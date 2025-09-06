Fuori tutto Amazon, smartphone a prezzo stracciato: sconti all'80%

leungchopan/123RF.com

Come iniziare al meglio questo primo weekend di settembre, se non con nuove offerte al minimo storico di Amazon? Anche oggi il sito di e-commerce ci delizia con promo molto interessanti che permettono di risparmiare centinaia di euro su alcuni dei prodotti più amati dagli utenti. Come ad esempio il Galaxy S24, telefono che troviamo con uno sconto del 39% e risparmi quasi 400 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Promo interessante anche per il Galaxy S25 FE: appena uscito sul mercato e già disponibile con un doppio sconto. Anche tra gli elettrodomestici sono disponibili prodotti in promo con forti sconti.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto trovi sia il link per accedere alla pagina prodotto su Amazon, sia una breve descrizione tecnica. Non perdere tempo e approfitta delle ottime promo disponibili oggi.

Amazon, le migliori offerte del 6 settembre

Smartphone

Galaxy S25 FE. Appena arrivato su Amazon e già disponibile con una promo lancio irrinunciabile . Parliamo del nuovissimo Galaaxy S25 FE disponibile su Amazon uno sconto lampo che ti fa risparmiare 60 euro , a cui aggiungere uno sconto ulteriore di 50 euro se hai l’abbonamento a Prime Student. Smartphone che si posiziona nella fascia alta del mercato: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici, processore Exynos prestazionale e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel . Batteria che dura tutto il giorno e si ricarica velocemente.

. Parliamo del disponibile su uno che ti fa , a cui aggiungere uno se hai Smartphone che si posiziona nella fascia alta del mercato: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici, processore Exynos prestazionale e tripla fotocamera posteriore con . Batteria che dura tutto il giorno e si ricarica velocemente. Galaxy S24. Una delle migliori promo della giornata . Oggi su Amazon trovi il Galaxy S24 in promo con uno sconto del 39% e risparmi quasi 400 euro su quello di listino . Approfitti del minimo storico e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici, ottimo processore Exynos e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. A bordo anche Galaxy AI con tanti strumenti basati sull’intelligenza artificiale che semplificano la vita di tutti i giorni.

. Oggi su Amazon trovi il in con uno e . Approfitti del minimo storico e hai anche la possibilità di . Schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici, ottimo processore Exynos e una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel. A bordo anche Galaxy AI con tanti strumenti basati sull’intelligenza artificiale che semplificano la vita di tutti i giorni. Motorola edge 60. Rapporto qualità-prezzo eccellente per il Motorola edge 60 . Lo smartphone medio di gamma è disponibile con uno sconto del 36% e risparmi più di 130 euro su quello di listino. Uscito da poco sul mercato, è dotato di caratteristiche tecniche molto interessanti, a partire da un display pOLED da 6,67 pollici con refresh rate fino a 120 Hz. Processore MediaTek e tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e selfie camera sempre da 50 megapixel.

. Lo smartphone medio di gamma è disponibile con uno e su quello di listino. Uscito da poco sul mercato, è dotato di caratteristiche tecniche molto interessanti, a partire da un con refresh rate fino a 120 Hz. Processore MediaTek e tripla fotocamera posteriore con e selfie camera sempre da 50 megapixel. Redmi A5. Lo smartphone per chi vuole spendere pochissimo. Da oggi su Amazon trovi il Redmi A5 con uno sconto del 29% e costa meno di 100 euro. Perfetto per l’utilizzo quotidiano grazie a uno schermo immersivo da 6,88 pollici, a un buon processore e una fotocamera posteriore con AI da 32 megapixel. La batteria da 5200 mAh che dura fino a due giorni è la classica ciliegina sulla torta.

Gadget lowcost

Ripetitore Wi-Fi Tp-Link. Migliora la copertura del tuo Wi-Fi con il ripetitore wireless TP-Link , disponibile con uno sconto del 41% e un prezzo che scende a meno di 10 euro . Questo dispositivo compatto e facile da configurare estende il segnale della tua rete, eliminando le zone d’ombra in casa. È la soluzione perfetta per avere una connessione stabile e veloce in ogni stanza, senza dover cambiare il router.

, disponibile con uno sconto del e un prezzo che scende a meno di . Questo dispositivo compatto e facile da configurare estende il segnale della tua rete, eliminando le zone d’ombra in casa. È la soluzione perfetta per avere una connessione stabile e veloce in ogni stanza, senza dover cambiare il router. Stazione di ricarica 220 W. Una grande occasione per questa stazione di ricarica da 220W, disponibile con un coupon sconto del 50% e che costa la metà. Questo accessorio versatile ti permette di caricare più dispositivi contemporaneamente (come smartphone, tablet, laptop e power bank), eliminando l’ingombro dei cavi. È la soluzione ideale per tenere in ordine la tua scrivania o il comodino e avere tutti i tuoi gadget sempre carichi. Dotata di sei porte, puoi ricaricare più dispositivi contemporaneamente.

