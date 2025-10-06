Amazon, promo anticipate della Festa Prime e sconti all'80%: le promo di oggi

©backyardproduction/123RF.COM

La Festa delle Offerte Prime è oramai alle porte e su Amazon sono già disponibili le prime offerte con sconti incredibili che permettono di risparmiare centinaia di euro su tanti dispositivi tech. Ad esempio, trovi le promo dedicate ai prodotti a marchio Amazon, come i Fire TV Stick, le chiavette multimediali tra le più vendute in questi ultimi giorni. E il motivo è semplice: con lo sconto del 50% costano veramente poco. Le offerte non finiscono di certo qui: se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, trovi il Google Pixel 9 con un ottimo sconto del 41% che fa crollare il prezzo. In alternativa c’è il Galaxy Z Flip7 SE al minimo storico con uno sconto che ti fa risparmiare quasi 400 euro.

Tra le promo di oggi trovi anche alcuni dei servizi Amazon più amati: li puoi utilizzare gratis per un periodo abbastanza lungo. Quattro mesi Amazon Music Unlimited, tre mesi ad Audible e tre mesi Amazon Music Unlimited.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo del giorno e le trovi tutte raccolte qui in basso. Ti consigliamo di approfittarne subito, potrebbero terminare da un momento all’altro. Ti basta cliccare sul link per accedere alla pagina prodotto su Amazon e completare l’acquisto.

Amazon, le migliori offerte del 6 ottobre

Smartphone

Google Pixel 9. Offerta speciale per lo smartphone top di gamma di Google . Da oggi lo trovi con uno sconto del 41% e risparmi 370 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di pagamento. Smartphone con un’ottima scheda tecnica che si basa sul processore Tensor G4 , schermo Actua da 6,3 pollici ad altissima risoluzione e una doppia fotocamera posteriore che assicura scatti professionali. A supporto hai anche i sistemi AI di Google che ti semplificano la vita di tutti i giorni.

Galaxy Z Flip7 SE. Prezzo mai visto prima per lo smartphone pieghevole di Samsung. Il nuovo Galaxy Z Flip7 SE è disponibile in promo con un super sconto del 34% che fa risparmiare quasi 400 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Smartphone pieghevole con ottime caratteristiche: doppio schermo (interno da 6,7 pollici, esterno da 3,4 pollici), prestazioni da top di gamma, 12 gigabyte di RAM e memoria interna di 256 gigabyte. La fotocamera principale da 50 megapixel assicura ottimi scatti in qualsiasi situazione.

Honor 400 Lite. Prezzo al minimo per questo ottimo smartphone medio di gamma di Honor. Da oggi è disponibile con uno sconto del 27% e risparmi più di 80 euro su quello di listino. La scheda tecnica è molto interessante: schermo AMOLED ad alta risoluzione con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek di ultima generazione, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel. La batteria da 5230 mAh è la classica ciliegina sulla torta

e su quello di listino. La scheda tecnica è molto interessante: ad alta risoluzione con refresh rate fino a 120 Hz, , doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel. La è la classica ciliegina sulla torta moto g05. Lo smartphone perfetto per chi vuole spendere pochissimo. Da oggi su Amazon trovi il moto g05 in promo con uno sconto del 42% e lo paghi meno di 100 euro. Perfetto per la vita di tutti i giorni, svolge egregiamente le funzioni principali come chiamare, inviare messaggi con le app di messaggistica e restare informato tramite le app social. Schermo da 6,67 pollici, fotocamera da 50 megapixel con antisfarfallio e batteria da 5200 mAh che dura tutto il giorno.

Fire TV Stick

Fire TV Stick HD. Partiamo dal modello più economico. Da oggi su Amazon il Fire TV Stick HD è disponibile a un prezzo di 23,99 euro grazie allo sconto del 47%. Questa chiavetta multimediale è adatta a tutti coloro che hanno un vecchio televisore e lo vogliono rendere smart spendendo pochissimo. La puoi pagare anche in 5 rate a tasso zero.

Fire TV Stick 4K. L'ultima versione del Fire TV Stick 4K è uno dei dispositivi più acquistasti su Amazon. Il dispositivo è ideale per chi uno smart TV già ce l'ha, ma vuole donargli i super poteri. La chiavetta multimediale permette di installare tutte le applicazioni che vuoi e dà accesso anche a funzioni speciali, come la possibilità di gestire i dispositivi smart presenti in casa con un semplice comando vocale. Su Amazon è in offerta con uno sconto del 49% e la paghi solamente 35,99

