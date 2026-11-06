Amazon, lavapavimenti Tineco crolla di prezzo e offerte con sconti all'80%

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Tineco

Amazon è diventato il punto di riferimento non solo per chi vuole acquistare smartphone, smart TV o smartwatch, ma anche per coloro che sono alla ricerca di un nuovo elettrodomestico. E lo dimostrano le promo disponibili da oggi sulla piattaforma di e-commerce. Tra le offerte best-seller del giorno, infatti, c’è la lavapavimenti Tineco di ultima generazione disponile con un super sconto del 40% che ti fa risparmiare 200 euro. Restando in tema di elettrodomestici, trovi anche il frigorifero due porte della Cecotec con un mega sconto del 72% e il risparmio sfiora i 900 euro.

Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Lavapavimenti aspirapolver... 299,00 € -40% 499,00 € Risparmi 200,00 € Acquista su Amazon Apple iPhone Air 256 GB - Nero siderale | display 6,5" con P... 899,00 € -33% 1.339,00 € Risparmi 440,00 € Acquista su Amazon Motorola edge 60 neo con Moto AI (8/256GB, Tripla camera 50M... 275,00 € -31% 399,00 € Risparmi 124,00 € Acquista su Amazon HUAWEI Band 9, monitoraggio del sonno e salute, Compatibile ... 35,40 € -40% 59,00 € Risparmi 23,60 € Acquista su Amazon Auriostar Luci Natale Esterno 60m, 600LED Luci Albero di Nat... 34,19 € -50% 69,00 € Risparmi 34,81 € Acquista su Amazon MITUNTUN Notebook 17,3" Core i5-7Y57, 16GB RAM, 512GB SSD, F... 549,99 € Acquista su Amazon Cecotec Frigorifero 2 Porte 255L - Bolero CoolMarket 2D 348 ... 340,90 € -72% 1.222,90 € Risparmi 882,00 € Acquista su Amazon

Non mancano gli smartphone, come dimostra l’offerta shock per l’iPhone Air: lo smartphone super sottile di Apple è disponibile con uno sconto del 33% e risparmi più di 400 euro. Se vuoi spendere meno trovi sempre in offerta il Motorola edge 60 neo: 33% di sconto e prezzo alla portata di tutti. Chiudiamo l’introduzione con un’altra offerta shock: lo smart TV LG OLED evo Serie G6 da 65 pollici è in promo con uno sconto del 44% e risparmi 1600 euro.

Amazon, migliori offerte 6 novembre

Smartphone

Google Pixel 11 Pro XL (sconto IVA e risparmi 300 euro)

Offerta lampo per uno dei migliori telefoni disponibili sul mercato. Da oggi trovi il Google Pixel 11 Pro XL con uno sconto di 300 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero . Telefono che si basa su un display Super Actua da 6,8 pollici ad altissima risoluzione, processore Tensor G6 che supporta le tutte le funzioni AI sviluppate da Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una batteria con un’autonomia che può arrivare fino a 30 ore . A bordo è presente Gemini Intelligence e lo smartphone riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per i prossimi sette anni.

Offerta lampo per uno dei migliori telefoni disponibili sul mercato. Da oggi trovi il con uno e hai anche la possibilità di il in . Telefono che si basa su un display Super Actua da 6,8 pollici ad altissima risoluzione, che supporta le tutte le funzioni AI sviluppate da Google, tripla fotocamera posteriore di livello professionale e una con . A bordo è presente Gemini Intelligence e lo smartphone riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per i prossimi sette anni. iPhone Air (prezzo in picchiata e offerta shock)

Torna la super offerte dedicata all’iPhone Air. Lo smartphone top di gamma di Apple caratterizzato da un design super sottile è disponibile in promo con uno sconto del 33% e il risparmio netto è di poco superiore ai 400 euro. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis. Sul fronte del design, la caratteristica principale è il design super sottile. La scheda tecnica si compone di un display ProMotion da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore A19 Pro che assicura prestazioni fluide e supporta Apple Intelligence, fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel, nuova fotocamera frontale Center Stage e per finire una batteria che dura per tutto il giorno.

