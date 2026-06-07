Amazon, aspirapolvere Dyson a prezzo stracciato e sconti all'85%

Amazon

Un primo fine settimana di giugno all’insegna delle grandissime offerte. Oggi 7 giugno troviamo su Amazon tante opportunità per fare grandissimi affari su smartphone, smartwatch, smart TV, elettrodomestici e anche prodotti per il giardinaggio. Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori occasioni del giorno, come ad esempio l’ottimo aspirapolvere Dyson V11 Advanced disponibile con uno sconto del 38% che ti fa risparmiare poco più di 200 euro. Per chi è alla ricerca di un nuovo smartphone, ci sono diverse offerte interessanti. Il Galaxy S25 Ultra è disponibile con uno sconto del 40% e risparmi ben 600 euro. Se vuoi spendere un po’ di meno, c’è il realme 16 Pro+ con uno sconto mai visto prima e approfitti del minimo storico. Ottima anche la promo per lo smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici: risparmi 250 euro e fai un super affare.

In vista del Prime Day arrivano già le prime offerte sui servizi Amazon. Puoi abbonarti gratis per ben quattro mesi ad Amazon Prime Music, oppure iniziare a utilizzare Audible per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro. Per gli amanti dei libri, invece puoi abbonarti a Kindle Unlimited per tre mesi gratis.

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Amazon, migliori offerte 7 giugno

Smartphone

iPhone 17 Pro Max (offerta shock e 5 rate a tasso zero)

Un’occasione lampo che non devi farti sfuggire. Da oggi trovi l’ iPhone 17 Pro Max con uno sconto superiore ai 100 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Una promo che non devi farti sfuggire per uno dei migliori telefoni disponibili sul mercato. Schermo ProMotion da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni fulminee, tripla fotocamera Fusion Pro con teleobiettivo 8x , nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplice e una batteria che dura per tutto il giorno.

Un’occasione lampo che non devi farti sfuggire. Da oggi trovi l’ con uno e hai anche la possibilità di il in . Una promo che non devi farti sfuggire per uno dei migliori telefoni disponibili sul mercato. con refresh rate fino a 120 Hz, che assicura prestazioni fulminee, con , nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplice e una batteria che dura per tutto il giorno. Galaxy S25 Ultra (40% di sconto e risparmi più di 600 euro)

Offerta speciale per il Galaxy S25 Ultra . Lo smartphone premium di Samsung è disponibile in promo lampo e con uno sconto del 40% . Il risparmio netto è di poco superiore ai 600 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Parliamo di uno dei migliori telefoni disponibili sul mercato: schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione QHD, processore Snapdragon 8 Elite , quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel , obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel e doppio teleobiettivo, batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. A bordo sono presenti anche gli strumenti di Galaxy AI, la piattaforma di intelligenza artificiale che ti semplifica la vita di tutti i giorni.

Offerta speciale per il . Lo smartphone premium di Samsung è disponibile in promo lampo e con uno . Il risparmio netto è di e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Parliamo di uno dei migliori telefoni disponibili sul mercato: da fino a 120 Hz e risoluzione QHD, processore , quadrupla fotocamera posteriore con , obiettivo ultragrandangolare da 50 megapixel e doppio teleobiettivo, che dura per tutto il giorno. A bordo sono presenti anche gli strumenti di Galaxy AI, la piattaforma di intelligenza artificiale che ti semplifica la vita di tutti i giorni. realme 16 Pro+ (25% di sconto e offerta lampo)

Occasione unica per il realme 16 Pro+ , uno degli ultime telefoni lanciati sul mercato in questo 2026. Si tratta di un modello che si posiziona nella fascia alta del mercato, ma che oggi paghi quanto un medio di gamma. Il merito è dello sconto del 25% che fa risparmiare poco più di 130 euro su quello di listino e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Lo smartphone è equipaggiato con uno schermo AMOLED curvo da 6,8 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, processore Snapdragon 7 Gen4 , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una mega batteria da 7000 mAh che dura fino a tre giorni.

per il , uno degli ultime telefoni lanciati sul mercato in questo 2026. Si tratta di un modello che si posiziona nella fascia alta del mercato, ma che oggi paghi quanto un medio di gamma. Il merito è dello che fa su quello di listino e puoi anche il . Lo smartphone è equipaggiato con uno curvo da con refresh rate fino a 144 Hz, , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una mega batteria da 7000 mAh che dura fino a tre giorni. POCO X8 Pro (sconto IVA e prezzo al minimo)

Ottimo rapporto qualità-prezzo per il POCO X8 Pro . Lo smartphone prodotto da Xiaomi è disponibile con uno sconto IVA che ti fa risparmiare poco meno di 100 euro e puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero . Si tratta di un telefono dotato di una scheda tecnica molto interessante: schermo AMOLED da 6,83 pollici super luminoso, processore MediaTek Dimensity 8500 Ultra, fotocamera principale da 50 megapixel con stabilizzatore ottico dell’immagine e una batteria massiva da 6500 mAh che dura almeno fino a due giorni.