Smartwatch

Google Pixel Watch 3. Minimo storico imperdibile per il Google Pixel Watch 3. L’orologio di Google è disponibile con un super sconto del 28% e risparmi ben 110 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Schermo ampio e molto luminoso che fornisce tutte le informazioni di cui hai bisogno. Monitoraggio attivo della salute supportato da Google AI per valori sempre più precisi. Puoi scegliere tra più di quaranta modalità sportive e hai a disposizione anche programmi di allenamento ad hoc che si basano sulle tue esigenze.

Smart TV&Soundbar

Smart TV Samsung 43 pollici. Occasione imperdibile per lo smart TV Samsung da 43 pollici . Da oggi questo modello lanciato sul mercato da pochi mesi è disponibile con uno sconto del 31% e risparmi più di 200 euro. Approfitti anche del minimo storico. Schermo QLED da 43 pollici con risoluzione 4K , processore che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità dei contenuti e sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di streaming.

per lo . Da oggi questo modello lanciato sul mercato da pochi mesi è disponibile con uno e Approfitti anche del minimo storico. con , processore che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità dei contenuti e sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di streaming. Soundbar Fire TV. Amazon si è gettata anche nel settore delle soundbar per gli smart TV e ha da poco lanciato Fire TV Soundbar. Da oggi è disponibile anche in offerta con uno sconto del 29% e la paghi meno di 100 euro. Facile da installare e configurare, assicura una qualità audio elevata e un suono avvolgente. La soluzione ideale per chi vuole spendere poco per migliorare la qualità audio del proprio TV.

PC portatile

MacBook Air 13 pollici. Offerta lampo irrinunciabile. Il MacBook Air da 13 pollici con processore M4, 24 gigabyte di RAM e SSD da 512 gigabyte è disponibile con uno sconto di ben 350 euro e al prezzo più basso di sempre. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Schermo Liquid Retina da 13,6 pollici con risoluzione elevatissima. PC portatile compatto, leggero, ma che assicura prestazioni da top di gamma. Perfetto per lo studio e per il lavoro.

Elettrodomestici

Dyson V11 Advanced. Un’occasione da non perdere per l’aspirapolvere senza filo Dyson V11 Advanced , ora disponibile con uno sconto del 33% e al prezzo più basso di sempre . Questo aspirapolvere si distingue per la potenza di aspirazione e l’intelligenza integrata che adatta automaticamente la potenza in base al tipo di pavimento. Con un’autonomia fino a 60 minuti e il sistema di filtrazione avanzato, è l’alleato ideale per una pulizia profonda ed efficace di tutta la casa. Spazzola Motorbar anti-groviglio che raccoglie anche il più piccolo granello di polvere.

, ora disponibile con uno sconto del e al . Questo aspirapolvere si distingue per la potenza di aspirazione e l’intelligenza integrata che adatta automaticamente la potenza in base al tipo di pavimento. Con un’autonomia fino a e il sistema di filtrazione avanzato, è l’alleato ideale per una pulizia profonda ed efficace di tutta la casa. Spazzola Motorbar anti-groviglio che raccoglie anche il più piccolo granello di polvere. roborock QV 35A. Se sei alla ricerca di un robot aspirapolvere con un ottimo rapporto qualità-prezzo , solo per oggi trovi il roborock QV 35A con uno sconto del 32% e al prezzo più basso di sempre. Oltre ad aspirare la polvere, è anche in grado di lavare e asciugare il pavimento. Dotato della stazione per lo svuotamento automatico. Facilissimo da utilizzare, fa tutto da solo e non devi pensare a nulla. I sensori presenti sulla scocca mappano accuratamente tutta l’abitazione. Lo puoi controllare da remoto con l’app dello smartphone.

, solo per oggi trovi il con uno e al Oltre ad aspirare la polvere, è anche in grado di lavare e asciugare il pavimento. Dotato della stazione per lo svuotamento automatico. Facilissimo da utilizzare, fa tutto da solo e non devi pensare a nulla. I sensori presenti sulla scocca mappano accuratamente tutta l’abitazione. Lo puoi controllare da remoto con l’app dello smartphone. Moulinex Easy Fry Silence. Offerta mai vista prima per la Moulinex Easy Fry Silence , la friggitrice ad aria più silenziosa disponibile sul mercato. Dotata di un cestello da 5 litri, permette di cucinare cibo fino a 6 persone. Perfetta per la tua famiglia, da oggi è disponibile con uno sconto del 36% al prezzo più basso di sempre. Puoi scegliere tra 10 programmai differenti per cucinare tutto quello che vuoi, dalla carne alle verdure.

, la friggitrice ad aria più silenziosa disponibile sul mercato. Dotata di un cestello da 5 litri, permette di cucinare cibo fino a 6 persone. Perfetta per la tua famiglia, da oggi è disponibile con uno al Puoi scegliere tra 10 programmai differenti per cucinare tutto quello che vuoi, dalla carne alle verdure. Tapo C211. La telecamera di sicurezza Tapo C211 è in offerta con uno sconto del 45% e costa pochissimo. Questa telecamera da interno offre una risoluzione in 2K per immagini chiare e dettagliate, anche al buio. Grazie alla sua funzione di rotazione e inclinazione, puoi monitorare un ampio spazio, e con l’audio bidirezionale puoi comunicare con chi è nella stanza. La puoi utilizzare anche come baby-monitor grazie alla funzione di rilevazione del pianto.

