Amazon, fuori tutto con le offerte da Prime Day: sconti all'80%

Smartphone realme P4X 4G, 4GB+256GB, Display LCD 120Hz 6,8",... 199,99 € -26% 269,99 € Risparmi 70,00 € Acquista su Amazon Blink Mini Pan-Tilt Camera | Videocamera intelligente di sic... 19,99 € -50% 39,99 € Risparmi 20,00 € Acquista su Amazon Lefant M2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura 2 ... 109,95 € -67% 329,99 € Risparmi 220,04 € Acquista su Amazon Amazon Kindle Scribe (32 GB) | Schermo ridisegnato con bordi... 309,99 € -31% 449,99 € Risparmi 140,00 € Acquista su Amazon Polar Ignite 3 Smartwatch Fitness GPS AMOLED 184,00 € -46% 339,90 € Risparmi 155,90 € Acquista su Amazon

Sconti da Prime Day e tanti prodotti al minimo storico. Anche oggi 6 agosto si preannuncia essere un giorno con offerte bollenti che ti permettono di risparmiare centinaia di euro. E proprio per sconfiggere il caldo di questi giorni trovi il condizionatore portatile compatto con uno sconto del 33% e costa meno di 100 euro. Una soluzione immediata per rinfrescarsi a casa. Sempre tra gli elettrodomestici trovi in promo il robot aspirapolvere Lefant M2 con un super sconto del 67% e costa pochissimo.

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, invece, trovi il Galaxy S26 con uno sconto di quasi 300 euro e lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Per chi vuole spendere un po’ di meno c’è il realme P4X con uno sconto del 26% e lo paghi pochissimo. Infine, solo per pochissimo tempo trovi il nuovissimo Galaxy Watch Ultra2 con una promo lancio con doppio sconto: il risparmio totale è di 150 euro.

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Amazon, migliori offerte 6 agosto

Smartphone & Accessori

Galaxy S26 (risparmi 300 euro e a rate a tasso zero)

Se sei alla ricerca di un telefono top di gamma, questa è l’offerta che non devi farti scappare. Il Galaxy S26 è disponibile con uno sconto del 27% e il risparmio netto è di poco inferiore ai 300 euro. La promo si impreziosisce anche della possibilità di dilazionare il pagamento in 5 o in 12 rate a tasso zero . Dotato di un display Dynamic AMOLED da 6,3 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità, processore Exynos 2600 ottimizzato appositamente per questo modello e una tripla fotocamera posteriore dotata di sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo con zoom ottico 3x. La batteria dura per tutto il giorno.

Se sei alla ricerca di un telefono top di gamma, questa è l’offerta che non devi farti scappare. Il è disponibile con uno e il è di La promo si impreziosisce anche della possibilità di dilazionare il in . Dotato di un da 6,3 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz per una maggiore fluidità, ottimizzato appositamente per questo modello e una tripla fotocamera posteriore dotata di da e teleobiettivo con zoom ottico 3x. La batteria dura per tutto il giorno. Xiaomi 17T Pro (minimo storico e smart TV in regalo)

L’offerta è di quelle incredibili da cogliere al volo. Solo per pochissimo tempo acquistando l’ottimo Xiaomi 17T Pro ricevi in regalo anche lo smart TV Xiaomi TV A Pro da 32 pollic i da valore commerciale di 179,99 euro . Lo smartphone è disponibile anche con uno sconto di 100 euro e approfitti del minimo storico. Il pagamento può essere dilazionato in 5 rate a tasso zero . Il telefono è quanto di meglio puoi trovare sul mercato: schermo Eye-Care da 6,83 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, processore MediaTek ad altissime prestazioni, tripla fotocamera posteriore realizzata da Leica con sensore principale da 50 megapixel e una mega batteria da 7000 mAh con supporto alla ricarica rapida.

