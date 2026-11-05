Amazon, prezzo in calo per l'iPhone 18 Pro Max e offerte con sconti all'80%

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Le offerte su Amazon non smettono di stupire. In questo inizio di novembre sul sito di e-commerce troviamo tantissime occasioni per fare grandi affari. Come ad esempio la prima vera offerta per l’iPhone 18 Pro Max e lo trovi al minimo storico con la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Per chi vuole spendere poco, invece, c’è il Galaxy A27 con uno sconto del 38% e lo puoi anche pagare in 5 rate a tasso zero. Se stai cercando uno smart TV top per il tuo salotto, trovi il modello LG MiniLED da 43 pollici a un prezzo mai visto prima grazie allo sconto del 38%.

Apple iPhone 18 Pro Max 256 GB - Nero | Display Super Retina... 1.599,00 € Acquista su Amazon Samsung Galaxy A27 5G, 128GB, RAM 6GB, Black [Versione Itali... Prodotto non disponibile Prodotti simili Garmin fēnix 8, 47mm, Smartwatch GPS Premium Multisport, Sl... 624,00 € -22% 799,99 € Risparmi 175,99 € Acquista su Amazon LG QNED evo AI MiniLED 43 Pollici, QNED86B 2026 Smart TV 4K ... 499,00 € -38% 799,00 € Risparmi 300,00 € Acquista su Amazon McAfee Total Protection - 3 Dispositiv 2026, 15 mesi, Esclus... 18,99 € -79% 89,95 € Risparmi 70,96 € Acquista su Amazon ECOVACS X12 OMNICYCLONE Care Complete Robot Aspirapolvere La... 599,00 € -45% 1.099,00 € Risparmi 500,00 € Acquista su Amazon roborock Q10 S5 Set Robot Aspirapolvere 10.000Pa, Panno Soll... 109,99 € -45% 199,99 € Risparmi 90,00 € Acquista su Amazon Cecotec Robot da Cucina Multifunzione Mambo Touch. 1600 W | ... Prodotto non disponibile Prodotti simili

Anche gli elettrodomestici catturano l’attenzione, con il robot aspirapolvere Ecovacs Deebot X12 OmnyCylone in offerta con uno sconto shock del 45% e risparmi ben 500 euro. Per chi vuole spendere un po’ di meno c’è il robot aspirapolvere roborock a meno di 110 euro. Per gli amanti della cucina, l’affare del giorno riguarda il robot Cecotec con ben 37 funzioni differenti in promo con uno sconto del 50% e lo paghi meno di 200 euro. Ti consigliamo di approfittarne subito: è il più venduto su Amazon. Non perdere tempo e scopri le migliori promo di oggi.

Amazon, migliori offerte 5 novembre

Smartphone

iPhone 18 Pro Max (primo calo di prezzo e minimo storico)

Prima offerta su Amazon per l’ iPhone 18 Pro Max . La versione extra large del nuovo telefono Apple è disponibile con uno sconto interessante rispetto al prezzo di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero . Sul telefono c’è ben poco da dire: si tratta di uno dei migliori smartphone sul mercato. Schermo Super Retina XDR da 6,9 pollici ad altissima risoluzione e con ProMotion, processore A20 Pro , tripla fotocamera posteriore con sensori Fusion Pro ad apertura variabile e una mega batteria che dura per tutto il giorno. Se stavi aspettando il momento giusto per acquistarlo, non farti sfuggire questa offerta.

su per l’ . La versione extra large del nuovo telefono Apple è disponibile con uno rispetto al prezzo di listino e hai anche la possibilità di il in . Sul telefono c’è ben poco da dire: si tratta di uno dei migliori smartphone sul mercato. Schermo ad altissima risoluzione e con , tripla fotocamera posteriore con sensori Fusion Pro ad apertura variabile e una mega batteria che dura per tutto il giorno. Se stavi aspettando il momento giusto per acquistarlo, non farti sfuggire questa offerta. Nothing Phone (3) (prezzo crollato e super affare)

Smartphone molto spesso sottovalutato, si tratta in realtà una delle migliori offerte di oggi. Parliamo del Nothing Phone (3) disponibile su Amazon con uno sconto del 41% e risparmi 350 euro su quello di listino. Telefono che si posiziona nella fascia alta del mercato e dotato di una scheda tecnica molto interessante: schermo AMOLED da 6,67 pollici ad alta risoluzione, processore Snapdragon che assicura prestazioni top, tripla fotocamera posteriore con tre sensori da 50 megapixel e per finire una batteria da 5150 mAh che dura per tutto il giorno. A questo prezzo è un best-buy.

