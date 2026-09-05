Amazon, Galaxy S25 a prezzo stracciato e sconti all'85%: le migliori offerte di oggi

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Super offerte su Amazon in questo sabato di inizio settembre. Un weekend all’insegna delle grandi occasioni e delle promo lampo che non devi farti scappare. Tra le offerte best seller ci sono gli smartphone, con il Galaxy S25 e l’iPhone 17 Pro a rubare la scena. Il telefono di Samsung è disponibile con uno sconto del 36%, mentre il telefono di Apple è al minimo storico con un ottimo sconto di 200 euro e la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero. Ottime occasioni anche tra gli smartwatch, con il modello Blackview disponibile in promo con un doppio sconto che ti fa risparmiare ben l’80% e lo paghi pochissimo.

Per il ritorno a scuola ci sono due offerte da cogliere al volo: il PC portatile top di gamma di Dell con uno sconto del 30% e risparmi poco più di 300 euro e il tablet economico Android con uno sconto del 60% e risparmi quasi 200 euro. Non mancano le super occasioni tra gli elettrodomestici: l’aspirapolvere senza fili lowcost è in offerta con uno sconto shock superiore all’80%, mentre il ventilatore premium senza pale di dreame è in promo con uno sconto del 33% e risparmi 100 euro. Non perdere tempo: le offerte possono terminare da un momento all’altro.

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Amazon, migliori offerte 5 settembre

Smartphone

iPhone 17 Pro (risparmi 200 euro e minimo storico)

Ultimi giorni per approfittare dei saldi disponibili per l’iPhone 17 Pro . Da oggi lo smartphone di Apple è in promo con uno sconto di quasi 200 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Telefono dotato di un display ProMotion da 6,3 pollici super fluido, processore A19 Pro per prestazioni fulminee e supporto agli strumenti AI avanzati, tripla fotocamera posteriore Pro Fusion con sensori da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici.

Ultimi giorni per approfittare dei disponibili per . Da oggi lo smartphone di Apple è in promo con uno e lo puoi anche . Telefono dotato di un da 6,3 pollici super fluido, processore A19 Pro per prestazioni fulminee e supporto agli strumenti AI avanzati, tripla fotocamera posteriore Pro Fusion con sensori da 48 megapixel e nuova fotocamera frontale Center Stage da 18 megapixel per selfie di gruppo più semplici. Galaxy S25 (offerta lampo e risparmi più di 300 euro)

Occasione imperdibile per il Galaxy S25 . Lo smartphone top di Samsung è disponibile su Amazon con uno sconto del 36% e il risparmio netto arriva a superare i 300 euro . Nonostante sia uscito sul mercato da poco più di un anno si tratta di un telefono con pochi punti deboli: schermo Dynamic AMOLED 2x da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen 4 , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria a lunga durata. Se non vuoi spendere cifre esagerate per un top di gamma, è questo il telefono da comprare oggi.

Occasione imperdibile per il . Lo smartphone top di Samsung è disponibile su con uno e il . Nonostante sia uscito sul mercato da poco più di un anno si tratta di un telefono con pochi punti deboli: 2x da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, , tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria a lunga durata. Se non vuoi spendere cifre esagerate per un top di gamma, è questo il telefono da comprare oggi. Xiaomi 17 (promo esclusiva Amazon e prezzo al minimo)

Promo molto interessante per lo Xiaomi 17. Il telefono premium del colosso cinese è disponibile su Amazon con uno sconto di 150 euro e puoi anche dilazionare il pagamento in 12 rate per rendere la spesa più leggera. Lo smartphone è dotato di un ottimo display compatto da 6,3 pollici ad altissima risoluzione e con refreh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen 5, tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica e una batteria da 6330 mAh con cui completi due giorni senza troppi problemi. Tra i telefoni più compatti e performanti sul mercato.

Promo molto interessante per lo Il telefono premium del colosso cinese è disponibile su con uno e puoi anche per rendere la spesa più leggera. Lo smartphone è dotato di un da 6,3 pollici ad altissima risoluzione e con refreh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Gen 5, tripla fotocamera posteriore realizzata in collaborazione con Leica e una con cui completi due giorni senza troppi problemi. Tra i telefoni più compatti e performanti sul mercato. Google Pixel 10a (150 euro di sconto e 5 rate a tasso zero)

Continua l’ottima promo per il Google Pixel 10a , telefono che si posiziona nella fascia media del mercato, ma strizza l’occhio ai dispositivi superiori. Grazie allo sconto del 27% risparmi ben 150 euro e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Smartphone dotato di un display Actua da 6,2 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Tensor G4 che supporta gli strumenti AI sviluppati da Google, doppia fotocamera posteriore e una batteria con oltre 30 ore di autonomia.