L’offerta è di quelle incredibili da cogliere al volo. Solo per pochissimo tempo l’ottimo in anche lo i da . Lo smartphone è disponibile anche con uno sconto di 100 euro e approfitti del minimo storico. Il pagamento può essere . Il telefono è quanto di meglio puoi trovare sul mercato: schermo Eye-Care da 6,83 pollici con refresh rate fino a 144 Hz, processore MediaTek ad altissime prestazioni, realizzata da Leica con sensore principale da 50 megapixel e una mega batteria da 7000 mAh con supporto alla ricarica rapida. Motorola Signature (43% di sconto e prezzo in picchiata)

Tra le migliori offerte del giorno c’è il Motorola Signature , smartphone premium del brand statunitense. Telefono che si distingue non solo per le prestazioni fulminee, ma soprattutto per un design ricercato e per uno spessore sottilissimo. Grazie all’ offerta Amazon di oggi lo trovi con uno sconto del 43% e risparmi più di 550 euro su quello di listino. La scheda tecnica si basa sull’ottimo display AMOLED da 6,8 pollici con refresh rate fino a 165 Hz , processore Snapdragon 8 Gen 5, tripla fotocamera posteriore con tre sensori da 50 megapixel tra cui un teleobiettivo con Super Zoom fino a 100x con supporto dell’intelligenza artificiale. La batteria da 5200 mAh è una garanzia.

Tra le c’è il , smartphone premium del brand statunitense. Telefono che si distingue non solo per le prestazioni fulminee, ma soprattutto per un design ricercato e per uno spessore sottilissimo. Grazie all’ di oggi lo trovi con uno e su quello di listino. La scheda tecnica si basa sull’ottimo da , processore Snapdragon 8 Gen 5, tripla fotocamera posteriore con tre sensori da 50 megapixel tra cui un con con supporto dell’intelligenza artificiale. La batteria da 5200 mAh è una garanzia. realme P4X (offerta esclusiva Amazon e prezzo al minimo)

Occasione speciale per chi non vuole spendere cifre esagerate. Da oggi su Amazon è disponibile il realme P4X con uno sconto del 26% e il prezzo scende a meno di 200 euro e al minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Telefono perfetto per l’utilizzo quotidiano con schermo da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore ad alte prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria fino a 7500 mAh che assicura un’autonomia fino a tre giorni. Un vero battery phone come se ne trovano pochi.

Occasione speciale per chi non vuole spendere cifre esagerate. Da oggi su Amazon è disponibile il con uno e il a e al minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Telefono perfetto per l’utilizzo quotidiano con con refresh rate fino a 120 Hz, processore ad alte prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel e una fino a che assicura un’autonomia fino a tre giorni. Un vero battery phone come se ne trovano pochi. Redmi A7 Pro (costa pochissimo e affare per tutti)

Lo smartphone da comprare oggi se non vuoi spendere cifre esagerate. Il Redmi A7 Pro è disponibile con uno sconto del 27% e il prezzo scende a meno di 110 euro . Promo esclusiva Amazon e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Display immersivo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni e supporta tutte le applicazioni più importanti, doppia fotocamera posteriore con AI e una batteria da 6000 mAh a lunga durata.

Lo smartphone da comprare oggi se non vuoi spendere cifre esagerate. Il è disponibile con uno e il . Promo esclusiva Amazon e lo puoi anche . Display immersivo da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni e supporta tutte le applicazioni più importanti, doppia fotocamera posteriore con AI e una da a lunga durata. Caricatore wireless (doppio sconto e costa pochissimo)

Occasione irripetibile per il caricatore wireless della INIU disponibile oggi con un doppio sconto che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi solamente 8 euro. Infatti, oltre allo sconto fisso del 45% puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare un altro 45% e il prezzo sprofonda. Compatibile con la maggior parte degli smartphone e con tutti gli iPhone di ultima generazione. Lo puoi poggiare comodamente sulla scrivania e avere il telefono sempre carico.

Prodotti Amazon

Blink Mini Pan-Tilt (50% di sconto e costa meno di 20 euro)

La telecamera Blink Mini Pan-Tilt scende del 50% su Amazon, restando sotto i 20 euro, un prezzo davvero minimo per sorvegliare casa senza spendere una fortuna. Il supporto motorizzato offre una visione completa a 360° , con un raggio di movimento di 350° in orizzontale e 125° in verticale , controllabile da remoto direttamente dall’app Blink. La fotocamera integrata registra video in Full HD con un campo visivo di 110°, mentre di notte entra automaticamente in funzione la visione notturna a infrarossi per immagini nitide anche al buio. Grazie a microfono e altoparlante integrati, permette di ascoltare e parlare in tempo reale con chi si trova nell’ambiente, funzionando anche come citofono interno o per comunicare con animali domestici e bambini a distanza.

