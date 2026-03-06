Amazon, Apple Watch crolla di prezzo e sconti fino all'80%

Offerte a prezzo stracciato su Amazon per tanti prodotti tech, tra cui il Galaxy S26 e l'Apple Watch 11. Non perdere tempo e approfittane subito.

Si avvicinano sempre di più le Offerte di Primavera e su Amazon appaiono nuove promo shock che non devi farti sfuggire. Non stiamo esagerando: da oggi 6 marzo sul sito di e-commerce sono disponibili alcuni dei migliori prodotti tech del momento al minimo storico. Un esempio è il Galaxy S26, smartphone appena lanciato e disponibile con un doppio sconto che ti fa risparmiare 300 euro. Oppure l’iPhone 17 che vede il prezzo scendere ancora e raggiungere un nuovo minimo storico. Tra i prodotti dell’azienda di Cupertino c’è anche l’Apple Watch 11 al minimo storico. Ottime occasione anche tra gli elettrodomestici, con il robot aspirapolvere Lefant disponibile con uno sconto superiore al 70%. Non farti scappare queste super occasioni.

Su Amazon tornano anche le promo per alcuni dei servizi più amati. Puoi abbonarti gratis per tre mesi ad Amazon Music Unlimited oppure per due mesi a Kindle Unlimited. L’abbonamento per tre mesi ad Audible, invece, costa solamente 0,99 euro. Non perdere queste opportunità e approfittane ora.

Amazon, migliori offerte 6 marzo

Smartphone

iPhone 17. Continua a calare il prezzo dell’ iPhone 17 , ultima versione dello smartphone top di Apple. Da oggi è disponibile con uno sconto che fa scendere il prezzo al minimo storico e puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Schermo da 6,3 pollici con tecnologia ProMotion , processore A19 che assicura prestazioni top, doppia fotocamera posteriore Fusion e nuova fotocamera frontale Center Stage. La batteria dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Cuffie Bluetooth. Le cuffie che devi acquistare oggi. Su Amazon trovi questo paio di auricolari Bluetooth economici in promo con un ottimo sconto del 73% e le paghi pochissimo . Auricolari Bluetooth comodissimi da indossare che assicurano un’ottima qualità del suono e sono dotati della cancellazione del rumore. Impermeabili e si collegano con qualsiasi smartphone.

Smartwatch

Apple Watch Series 11. Sconto lampo e minimo storico per l’Apple Watch Series 11 nella versione da 42 mm. Da oggi è disponibile su Amazon in promo e risparmi ben 100 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Sullo smartwatch c’è ben poco da dire: si tratta di uno dei migliori modelli sul mercato ed è dotato di tante funzioni avanzate, tra cui un monitoraggio completo della salute, partendo dalla saturazione dell’ossigeno nel sangue e dal battito cardiaco.

Smart TV

Smart TV LG da 43 pollici. Se cerchi un TV compatto per la camera o per il salotto, questo modello LG da 43 pollici è in offerta con uno sconto del 30% a un prezzo irrisorio. Puoi pagarlo in 5 rate a tasso zero. Dotato di processore α7 di nuova generazione e funzioni dedicate al gaming e al cinema (Filmmaker Mode), offre una qualità d’immagine 4K nitida e colori vibranti tipici dei pannelli LG. A bordo è presente il sistema operativo webOS che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Tablet&PC portatile

Lenovo Thinkpad. Ecco una delle migliori promo di oggi. Su Amazon è disponibile il PC portatile Lenovo Thinkpad con schermo da 15,6 pollici, processore Intel i5, 16 GB di RAM e SSD da 256 gigabyte in promo con un doppio sconto che fa crollare il prezzo. Oltre a quello fisso del 74%, puoi aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 30 euro. Il risparmio totale supera i 1000 euro e approfitti di una super occasione. A bordo è presente anche Windows 11 nella versione Pro. Si tratta di un PC ricondizionato con uno stato eccellente. Devi essere velocissimo, le scorte sono limitate.

Elettrodomestici

Lefant M3. Continua una delle migliori promo di questa settimana: il r obot aspirapolvere Lefant M3 è disponibile con uno sconto del 72% che ti permette di risparmiare ben 800 euro . Nonostante il prezzo alla portata di molti, parliamo di un dispositivo con navigazione intelligente e sistema di lavaggio integrato. Il suo design compatto gli permette di pulire dove altri robot si incastrano. Grande potenza di aspirazione, lavaggio ottimale del pavimento e mappa alla perfezione tutta l’abitazione. Lo puoi controllare anche con l’app dello smartphone.

