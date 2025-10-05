Amazon, Galaxy S25 prezzo in picchiata e sconti fino all'80%: le migliori offerte di oggi

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

MisterGadget.Tech

Questo primo weekend di ottobre si sta chiudendo con il botto. Da oggi 5 ottobre, infatti, trovi su Amazon tante nuove offerte lampo disponibili per pochissime ore o pochissimi giorni che ti fanno risparmiare centinaia di euro su alcuni dei dispositivi più ricercati dagli utenti. Non stiamo esagerando, tra i prodotti in offerta ci sono il Galaxy S25 Ultra (sconto di 650 euro), il nuovo Galaxy S25 Edge (sconto del 44%), l’iPhone 16e (minimo storico) e il MacBook Air da 13 pollici. Ma non solo, ci sono ottime occasioni anche per gli elettrodomestici, come ad esempio la macchina per il caffè De’Longhi Icona Eco al minimo storico grazie al doppio sconto.

Noi di Libero Tecnologia abbiamo selezionato alcune delle migliori offerte disponibili oggi su Amazon e le trovi raccolte nella lista qui in basso. Per ogni prodotto trovi una breve descrizione tecnica e il link per accedere direttamente al sito di e-commerce per completare l’acquisto. Non farti sfuggire queste occasioni, possono terminare da un momento all’altro.

Amazon, migliori offerte 5 ottobre

Smartphone

Galaxy S25 Ultra. Calo di prezzo lampo e minimo storico per il Galaxy S25 Ultra . Lo smartphone premium di Samsung è disponibile in promo su Amazon con uno sconto del 36% che ti fa risparmiare più di 650 euro su quello di listino . Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Sulle caratteristiche tecniche c’è ben poco da dire, si tratta del miglior smartphone Android disponibile sul mercato. Schermo Dynamic AMOLED da 6,9 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore Snapdragon 8 Elite , 1 terabyte di memoria interna e una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo. La batteria da 5000 mAh è la ciliegina sulla torta.

e . Lo smartphone premium di Samsung è disponibile in su con uno . Lo puoi anche utilizzando il presente nella pagina prodotto. Sulle caratteristiche tecniche c’è ben poco da dire, si tratta del disponibile sul mercato. con refresh rate fino a 120 Hz, , 1 terabyte di memoria interna e una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel e doppio teleobiettivo. La batteria da 5000 mAh è la ciliegina sulla torta. Galaxy S25 Edge. Offerta shock anche per l’ultima versione della gamma Galaxy S25. Parliamo del Galaxy S25 Edge , smartphone top di gamma con un design super sottile che troviamo oggi con uno sconto del 44% e risparmi più di 600 euro su quello di listino. Hai sempre la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Smartphone con schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione QHD, processore super prestazionale, e fotocamera posteriore da 200 megapixel . Lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero.

anche per l’ultima versione della gamma Galaxy S25. Parliamo del , smartphone top di gamma con un design super sottile che troviamo oggi con uno e su quello di listino. Hai sempre la possibilità di dilazionare il . Smartphone con schermo Dynamic AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120 Hz e risoluzione QHD, processore super prestazionale, e . Lo puoi iPhone 16e. Sconto IVA e minimo storico per l’ iPhone 16e . La versione “economica” dello smartphone Apple è disponibile con un ottimo sconto che ti fa risparmiare 150 euro su quello di listino. Dotato di uno schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 e fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel. Batteria con un’autonomia che dura per tutto il giorno.

e per l’ . La versione “economica” dello smartphone Apple è disponibile con un che ti fa su quello di listino. Dotato di uno schermo Super Retina XDR da 6,1 pollici, processore A18 e fotocamera posteriore Fusion da 48 megapixel. Batteria con un’autonomia che dura per tutto il giorno. HONOR 400 Pro. Offerta lampo per lo smartphone top di gamma di Honor da poco uscito sul mercato. Da oggi l’ Honor 400 Pro è disponibile con uno sconto del 32% e risparmi più di 250 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Scheda tecnica molto interessante: schermo AMOLED da 6,7 pollici ad alta risoluzione, processore Snapdragon 8 Gen3 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Ottimo anche il comparto fotografico con obiettivo principale da 200 megapixel . Chiude il cerchio una super batteria da 5300 mAh.

per lo di da poco uscito sul mercato. Da oggi l’ è disponibile con uno e su quello di listino. Lo puoi anche pagare a rate a tasso zero. Scheda tecnica molto interessante: ad alta risoluzione, processore Snapdragon 8 Gen3 con a supporto 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di memoria interna. Ottimo anche il comparto fotografico con . Chiude il cerchio una super batteria da 5300 mAh. Galaxy A36. Per chi vuole spendere un po’ di meno c’è l’ottima offerta per il Galaxy A36. Lo smartphone medio di gamma di Samsung è disponibile su Amazon con uno sconto del 38% al minimo storico e risparmi 150 euro su quello di listino. Lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. La scheda tecnica si basa su un display Super AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate fino 120 Hz, processore Exynos che assicura ottime prestazioni, tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh che dura tutto il giorno.