Continua l’ottima promo per il , telefono che si posiziona nella fascia media del mercato, ma strizza l’occhio ai dispositivi superiori. Grazie allo risparmi e lo puoi anche . Smartphone dotato di un con refresh rate fino a 120 Hz, processore Tensor G4 che supporta gli strumenti AI sviluppati da Google, doppia fotocamera posteriore e una batteria con oltre 30 ore di autonomia. moto g67 (30% di sconto e risparmi 100 euro)

Rapporto qualità-prezzo speciale per il moto g67, smartphone che si posiziona nella fascia media del mercato. Solo per questo weekend lo trovi su Amazon con uno sconto del 30% che ti fa risparmiare 100 euro su quello di listino e approfitti del minimo storico. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Dotato di un display Extreme AMOLED da 6,78 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni, fotocamera principale da 50 megapixel e una batteria da 5100 mAh che dura per tutto il giorno.

Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, 3 anni di Garanzia del pro... 591,79 € -36% 929,00 € Risparmi 337,21 € Acquista su Amazon Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3", ProMotion fino a 1... 1.149,00 € -14% 1.339,00 € Risparmi 190,00 € Acquista su Amazon AI Cuffie Traduzione 4-in-1 Auricolari Cuffiette Traduttore ... 37,99 € -71% 129,99 € Risparmi 92,00 € Acquista su Amazon Blackview Smartwatch Uomo, 1.45" Smartwatch Militare Uomo Fi... 59,99 € -70% 199,00 € Risparmi 139,01 € Acquista su Amazon Dell 14 Laptop - AMD Ryzen AI 7 350, 16GB RAM, 1TB SSD 859,00 € -30% 1.229,00 € Risparmi 370,00 € Acquista su Amazon Aspirapolvere Senza Fili Scopa Elettrica - Potente Filo Batt... 69,99 € -84% 449,95 € Risparmi 379,96 € Acquista su Amazon Cecotec Robot da Cucina Multifunzione Mambo Touch. 1600 W 208,05 € -45% 376,32 € Risparmi 168,27 € Acquista su Amazon

Prodotti lowcost

Cuffie con traduzione automatica (71% di sconto e offerta speciale)

Prezzo speciale per delle cuffie speciali. Da oggi su Amazon trovi queste cuffie Bluetooth con traduzione automatica in promo con uno sconto del 71% e il prezzo crolla al minimo storico , con un risparmio che sfiora i 100 euro. Si tratta di auricolari che, oltre ad assicurare un’ottima qualità del suono, li puoi utilizzare nei viaggi all’estero come traduttore automatico. Supportano più di 160 lingue e le modalità di traduzione sono sette. Si connettono facilmente con qualsiasi smartphone.

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Il caricatore più venduto del momento su Amazon. Parliamo del caricatore wireless della INIU per iPhone disponibile con uno sconto fisso dell’11% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare un ulteriore 49% . Il risultato finale è un prezzo inferiore ai 9 euro e fai un super affare. Lo puoi posizionare sulla scrivania e ricaricare lo smartphone senza il bisogno dei cavi. Oltre all’iPhone, è compatibile anche con i telefoni Android.

Il del momento su Parliamo del per iPhone disponibile con uno a cui aggiungere un coupon che fa . Il risultato finale è un prezzo inferiore ai 9 euro e fai un super affare. Lo puoi posizionare sulla scrivania e ricaricare lo smartphone senza il bisogno dei cavi. Oltre all’iPhone, è compatibile anche con i telefoni Android. Racchetta antizanzare (53% di sconto e prezzo mini)

Saldi di fine stagione per questa utilissima racchetta elettrica anti zanzare. Grazie alla promo lampo di oggi la trovi con uno sconto del 53% e il prezzo sprofonda al minimo storico. La paghi solamente 18,99 euro e fai un super affare. Utilissima da avere in casa e da utilizzare mentre si è giardino o sul terrazzo. La puoi anche portare con te in campeggio.

Smartwatch

Amazfit Balance 2 (33% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Lo smartwatch che tiene sotto controllo il tuo tuo benessere psico-fisico, al prezzo più basso di sempre. Da oggi l’ Amazfit Balance 2 è disponibile con uno sconto del 33% e il risparmio netto è di ben 100 euro. L’offerta non finisce qui: puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon. Dotato di un ampio display AMOLED che mostra tutte le info di cui hai bisogno, sensori che tengono sotto controllo il tuo stato di salute in tempo reale e supporta più di 180 sport , tra cui alcuni di livello professionale. La batteria ha un’ autonomia fino a 21 giorni.