La telecamera Blink Mini Pan-Tilt su restando sotto i 20 euro, un prezzo davvero minimo per sorvegliare casa senza spendere una fortuna. Il supporto motorizzato offre una visione completa a , con un raggio di movimento di , controllabile da remoto direttamente dall’app Blink. La fotocamera integrata registra video in con un campo visivo di 110°, mentre di notte entra automaticamente in funzione la per immagini nitide anche al buio. Grazie a microfono e altoparlante integrati, permette di ascoltare e parlare in tempo reale con chi si trova nell’ambiente, funzionando anche come citofono interno o per comunicare con animali domestici e bambini a distanza. Kindle Scribe (offerta lampo e prezzo al minimo)

Il Kindle Scribe è in offerta su Amazon con un ottimo sconto del 31% che ti fa risparmaire 140 euro sul prezzo di listino e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il display Carta E INK da 10,2 pollici, con risoluzione di 300 ppi e trattamento antiriflesso, garantisce un’esperienza di lettura nitida in ogni condizione di luce, grazie anche alla luce frontale regolabile. Nella confezione è inclusa la Penna Premium, che non richiede ricarica né configurazione e si aggancia magneticamente al dispositivo, con la quale è possibile prendere appunti, sottolineare testi e persino scrivere direttamente sulle pagine dei libri grazie alla funzione Active Canvas. Le note scritte a mano possono essere convertite in testo digitale tramite intelligenza artificiale e inviate via email con pochi tocchi.

Smartwatch

Galaxy Watch 2 Ultra (offerta speciale e doppio sconto)

Offerta speciale riservata agli utenti Prime. Il nuovissimo Galaxy Watch Ultra 2 è disponibile su Amazon con un doppio sconto . Oltre a quello di 50 euro presente in pagina, puoi aggiungere in fase di pagamento il codice sconto "UNPACKWATCH" per ottenere uno sconto aggiuntivo di 100 euro . Per un telefono uscito sul mercato da pochissimi giorni si tratta di un’occasione speciale e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Orologio con design super resistente e funzioni avanzate per chi ama gli sport avventurosi e il trekking. Al momento, uno dei migliori orologio sul mercato, anche grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale.

agli Il nuovissimo è disponibile su con un . Oltre a quello di presente in pagina, puoi aggiungere in fase di pagamento il per ottenere uno . Per un telefono uscito sul mercato da pochissimi giorni si tratta di un’occasione speciale e lo puoi anche . Orologio con design super resistente e funzioni avanzate per chi ama gli sport avventurosi e il trekking. Al momento, uno dei migliori orologio sul mercato, anche grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale. Polar Ignite 3 (46% di sconto e occasione imperdibile)

Tra i migliori sportwatch che puoi acquistare oggi. Il Polar Ignite 3 è disponibile su Amazon con un super sconto del 46% e lo paghi quasi la metà con un risparmio netto di 155 euro. Orologio versatile che puoi utilizzare sia nella vita di tutti i giorni sia durante gli allenamenti per monitorare i progressi e tenere sotto controllo i dati più importanti. Dotato di sensori che monitorano in tempo reale il tuo stato di salute e supporta più di 150 modalità di allenamento. La batteria ha una durata di un paio di giorni.

Smart TV

Amazon Ember Serie 4 (3 modelli e sconti mai visti prima).

Offerta shock per gli smart TV Amazon Ember Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43", 50" e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 38% e il 43% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV, invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.

Cuffie

Apple AirPods 4 (25% di sconto e minimo storico)

Tra le migliori offerte disponibili oggi ci sono sicuramente le AirPods 4 con cancellazione del rumore, ultimo modello presentato da Apple. Grazie allo sconto lampo del 25% approfitti del minimo storico e risparmi ben 50 euro su quello di listino. Le puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Questo ultimo modello di Apple è dotato della cancellazione del rumore in modo che tu possa dedicarti solamente al suono, dell’audio spaziale e della funzione Trasparenza. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone e hanno un’autonomia fino a 30 ore.

Elettrodomestici

Climatizzatore portatile (33% di sconto e prezzo mini)

Se non sopporti più il caldo e sei alla ricerca di una soluzione rapida, questa è l’offerta che fa per te. Trovi questo condizionatore portatile super compatto in promo con uno sconto del 33% e lo paghi meno di 100 euro . Raffreddatore semplice da utilizzare e con un serbatoio con capienza di 1200 ml. Quattro velocità di raffreddamento e oscilla di 120 gradi. Tramite lo schermo touch puoi impostare la modalità di utilizzo e la temperatura.