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Ecco lo smartphone da acquistare oggi se non vuoi spendere cifre esagerate. Sul sito di e-commerce trovi il Galaxy A17 con uno sconto del 24% e risparmi 50 euro su quello di listino. Un prezzo alla portata di tutti per uno smartphone lowcost, ma che assicura buone prestazioni. Schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek con 128 gigabyte di memoria interna, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth (83% di sconto e costano pochissimo)

Prezzo stracciato per questo paio di cuffie Bluetooth . Solamente per oggi le trovi su Amazon con un mega sconto dell’83% che fa scendere il prezzo a 17,06 euro . Un’occasione irrinunciabile per delle cuffie Bluetooth che assicurano una qualità del suono elevata e dotate della cancellazione del rumore. L’autonomia arriva fino a 42 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Devi essere velocissimo, le scorte sono limitate.

per questo . Solamente per oggi le trovi su Amazon con un che fa . Un’occasione irrinunciabile per delle cuffie Bluetooth che assicurano una del e dotate della cancellazione del rumore. L’autonomia arriva fino a 42 ore e si collegano facilmente con qualsiasi smartphone. Devi essere velocissimo, le scorte sono limitate. Stazione di ricarica wireless (doppio sconto)

Offerta lampo per questa stazione di ricarica wireless della INIU che trovi con uno sconto del 39% a cui aggiungere un ulteriore coupon del 30% e il prezzo scende a meno di 15 euro . Ideale da avere sulla scrivania sia in casa sia in ufficio, permette di ricaricare contemporaneamente smartphone, smartwatch e cuffie Bluetooth della Apple. Il numero di coupon è limitato e ti consigliamo di approfittarne prima che terminino.

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L’accessorio indispensabile per l’estate. Il dopopunturaBeurer BiteX Max crolla su Amazon con uno sconto del 38% e costa pochissimo. Si tratta di un dispositivo utilissimo in questo periodo dell’anno, capace di dare un sollievo immediato contro il prurito e il gonfiore provocati da zanzare e insetti sfruttando unicamente il calore, senza l’uso di sostanze chimiche. È compatto, sicuro anche per i bambini e perfetto da tenere sempre in borsa o in tasca durante le uscite all’aperto.

Smartwatch

Xiaomi Watch S5 (25% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Una promo esclusiva Amazon che non puoi farti scappare. Da oggi su Amazon è disponibile lo Xiaomi Watch S5 con uno sconto del 25% e al prezzo più basso di tutto il web. Per uno smartphone uscito sul mercato da poco tempo si tratta di un’occasione irripetibile e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo AMOLED da 1,48 pollici super luminoso, sensori di ultima generazione per il monitoraggio avanzato della salute e più di 150 modalità sportive per tenerti sempre in forma. La batteria ha una durata fino a 21 giorni.

Smart TV

Smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici (31% di sconto e prezzo al minimo)

Altra promo esclusiva che trovi solo su Amazon. Lo smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici con Mini LED è disponibile con uno sconto del 31% e risparmi ben 250 euro su quello di listino. Smart TV che assicura una visione cinematografica e con una definizione 4K. I neri sono profondi e grazie al processore che utilizza l’intelligenza artificiale ogni contenuto è disponibile con la miglior qualità possibile. A bordo è disponibile il sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Elettrodomestici

Dyson V11 Advanced (38% di sconto e risparmi più di 200 euro)

L’aspirapolvere senza filo Dyson V11 Advanced è il protagonista di una super promo su Amazon grazie a un eccezionale sconto del 38% che ti permette di risparmiare ben 230 euro netti sul listino. Si tratta del minimo storico e fai un super affare. Dotato di un’autonomia elevata, della tecnologia anti-groviglio (il terrore di capelli e peli di animali) e di uno schermo LCD che monitora le prestazioni in tempo reale, adatta automaticamente la potenza in base al tipo di pavimento. La spazzola Motorbar è la classica ciliegina sulla torta.

