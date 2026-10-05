Amazon, le promo della Festa delle Offerte Prime arrivano in anticipo: prezzi in picchiata

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Su Amazon trovi già attive tantissime offerte della Festa delle offerte Prime e fai grandissimi affari. Dal Redmi Note 17 Pro agli elettrodomestici, scopri tutte le promo.

Xiaomi

All’inizio ufficiale della Festa delle Offerte Prime mancano meno di ventiquattro ore, ma molte offerte sono già attive oggi 5 ottobre. E questo ci permette di anticipare sul tempo chi ancora non ne è conoscenza. Alcune offerte sono veramente ottime e ti permettono di fare grandissimi affari. Un esempio è la promo disponibile per lo Xiaomi 17T Pro: lo sconto del 28% ti fa risparmiare 250 euro e approfitti di una super occasione. Per chi vuole spendere meno c’è il realme P4 Lite con uno sconto del 38% e costa veramente poco. Ottime promo anche per i prodotti a marchio Amazon: l’Echo Dot Max è in promo con uno sconto del 50%.

Se sei alla ricerca di un nuovo smart TV, non farti sfuggire l’occasione disponibile per il modello Samsung OLED da 65 pollici che trovi con uno sconto del 43% e risparmi 1000 euro. Non mancano gli elettrodomestici, con il robot aspirapolvere roborock Qrevo Curv 2 Pro che trovi con uno sconto del 54% e risparmi ben 700 euro. Non perdere tempo e approfitta subito di questo offerte incredibili.

ISCRIVITI GRATIS AL NOSTRO CANALE TELEGRAM DEDICATO ALLE OFFERTE

Amazon, migliori offerte 5 ottobre

Smartphone

Xiaomi 17T Pro (28% di sconto e risparmi 250 euro)

Un vero telefono top a un prezzo che non devi farti sfuggire. Da oggi su Amazon è disponibile lo Xiaomi 17T Pro con uno sconto del 28% e il risparmio netto è di 250 euro . Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero per alleggerire la spesa iniziale. Lo smartphone è dotato di ottime caratteristiche tecniche: schermo CrystalRes da 6,83 pollici con risoluzione 1,5 K con refresh rate fino a 144 Hz e processore MediaTek ad altissime prestazioni. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom 5x. Per chiudere trovi una maxi batteria da 7000 mAh che dura fino a tre giorni con un utilizzo normale.

Un vero telefono top a un prezzo che non devi farti sfuggire. Da oggi su Amazon è disponibile lo con uno e il . Hai anche la possibilità di il in per alleggerire la spesa iniziale. Lo smartphone è dotato di ottime caratteristiche tecniche: con risoluzione 1,5 K con refresh rate fino a 144 Hz e ad altissime prestazioni. Nella parte posteriore trova posto una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e un teleobiettivo da 50 megapixel con zoom 5x. Per chiudere trovi una che dura fino a tre giorni con un utilizzo normale. Google Pixel 10 (39% di sconto e super affare)

Prezzo in picchiata per il Google Pixel 10 . Lo smartphone top è disponibile su Amazon con uno sconto del 39% e risparmi ben 350 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 12 rate a tasso zero . Uno dei migliori telefoni di questa fascia di prezzo e dotato anche di caratteristiche molti interessanti. Schermo Actua da 6,3 pollici ad alta risoluzione, processore Tensor G5 progettato appositamente per l’intelligenza artificiale, tripla fotocamera posteriore professionale e batteria che dura per tutto il giorno. A questo prezzo è un best-buy.

Prezzo in picchiata per il . Lo smartphone top è disponibile su Amazon con uno e su quello di listino. Lo puoi anche . Uno dei migliori telefoni di questa fascia di prezzo e dotato anche di caratteristiche molti interessanti. ad alta risoluzione, processore Tensor G5 progettato appositamente per l’intelligenza artificiale, tripla fotocamera posteriore professionale e batteria che dura per tutto il giorno. A questo prezzo è un best-buy. Redmi Note 17 Pro (maxi batteria con sconto Prime)

Lo smartphone con mega batteria che devi comprare subito. Da oggi trovi il Redmi Note 17 Pro con uno sconto del 27% e risparmi 150 euro su quello di listino. Per un telefono uscito sul mercato da pochissimo tempo si tratta di un’occasione irripetibile. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Dotato di un display da 6,83 pollici ad alta risoluzione, processore Snapdragon 6s Gen4 che assicura prestazioni più che soddisfacenti, fotocamera principale da 50 megapixel e una maxi batteria da 8340 mAh che può durare fino a tre giorni. Uno dei telefoni più interessanti disponibili sul mercato.