Redmi Note 17 Pro Max (33% di sconto e maxi sconto)

Altra offerta da cogliere al volo se sei alla ricerca di un telefono con un ottimo rapporto qualità-prezzo . Per pochissimo tempo trovi il Redmi Note 17 Pro Max con uno sconto del 33% che ti fa risparmiare ben 200 euro su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Uscito sul mercato da pochissimi mesi è dotato di componenti di ultima generazione, a partire dal processore Snapdragon 6 Gen5 che assicura ottime prestazioni. Completa la dotazione tecnica un display da 6,83 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una maxi batteria da 9210 mAh .

Altra offerta da cogliere al volo se sei alla ricerca di un telefono con un . Per pochissimo tempo trovi il con uno che ti fa su quello di listino e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. Uscito sul mercato da pochissimi mesi è dotato di componenti di ultima generazione, a partire dal che assicura ottime prestazioni. Completa la con refresh rate fino a 120 Hz, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e per finire una . Motorola edge 60 neo (33% di sconto e prezzo alla portata di tutti)

Se non vuoi spendere grosse cifre, ma allo stesso tempo sei alla ricerca di un telefono che assicura buone prestazioni, da oggi trovi il Motorola edge 60 neo con uno sconto del 33% e risparmi poco più di 130 euro su quello di listino. Lo smartphone è dotato di un display pOLED da 6,36 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, processore MediaTek ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x e per finire una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno.

Se non vuoi spendere grosse cifre, ma allo stesso tempo sei alla ricerca di un telefono che assicura buone prestazioni, da oggi trovi il con uno e su quello di listino. Lo smartphone è dotato di un display pOLED da 6,36 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, ad alte prestazioni, tripla fotocamera posteriore con e teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x e per finire una batteria da 5000 mAh che dura per tutto il giorno. Galaxy A27 (prezzo crollato e affare per tutti)

Ecco l’occasione del giorno se non vuoi spendere grosse cifre. Da oggi su Amazon è disponibile il Galaxy A27 con uno sconto del 38% e il prezzo scende a meno di 240 euro. Hai anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto. Lo smartphone è un perfetto medio di gamma dotato di un display Super AMOLED da 6,7 pollici, processore Snapdragon che assicura prestazioni elevate, tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e una batteria da 5000 mAh.

Prodotti lowcost

Asciugacapelli HappyGoo (80% di sconto e costa pochissimo)

L’ asciugacapelli HappyGoo costa solo 20 euro con l’ 80% di sconto . Il flusso d’aria concentrato asciuga più in fretta. La tecnologia a ioni negativi neutralizza l’elettricità statica e sigilla le cuticole per capelli più lucidi e meno crespi. L’ elemento riscaldante a V con termostato intelligente garantisce calore uniforme. Puoi scegliere tra 3 temperature e 2 velocità .

L’ costa solo con l’ . Il asciuga più in fretta. La tecnologia a neutralizza l’elettricità statica e sigilla le cuticole per capelli più lucidi e meno crespi. L’ con garantisce calore uniforme. Puoi scegliere tra . McAfee Total Protection (78% di sconto lo paghi meno di 19 euro)

McAfee Total Protection per 3 dispositivi costa meno di 19 euro con il 78% di sconto . L’ antivirus èpotenziato dall’ intelligenza artificiale per proteggere i tuoi device dalle nuove minacce in continua evoluzione, mentre la VPN sicura si attiva sui Wi-Fi pubblici per proteggere dati, operazioni bancarie e acquisti. La protezione dalle truffe riconosce virus, SMS fraudolenti e codici QR rischiosi, e la navigazione sicura avvisa dei siti pericolosi e dei tentativi di phishing. Il monitoraggio dell’identità controlla email, documenti e numeri di telefono, e il gestore delle password genera e memorizza parole d’accesso complesse.