Gadget economici

Power bank da 10.000mAh. Preparati a non rimanere mai senza carica con questo power bank da 10.000mAh , che trovi su Amazon con un incredibile 85% di sconto e un prezzo in picchiata che lo fa costare meno di 20 euro . Con questa capacità, puoi ricaricare il tuo smartphone più volte. È l’accessorio indispensabile, compatto e leggero, perfetto per viaggi o per l’uso quotidiano. Si collega con qualsiasi smartphone, anche gli iPhone di ultima generazione.

, che trovi su Amazon con un incredibile e un che lo fa costare . Con questa capacità, puoi ricaricare il tuo smartphone più volte. È l’accessorio indispensabile, compatto e leggero, perfetto per viaggi o per l’uso quotidiano. Si collega con qualsiasi smartphone, anche gli iPhone di ultima generazione. Cuffie lowcost. Fai un affare incredibile con queste cuffie lowcost , in offerta con un mega sconto dell’ 86% che te le fa pagare solo 10 euro . Questi auricolari true wireless sono perfetti per l’uso quotidiano, offrendo un’ottima esperienza d’ascolto per la musica e per le chiamate a un prezzo imbattibile. Compatibili con qualsiasi telefonino, sono da avere assolutamente con sé.

, in offerta con un mega sconto dell’ che te le fa pagare solo . Questi auricolari true wireless sono perfetti per l’uso quotidiano, offrendo un’ottima esperienza d’ascolto per la musica e per le chiamate a un prezzo imbattibile. Compatibili con qualsiasi telefonino, sono da avere assolutamente con sé. Caricatore per l’auto Lisen. Il caricatore auto Lisen è in offerta con il 50% di sconto e lo paghi meno di 20 euro. Questo caricatore si distingue per il suo design intelligente con cavi retrattili integrati (USB-C e Lightning), permettendoti di caricare contemporaneamente due dispositivi senza l’ingombro dei cavi sparsi nell’abitacolo. Non a caso è il più venduto nella sua categoria.

Smartwatch

Apple Watch SE di seconda generazione. Non perdere l’occasione sull’ Apple Watch SE di seconda generazione , ora disponibile con lo sconto IVA e il prezzo scende al minimo storico . Puoi pagarlo in comode 5 rate a tasso zero . Questo smartwatch è l’ideale per il monitoraggio dell’attività fisica, della salute e per rimanere connessi. Offre funzioni essenziali di sicurezza come il rilevamento delle cadute. Tracciamento del sonno avanzato e ti avvisa se nota qualche parametro vitale anomalo.

, ora disponibile con lo e il prezzo scende al . Puoi pagarlo in comode . Questo smartwatch è l’ideale per il monitoraggio dell’attività fisica, della salute e per rimanere connessi. Offre funzioni essenziali di sicurezza come il rilevamento delle cadute. Tracciamento del sonno avanzato e ti avvisa se nota qualche parametro vitale anomalo. Garmin Forerunner 55. Un super affare per il Garmin Forerunner 55, in offerta con uno sconto del 30%. Questo orologio da corsa con GPS è perfetto per chi è agli inizi o per i runner che cercano un dispositivo affidabile e intuitivo. Offre funzioni avanzate come il tracciamento del passo, la stima del tempo di recupero e allenamenti personalizzati suggeriti, aiutandoti a migliorare le tue performance. La batteria assicura un’autonomia fino a 7-10 giorni.

Prodotti per la sicurezza Blink

Blink Outdoor 4. Non mancano i prodotti per la sicurezza Blink tra le promo disponibili oggi. E troviamo anche la nuovissima Blink Outdoor 4 , videocamere impermeabile progettata per l’esterno dell’abitazione. Autonomia fino a due anni, è facilissima da installare e assicura immagini in altissima definizione. Solo per pochi giorni la trovi con un super sconto del 55% e costa meno della metà. Le promo non finiscono qui. La Blink Outdoor 4 è disponibile in offerta anche in bundle con altri prodotti per la sicurezza. Ad esempio la trovi in coppia con la Blink Mini 2 (telecamera per l’interno) con uno sconto esagerato del 69% e le paghi pochissimo. In alternativa, la puoi acquistare insieme al campanello smart Blink Video Doorbell e approfitti dello sconto incredibile del 73%. Non perdere queste occasioni.