Lo smartphone con mega batteria che devi comprare subito. Da oggi trovi il con uno e su quello di listino. Per un telefono uscito sul mercato da pochissimo tempo si tratta di un’occasione irripetibile. Lo puoi anche . Dotato di un ad alta risoluzione, processore Snapdragon 6s Gen4 che assicura prestazioni più che soddisfacenti, e una che può durare fino a tre giorni. Uno dei telefoni più interessanti disponibili sul mercato. moto g67 (rapporto qualità-prezzo top)

Uno dei migliori telefoni medio di gamma che puoi trovare oggi su Amazon. Parliamo del moto g67 , smartphone medio di gamma disponibile da oggi in promo con uno sconto del 30% che ti fa risparmiare 100 euro su quello di listino. La puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Smartphone dotato di uno schermo Extreme AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a120 Hz, processore MediaTek Dimensity 6300 ad alte prestazioni, fotocamera posteriore da 50 megapixel e batteria da 5100 mAh con cui completi un’intera giornata senza troppi problemi.

Uno dei migliori telefoni medio di gamma che puoi trovare oggi su Amazon. Parliamo del , smartphone medio di gamma disponibile da oggi in con uno che ti fa su quello di listino. La puoi anche . Smartphone dotato di uno con risoluzione FHD e refresh rate fino a120 Hz, ad alte prestazioni, fotocamera posteriore da 50 megapixel e batteria da 5100 mAh con cui completi un’intera giornata senza troppi problemi. realme P4 Lite (sconto di 100 euro e costa pochissimo)

Se non vuoi spendere cifre esagerate per il tuo nuovo smartphone, ecco la promo che fa per te. Per pochissimo tempo trovi il realme P4 Lite con uno sconto del 38% e il prezzo crolla a meno di 160 euro. Puoi anche pagarlo in 5 rate a tasso zero. Smartphone perfetto per la vita di tutti i giorni dotato di un display immersivo da 6,8 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore che assicura buone prestazioni, fotocamera che assicura buoni scatti e una maxi batteria da 6600 mAh che dura più di due giorni.

REDMI Note 17 Pro 5G, Smartphone 12+256GB, Black, Batteria d... 399,90 € -27% 549,90 € Risparmi 150,00 € Acquista su Amazon XIAOMI 17T Pro, Smartphone 12+256GB, Deep Blue, Teleobiettiv... 649,90 € -28% 899,90 € Risparmi 250,00 € Acquista su Amazon Amazon Fire TV Stick 4K (ultimo modello), streaming 4K sempl... 35,99 € -52% 74,99 € Risparmi 39,00 € Acquista su Amazon McAfee Total Protection - 10 Dispositiv 2026, 15 mesi, Esclu... 21,99 € -80% 109,95 € Risparmi 87,96 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy Watch8 (Dark Gray, BT, 44mm), Galaxy AI [Vers... 248,00 € -31% 359,00 € Risparmi 111,00 € Acquista su Amazon Samsung 65" QE65S83HAEXZT OLED 4K AI Football Mode Smart TV ... 1.299,00 € -43% 2.299,00 € Risparmi 1.000,00 € Acquista su Amazon Electrolux Friggitrice ad Aria EAF5B 5 L 1500 W 84,99 € -55% 189,99 € Risparmi 105,00 € Acquista su Amazon

Prodotti Amazon

Nuovo Fire Tv Stick 4K (52% di sconto e prezzo crollato)

Amazon lancia la nuovissima Fire TV Stick 4K e la trovi già in offerta con uno sconto del 52% che la fa diventare un vero best-buy. La paghi meno della metà e fai un vero affare: facile da installare, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e puoi vedere i tuoi contenuti preferiti seduto comodamente sul divano. Nella confezione trovi anche il nuovo telecomando Fire TV con Alexa+ integrata, il nuovo assistente sviluppato da Amazon e reso ancora più intelligente.