Scelto per te iPhone Air 899,00 € -33% 1.339,00 € Risparmi 440,00 € Acquista su Amazon

Galaxy A57 (offerta speciale e risparmi quasi 200 euro)

Se sei alla ricerca di un telefono top, ma non vuoi spendere cifre esagerate, il Galaxy A57 è il modello che fa per te, soprattutto oggi che lo trovi in offerta con uno sconto del 29% e risparmi quasi 200 euro. Dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e un processore Exynos ottimizzato appositamente per questo modello. La batteria ti accompagna per tutto il giorno e Samsung ha anche assicurato che il telefono riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per i prossimi sei anni.

Se sei alla ricerca di un telefono top, ma non vuoi spendere cifre esagerate, il è il modello che fa per te, soprattutto oggi che lo trovi in offerta con uno del e Dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e un ottimizzato appositamente per questo modello. La batteria ti accompagna per tutto il giorno e Samsung ha anche assicurato che il telefono riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per i prossimi sei anni. Google Pixel 10a (150 euro di sconto e 5 rate a tasso zero)

Ecco un’altra offerta da cogliere al volo. Sulla piattaforma di e-commerce trovi il Google Pixel 10a in promo con uno sconto del 27% e risparmi 150 euro su quello di listino. Parliamo di un telefono che si posiziona tra la fascia dei medio e dei top di gamme e in grado di assicurare ottime prestazioni. Dotato di un display Actua da 6,2 pollici ad alta risoluzione, processore Tensor G4 che supporta le funzioni AI di Google e una doppia fotocamera posteriore di livello professionale. La batteria ha un’autonomia che supera le 30 ore. Il telefono riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per i prossimi sette anni.

Ecco un’altra offerta da cogliere al volo. Sulla piattaforma di e-commerce trovi il in con uno e su quello di listino. Parliamo di un telefono che si posiziona tra la fascia dei medio e dei top di gamme e in grado di assicurare ottime prestazioni. Dotato di un ad alta risoluzione, che supporta le funzioni AI di Google e una doppia fotocamera posteriore di livello professionale. La batteria ha un’autonomia che supera le 30 ore. Il telefono riceverà gli aggiornamenti del sistema operativo per i prossimi sette anni. Motorola edge 60 neo (33% di sconto e prezzo speciale)

Da oggi su Amazon trovi il Motorola edge 60 neo con uno sconto del 33% e il prezzo scende di 130 euro rispetto a quello di listino. Un vero affare da non farsi sfuggire per un telefono dotato di schermo pOLED da 6,36 pollici con risoluzione SuperHD, processore MediaTek ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel, e per finire una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida.

Prodotti lowcost

McAfee Total Protection (80% di sconto lo paghi meno di 19 euro)

McAfee Total Protection per 3 dispositivi costa meno di 19 euro con l’ 80% di sconto . L’ antivirus èpotenziato dall’ intelligenza artificiale per proteggere i tuoi device dalle nuove minacce in continua evoluzione, mentre la VPN sicura si attiva sui Wi-Fi pubblici per proteggere dati, operazioni bancarie e acquisti. La protezione dalle truffe riconosce virus, SMS fraudolenti e codici QR rischiosi, e la navigazione sicura avvisa dei siti pericolosi e dei tentativi di phishing. Il monitoraggio dell’identità controlla email, documenti e numeri di telefono, e il gestore delle password genera e memorizza parole d’accesso complesse.

McAfee Total Protection per 3 dispositivi con l’ . L’ èpotenziato dall’ per proteggere i tuoi device dalle nuove minacce in continua evoluzione, mentre la si attiva sui Wi-Fi pubblici per proteggere dati, operazioni bancarie e acquisti. La riconosce virus, SMS fraudolenti e codici QR rischiosi, e la avvisa dei siti pericolosi e dei tentativi di phishing. Il controlla email, documenti e numeri di telefono, e il genera e memorizza parole d’accesso complesse. Luci Natale da esterno 60 metri (50% di sconto e prezzo mini)

Le luci di Natale da esterno Auriostar costano meno di 35 euro con il 50% di sconto: 60 metri di luce bianco caldo per giardino, balcone e albero. Sono 600 LED, distanziati di 10 cm, con un cavo di alimentazione aggiuntivo da 3 m (63 m totali). Offrono 8 modalità (fissa, onda, sequenza, flash, dissolvenza e altre) e 4 livelli di luminosità, mentre i 3 timer accendono le luci in automatico e la memoria ricorda l’ultima impostazione. La resistenza IP44 protegge da pioggia e vento.

