziona nella fascia alta del mercato e che trovi oggi con uno che ti fa . Smartphone con da con e refresh rate fino a 165 Hz, processore con 16 GB di RAM e memoria interna da 512 gigabyte. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera da 50 megapixel e sempre da 50 megapixel è anche la selfie camera. con supporto alla ricarica fast da 90 W. Galaxy A57 (offerta lampo e minimo storico)

Ottima offerta per il Galaxy A57 , smartphone di fascia alta di Samsung uscito sul mercato da pochissime settimane. Grazie alla promo presente in pagina approfitti del minimo storico e risparmi decine di euro . Acquistandolo oggi puoi richiedere in omaggio sul sito di Samsung le cuffie Bluetooth Galaxy Buds3 FE . Lo smartphone è dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos di ultima generazione che assicura ottime prestazioni, una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

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Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, questa è l’offerta che non devi assolutamente farti scappare. Da oggi su Amazon trovi il Redmi 15 con uno sconto mai visto prima e lo paghi meno di 190 euro. Un prezzo alla portata di molti per un telefono dotato di uno schermo immersivo da 6,9 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 144 Hz, processore Snapdragon di ultima generazione, una fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 7000 mAh che dura fino a due giorni. Lo smartphone perfetto per chi non ha pretese elevate, ma è alla ricerca di un dispositivo che dura nel tempo.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (78% di sconto e costa meno di 20 euro)

Tra le migliori offerte del giorno c’è questo paio di cuffie lowcost disponibili su Amazon con uno sconto del 78% e le paghi meno di 20 euro . Assicurano una qualità del suono elevata e sono dotate della cancellazione del rumore. Si collegano con qualsiasi smartphone e hanno un’autonomia fino a 60 ore. Sono anche impermeabili.

Tra le del c’è questo disponibili su con uno e le . Assicurano una qualità del suono elevata e sono dotate della cancellazione del rumore. Si collegano con qualsiasi smartphone e hanno un’autonomia fino a 60 ore. Sono anche impermeabili. Powerbank da 20800 mAh (prezzo mini e super carica)

Il powerbank definitivo da avere sempre nello zaino. Da oggi su Amazon trovi il powerbank con una capacità di 20800 mAh e una potenza totale di 145 W in promo con uno sconto del 40% al prezzo più basso di sempre . Permette di ricaricare più dispositivi contemporaneamente ed è compatibile anche con i PC (compresi i MacBook). Supporta la ricarica rapida e dallo schermo digitale puoi monitorare la carica residua e la potenza. Una promo che non devi assolutamente farti scappare.

Il definitivo da avere sempre nello zaino. Da oggi su trovi il con una e una di in con uno al . Permette di ricaricare più dispositivi contemporaneamente ed è compatibile anche con i PC (compresi i MacBook). Supporta la ricarica rapida e dallo schermo digitale puoi monitorare la carica residua e la potenza. Una promo che non devi assolutamente farti scappare. Spazzolino Oral-B iO 2 (50% di sconto e affare per tutti)

Prezzo speciale e minimo storico per lo spazzolino elettrico Oral-B iO2. Da oggi è disponibile con uno sconto del 50% e lo paghi meno di 50 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero. Nella confezione è presente anche una testina di ricambio e la custodia da viaggio. Delicato sulle gengive, assicura una pulizia efficace dopo poche settimane di utilizzo. Puoi scegliere tra tre livelli di intensità della pulizia.

Smartwatch

Xiaomi Smart Band 9 Pro (39% di sconto e 3 rate a tasso zero)

Rapporto qualità-prezzo ottimo per lo Xiaomi Smart Band 9 Pro . Lo smartwatch top del colosso cinese è disponibile con uno sconto del 39% e lo paghi meno di 50 euro . Disponibile anche il pagamento in 3 rate a tasso zero . Dotato di uno schermo AMOLED ampio e che mostra tutte le info più importanti di cui hai bisogno, a partire dall’orario, dai passi effettuati e dalla frequenza cardiaca. La batteria ha un’ autonomia fino a 21 giorni e assicura un monitoraggio avanzato della salute. Supporta più di 100 modalità di allenamento ed è il compagno ideale per migliorare giorno dopo giorno.

ottimo per lo . Lo smartwatch top del colosso cinese è disponibile con uno e lo . Disponibile anche il in . Dotato di uno schermo AMOLED ampio e che mostra tutte le info più importanti di cui hai bisogno, a partire dall’orario, dai passi effettuati e dalla frequenza cardiaca. La ha un’ e assicura un monitoraggio avanzato della salute. Supporta più di 100 modalità di allenamento ed è il compagno ideale per migliorare giorno dopo giorno. Huawei Watch GT 5 (41% di sconto e prezzo in picchiata)

Altra super occasione per un orologio smart. Da oggi su Amazon trovi il Huawei Watch GT 5 in promo con uno sconto del 41% e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Orologio pensato per la vita di tutti i giorni e dotato di un display ampio e luminoso. I sensori nascosti sotto la scocca monitorano in tempo reale i principali parametri vitali, mentre le modalità di allenamento registrano ogni tuo movimento. A disposizione anche nuove modalità per la corsa e il ciclismo. La batteria ha una durata fino a 14 giorni.