è uno dei Il dispositivo è ideale per chi uno smart TV già ce l’ha, ma vuole donargli i super poteri. La chiavetta multimediale permette di installare tutte le applicazioni che vuoi e dà accesso anche a funzioni speciali, come la possibilità di gestire i dispositivi smart presenti in casa con un semplice comando vocale. Su Amazon è in offerta con uno e la Fire TV Stick 4K Max. Per chi vuole tempi di caricamento della app fulminei. Il Fire Tv Stick 4K Max è disponibile con uno sconto esagerato del 40% e lo paghi solamente 47,99 euro. La chiavetta multimediale assicura prestazioni superiori: apertura lampo delle applicazioni e grazie al supporto al Wi-Fi 6E non avrai problemi con lo streaming delle tue serie TV preferite. Alexa integrata e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

Gadget lowcost

JBL Tune 510 BT. Prezzo in picchiata per le cuffie Bluetooth JBL Tune 510 BT . Modello over-ear economico ma che assicura un’ottima qualità del suono. Design pieghevole che le rende anche compatte e le puoi portare sempre con te. Buona qualità del suono, si collegano con qualsiasi smartphone e l’autonomia arriva fino a un massimo di 40 ore.

Cassa Bluetooth portatile. Doppio sconto e prezzo crollato per questa cassa Bluetooth economica. Da oggi è disponibile con uno sconto del 69% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 5 euro e la paghi veramente poco. Assicura un'ottima qualità del suono con bassi molto potenti. Impermeabile e la puoi utilizzare anche nelle feste in piscina o la mare. Autonomia fino a 24 ore.

Smartwatch

Huawei Watch GT5. Continua a calare il prezzo del Huawei Watch GT5, ottimo smartwatch per la vita di tutti i giorni che solo per oggi trovi con uno sconto del 35% al prezzo più basso di sempre. Acquistandolo oggi risparmi quasi 90 euro e approfitti di una super occasione. Orologio smart che monitora costantemente il tuo stato di salute e ti avvisa se nota qualche dato anomalo. Per gli amanti dello sport ci sono più di 100 modalità di allenamento, tra cui nuove modalità per la corsa e il ciclismo. La batteria ha una durata fino a 14 giorni.

Smart TV

Sony Bravia 3. Sei alla ricerca di un televisore top di gamma a un prezzo interessante? Da oggi su Amazon è disponibile il Sony Bravia 3 con uno sconto del 31% e risparmi più di 200 euro su quello di listino. Televisore con schermo da 43 pollici con risoluzione 4K e supporta le tecnologie più moderne per assicurare anche un’ottima qualità del suono. Grazie a Google TV hai a disposizione tutte le principali piattaforme di video streaming per vedere i tuoi film e serie TV preferiti.

Elettrodomestici

Ecovacs Deebot T50 Max Pro Omni. Occasione imperdibile per il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot T50 Max Pro Omni . Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 45% che fa risparmiare ben 450 euro su quello di listino. Oltre a una grande potenza di aspirazione, è anche in grado di lavare i pavimenti e assicura una pulizia profonda dei tappeti. Dotato di una stazione per lo svuotamento automatico che ti semplifica la vita. Tra le migliori promo che puoi trovare oggi su Amazon .

Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Compact. Offerta lampo: da oggi su Amazon trovi la friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Compact con uno sconto del 30% e la paghi meno di 70 euro. La puoi pagare anche in 3 rate a tasso zero. Un'occasione da non farsi sfuggire se si vuole acquistare un elettrodomestico per la cucina utilissimo e facile fa utilizzare. Le dimensioni compatte la rendono perfetta anche per chi ha poco spazio. Puoi scegliere fra 10 diversi programmi di cottura.

Moulinex Multi Moulinette. Il tritatutto Moulinex è in offerta con uno sconto del 42% e costa pochissimo. Questo accessorio per la cucina ti permette di tritare erbe, cipolle, carne e frutta secca in pochi secondi. Con il suo design compatto e la facilità di utilizzo, è l'alleato perfetto per velocizzare la preparazione dei tuoi piatti preferiti. Dotata d 4 lame per tritare velocemente tantissimi cibi differenti.

è in offerta con uno sconto del e . Questo accessorio per la cucina ti permette di tritare erbe, cipolle, carne e frutta secca in pochi secondi. Con il suo design compatto e la facilità di utilizzo, è l’alleato perfetto per velocizzare la preparazione dei tuoi piatti preferiti. Dotata d 4 lame per tritare velocemente tantissimi cibi differenti. DREAME A1 Pro. Un’offerta eccezionale per il robot tagliaerba Dreame A1 Pro, disponibile con uno sconto del 38% che ti fa risparmiare ben 600 euro. Puoi anche pagarlo in5 rate a tasso zero. Questo robot si distingue per la sua navigazione intelligente senza fili perimetrali (grazie al sistema di navigazione Radar £D), che gli permette di mappare il giardino e tagliare il prato in modo estremamente efficiente e preciso. In grado di gestire una zona fino a 2000 metri quadrati.