Amazon lancia la e la trovi già in con uno che la fa diventare un vero best-buy. La e fai un vero affare: facile da installare, supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e puoi vedere i tuoi contenuti preferiti seduto comodamente sul divano. Nella confezione trovi anche il con Alexa+ integrata, il nuovo assistente sviluppato da Amazon e reso ancora più intelligente. Echo Dot Max (50% di sconto e super affare)

La nuova versione dello smart speaker Echo è disponibile a metà prezzo e fai un mega affare. Da oggi lo trovi con uno sconto del 50% e fai un ottimo affare. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Altoparlante con Alexa integrata che puoi utilizzare per gestire tutti i dispositivi smart presenti in casa. Hai anche l’accesso anticipato ad Alexa+. Rispetto al modello base, l’Echo Dot Max è dotato di un audio avvolgente con cui ascoltare i tuoi brani preferiti con una qualità elevata.

La nuova versione dello smart speaker Echo è disponibile a metà prezzo e fai un mega affare. Da oggi lo trovi con uno e fai un ottimo affare. Lo puoi anche . Altoparlante con Alexa integrata che puoi utilizzare per gestire tutti i dispositivi smart presenti in casa. Hai anche l’accesso anticipato ad Alexa+. Rispetto al modello base, l’Echo Dot Max è dotato di un audio avvolgente con cui ascoltare i tuoi brani preferiti con una qualità elevata. Bundle blink (81% di sconto e costa pochissimo)

Il bundle per la sicurezza che non devi assolutamente farti scappare. Al momento è il più venduto su Amazon ed è composto dalla telecamera per l’esterno blink Outdoor 4 e dal citofono blink 2K+. Li paghi meno di 25 euro e approfitti di un’occasione unica. Si montano e configurano molto facilmente e ti avvisano in tempo reale se notano qualcosa di anomalo.

Prodotti lowcost

McAfee Total Protection (80% di sconto+30% di sconto e prezzo crollato)

Vuoi proteggere i tuoi dispositivi dai pericoli della Rete? Ecco una promo che non devi farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon trovi l’antivirus McAfee Total Protection valido per 10 dispositivi in promo con uno sconto dell’80% a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare un ulteriore 30% di sconto e il prezzo scende a meno di 20 euro . Lo puoi utilizzare sia su PC sia su smartphone e permette di neutralizzare virus, ransomware e tanti altri pericoli presenti online. Ottieni anche l’accesso alla VPN per navigare in modo sicuro in ogni parte del mondo e una password manager per salvare le credenziali che utilizzi per accedere ai vari servizi online.

Vuoi proteggere i tuoi dispositivi dai pericoli della Rete? Ecco una promo che non devi farti sfuggire. Solo per oggi su trovi valido per in con uno a cui aggiungere un coupon che fa risparmiare un ulteriore 30% di sconto e il . Lo puoi utilizzare sia su PC sia su smartphone e permette di e tanti altri pericoli presenti online. Ottieni anche l’accesso alla VPN per navigare in modo sicuro in ogni parte del mondo e una password manager per salvare le credenziali che utilizzi per accedere ai vari servizi online. Cuffie Bluetooth (78% di sconto e costano meno di 20 euro)

Prezzo stracciato per questo paio di cuffie Bluetooth che oggi trovi su Amazon con uno sconto del 78% e il prezzo scende a meno di 20 euro. Si collegano facilmente con qualsiasi smartphone e assicurano una buona qualità-audio. Dotate di microfoni anti-rumore, di un’autonomia fino a 55 ore e sono anche impermeabili.

