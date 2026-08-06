Amazon, fuori tutto con le offerte da Prime Day: sconti all'80%
Giornata con super offerte su Amazon con tanti prodotti tech al minimo storico. Dal Galaxy S26 al robot aspirapolvere Lefant, scopri tutte le promo.
Sconti da Prime Day e tanti prodotti al minimo storico. Anche oggi 6 agosto si preannuncia essere un giorno con offerte bollenti che ti permettono di risparmiare centinaia di euro. E proprio per sconfiggere il caldo di questi giorni trovi il condizionatore portatile compatto con uno sconto del 33% e costa meno di 100 euro. Una soluzione immediata per rinfrescarsi a casa. Sempre tra gli elettrodomestici trovi in promo il robot aspirapolvere Lefant M2 con un super sconto del 67% e costa pochissimo.
Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, invece, trovi il Galaxy S26 con uno sconto di quasi 300 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Per chi vuole spendere un po’ di meno c’è il realme P4X con uno sconto del 26% e lo paghi pochissimo. Infine, solo per pochissimo tempo trovi il nuovissimo Galaxy Watch Ultra2 con una promo lancio con doppio sconto: il risparmio totale è di 150 euro.
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Amazon, migliori offerte 6 agosto
Smartphone & Accessori
- Galaxy S26 (risparmi 300 euro e a rate a tasso zero)
Se sei alla ricerca di un telefono top di gamma, questa è l’offerta che non devi farti scappare. Il Galaxy S26 è disponibile con uno sconto del 27% e il risparmio netto è di poco inferiore ai 300 euro. La promo si impreziosisce anche della possibilità di dilazionare il pagamento in 5 o in 12 rate a tasso zero. Dotato di un display Dynamic AMOLED da 6,3 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità, processore Exynos 2600 ottimizzato appositamente per questo modello e una tripla fotocamera posteriore dotata di sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo con zoom ottico 3x. La batteria dura per tutto il giorno.
- Xiaomi 17T Pro (minimo storico e smart TV in regalo)
L’offerta è di quelle incredibili da cogliere al volo. Solo per pochissimo tempo acquistando l’ottimo Xiaomi 17T Pro ricevi in regalo anche lo smart TV Xiaomi TV A Pro da 32 pollici da valore commerciale di 179,99 euro. Lo smartphone è disponibile anche con uno sconto di 100 euro e approfitti del minimo storico. Il pagamento può essere dilazionato in 5 rate a tasso zero. Il telefono è quanto di meglio puoi trovare sul mercato: schermo Eye-Care da 6,83 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, processore MediaTek ad altissime prestazioni, tripla fotocamera posteriore realizzata da Leica con sensore principale da 50 megapixel e una mega batteria da 7000 mAh con supporto alla ricarica rapida.
- Motorola Signature (43% di sconto e prezzo in picchiata)
Tra le migliori offerte del giorno c’è il Motorola Signature, smartphone premium del brand statunitense. Telefono che si distingue non solo per le prestazioni fulminee, ma soprattutto per un design ricercato e per uno spessore sottilissimo. Grazie all’offerta Amazon di oggi lo trovi con uno sconto del 43% e risparmi più di 550 euro su quello di listino. La scheda tecnica si basa sull’ottimo display AMOLED da 6,8 pollici con refresh rate fino a 165 Hz, processore Snapdragon 8 Gen 5, tripla fotocamera posteriore con tre sensori da 50 megapixel tra cui un teleobiettivo con Super Zoom fino a 100x con supporto dell’intelligenza artificiale. La batteria da 5200 mAh è una garanzia.
- realme P4X (offerta esclusiva Amazon e prezzo al minimo)
Occasione speciale per chi non vuole spendere cifre esagerate. Da oggi su Amazon è disponibile il realme P4X con uno sconto del 26% e il prezzo scende a meno di 200 euro e al minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Telefono perfetto per l’utilizzo quotidiano con schermo da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore ad alte prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria fino a 7500 mAh che assicura un’autonomia fino a tre giorni. Un vero battery phone come se ne trovano pochi.