Smart TV

Smart TV Samsung QLED 8K da 85 pollici (55% di sconto e risparmi 2000 euro)

Lo Smart TV Samsung Neo QLED 8K da ben 85 pollici è oggi disponibile con uno sconto del 55% che ti permette di risparmiare 2000 euro sul prezzo di listino. Un’occasione più unica che rara per portarsi a casa un’esperienza cinematografica direttamente nel tuo salotto: definizione 8K, colori incredibilmente realistici e un design ultra-sottile senza bordi. Processore Neural Quantum 8K per immagini super realistiche e sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

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Se cerchi uno schermo gigante ma preferisci puntare sul formato 4K, ecco l’alternativa che fa per te. Lo smart TV Samsung Neo QLED 4K da 85 pollici vede il prezzo crollare del 53% su Amazon, raggiungendo il minimo storico. Grazie alla tecnologia Quantum Matrix, offre un contrasto elevato, neri perfetti e una luminosità eccezionale anche nelle stanze più esposte alla luce del sole. Un televisore ideale anche per il gaming di ultima generazione e lo sport. Il sistema operativo Tizen si conferma una sicurezza.

Elettrodomestici

Ecovacs X11 OMNICYCLONE (42% di sconto e risparmi 550 euro)

Prezzo in picchiata su Amazon per l’ Ecovacs X11 Omnicyclone , un robot aspirapolvere unico nel suo genere. Grazie a uno sconto del 42% , oggi puoi risparmiare ben 550 euro sul prezzo di listino e portarti a casa un robot aspirapolvere e lavapavimenti top di gamma con la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero . Questo modello fa tutto da solo: aspira con una potenza straordinaria, lava i pavimenti con moci rotanti e si svuota e si pulisce in totale autonomia grazie alla sua avanzata stazione di ricarica. In grado anche di affrontare pendenze leggere, lo puoi controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

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Prezzo in picchiata e super affare per l’aspirapolvere senza filo LG CordZero A9K . Lo trovi su Amazon con uno sconto del 54% che ti permette di risparmiare quasi 200 euro , con la comodità di pagare in 5 rate a tasso zero . Si tratta del minimo storico e lo paghi meno della metà. Questo modello è un concentrato di potenza e versatilità: leggero, con un’autonomia elevata e dotato di tutti gli accessori necessari per pulire ogni angolo della casa, dai pavimenti ai tessuti. La tecnologia LG assicura prestazioni costanti nel tempo e un’ottima filtrazione dell’aria.

e super affare per l’aspirapolvere senza filo . Lo trovi su Amazon con uno che ti permette di , con la comodità di pagare in . Si tratta del minimo storico e lo paghi meno della metà. Questo modello è un concentrato di potenza e versatilità: leggero, con un’autonomia elevata e dotato di tutti gli accessori necessari per pulire ogni angolo della casa, dai pavimenti ai tessuti. La tecnologia LG assicura prestazioni costanti nel tempo e un’ottima filtrazione dell’aria. Lavatrice Electrolux 600 (47% di sconto e risparmi 350 euro)

Sconto esagerato per una delle lavatrici più capienti sul mercato. La Electrolux Serie 600 con un cestello da 10 kg è in offerta su Amazon con uno sconto del 47% , che ti fa risparmiare ben 350 euro . Grazie alla tecnologia SensiCare, regola in automatico la durata del ciclo, l’acqua e l’energia in base al carico, evitando che i tuoi capi vengano lavati troppo a lungo. È la soluzione perfetta per le famiglie numerose che vogliono consumare meno ed avere un bucato perfetto. Classe di efficienza energetica A.

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Una promo lowcost da non farsi sfuggire per chi ama cucinare e preparare dolci in casa. Lo sbattitore elettrico Electrolux Serie 300 è disponibile su Amazon a metà prezzo grazie allo sconto del 50%: oggi lo paghi meno di 30 euro e puoi anche dilazionare la spesa in 3 rate a tasso zero. Nonostante il prezzo mini, offre un motore potente, diverse velocità di lavorazione e fruste ultra-resistenti incluse. È leggero, ergonomico e facilissimo da pulire. Preparare dolci non sarà più un problema.

Giardinaggio

Tagliaerba a batteria Greenworks (39% di sconto e minimo storico)

Se vuoi un giardino impeccabile senza la fatica e i fumi dei motori a scoppio, il tagliaerba a batteria Greenworks è in offerta su Amazon con uno sconto del 39% . Leggerissimo, maneggevole e silenziosissimo, ti permette di tagliare l’erba in totale libertà senza l’ingombro di fastidiosi cavi elettrici. È la scelta ideale per una manutenzione rapida ed ecologica del tuo prato. Ideale per giardino di circa 140-150 metri quadrati. Affrettati prima che vada esaurito , le scorte stanno per terminare.

Se vuoi un giardino impeccabile senza la fatica e i fumi dei motori a scoppio, il è in offerta su Amazon con uno . Leggerissimo, maneggevole e silenziosissimo, ti permette di tagliare l’erba in totale libertà senza l’ingombro di fastidiosi cavi elettrici. È la scelta ideale per una manutenzione rapida ed ecologica del tuo prato. Ideale per giardino di circa 140-150 metri quadrati. , le scorte stanno per terminare. Decespugliatore e tagliaerba Greenworks (43% di sconto e prezzo mini)

La combo perfetta per rifinire ogni angolo del tuo giardino oggi costa pochissimo. Su Amazon trovi il decespugliatore e tagliaerba Greenworks con uno sconto del 43% che fa scendere il prezzo a un livello mini. Facile da usare, bilanciato e perfetto per eliminare le erbacce più ostinate vicino a muretti, aiuole e vialetti dove i normali rasaerba non possono arrivare. Un alleato indispensabile per il fai-da-te in giardino. Nella confezione trovi diverse tipologie di lame adatte per steli, ramoscelli ed erba.

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