Smartwatch

Galaxy Watch8 (31% di sconto e risparmi 110 euro)

Prezzo speciale per il Galaxy Watch8 . Lo smartwatch top di Samsung è disponibile su Amazon con uno sconto lampo del 31% che ti fa risparmiare 110 euro su quello di listino. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis . Smartwatch top di gamma pensato per la vita di tutti i giorni e dotato di sensori che monitorano in tempo reale i principali parametri vitali e in grado di effettuare una scansione della composizione del tuo corpo. Supporta più di 90 modalità sportive.

per il . Lo smartwatch top di Samsung è disponibile su Amazon con uno che ti fa su quello di listino. Puoi anche il a . Smartwatch top di gamma pensato per la vita di tutti i giorni e dotato di sensori che monitorano in tempo reale i principali parametri vitali e in grado di effettuare una scansione della composizione del tuo corpo. Supporta più di 90 modalità sportive. Redmi Watch 6 Lite (26% di sconto e prezzo mini)

Novità in casa Xiaomi già disponibile in super offerta su Amazon. Parliamo del Redmi Watch 6 Lite disponibile su Amazon con uno sconto del 26% e il prezzo scende a soli 51,99 euro. Lo puoi anche pagare in 3 rate a tasso zero. Orologio smart dotato di un display AMOLED da 1,96 pollici, più di 150 modalità di allenamento e sensori che tengono sotto controllo i principali parametri vitali, a partire dalla frequenza cardiaca e dalla saturazione dell’ossigeno. La batteria può arrivare fino a 18 giorni di utilizzo.

Smart TV

Smart TV Samsung OLED da 65 pollici (43% di sconto e risparmi 1000 euro)

Super occasione per lo smart TV OLED da 65 pollici Samsung di ultima generazione. Da oggi lo puoi pagare in 12 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Si tratta di un modello di fascia altissima che assicura immagini con risoluzione 4K e colori realistici con neri assoluti. Non manca un processore che sfrutta l’intelligenza artificiale e a bordo trovi sistema operativo Tizen che supporta tutte le principali piattaforme di video streaming.

Elettrodomestici

roborock Qrevo Curv 2 Pro (54% di sconto e prezzo in picchiata)

Il robot aspirapolvere roborock Qrevo Curv 2 Pro è in promozione con un ribasso del 54% , che riduce il prezzo di listino di ben 700 euro . La vera innovazione di questo modello è la navigazione RetractSense: la torretta laser LDS si abbassa automaticamente per portare l’altezza totale a soli 7,98 cm , permettendo al robot di infilarsi sotto i mobili bassi. Garantisce un’aspirazione di 25.000 Pa con doppio sistema anti-groviglio e telaio AdaptiLift capace di superare ostacoli e soglie fino a 4 cm. La stazione base Hygiene+ 3.0 gestisce la pulizia automatica dei moci con acqua ad alta temperatura (fino a 100 °C) e l’asciugatura ad aria calda.

Il robot aspirapolvere è in promozione con un , che riduce il prezzo di listino di ben . La vera innovazione di questo modello è la navigazione RetractSense: la torretta laser LDS si abbassa automaticamente per portare l’altezza totale a soli , permettendo al robot di infilarsi sotto i mobili bassi. Garantisce un’aspirazione di con doppio sistema anti-groviglio e telaio AdaptiLift capace di superare ostacoli e soglie fino a 4 cm. La stazione base Hygiene+ 3.0 gestisce la pulizia automatica dei moci con acqua ad alta temperatura (fino a 100 °C) e l’asciugatura ad aria calda. Robot lavavetri Ecovacs Winbot Mini 2 (40% di sconto e offerta shock)

Per la pulizia automatizzata delle vetrate domestiche, l’ Ecovacs Winbot Mini 2 scende di prezzo con uno sconto del 40% (pari a un risparmio di circa 120 euro ) e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero . Caratterizzato da un profilo compatto (215 mm di larghezza e 55 mm di spessore), sfrutta un sistema di nebulizzazione ad ultrasuoni, panni ad alta pressione (14 N) e spazzole angolari capaci di pulire fino a 1 mm dal telaio. La navigazione intelligente WIN-SLAM 4.0 ottimizza i percorsi di pulizia guidati da un sistema di protezione integrato a 10 livelli.