tra le promo disponibili oggi. E troviamo anche la , videocamere impermeabile progettata per l’esterno dell’abitazione. Autonomia fino a due anni, è facilissima da installare e assicura immagini in altissima definizione. Solo per pochi giorni la trovi con un e Le promo non finiscono qui. La Blink Outdoor 4 è disponibile in anche in bundle con altri prodotti per la sicurezza. Ad esempio la trovi in con la (telecamera per l’interno) con uno sconto esagerato del 69% e le In alternativa, la puoi acquistare insieme al e approfitti dello sconto incredibile del 73%. Non perdere queste occasioni. Blink mini 2. Vuoi proteggere l’interno della tua abitazione spendendo pochissimo? Ecco l’offerta che fa per te. Da oggi è disponibile la Blink mini 2 con uno sconto del 51% e costa meno di 17 euro. Videocamera dalle dimensioni compatte e con visione notturna a colori. Ti avvisa in tempo reale se nota qualche movimento anomalo e la puoi controllare da remoto tramite l’app dello smartphone o con Alexa.

PC portatile

MacBook Air 13 pollici. Ultimi giorni per approfittare del super minimo storico disponibile per il MacBook Air con processore M4, ultima versione lanciata sul mercato. Oggi è disponibile con uno sconto del 24% e risparmi ben 300 euro su quello di listino. Inoltre, se hai un abbonamento a Prime Student hai diritto a uno sconto ulteriore di ben 60 euro. Una delle migliori promo che puoi trovare oggi, anche grazie alla possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Schermo Liquid Retina da 13,6 pollici, 16 gigabyte di RAM e SSD da 256 gigabyte.

Elettrodomestici

De’Longhi Icona Eco. Doppio sconto e super offerta per la macchina per il caffè De’Longhi Icona Eco . Oltre allo sconto fisso del 28% puoi aggiungere un coupon che ti fa risparmiare altri 6,45 euro . SI tratta di una macchina per il caffè semi-professionale con cui puoi usare sia il caffè in polvere sia le cialde. Puoi anche preparare dei gustosi cappuccini grazie al montalatte integrato. Facile da utilizzare, perfetta per la tua abitazione.

e per la . Oltre allo puoi un che ti fa . SI tratta di una macchina per il caffè semi-professionale con cui puoi usare sia il caffè in polvere sia le cialde. Puoi anche preparare dei gustosi cappuccini grazie al montalatte integrato. Facile da utilizzare, perfetta per la tua abitazione. Dyson V11 Advanced. Torna in offerta a un prezzo speciale l’ aspirapolvere Dyson V11 Advanced , modello top di gamma disponibile su Amazon con uno sconto del 33% e risparmi ben 200 euro . Scopa elettrica senza filo che assicura una grande potenza di aspirazione e una pulizia approfondita di tutta l’abitazione. Dotata di una spazzola Motorbar antigroviglio, raccoglie anche i peli degli animali e i capelli. Multifunzione, si adatta a qualsiasi pavimento.

, modello top di gamma disponibile su con uno e . Scopa elettrica senza filo che assicura una grande potenza di aspirazione e una pulizia approfondita di tutta l’abitazione. Dotata di una spazzola Motorbar antigroviglio, raccoglie anche i peli degli animali e i capelli. Multifunzione, si adatta a qualsiasi pavimento. Ecovacs Deebot T50 OMNI. Il robot aspirapolvere perfetto per la tua abitazione. Da oggi su Amazon trovi l’ Ecovacs Deebot T50 OMNI in promo con uno sconto del 50% e risparmi ben 400 euro su quello di listino. Oltre ad aspirare la polvere è anche in grado di lavare i pavimenti ed è dotato della stazione per lo svuotamento automatico. Mappa accuratamente tutta l’abitazione ed è anche molto sottile, in modo da passare sotto i tavoli, i mobili e le sedie. Lo puoi controllare da remote tramite l’app dello smartphone.

in con uno e su quello di listino. Oltre ad aspirare la polvere è anche in grado di lavare i pavimenti ed è dotato della stazione per lo svuotamento automatico. Mappa accuratamente tutta l’abitazione ed è anche molto sottile, in modo da passare sotto i tavoli, i mobili e le sedie. Lo puoi controllare da remote tramite l’app dello smartphone. Imetec CaldoPlaid Elegance. Stai soffrendo il primo freddo stagionale? Questa è la soluzione per te. Da oggi su Amazon trovi il plaid riscaldabile Imetec CaldoPlaid Elegance in promo con uno sconto del 55% e lo paghi meno della metà. Ideale per quando sei sdraiato sul divano a vedere la televisione. Puoi impostare fino a sei differenti temperature. Approfittane subito: al momento è la più venduta su Amazon.

Su Telegram abbiamo due canali dedicati alle offerte: “Canale offerte tecnologia” e “offerteDcasa”. Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui