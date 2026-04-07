Amazon, iPhone 17 Pro crolla di prezzo e sconti all'85%
Offerte speciali su Amazon per tantissimi prodotti tech, a partire dall'iPhone 17 Pro che trovi al minimo storico e con uno sconto mai visto prima.
Le feste di Pasqua sono terminate e da oggi 7 aprile per molti italiani e italiane si torna a lavorare. Per rendere un po’ meno traumatico il ritorno in ufficio, Amazon lancia nuove promo speciali con sconti che arrivano fino all’80%. Troviamo veramente di tutto, dagli smartphone premium come l’iPhone 17 Pro (disponibile con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo e lo puoi pagare a rate a tasso zero) fino al Redmi Note 15 Pro Plus. Continuano anche le offerte sui prodotti Amazon, con i Fire TV Stick disponibili sempre a metà prezzo. Ottime anche le occasioni per i robot aspirapolvere, con l’Ecovacs Deebot T80 Omni in promo con un doppio sconto che fa risparmiare ben 600 euro. Non perdere altro tempo e scopri tutte le migliori promo disponibili oggi.
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Amazon, migliori offerte 7 aprile 2026
Smartphone
- iPhone 17 Pro (offerta lampo e prezzo al minimo)
Occasione imperdibile per l’iPhone 17 Pro. Lo smartphone premium di Apple torna in promo con uno sconto che non si vedeva da tempo. Oggi è disponibile con un risparmio di quasi 100 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Condizioni d’acquisto che non puoi assolutamente farti sfuggire. Schermo ProMotion da 6,3 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni top, tripla fotocamera Fusion Pro nella parte posteriore e fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici. La batteria è una garanzia.
- Redmi Note 15 Pro Plus (37% di sconto e risparmi 200 euro)
Ottimo rapporto qualità-prezzo per il Redmi Note 15 Pro+. Lo smartphone top di gamma di Xiaomi da pochissimo lanciato sul mercato è disponibile con uno sconto del 37% e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Un telefono dotato di un display CrystalRes da 6,83 pollici in alta definizione e con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 7s Gen 4, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e una batteria massiva da 6500 mAh con ricarica rapida a 100 W che può durare fino a due giorni. Non perdere questa occasione speciale.
- Motorola edge 60 neo (36% di sconto e prezzo al minimo storico)
Altro smartphone con un rapporto qualità-prezzo eccezionale. Solo per oggi su Amazon trovi il Motorola edge 60 neo con uno sconto del 36% che ti fa risparmiare più di 140 euro su quello di listino. Telefono che si posiziona tra i medio e i top di gamma e dotato di un display pOLED da 6,36 pollici ad alta risoluzione, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel, una batteria che dura per tutto il giorno. La soluzione ideale nella fascia di prezzo intorno ai 250 euro.
- Oppo A5 Pro (prezzo al minimo e occasione lampo)
Lo smartphone che devi acquistare oggi se non vuoi spendere cifre esagerate. Da oggi trovi l’Oppo A5 Pro in promo con uno sconto del 43% e approfitti del minimo storico. Lo paghi quasi la metà e fai un super affare. Schermo da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che supporta tutte le app che utilizzi maggiormente, una fotocamera con intelligenza artificiale da 50 megapixel e una batteria da 5800 mAh che può durare fino a due giorni. A questo prezzo è un vero best-buy.
Prodotti Amazon
- Fire TV Stick 4K Select (47% di sconto e prezzo crollato)
L’ultima versione della chiavetta multimediale di Amazon è in offerta con uno sconto del 47% e approfitti anche del prezzo più basso di sempre. La paghi solamente 28,99 euro e fai un super affare. Rendi ancora più intelligente il tuo smart TV e assicura una qualità 4K di qualsiasi contenuto. Supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e grazie al telecomando con Alexa integrata puoi anche gestire i dispositivi smart presenti in casa. Supporta anche Xbox Game Pass Ultimate per giocare in cloud con tutti i tuoi titoli preferiti.
- Fire TV Stick 4K Plus (46% di sconto e minimo storico)
Il modello Plus assicura prestazioni un po’ più elevate e una maggiore fluidità nell’apertura delle applicazioni. La qualità dello streaming è senza intoppi grazie al supporto al Wi-Fi 6. Si collega facilmente allo smart TV tramite la porta HDMI e nella confezione trovi sempre il telecomando con Alexa integrata. Un modello molto amato dagli utenti, tra i più venduti su Amazon e che da oggi trovi in promo con uno sconto del 46% e lo paghi praticamente la metà. Puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.
- Videocitofono Blink (51% di sconto e prezzo mini)
Se vuoi rendere più sicura la tua abitazione senza spendere delle cifre esagerate, ecco la promo che fa per te. Solo per pochissimi giorni trovi il videocitofono Blink di ultima generazione in promo con uno sconto del 51% e lo paghi solamente poco più di 30 euro. Non a caso è il più venduto della sua categoria e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Assicura immagini in alta definizione, ti avvisa quando qualcuno si sta avvicinando o sta suonando alla porta di casa e puoi interagire anche da remoto. Facile da configurare e da montare, resiste anche agli egenti atmosferici.
Prodotti lowcost
- Cuffie lowcost (80% di sconto e prezzo crollato)
Ecco una delle promo top del giorno. Da oggi trovi questo paio di cuffie lowcost con uno sconto dell’80% e risparmi più di 100 euro su quello di listino. Assicurano una qualità del suono elevata e un’autonomia fino a 50 ore. Dotati della cancellazione del rumore e si connettono facilmente con qualsiasi smartphone. Perfetti per essere indossati in ogni momento della giornata. Non perdere questa opportunità.