McAfee Total Protection per 3 dispositivi con il . L’ èpotenziato dall’ per proteggere i tuoi device dalle nuove minacce in continua evoluzione, mentre la si attiva sui Wi-Fi pubblici per proteggere dati, operazioni bancarie e acquisti. La riconosce virus, SMS fraudolenti e codici QR rischiosi, e la avvisa dei siti pericolosi e dei tentativi di phishing. Il controlla email, documenti e numeri di telefono, e il genera e memorizza parole d’accesso complesse. Confezione con 2 lampadine Tapo L510E (costano meno di 6 euro l’una)

Il punto d’inizio per trasformare la propria abitazione in una smart home: da oggi su Amazon trovi la confezione con due lampadine smart Tapo L510E con il 40% di sconto e le paghi meno di 6 euro l’una. La luce bianca calda da 2.700 K con 806 lumen (equivalente a una lampadina da 60 W) è dimmerabile dall’1% al 100%, e consuma pochissimo. La puoi controllare facilmente tramite l’app dello smartphone, oppure con Alexa e Google Home. Puoi anche impostare delle routine per l’alba e il tramonto.

Smartwatch

Garmin fenix 8 (offerta lampo e super affare)

Occasione impareggiabile per lo smartwatch super resistente di Garmin. Grazie allo sconto disponibile oggi in pagina risparmi poco più di 170 euro e approfitti di un’ottima occasione. L’orologio è realizzato con materiali premium e resiste alle cadute, agli urti, agli sbalzi di temperatura ed è anche impermeabile. Lo schermo AMOLED da 1,4 pollici mostra tutte le informazioni più importanti, mentre i sensori nascosti sotto la scocca monitorano costantemente il tuo stato di salute e hai a disposizione più di 90 app per lo sport. Un orologio completo e da oggi a un prezzo speciale.

Scelto per te Garmin fenix 8 624,00 € -22% 799,99 € Risparmi 175,99 € Acquista su Amazon

Smart TV

Smart TV LG QNED evo AI MiniLED da 43 pollici (38% di sconto e risparmi 300 euro)

Ecco lo smart TV da comprare oggi. Su Amazon trovi il modello LG QNED evo AI MiniLED da 43 pollici con il 38% di sconto che ti fa risparmiare 300 euro. A rendere più allettante la promo anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero. La retroilluminazione MiniLED migliora contrasto e dettagli, mentre la tecnologia Dynamic QNED Color rende i colori intensi. Il processore α7 AI Gen9 ottimizza l’immagine in 4K, il Dolby Atmos completa l’audio, e AI Search con Google Gemini risponde a ogni richiesta. Il sistema operativo webOS è una garanzia e supporta tutte le principali app di streaming.

Elettrodomestici

ECOVACS X12 OMNICYCLONE (45% di sconto e risparmi 500 euro)

Offerta lampo per l’ Ecovacs Deebot X12 OmniCyclone : solo per pochissimo lo trovi con 45% di sconto e 500 euro di risparmio. L’aspirazione BLAST da 22.000 Pa con ZeroTangle 4.0 raccoglie polvere e peli, mentre il rullo OZMO Roller 3.0 con 16 ugelli lava a fondo e FocusJet pre-scioglie le macchie secche. TruEdge 3.0 raggiunge bordi e angoli, e la ricarica PowerBoost Plus recupera circa il 13% di batteria in 3 minuti . Sui tappeti il rullo si solleva di 15 mm . La stazione OmniCyclone senza sacco svuota il robot, lava il rullo con acqua calda e lo asciuga con aria calda.