Per la pulizia automatizzata delle vetrate domestiche, l’ scende di prezzo con uno (pari a un ) e lo puoi anche pagare in . Caratterizzato da un profilo compatto (215 mm di larghezza e 55 mm di spessore), sfrutta un sistema di nebulizzazione ad ultrasuoni, panni ad alta pressione (14 N) e spazzole angolari capaci di pulire fino a 1 mm dal telaio. La navigazione intelligente WIN-SLAM 4.0 ottimizza i percorsi di pulizia guidati da un sistema di protezione integrato a 10 livelli. dreame H12 Pro FlexReach (offerta speciale e prezzo crollato)

La lavapavimenti duri Dreame H12 Pro FlexReach è disponibile in offerta con un taglio del 34% (quasi 100 euro di risparmio ) e pagamento dilazionato in 5 rate a tasso zero . Progettata per reclinarsi completamente a 180° e raggiungere nicchie da 14 cm di altezza, offre una potenza di aspirazione di 18.000 Pa con spazzola rotante a 480 giri/min e pulizia dei bordi su entrambi i lati. Integra il raschietto interno TangleCut per sminuzzare peli e capelli, un’autonomia di lavoro fino a 50 minuti e una stazione base con autolavaggio e asciugatura rapida ad aria calda a 90 °C in soli 5 minuti.

La lavapavimenti duri è disponibile in offerta con un (quasi ) e pagamento dilazionato in . Progettata per reclinarsi completamente a 180° e raggiungere nicchie da 14 cm di altezza, offre una potenza di aspirazione di con spazzola rotante a 480 giri/min e pulizia dei bordi su entrambi i lati. Integra il raschietto interno per sminuzzare peli e capelli, un’autonomia di lavoro fino a 50 minuti e una stazione base con autolavaggio e asciugatura rapida ad aria calda a 90 °C in soli 5 minuti. Friggitrice ad aria Electrolux 700 (55% di sconto e costa meno della metà)

La friggitrice ad aria Electrolux Serie 700 è proposta a meno di metà prezzo grazie a un taglio del 55%, con la comodità del pagamento in 5 rate a tasso zero. Dotata di un cestello dalla capienza di 5 litri e di una potenza di 1500 W, consente di cucinare pietanze riducendo al minimo l’uso di grassi aggiunti. Offre 8 programmi di cottura preimpostati, un timer regolabile da 0 a 60 minuti con selezione della temperatura tra 80 °C e 200 °C e componenti estraibili lavabili direttamente in lavastoviglie.

Servizi Amazon

Con l’annuncio della Festa delle Offerte Prime (dal 6 al 7 ottobre) sono tornate le offerte sui servizi Amazon. E sono molto interessanti.

Per gli amanti della musica, c’è la possibilità di abbonarsi gratuitamente per quattro mesi ad Amazon Music Unlimited, il servizio per lo streaming musicale che ti dà accesso a oltre 100 milioni di brani senza pubblicità e a tutti i podcast più popolari. Inoltre, puoi ascoltare una volta al mese anche uno dei 350.000 audiolibri disponibili. Non perdere questa occasione e clicca qui per abbonarti subito. Non c’è nessun obbligo di rinnovo e puoi recedere in qualsiasi momento.

AMAZON MUSIC UNLIMITED – QUATTRO MESI GRATIS

Torna disponibile anche l’abbonamento gratuito ad Audible. Lo puoi provare gratuitamente per 60 giorni se sei un utente iscritto a Prime. Hai accesso a migliaia tra audiolibri e serie podcast in esclusiva, il tutto senza pubblicità e con la possibilità di scaricare il contenuto per l’ascolto offline.

AUDIBLE – DUE MESI GRATIS

Infine, per gli amanti della lettura torna l’ottima promo per Kindle Unlimited, il servizio che mette a disposizione l’accesso a milioni tra libri e riviste. Solo per pochissimo tempo puoi abbonarti gratuitamente per tre mesi senza obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento. Puoi leggere i tuoi libri preferiti sia tramite il lettore e-book Kindle sia tramite l’app disponibile per smartphone e tablet.

KINDLE UNLIMITED – TRE MESI GRATIS

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui