Amazon, lavapavimenti Dyson al minimo storico e sconti all'85%: le offerte di oggi

Anche oggi 6 novembre ci sono promo molto interessanti su Amazon su un numero sterminato di prodotti, tra cui tanti dispositivi tech. Ad esempio, è ancora disponibile il Google Pixel 10 al minimo storico con un ottimo sconto del 30% e la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Per chi vuole spendere poco per il nuovo smartphone, invece, è disponibile il modello OSCAL con un doppio sconto che ti fa risparmiare quasi l’80%. Tra gli elettrodomestici, invece, cattura l’attenzione la lavapavimenti Dyson WashG1 che trovi con uno sconto del 50% al prezzo più basso di sempre. E non a caso è la più venduta su Amazon.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori promo di oggi e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni dispositivo c’è sia il link per accedere alla pagina Amazon sia una breve descrizione tecnica. Non perdere queste occasioni: possono terminare da un momento all’altro.

Amazon, le migliori offerte del 6 novembre

Smartphone

Google Pixel 10. Continua l’ottima offerta per il Google Pixel 10 . Lo smartphone top da poco uscito sul mercato è disponibile in promo con uno sconto del 30% e risparmi ben 300 euro su quello di listino. Inoltre, se sei iscritto a Prime Student ottieni uno sconto aggiuntivo di 50 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo Actua da 6,3 pollici ad altissima risoluzione, processore Tensor G5 che supporta gli strumenti AI di Google, tripla fotocamera posteriore con nuovo teleobiettivo con zoom ad alta definizione fino a 20x. La batteria dura per tutto il giorno.

Gadget lowcost

Cuffie Bluetooth. Prezzo stracciato per questo paio di cuffie lowcost. Solo per oggi le trovi su Amazon con uno sconto del 78% e il prezzo crolla a meno di 20 euro . Assicurano una buona qualità del suono e sono dotate anche della cancellazione del rumore. Autonomia fino a 40 ore e sono impermeabili. Si collegano a qualsiasi smartphone. Offerta lampo che non puoi farti sfuggire.

Smartwatch

Google Pixel Watch 3. Continua a crollare il prezzo del Google Pixel Watch 3 . Lo smartwatch top di gamma dell’azienda di Mountain View è disponibile con uno sconto del 50% e lo paghi meno di 200 euro . Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero . Smartwatch progettato per la vita di tutti i giorni e per chi si allena costantemente per migliorare le proprie prestazioni. Schermo luminoso che mostra tutte le info di cui hai bisogno, monitoraggio avanzato della salute, anche grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale, e hai a disposizione tutte le app della suite di Google, tra cui le mappe il Wallet per i pagamenti contactless.

PC portatile

bvate B7. Ecco una delle migliori promo del giorno. Solo per oggi trovi su Amazon il notebook bvate B7 in offerta con uno sconto dell’84% che ti fa risparmiare ben 1350 euro. Un’occasione lampo irrinunciabile per uno di PC più venduti del momento. Notebook con cui puoi fare veramente di tutto grazie alla scheda tecnica che si basa su uno schermo da 14 pollici, processore potente, 6 gigabyte di RAM e un SSD da 256 gigabyte che puoi espandere fino a 1 terabyte. Compatto e leggero, perfetto per essere portato nello zaino.

Elettrodomestici

Lavapavimenti Dyson WashG1. Torna in offerta la lavapavimenti top di gamma di Dyson . Sul sito di e-commerce è disponibile in promo con uno sconto eccezionale del 50% che fa risparmiare ben 350 euro su quello di listino. La puoi anche p agare in 5 rate a tasso zero . Lavapavimenti come se ne trovano poche sul mercato: ben 26 punti di idratazione per una pulizia uniforme e un’acqua pulita dall’inizio alla fine. Separa lo sporco liquido con quello secco per uno smaltimento più semplice di tutto lo sporco accumulato.