Scelto per te Luci di Natale 34,19 € -50% 69,00 € Risparmi 34,81 € Acquista su Amazon

Bollitore Philips da 1,7 litri (51% di sconto e affare per tutti)

Il bollitore Philips Daily Collection da 1,7 litri costa pochissimo con il 51% di sconto. I 2.200 W portano l’acqua a ebollizione in poco tempo, mentre il corpo in acciaio inox è robusto e resistente. Si riempie dal beccuccio o dal coperchio a molla ad ampia apertura, e la spia luminosa e l’indicatore del livello dell’acqua semplificano l’uso. Il filtro anticalcare rimovibile trattiene le particelle, e la base girevole a 360° facilita il sollevamento. Lo spegnimento automatico e la protezione dal funzionamento a secco assicurano sicurezza.

Smartwatch

Apple Watch Series 12 (prezzo al minimo)

Sconto lampo sull ’Apple Watch Series 12 da 46 mm: quasi 100 euro di risparmio e pagamento in 5 rate a tasso zero . Il display OLED con luminosità fino a 2.000 nit è protetto da Ceramic Shield 2 , mentre il chip S11 gestisce Siri con Apple Intelligence . I sensori monitorano i principali parametri vitali e misurano la variabilità cardiaca (HRV) ogni 5 minuti, con ECG , ossigeno nel sangue e temperatura, e il rilevamento di cadute e incidenti può avvisare i soccorsi. La batteria dura fino a 24 ore , con 15 minuti di ricarica per circa 12 ore .

Sconto lampo sull da 46 mm: di e . Il display con luminosità fino a è protetto da , mentre il gestisce . I sensori monitorano i principali parametri vitali e misurano la ogni 5 minuti, con , ossigeno nel sangue e temperatura, e il può avvisare i soccorsi. La batteria dura fino a , con di ricarica per circa . Huawei Band 9 (39% di sconto e prezzo stracciato)

La Huawei Band 9 costa poco con il 39% di sconto. Il display AMOLED da 1,47" ha luminosità automatica e resta leggibile anche con il sole, mentre il peso leggerissimo ti fa dimenticare di averlo al polso. Monitora frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, stress e sonno, con oltre 100 modalità di allenamento. L’autonomia arriva fino a 14 giorni, con ricarica completa in 45 minuti.

Smart TV

Smart TV LG OLED evo AI Serie G6 (risparmi 1600 euro e 12 rate a tasso zero)

Offerta shock per lo smart TV LG OLED evo AI G6 da 65 pollici: da oggi lo trovi con il 44% di sconto e risparmi più di 1.500 euro, anche in 12 rate a tasso zero. La tecnologia Hyper Radiant Color con Brightness Booster Ultra rende lo smart TV OLED di LG più luminoso, mentre il Nero perfetto e i Colori perfetti sui 8,3 milioni di pixel autoilluminati regalano un contrasto infinito. Il trattamento Reflection Free Premium riduce i riflessi anche nelle stanze luminose, e il processore α11 AI Gen3 ottimizza l’immagine. Il sistema operativo webOS è la classica ciliegina sulla torta: supporta tutte le principali app di streaming.

Scelto per te Smart TV LG OLED evo AI Serie G6 1.999,00 € -44% 3.599,00 € Risparmi 1.600,00 € Acquista su Amazon

PC portatile

PC portatile MITUNTIN (doppio sconto e risparmi più di 1000 euro)

Una delle migliori offerte che trovi oggi su Amazon. Il PC portatile MITUNTUN con schermo da 17,3 pollici con risoluzione FHD, processore Core i5 ad alte prestazioni, 16 GB di RAM e SSD da 512 gigabyte è in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello fisso del 66%, puoi aggiungere un coupon del valore di 40 euro che fa ti fa risparmiare quasi 1100 euro su quello di listino. Un vero affare da non farsi sfuggire. Il notebook è perfetto sia per un utilizzo casalingo, ma anche per il mondo del lavoro. E il display extra large si adatta a tanti utilizzi differenti.

Elettrodomestici

Tineco Floor One S7 Stretch Ultra (40% di sconto e risparmi 200 euro)

La lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch Ultra è in offerta con un super sconto del 40% e risparmi 200 euro. Si piega a 180° e passa sotto letti e divani, mentre il design DualBlock Anti-Tangle intercetta capelli e peli prima che si aggroviglino. La tecnologia MHCBS lava continuamente il rullo (25 cm) con acqua pulita, e il sistema FlashDry si autopulisce con acqua a 85°C e asciuga in circa 5 minuti . Il sensore iLoop adatta la potenza allo sporco, mentre la batteria arriva a 50 minuti di autonomia. I serbatoi da 1 L e 0,72 L e il display LED completano la dotazione.

La è in offerta con un super sconto del 40% e risparmi 200 euro. Si e passa sotto letti e divani, mentre il intercetta capelli e peli prima che si aggroviglino. La tecnologia lava continuamente il rullo (25 cm) con acqua pulita, e il sistema si autopulisce con acqua a e asciuga in circa . Il sensore adatta la potenza allo sporco, mentre la batteria arriva a di autonomia. I e il display LED completano la dotazione. roborock Qrevo S Pro (offerta lampo e prezzo in picchiata)

Prezzo in picchiata per il roborock Qrevo S Pro : il 41% di sconto lo fa diventare un vero best-buy. L’aspirazione HyperForce da 18.500 Pa rimuove polvere e peli da pavimenti duri e tappeti, mentre la spazzola laterale anti-groviglio riduce la manutenzione. I doppi panni rotanti sollevabili lavano i pavimenti e si alzano sui tappeti, e la stazione li lava con acqua calda a 75°C e li asciuga con aria calda a 45°C . Il LiDAR PreciSense mappa la casa, Reactive Tech evita gli ostacoli, e il corpo da 9,65 cm passa sotto i mobili bassi.

per il : il 41% di sconto lo fa diventare un vero best-buy. L’aspirazione rimuove polvere e peli da pavimenti duri e tappeti, mentre la riduce la manutenzione. I lavano i pavimenti e si alzano sui tappeti, e la stazione li lava con e li asciuga con . Il mappa la casa, evita gli ostacoli, e il corpo da passa sotto i mobili bassi. Frigorifero Cecotec (72% di sconto e risparmi 900 euro)

Il frigorifero 2 porte Cecotec Bolero CoolMarket da 348 litri ha il 72% di sconto , con 900 euro di risparmio ed è una delle migliori occasioni del giono. Il compressore Inverter funziona in modo intelligente per ridurre rumore e consumi e aumentare la durata. Il sistema NoFrost impedisce la formazione di ghiaccio sulle pareti e sugli alimenti, e i 348 litri offrono spazio per tutta la famiglia in un ingombro esterno compatto.

Il da 348 litri ha il , con 900 euro di risparmio ed è una delle migliori occasioni del giono. Il funziona in modo intelligente per ridurre rumore e consumi e aumentare la durata. Il sistema impedisce la formazione di ghiaccio sulle pareti e sugli alimenti, e i offrono spazio per tutta la famiglia in un ingombro esterno compatto. Macchina Nespresso Essenza Mini e 100 Capsule (30% di sconto e affare lampo)

Affare lampo: la Nespresso Essenza Mini con 100 capsule è disponibile su Amazon con il 30% di sconto. La macchina compatta con sistema Nespresso Original Line e pompa da 19 bar prepara espresso e caffè lungo con due lunghezze programmabili. Nella confezione trovi 100 capsule della selezione Ispirazione Italiana: 20 capsule ciascuna di Arpeggio, Roma, Livanto e Ristretto e 10 di Venezia e Napoli, con intensità da 6 a 13. Compatta, è la soluzione perfetta per l’ufficio e per la tua abitazione.

Scelto per te Macchina caffè Nespresso 109,00 € -30% 156,00 € Risparmi 47,00 € Acquista su Amazon

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Offerte Tech – Sconti e Promozioni -> Clicca qui

Offerte Casa – Sconti e Promozioni -> Clicca qui