Offerta lampo per l’ : solo per pochissimo lo trovi con 45% di sconto e 500 euro di risparmio. L’aspirazione con raccoglie polvere e peli, mentre il rullo con lava a fondo e pre-scioglie le macchie secche. raggiunge bordi e angoli, e la recupera circa il . Sui tappeti il rullo si solleva di . La stazione senza sacco svuota il robot, lava il rullo con acqua calda e lo asciuga con aria calda. roborock Q10 S5 (45% di sconto e prezzo mini)

Il r oborock Q10 S5 costa meno di 110 euro con il 45% di sconto . L’aspirazione HyperForce con il doppio sistema anti-groviglio raccoglie polvere, briciole e peli, mentre il sistema VibraRise 2.0 strofina il pavimento fino a 3.000 volte al minuto . Quando incontra un tappeto, il panno si solleva di 8 mm e l’aspirazione aumenta. Il LiDAR PreciSense mappa la casa (anche su più piani) e la tecnologia Reactive Tech evita gli ostacoli. La batteria garantisce fino a 3 ore di pulizia, e l’app permette di impostare zone e programmi.

Il r con il . L’aspirazione con il doppio sistema anti-groviglio raccoglie polvere, briciole e peli, mentre il sistema strofina il pavimento fino a . Quando incontra un tappeto, il panno si e l’aspirazione aumenta. Il mappa la casa (anche su più piani) e la tecnologia evita gli ostacoli. La batteria garantisce fino a di pulizia, e l’app permette di impostare zone e programmi. Lavapavimenti Electrolux wet&Dry (60% di sconto e prezzo in picchiata)

La scopa senza fili Electrolux Wet&Dry Serie 800 tocca il minimo storico con il 60% di sconto. Puoi anche pagarla in 5 rate a tasso zero. Il motore inverter arriva a una potenza di 18.800 Pa, mentre la bocchetta TriAction con DualSpray e rulli DualBrush rimuove fino al 99% dei detriti secchi e le macchie più ostinate. I sensori intelligenti rilevano lo sporco e regolano aspirazione e acqua, il doppio serbatoio separa acqua pulita e sporca, e l’autopulizia con asciugatura mantiene i rulli igienizzati. L’autonomia arriva a 35 minuti e copre uno spazio di 140 metri quadrati.

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Robot da cucina Cecotec Mambo Touch (50% di sconto ed è il più venduto su Amazon)

Il più venduto su Amazon: il robot da cucina Cecotec Mambo Touch costa solo 190 euro con il 50% di sconto. Trita, impasta, cuoce, mescola, cuoce a vapore e a bassa temperatura, prepara yogurt e smoothie e puoi fare tantissime altre cose grazie alle 37 funzioni disponibili. Lo schermo TFT da 5" soft touch semplifica ogni preparazione. La bilancia integrata pesa gli ingredienti direttamente nella ciotola, e con il sistema OneClick puoi cambiare gli accessori in pochi secondi. L’ app Mambo offre ricette guidate passo dopo passo, e la funzione auto-cleaning semplifica la pulizia.

Il più venduto su Amazon: il con il Trita, impasta, cuoce, mescola, cuoce a vapore e a bassa temperatura, prepara yogurt e smoothie e puoi fare tantissime altre cose grazie alle disponibili. Lo semplifica ogni preparazione. La pesa gli ingredienti direttamente nella ciotola, e con il sistema puoi cambiare gli accessori in pochi secondi. L’ offre ricette guidate passo dopo passo, e la funzione semplifica la pulizia. Stufa da tavolo Cecotec ReadyWarm 1500 (costa meno della metà)

La stufa da tavolo Cecotec ReadyWarm 1500 Max costa solo 20 euro con il 52% di sconto. Scalda in fretta ambienti fino a circa 15 mq, mentre il termostato regolabile e le 3 modalità di funzionamento adattano il calore alle esigenze. Il funzionamento è silenzioso, e il triplo sistema di sicurezza (autospegnimento in caso di ribaltamento, protezione dal surriscaldamento e griglia anti-dita) dà tranquillità. La puoi posizionare sulla scrivania e ti permette di lavorare sempre al caldo.

Igiene dentale

Oral-B iO 2 (63% di sconto e costa meno di 45 euro)

Altra offerta per la tua igiene orale che non devi farti sfuggire. Lo spazzolino Oral-B iO 2 è in promo lampo con uno sconto del 63% e il prezzo sprofonda. Lo paghi meno di 45 euro e nella confezione trovi anche una testina di ricambio e la custodia da viaggio. Rimuove delicatamente il 100% di placca in più rispetto a uno spazzolino manuale ed è delicato sulle gengive. A questo prezzo è un best-buy che non devi farti scappare.

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