- Smartwatch indistruttibile (73% di sconto e offerta mini)
Un orologio super resistente a un prezzo mai visto prima. Da oggi su Amazon trovi questo smartwatch rugged con uno sconto del 73%. Smartwatch che puoi utilizzare durante le tue escursioni all’aperto e dotato di un display da 1,39 pollici ad alta risoluzione. Più di 110 modalità di allenamento e un monitoraggio avanzato della salute a partire dalla frequenza cardiaca e dalle saturazione dell’ossigeno nel sangue.
- Spazzolino Oral-B iO 2 (62% di sconto e 3 rate a tasso zero)
Offerta lampo irrinunciabile. Da oggi su Amazon trovi lo spazzolino elettrico Oral-B iO 2 in offerta con uno sconto del 62% che fa crollare il prezzo a meno di 50 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. La promo non finisce qui: nella confezione trovi anche una testina di ricambio, la custodia da viaggio e un tubetto di dentifricio Oral-B Pro Expert. Spazzolino elettrico che assicura una pulizia accurata delle gengive e puoi scegliere tra tre diverse intensità per lo spazzolamento.
Smartwatch
- Huawei Watch Fit 4 Pro (39% di sconto e 5 rate a tasso zero).
Il Huawei Watch Fit 4 Pro è disponibile oggi con uno sconto del 39% e un risparmio netto di 110 euro. Hai anche la possibilità di pagare in 5 rate a tasso zero. Dotato di un display AMOLED da 1,82 pollici ultra-luminoso e una cassa sottilissima in lega di alluminio. Integra un GPS a doppia frequenza estremamente preciso, il monitoraggio scientifico del sonno TruSleep™ 4.0 e una batteria che garantisce fino a 10 giorni di autonomia con una sola ricarica. È il compagno ideale per chi vuole monitorare oltre 100 modalità sportive senza rinunciare allo stile.
Smart TV
- Smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici (34% di sconto e risparmi quasi 300 euro)
Offerta speciale per lo smart TV Samsung Neo QLED da 55 pollici. Da oggi lo trovi su Amazon con uno sconto del 34% e il risparmio netto sfiora i 300 euro. Puoi renderlo ancora più conveniente grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero utilizzando il servizio Cofidis presente nella pagina prodotto. Lo smart TV è quanto di meglio offre il mondo della tecnologia: schermo con risoluzione 4K processore NQ4 AI Gen 2 che sfrutta gli algoritmi di intelligenza artificiale per assicurare immagini perfette con qualsiasi tipologia di contenuto, refresh rate fino a 144 Hz e sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.
Elettrodomestici
- Lefant M210P (70% di sconto e costa meno di 90 euro)
Il robot aspirapolvere Lefant M210P crolla di prezzo grazie allo sconto del 70% e oggi costa meno di 90 euro. Nonostante il prezzo mini, questo dispositivo è dotato di una tecnologia di potenziamento automatico dell’aspirazione sui tappeti e un design ultrasottile che gli permette di infilarsi sotto letti e divani dove lo sporco si accumula più facilmente. È la soluzione ideale per chi cerca un aiuto concreto nelle pulizie quotidiane spendendo il meno possibile. Non a caso è uno dei prodotti per la pulizia domestica più venduti in questi giorni.
- Ecovacs Deebot T80 Omni (doppio sconto e risparmi 600 euro)
Prezzo in picchiata per uno dei veri re del mercato: il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs DEEBOT T80 OMNI è oggi protagonista di una promozione senza precedenti che combina uno sconto del 45% a un ulteriore coupon di 100 euro. Il risultato è un risparmio complessivo di ben 600 euro, che ti permette di approfittare del suo minimo storico. Questo robot top di gamma non solo aspira e lava alla perfezione, ma grazie alla sua stazione OMNI si occupa autonomamente di tutta la manutenzione, lasciandoti solo il piacere di una casa sempre splendente. Mappa tutta l’abitazione e lo puoi gestire facilmente tramite l’app dello smartphone.
- Nespresso Inissia (offerta lampo e pagamento in 5 rate a tasso zero)
Gli amanti del caffè non possono farsi sfuggire questa promozione: la macchina Nespresso Inissia è in offerta lampo con uno sconto del 24% e la comodità delle 5 rate a tasso zero. Ma la vera sorpresa è un’altra: acquistandola oggi ricevi ben 90 euro di buoni sconto per capsule Nespresso, rendendo la promo una vera occasione. Caratterizzata da un design compatto e colorato, è la macchina perfetta per gustare l’espresso iconico di Nespresso con la massima semplicità e velocità. Ideale per la tua abitazione, ma anche per l’ufficio.
- Condizionatore Olimpia Splendid Dolceclima Slim 8 (59% di sconto e 5 rate a tasso zero)
Preparati in anticipo alla stagione calda con un affare fuori stagione davvero imbattibile: il climatizzatore portatile Dolceclima Slim 8 è disponibile con uno sconto del 59% e pagamento in 5 rate a tasso zero. Grazie al suo design ultra-compatto e alla facilità di spostamento, questo condizionatore garantisce un fresco immediato in ogni stanza della casa senza bisogno di installazioni fisse. Devi essere velocissimo: le scorte sono limitate e possono terminare da un momento all’altro.
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