Lo smartwatch che tiene sotto controllo il tuo tuo benessere psico-fisico, al prezzo più basso di sempre. Da oggi l’ è disponibile con uno e il risparmio netto è di ben 100 euro. L’offerta non finisce qui: puoi anche il in utilizzando il servizio Amazon. Dotato di un ampio display AMOLED che mostra tutte le info di cui hai bisogno, sensori che tengono sotto controllo il tuo stato di salute in tempo reale e più di , tra cui alcuni di livello professionale. La ha un’ Smartwatch Blackview (doppio sconto e costa pochissimo)

Prezzo stracciato per lo smartwatch economico Blackview super resistente. Da oggi è disponibile su Amazon con uno sconto fisso del 70% a cui aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 20 euro e il prezzo finale scende a meno di 40 euro. Lo sconto totale è dell’80% e fa capire la bontà dell’occasione. Oltre a resistere a cadute, urti e sbalzi di temperatura, è dotato di oltre 100 modalità sportive e si prende cura della tua salute. Sulla scocca è presente una torcia che puoi utilizzare nel momento del bisogno.

Smart TV & Soundbar

Amazon Ember Serie 4 (3 modelli e sconti mai visti prima).

Offerta shock per gli smart TV Amazon Ember Serie 4 prodotti da Amazon. Troviamo in offerta le tre versioni disponibili da 43" , 50" e 55 pollici. Lo sconto varia tra il 38% e il 43% e risparmi centinaia di euro. Disponibile anche il pagamento in 5 rate a tasso zero . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate a tasso zero. Lo smart TV è dotato di un pannello 4K che assicura immagini definite e colori intensi. Il sistema operativo Fire TV , invece, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming. Ottima qualità del suono e design compatto.

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La soundbar Bose Smart Ultra scende del 40% su Amazon, con la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Al vertice della gamma Bose, integra 9 altoparlanti, di cui due rivolti verso l’alto, che grazie alla tecnologia Dolby Atmos separano strumenti, dialoghi ed effetti sonori posizionandoli in diversi punti della stanza, per un’esperienza audio davvero avvolgente anche dall’alto. La modalità A.I. Dialogue Mode bilancia automaticamente voce e audio surround, garantendo dialoghi sempre nitidi, mentre la calibrazione ADAPTiQ ottimizza il suono in base alla forma e ai materiali della propria stanza. Si collega con qualsiasi smart TV.

PC&Tablet

Dell 14 (offerta lampo e minimo storico)

Super occasione per il PC portatile di ultima generazione Dell 14. Notebook per il lavoro e per lo studio dotato di caratteristiche veramente ottime, a partire da un display da 14 pollici con risoluzione FHD, processore AMD Ryzen AI 7 350 che assicura prestazioni fulminee e progettato per l’intelligenza artificiale, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 1 terabyte. Con la promo lampo di Amazon lo trovi con uno sconto del 30% che fa risparmiare più di 350 euro e lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero.

per il di ultima generazione Notebook per il lavoro e per lo studio dotato di caratteristiche veramente ottime, a partire da un display da 14 pollici con risoluzione FHD, che assicura prestazioni fulminee e progettato per l’intelligenza artificiale, 16 gigabyte di RAM e un SSD da 1 terabyte. Con la promo lampo di Amazon lo trovi con uno che fa e lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero. Tablet Android (60% di sconto e prezzo stracciato)

Ottima occasione per questo tablet Android economico. Grazie alla promo disponibile oggi lo trovi su Amazon con un ottimo sconto del 60% che fa crollare il prezzo al minimo storico e lo paghi meno di 120 euro. Tablet perfetto per l’utilizzo quotidiano e per l’intrattenimento grazie allo schermo da 10 pollici, al processore che assicura buone prestazioni supportato da 128 gigabyte di memoria interna, espandibile fino a 2 terabyte. Nella scatola è presente anche una tastiera e un mouse che lo trasformano in un mini PC per lavorare ai documenti di lavoro.

