Amazon, prezzo in picchiata per il Galaxy S25: 80% di sconto

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Le offerte da urlo di Amazon continuano anche oggi 6 giugno. Sul sito di e-commerce, infatti, troviamo tantissimi prodotti in promo al minimo storico e con sconti che arrivano fino all’80% e che ti permettono di risparmiare centinaia di euro sui prezzi di listino. Un esempio è il Galaxy S25 FE disponibile con uno sconto lampo del 34% e approfitti del minimo storico. Restando in tema smartphone, c’è in promo il moto g06 e costa meno di 100 euro. Ottime occasioni anche tra gli elettrodomestici, con il robot aspirapolvere Lefant M330 Pro in promo con uno sconto del 72% e risparmi più di 350 euro. Per gli amanti della cucina, invece, c’è il tritatutto della Bosch con un doppio sconto che fa crollare il prezzo a soli quindici euro.

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Amazon, migliori offerte 6 giugno

Smartphone

Xiaomi 17T Pro (offerta bundle con smart TV)

Arrivato su Amazon da pochissimi giorni e già disponibile con una super offerta. Da oggi è disponibile lo Xiaomi 17T Pro con una promo bundle da cogliere al volo: spendendo solamente un euro in più ottieni lo smart TV Xiaomi TV A Pro da 32 pollici . Il risparmio totale sfiora i 170 euro e fai un super affare. Schermo da 6,83 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 144 Hz per una maggiore fluidità con le app che utilizzi maggiormente. Sotto la scocca le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 9500 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna . Ottimo anche il comparto fotografico: nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera realizzata da Leica che assicura scatti professionali. Uno dei punti fori è la batteria da 7000 mAh che dura fino a due giorni. Approfittane ora, la promo può terminare da un momento all’altro.

Arrivato su Amazon da pochissimi giorni e già disponibile con una super offerta. Da oggi è disponibile lo con una da cogliere al volo: spendendo solamente un in ottieni lo . Il e fai un super affare. con risoluzione FHD e per una maggiore fluidità con le app che utilizzi maggiormente. Sotto la scocca le prestazioni sono assicurate dal con a e . Ottimo anche il comparto fotografico: nella parte posteriore è presente una tripla fotocamera realizzata da Leica che assicura scatti professionali. Uno dei punti fori è la che dura fino a due giorni. Approfittane ora, la promo può terminare da un momento all’altro. Motorola razr 70 (doppio sconto e offerta esclusiva Amazon)

Occasione lampo disponibile solamente su Amazon. Il nuovo smartphone pieghevole Motorola razr 70 è in promo con uno sconto fisso del 10% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 100 euro . Un risparmio netto di 200 euro per uno dei telefoni più iconici disponibili sul mercato. Design a conchiglia con schermo esterno da 3,62 pollici e schermo interno da 6,9 pollici ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz. Doppia fotocamera esterna da 50 megapixel, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno.

Occasione lampo disponibile solamente su Amazon. Il nuovo è in promo con uno a cui un che fa il . Un risparmio netto di 200 euro per uno dei telefoni più iconici disponibili sul mercato. Design a conchiglia con e ad alta risoluzione e con refresh rate fino a 120 Hz. Doppia fotocamera esterna da 50 megapixel, processore MediaTek che assicura ottime prestazioni e una batteria che ti accompagna per tutto il giorno. Galaxy S25 FE (super sconto e 5 rate a tasso zero)

Ecco uno dei migliori telefoni per rapporto qualità-prezzo disponibili oggi. Su Amazon è in offerta il Galaxy S25 FE con uno sconto del 34% e risparmi quasi 300 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Smartphone dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida.

Ecco uno dei per disponibili oggi. Su Amazon è in offerta il con uno e su quello di listino. Hai anche la possibilità di il in . Smartphone dotato di un display Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Exynos ottimizzato appositamente per questo dispositivo, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una che supporta la ricarica rapida. Galaxy A36 (25% di sconto e prezzo al minimo)

Super sconto del 25% per il Galaxy A36 , smartphone medio di gamma di Samsung disponibile da oggi a un prezzo mai visto prima. Grazie allo sconto di oggi risparmi poco meno di 100 euro e fai un super affare. Un telefono che assicura prestazioni superiori a quanto lo paghi: processore Exynos progettato per questo dispositivo, schermo Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh . Samsung ha anche assicurato che lo smartphone riceverà aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza per ben sei anni.