L’aspirapolvere senza filo è il protagonista di una su grazie a un eccezionale netti sul listino. Si tratta del minimo storico e fai un super affare. Dotato di un’autonomia elevata, della tecnologia anti-groviglio (il terrore di capelli e peli di animali) e di uno schermo LCD che monitora le prestazioni in tempo reale, adatta automaticamente la potenza in base al tipo di pavimento. La è la classica ciliegina sulla torta. Robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T80 Omni (45% di sconto e prezzo in picchiata)

L’ Ecovacs Deebot T80 Omni distrugge il proprio listino su Amazon con uno sconto del 45% che ti fa risparmiare la bellezza di 500 euro . Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti premium mappa la casa al millimetro ed è dotato di una stazione Omni all-in-one avanzatissima che svuota la polvere, lava e asciuga i moci in totale autonomia. Grande potenza di aspirazione e lava il pavimento in modo professionale. Lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

L’ distrugge il proprio listino su Amazon con uno sconto del . Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti premium mappa la casa al millimetro ed è dotato di una stazione Omni all-in-one avanzatissima che svuota la polvere, lava e asciuga i moci in totale autonomia. Grande potenza di aspirazione e lava il pavimento in modo professionale. Lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. Friggitrice ad aria Xiaomi Essential (31% di sconto e costa pochissimo)

La cucina sana e smart alla portata di tutti. La friggitrice ad aria Xiaomi Essential , dotata di un capiente cestello da ben 6 litri (ideale per tutta la famiglia), è in forte sconto su Amazon con un ribasso del 31% che fa crollare il prezzo a meno di 40 euro . Grazie alla circolazione dell’aria a 360°, ti permette di preparare piatti croccanti, saporiti e velocissimi con l’85% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale. Puoi scegliere tra più modalità di cottura e il cestello è facilissimo da lavare.

La friggitrice ad aria , dotata di un capiente (ideale per tutta la famiglia), è in forte sconto su Amazon con un ribasso del . Grazie alla circolazione dell’aria a 360°, ti permette di preparare piatti croccanti, saporiti e velocissimi con l’85% di grassi in meno rispetto alla frittura tradizionale. Puoi scegliere tra più modalità di cottura e il cestello è facilissimo da lavare. Frullatore Moulinex Blendeo (50% di sconto e costa pochissimo)

Metà prezzo per il frullatore più venduto su Amazon. Il Moulinex Blendeo è protagonista di uno sconto secco del 50% che fa crollare il costo finale a meno di 25 euro. Nonostante il prezzo mini, offre lame in acciaio inox ultra-resistenti, un sistema di raffreddamento ad aria che protegge il motore dal surriscaldamento e la massima stabilità grazie ai piedini a ventosa. È lo strumento perfetto per frullati, vellutate, salse e persino per tritare il ghiaccio in pochi secondi.

Igiene orale

Spazzolino Oral-B iO 3 (57% di sconto e costa meno di 60 euro)

Per la tua igiene orale, questa è l’offerta che non devi farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi lo spazzolino Oral-B iO 3 con uno sconto del 57% e lo paghi meno di 60 euro . Puoi anche dilazionare il pagamento in 3 rate a tasso zero ed è il più venduto su Amazon in questo ultimo periodo. Nella confezione, oltre allo spazzolino, trovi anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e un dentifricio Oral-B Gengive & Smalto Pro-Repair. Risultati evidenti dopo appena una settimana di utilizzo.

Per la tua igiene orale, questa è l’offerta che non devi farti sfuggire. Da oggi su Amazon trovi lo con uno e lo . Puoi anche dilazionare il ed è il su in questo ultimo periodo. Nella confezione, oltre allo spazzolino, trovi anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e un dentifricio Oral-B Gengive & Smalto Pro-Repair. Risultati evidenti dopo appena una settimana di utilizzo. 10 testine di ricambio Oral-B Pro Precision Clean (maxi scorta e maxi sconto)

Offerta maxi scorta che non puoi farti sfuggire. Solo per pochissimo tempo trovi questa confezione con 10 testine di ricambio Oral-B Pro Precision Clean compatibili con la maggior parte degli spazzolini elettrici Oral-B in promo con uno sconto del 55% e la paghi meno di 25 euro. Rimuovono fino al 100% di placca in più per denti più puliti e gengive più sane rispetto ad uno spazzolino manuale. Sono dotate di setole a X arrivano anche nelle zone più difficili da raggiungere per lo spazzolino manuale, per una pulizia completa

Giardinaggio

Tagliasiepi telescopico Bosch (50% di sconto e prezzo crollato)

Il massimo della qualità per la cura del tuo giardino a metà prezzo. Il tagliasiepi telescopico Bosch crolla su Amazon con uno sconto netto del 50%. È lo strumento definitivo per rimettere in sesto il giardino in vista della bella stagione, permettendoti di potare anche i rami e le siepi più alte e difficili da raggiungere in totale sicurezza e senza l’ausilio di scale instabili. Leggero, bilanciato e dotato di lame affilate al laser, rappresenta un affare per tutti gli amanti del fai-da-te e del giardinaggio.

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