Elettrodomestici

Aspirapolvere lowcost senza fili (84% di sconto e prezzo in picchiata)

Ecco una delle migliori offerte del giorno . Solo per oggi su Amazon trovi questo aspirapolvere economico senza fili in offerta con uno sconto dell’84% che fa crollare il prezzo a meno di 70 euro . Il risparmio netto è di poco superiore ai 350 euro. Grande potenza di aspirazione ed è dotata della tecnologia ciclonica per separare l’aria dalla polvere. La puoi utilizzare sia sui pavimenti duri sia sul parquet. Nella confezione ci sono anche utili accessori che la rendono veramente universale.

Ecco una delle . Solo per oggi su Amazon trovi questo con uno che fa . Il risparmio netto è di Grande potenza di aspirazione ed è dotata della tecnologia ciclonica per separare l’aria dalla polvere. La puoi utilizzare sia sui pavimenti duri sia sul parquet. Nella confezione ci sono anche utili accessori che la rendono veramente universale. Lefant M5 Max (doppio sconto e risparmi 850 euro)

Doppio sconto su Amazon per il Lefant M5 Max : a quello fisso del 62% fisso puoi aggiungere un ulteriore 10%, per un risparmio complessivo di 850 euro. Il robot è dotato di un rullo lavapavimenti extra-lungo da 20 cm e una potenza di aspirazione da 23.000 Pa capace di rimuovere senza sforzo polvere, detriti e peli di animali. Il sistema Zero-Groviglio , con spazzola a V e doppio pettine, riduce al minimo la manutenzione, mentre la base multifunzione lava il rullo con acqua calda a 75°C e lo asciuga ad aria fredda. Il contenitore raccogli-polvere arriva fino a 120 giorni senza svuotamento, e la navigazione laser dToF garantisce mappature precise e movimenti fluidi anche in ambienti complessi.

su per il : a quello fisso del 62% fisso puoi aggiungere un ulteriore 10%, per un risparmio complessivo di 850 euro. Il robot è dotato di un rullo lavapavimenti extra-lungo da e una capace di rimuovere senza sforzo polvere, detriti e peli di animali. Il sistema , con spazzola a V e doppio pettine, riduce al minimo la manutenzione, mentre la base multifunzione lava il rullo con acqua calda a e lo asciuga ad aria fredda. Il contenitore raccogli-polvere arriva fino a senza svuotamento, e la navigazione laser dToF garantisce mappature precise e movimenti fluidi anche in ambienti complessi. Ventilatore dreame MF10 (33% di sconto e 5 rate a tasso zero)

Super occasione su Amazon per il ventilatore senza pale Dreame MF10 che da oggi trovi con il 33% di sconto e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Il doppio sistema GyroWing genera un flusso d’aria spaziale a 270° , mentre la tecnologia AirBoost amplifica il flusso fino a 16 volte, rinfrescando una stanza di 40 m² in appena 4 minuti . La tecnologia TempSync regola automaticamente l’intensità in base alla temperatura ambiente, per un comfort sempre bilanciato senza intervenire manualmente, mentre la modalità Riposo mantiene il flusso su livelli bassi e silenziosi, ideale per la notte. Puoi gestirlo tramite l’app Dreamehome, compatibile con Google Home e Amazon Alexa, con la possibilità di programmare automazioni basate su orario o temperatura.

Super occasione su per il che da oggi trovi con il e la possibilità di il in . Il doppio sistema genera un flusso d’aria spaziale a , mentre la tecnologia amplifica il flusso fino a 16 volte, rinfrescando una stanza di 40 m² in appena . La tecnologia regola automaticamente l’intensità in base alla temperatura ambiente, per un comfort sempre bilanciato senza intervenire manualmente, mentre la modalità Riposo mantiene il flusso su livelli bassi e silenziosi, ideale per la notte. Puoi gestirlo tramite l’app Dreamehome, compatibile con Google Home e Amazon Alexa, con la possibilità di programmare automazioni basate su orario o temperatura. Robot multifunzione Cecotec Mambo (45% di sconto e prezzo stracciato)

Torna al minimo storico su Amazon il Cecotec Mambo Touch, grazie al 45% di sconto e la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Con 37 funzioni integrate e un motore che trita, mescola, monta, impasta, cuoce a vapore, frulla e scalda, sostituendo di fatto numerosi elettrodomestici da cucina. La caraffa in acciaio inox da 3,3 litri, abbinata a doppia vaporiera e cestello, permette di preparare fino a 4 piatti contemporaneamente, mentre la bilancia integrata ad alta precisione pesa gli ingredienti direttamente all’interno. Lo schermo touch TFT da 5 pollici con ricettario digitale guida passo dopo passo ogni preparazione, con la possibilità di cucinare anche da smartphone tramite l’app dedicata. È come avere un cuoco sempre a propria disposizione.

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