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Lo smartphone che devi acquistare oggi se vuoi spendere pochissimo. Su Amazon è disponibile il moto g06 con uno sconto del 34% e il prezzo scende a soli 90 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo da 6,88 pollici con risoluzione FHD, processore che supporta tutte le principali applicazioni, fotocamera principale da 50 megapixel con tecnologia AI e una batteria da 5200 mAh che dura per tutto il giorno.

Prodotti lowcost

Powerbank magnetico (78% di sconto e costa pochissimo)

Una delle migliori occasioni del giorno. Da oggi su Amazon trovi questo powerbank magnetico compatibile con tutti gli ultimi modelli di iPhone in promo con un super sconto del 78% e il prezzo scende a soli 20 euro . Un accessorio fondamentale se sei sempre in viaggio e hai bisogno di una batteria esterna per non rimanere senza carica al tuto smartphone. Sulla scocca è presente anche LED che mostra il livello di carica residuo.

Una delle Da oggi su Amazon trovi questo compatibile con tutti gli in con un e il . Un accessorio fondamentale se sei sempre in viaggio e hai bisogno di una batteria esterna per non rimanere senza carica al tuto smartphone. Sulla scocca è presente anche LED che mostra il livello di carica residuo. Oppo Enco Buds3 (52% di sconto e costano meno di 20 euro)

Le cuffie Bluetooth da comprare subito se vuoi spendere pochissimo. Su Amazon sono disponibili in promo le Oppo Enco Buds 3 con uno sconto del 52% e costano meno di 20 euro. Le puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero . Cuffie economiche ma con un’ottima qualità del suono grazie a un driver dinamico da 12.4 mm . Sono dotate anche della cancellazione passiva del rumore e si collegano con qualsiasi smartphone. Non perdere questa opportunità.

Le cuffie Bluetooth da comprare subito se vuoi Su Amazon sono disponibili in con uno e Le puoi anche . Cuffie economiche ma con un’ottima qualità del suono grazie a un . Sono dotate anche della cancellazione passiva del rumore e si collegano con qualsiasi smartphone. Non perdere questa opportunità. Caricatore Belkin (40% di sconto e affare per tutti)

Se sei alla ricerca di un caricatore universale da utilizzare per smartphone, smartwatch e PC, questa è la promo che fa per te. Solo per oggi trovi questo modello della Belkin in promo con uno sconto del 40% e lo paghi solamente 11,99 euro. Compatibile con la maggior parte dei dispositivi in commercio, è utilissimo sia in ufficio sia in casa. Acquistalo subito, le scorte sono limitate.

Smartwatch

Huawei Watch FIT 5 (doppio sconto e cuffie in bundle)

Offerta speciale per il Huawei Watch FIT 5, nuovo smartwatch del colosso cinese disponibile in promo lancio per pochissimi giorni. Su Amazon lo trovi con uno sconto fisso del 17% a cui aggiungere un coupon che fa scendere il prezzo di altri 20 euro e approfitti del minimo storico. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Smartwatch progettato per gli amanti del fitness, ma utilissimo anche nella vita di tutti i giorni. Schermo AMOLED da 1,82 pollici, monitoraggio avanzato della salute con frequenza cardiaca in tempo reale e supporta tantissime modalità di allenamento. Batteria a lunga durata. Nella confezione trovi anche le cuffie Bluetooth Huawei FreeBuds SE 4.

Smart TV

Smart TV TCL da 55 pollici (33% di sconto e risparmi 150 euro)

Rapporto qualità-prezzo elevatissimo per lo smart TV TCL da 55 pollici. Da oggi lo trovi in promo sul sito di e-commerce con uno sconto del 33% e risparmi ben 150 euro su quello di listino. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Televisore che puoi posizionare nel tuo salotto per una visione cinematografica grazie al pannello con risoluzione 4K. Colori realistici, contrasti profondi e a bordo trovi la piattaforma Google TV che supporta tutte le principali app per lo streaming video. Compatibile con Google Assistant e con Alexa per i comandi vocali.

Tablet

Tablet lowcost (63% di sconto e prezzo in picchiata)

Offerta da cogliere al volo per questo ottimo tablet economico. Per pochissimi giorni è disponibile in offerta con uno sconto del 63% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi quasi 200 euro su quello di listino. Parliamo di un tablet pensato per un utilizzo “da divano”: dotato di uno schermo da 10 pollici, processore che assicura buone prestazioni e una batteria che dura per tutto il giorno. Nella confezione trovi anche una tastiera e un mouse per utilizzarlo come se fosse un mini PC. A questo prezzo è un vero best-buy.