- Redmi A7 Pro (costa pochissimo e affare per tutti)
Lo smartphone da comprare oggi se non vuoi spendere cifre esagerate. Il Redmi A7 Pro è disponibile con uno sconto del 27% e il prezzo scende a meno di 110 euro. Promo esclusiva Amazon e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Display immersivo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni e supporta tutte le applicazioni più importanti, doppia fotocamera posteriore con AI e una batteria da 6000 mAh a lunga durata.
- Caricatore wireless (doppio sconto e costa pochissimo)
Occasione irripetibile per il caricatore wireless della INIU disponibile oggi con un doppio sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi solamente 8 euro. Infatti, oltre allo sconto fisso del 45% puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 45% e il prezzo sprofonda. Compatibile con la maggior parte degli smartphone e con tutti gli iPhone di ultima generazione. Lo puoi poggiare comodamente sulla scrivania e avere il telefono sempre carico.
Prodotti Amazon
- Blink Mini Pan-Tilt (50% di sconto e costa meno di 20 euro)
La telecamera Blink Mini Pan-Tilt scende del 50% su Amazon, restando sotto i 20 euro, un prezzo davvero minimo per sorvegliare casa senza spendere una fortuna. Il supporto motorizzato offre una visione completa a 360°, con un raggio di movimento di 350° in orizzontale e 125° in verticale, controllabile da remoto direttamente dall’app Blink. La fotocamera integrata registra video in Full HD con un campo visivo di 110°, mentre di notte entra automaticamente in funzione la visione notturna a infrarossi per immagini nitide anche al buio. Grazie a microfono e altoparlante integrati, permette di ascoltare e parlare in tempo reale con chi si trova nell’ambiente, funzionando anche come citofono interno o per comunicare con animali domestici e bambini a distanza.
- Kindle Scribe (offerta lampo e prezzo al minimo)
Il Kindle Scribe è in offerta su Amazon con un ottimo sconto del 31% che ti fa risparmaire 140 euro sul prezzo di listino e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il display Carta E INK da 10,2 pollici, con risoluzione di 300 ppi e trattamento antiriflesso, garantisce un’esperienza di lettura nitida in ogni condizione di luce, grazie anche alla luce frontale regolabile. Nella confezione è inclusa la Penna Premium, che non richiede ricarica né configurazione e si aggancia magneticamente al dispositivo, con la quale è possibile prendere appunti, sottolineare testi e persino scrivere direttamente sulle pagine dei libri grazie alla funzione Active Canvas. Le note scritte a mano possono essere convertite in testo digitale tramite intelligenza artificiale e inviate via email con pochi tocchi.
Smartwatch
- Galaxy Watch 2 Ultra (offerta speciale e doppio sconto)
Offerta speciale riservata agli utenti Prime. Il nuovissimo Galaxy Watch Ultra 2 è disponibile su Amazon con un doppio sconto. Oltre a quello di 50 euro presente in pagina, puoi aggiungere in fase di pagamento il codice sconto "UNPACKWATCH" per ottenere uno sconto aggiuntivo di 100 euro. Per un telefono uscito sul mercato da pochissimi giorni si tratta di un’occasione speciale e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Orologio con design super resistente e funzioni avanzate per chi ama gli sport avventurosi e il trekking. Al momento, uno dei migliori orologio sul mercato, anche grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale.
- Polar Ignite 3 (46% di sconto e occasione imperdibile)
Tra i migliori sportwatch che puoi acquistare oggi. Il Polar Ignite 3 è disponibile su Amazon con un super sconto del 46% e lo paghi quasi la metà con un risparmio netto di 155 euro. Orologio versatile che puoi utilizzare sia nella vita di tutti i giorni sia durante gli allenamenti per monitorare i progressi e tenere sotto controllo i dati più importanti. Dotato di sensori che monitorano in tempo reale il tuo stato di salute e supporta più di 150 modalità di allenamento. La batteria ha una durata di un paio di giorni.