Se non sopporti più il caldo e sei alla ricerca di una soluzione rapida, questa è l’offerta che fa per te. Trovi questo super compatto in promo con uno e lo . Raffreddatore semplice da utilizzare e con un serbatoio con capienza di 1200 ml. Quattro velocità di raffreddamento e oscilla di 120 gradi. Tramite lo schermo touch puoi impostare la modalità di utilizzo e la temperatura. Ecovacs T90 Pro Omni (29% di sconto e risparmi 250 euro)

L’Ecovacs Deebot T90 Pro Omni è disponibile con il 29% di sconto e un risparmio di 250 euro sul prezzo di listino: l’offerta rischia di esaurirsi in fretta. La potenza di aspirazione raggiunge i 30.000 Pa , grazie al sistema BLAST azionato da un motore apotente, capace raccogliere tutto lo sporco che trova sul pavimento. Il rullo OZMO Roller 3.0 , largo 27 cm, si autopulisce durante il ciclo con acqua calda fino a 75°C , mentre la tecnologia TruEdge 3.0 raggiunge ogni angolo per una pulizia precisa dei bordi. Con un’altezza di appena 95 mm , scivola agevolmente sotto i mobili più bassi, mentre il sistema di arrampicata a 4 ruote motrici TruePass supera soglie e piccoli ostacoli senza difficoltà.

L’Ecovacs Deebot T90 Pro Omni è disponibile con il e un sul prezzo di listino: l’offerta rischia di esaurirsi in fretta. La , grazie al sistema BLAST azionato da un motore apotente, capace raccogliere tutto lo sporco che trova sul pavimento. Il rullo , largo 27 cm, si autopulisce durante il ciclo con acqua calda fino a , mentre la tecnologia TruEdge 3.0 raggiunge ogni angolo per una pulizia precisa dei bordi. Con un’altezza di appena , scivola agevolmente sotto i mobili più bassi, mentre il sistema di arrampicata a 4 ruote motrici TruePass supera soglie e piccoli ostacoli senza difficoltà. Lefant M2 (67% di sconto e costa pochissimo)

Prezzo stracciato per il Lefant M2 , che con il 67% di sconto resta sotto i 110 euro . Il robot combina navigazione laser dToF di ultima generazione con una potenza di aspirazione elevata , capace di eliminare efficacemente polvere, detriti e peli di animali da pavimenti duri, tappeti e fessure. La funzione 2 in 1 aspira e lava contemporaneamente, con un serbatoio dell’acqua da 300 ml e regolazione del flusso su 3 livelli per un controllo preciso della pulizia. Grazie all’app dedicata è possibile creare mappe multi-piano, selezionare stanze specifiche o impostare zone vietate, mentre la compatibilità con Alexa rende la gestione ancora più comoda.

Prezzo stracciato per il , che con il . Il robot combina navigazione laser di ultima generazione con una , capace di eliminare efficacemente polvere, detriti e peli di animali da pavimenti duri, tappeti e fessure. La funzione aspira e lava contemporaneamente, con un serbatoio dell’acqua da 300 ml e regolazione del flusso su per un controllo preciso della pulizia. Grazie all’app dedicata è possibile creare mappe multi-piano, selezionare stanze specifiche o impostare zone vietate, mentre la compatibilità con Alexa rende la gestione ancora più comoda. roborock F25 GT Gen2 (36% di sconto e prezzo al minimo)

Torna al minimo storico su Amazon la lavapavimenti e aspirapolvere roborock F25 GT Gen2, con il 36% di sconto e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Il vero punto di forza è il design FlatReach, con un profilo ultrasottile di soli 12,5 cm capace di appiattirsi completamente a 180°, per scivolare sotto letti, divani e mobili bassi senza perdere potenza né acqua. Con 20.000 Pa di aspirazione e 450 giri/min di frequenza di pulizia, elimina sporco, macchie e residui in un solo passaggio su piastrelle, parquet, vinile e laminato. L’autopulizia ad alta temperatura fino a 90°C e il sistema anti-groviglio azzerano quasi del tutto la manutenzione quotidiana.

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