Elettrodomestici

Robot aspirapolvere Lefant M330 Pro (72% di sconto e risparmi più di 350 euro)

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Lefant M330 Pro è tra le migliori offerte per un robot aspirapolvere che trovi oggi su Amazon grazie a uno sconto del 72% , che ti permette di risparmiare la bellezza di oltre 350 euro sul prezzo originale. Si tratta della scelta ideale per chi cerca un alleato per la pulizia domestica dotato di navigazione intelligente avanzata, ottima potenza di aspirazione contro polvere e peli di animali e la comodità di lavare e aspirare in un solo passaggio. Lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone.

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti è tra le migliori offerte per un robot aspirapolvere che trovi oggi su grazie a uno , che ti permette di sul prezzo originale. Si tratta della scelta ideale per chi cerca un alleato per la pulizia domestica dotato di navigazione intelligente avanzata, ottima potenza di aspirazione contro polvere e peli di animali e la comodità di lavare e aspirare in un solo passaggio. Lo puoi anche controllare da remoto utilizzando l’app dello smartphone. De’Longhi Rivelia (300 euro di sconto e 5 rate a tasso zero)

Offerta shock per la macchina per il caffè professionale De’Longhi Rivelia . Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 38% e il prezzo crolla al minimo storico , con un risparmio netto di poco superiore ai 300 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Macchina da caffè automatica con montalatte integrato che permette di preparare fino a 8 bevande differenti. Grazie al macinacaffè integrato, puoi inserire direttamente i chicchi della tua miscela preferita. Dotata anche di un pratico display a colori.

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Il Dreame L40 Ultra , attualmente il modello più venduto su Amazon della sua categoria, è protagonista su Amazon di un’ottima promo grazie allo sconto del 30% che ti fa risparmiare 150 euro , con in più la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero . Questo robot premium rappresenta il top della pulizia automatizzata: aspira con una potenza straordinaria e lava i pavimenti grazie ai moci rotanti avanzati, gestendo lo svuotamento della polvere e il lavaggio dei panni in totale autonomia nella sua stazione.

Il , attualmente il modello più venduto su Amazon della sua categoria, è protagonista su Amazon di un’ottima promo grazie allo , con in più la comodità del pagamento in . Questo robot premium rappresenta il top della pulizia automatizzata: aspira con una potenza straordinaria e lava i pavimenti grazie ai moci rotanti avanzati, gestendo lo svuotamento della polvere e il lavaggio dei panni in totale autonomia nella sua stazione. Tritatutto Bosch (doppio sconto e costa pochissimo)

Prezzo stracciato per un accessorio immancabile in cucina. Il tritatutto elettrico firmato Bosch crolla su Amazon grazie a una combo imperdibile: uno sconto fisso del 60% a cui si aggiunge un ulteriore coupon da 8,02 euro che si attiva in automatico in fase di check-out. Il risultato? Lo porti a casa spendendo poco più di 15 euro. Compatto, potente e facilissimo da usare, è l’aiuto perfetto per tritare finemente verdure, carne, frutta secca ed erbe aromatiche in pochissimi secondi. Il contenitore è anche adatto al microonde.

Servizi Amazon



Su Amazon non trovi solo prodotti tech in offerta, ma in vista del Prime Day tornano in promo anche alcuni dei servizi più amati realizzati dal sito di e-commerce. Parliamo, ad esempio, di Amazon Prime Music Unlimited, servizio per la musica in streaming. Solo per pochissimi giorni puoi abbonarti gratis per ben quattro mesi e ascoltare senza pubblicità e senza limiti tutti i tuoi artisti preferiti.

Per gli amanti degli audiolibri e dei podcast in esclusiva, è possibile abbonarsi ad Audible per tre mesi spendendo solamente 0,99 euro. Anche in questo caso hai accesso a tutta la libreria di contenuti e li puoi anche scaricare gratuitamente per l’ascolto offline.

Per gli appassionati di libri, invece, c’è la possibilità di abbonarsi gratuitamente per tre mesi ad Amazon Kindle Unlimited, la piattaforma dedicata agli e-book. Con l’abbonamento Unlimited hai accesso a tutti i libri, le riviste e i contenuti presenti sull’applicazione.

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