Smart TV
- Amazon Ember Serie 4 (3 modelli e sconti mai visti prima).
Offerta shock per gli smart TV Amazon Ember Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43", 50" e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 38% e il 43% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV, invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.
Cuffie
- Apple AirPods 4 (25% di sconto e minimo storico)
Tra le migliori offerte disponibili oggi ci sono sicuramente le AirPods 4 con cancellazione del rumore, ultimo modello presentato da Apple. Grazie allo sconto lampo del 25% approfitti del minimo storico e risparmi ben 50 euro su quello di listino. Le puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Questo ultimo modello di Apple è dotato della cancellazione del rumore in modo che tu possa dedicarti solamente al suono, dell’audio spaziale e della funzione Trasparenza. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone e hanno un’autonomia fino a 30 ore.
Elettrodomestici
- Climatizzatore portatile (33% di sconto e prezzo mini)
Se non sopporti più il caldo e sei alla ricerca di una soluzione rapida, questa è l’offerta che fa per te. Trovi questo condizionatore portatile super compatto in promo con uno sconto del 33% e lo paghi meno di 100 euro. Raffreddatore semplice da utilizzare e con un serbatoio con capienza di 1200 ml. Quattro velocità di raffreddamento e oscilla di 120 gradi. Tramite lo schermo touch puoi impostare la modalità di utilizzo e la temperatura.
- Ecovacs T90 Pro Omni (29% di sconto e risparmi 250 euro)
L’Ecovacs Deebot T90 Pro Omni è disponibile con il 29% di sconto e un risparmio di 250 euro sul prezzo di listino: l’offerta rischia di esaurirsi in fretta. La potenza di aspirazione raggiunge i 30.000 Pa, grazie al sistema BLAST azionato da un motore apotente, capace raccogliere tutto lo sporco che trova sul pavimento. Il rullo OZMO Roller 3.0, largo 27 cm, si autopulisce durante il ciclo con acqua calda fino a 75°C, mentre la tecnologia TruEdge 3.0 raggiunge ogni angolo per una pulizia precisa dei bordi. Con un’altezza di appena 95 mm, scivola agevolmente sotto i mobili più bassi, mentre il sistema di arrampicata a 4 ruote motrici TruePass supera soglie e piccoli ostacoli senza difficoltà.
- Lefant M2 (67% di sconto e costa pochissimo)
Prezzo stracciato per il Lefant M2, che con il 67% di sconto resta sotto i 110 euro. Il robot combina navigazione laser dToF di ultima generazione con una potenza di aspirazione elevata, capace di eliminare efficacemente polvere, detriti e peli di animali da pavimenti duri, tappeti e fessure. La funzione 2 in 1 aspira e lava contemporaneamente, con un serbatoio dell’acqua da 300 ml e regolazione del flusso su 3 livelli per un controllo preciso della pulizia. Grazie all’app dedicata è possibile creare mappe multi-piano, selezionare stanze specifiche o impostare zone vietate, mentre la compatibilità con Alexa rende la gestione ancora più comoda.
- roborock F25 GT Gen2 (36% di sconto e prezzo al minimo)
Torna al minimo storico su Amazon la lavapavimenti e aspirapolvere roborock F25 GT Gen2, con il 36% di sconto e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il vero punto di forza è il design FlatReach, con un profilo ultrasottile di soli 12,5 cm capace di appiattirsi completamente a 180°, per scivolare sotto letti, divani e mobili bassi senza perdere potenza né acqua. Con 20.000 Pa di aspirazione e 450 giri/min di frequenza di pulizia, elimina sporco, macchie e residui in un solo passaggio su piastrelle, parquet, vinile e laminato. L’autopulizia ad alta temperatura fino a 90°C e il sistema anti-groviglio azzerano quasi del tutto la manutenzione quotidiana.
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